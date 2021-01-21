Меркель: Виробництво російської вакцини Sputnik V у Німеччині є допустимим

Виробництво російської вакцини Sputnik V проти коронавірусу в Німеччині для якнайшвидшого подолання пандемії в разі її схвалення ЄС є допустимим, попри політичні розбіжності.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вона повідомила, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запевнила його в тому, що Німеччина "хоче співпрацювати".

"Попри всі політичні розбіжності, які є наразі великими, в умовах пандемії можна співпрацювати у гуманітарній сфері заради подолання пандемії", - сказала глава уряду.

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Меркель уточнила, що підставою для співпраці є схвалення вакцини Sputnik V в ЄС. Якщо це станеться, і якщо агентство ЕМА дасть дозвіл, можна буде говорити про спільне виробництво. Поки що Меркель запропонувала російській стороні підтримку німецького Інституту Пауля Ерліха.

"Це добра справа", - вважає вона.