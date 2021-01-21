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Новини Коронавірус і карантин
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Меркель: Виробництво російської вакцини Sputnik V у Німеччині є допустимим

Меркель: Виробництво російської вакцини Sputnik V у Німеччині є допустимим

Виробництво російської вакцини Sputnik V проти коронавірусу в Німеччині для якнайшвидшого подолання пандемії в разі її схвалення ЄС є допустимим, попри політичні розбіжності.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вона повідомила, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запевнила його в тому, що Німеччина "хоче співпрацювати".

"Попри всі політичні розбіжності, які є наразі великими, в умовах пандемії можна співпрацювати у гуманітарній сфері заради подолання пандемії", - сказала глава уряду.

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Меркель уточнила, що підставою для співпраці є схвалення вакцини Sputnik V в ЄС. Якщо це станеться, і якщо агентство ЕМА дасть дозвіл, можна буде говорити про спільне виробництво. Поки що Меркель запропонувала російській стороні підтримку німецького Інституту Пауля Ерліха.

"Це добра справа", - вважає вона.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Меркель це старий агент радянських спецслужб яка досі працює на російську міжнароду терористичну мафію.
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21.01.2021 15:18
+17
ох и шлюшко!)))
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21.01.2021 15:15
+10
Консерва забродила.. Ботулизмом "сруськомирным".
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21.01.2021 15:18
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лять ..яка ж вона іпанута
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21.01.2021 16:00 Відповісти
На очереди заявление хфранцузького геронтофила
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21.01.2021 16:04 Відповісти
Стара шкапа-запроданка )
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21.01.2021 16:05 Відповісти
Меркельшу , кремлівський фюрер купив з потрохами ! 😏
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21.01.2021 16:17 Відповісти
та хай виробляють. головне, щоб нею зебілів провакцинували.
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21.01.2021 16:22 Відповісти
Брехню свою другим рассказывай. Эффективность вакцин оценивается на основании данных о 3 фазе исследований (таких данных о бодяге с РФ нет). А не на заявлениях разработчика и т.д. AstraZeneca одобрена к применению в UK и используется в данный момент для массовой вакцинации.
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21.01.2021 16:33 Відповісти
Буду ли вакцинироваться российской вакциной? НЕТ. Потому, что нет никаких гарантий,то ТАМ НЕ окажется "новачок" для украинцев..Буду ли китайской ? НЕТ. Потому, что закупка идет через фирмачку " богатыревой" и НЕТ никаких гарантий, что это окажется НЕ плацебо, типа мел или сода.
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21.01.2021 16:37 Відповісти
И самое главное, в таких режимах нет контроля качества, пока его не наладили в США (в 20 веке), и вирусы другие в вакцинах попадались и посторонние примеси и что угодно. Даже Moderna уничтожила 400 тысяч доз новой вакцины, потому что там были частицы стекла. Что будет если у "новичка" косяк на производстве? Правильно, никто их выкидывать не будет, так и вколют козлорогим Так что я их поздравляю
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21.01.2021 16:39 Відповісти
Сама спутник -косяк!
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21.01.2021 21:01 Відповісти
Как колбасников все складно выходит. Политика отдельно, деньги и трубы отдельно, вакцина отдельно) Это еще нам про коррупцию втирают)
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21.01.2021 17:41 Відповісти
******...
Это все равно, что заявить, что производство российской детской порнографии в Германии допустимо.
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21.01.2021 18:47 Відповісти
Меркельшу первую вакцинировать Спутником!
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21.01.2021 21:02 Відповісти
В принципе есть ещё один шанс опустить свинособак, потому как, если ЭМА откажет в регистрации вакцины, то это и будет официальным доказательством ее неэффективности и возможно высого риска для здоровья. Тогда на сколеновстан можно ещё раз будет всем миром помочиться
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21.01.2021 21:41 Відповісти
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