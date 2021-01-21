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Суд начал рассматривать апелляцию на запрет книги о Стусе

Суд начал рассматривать апелляцию на запрет книги о Стусе

Киевский апелляционный суд 21 января начал первое заседание по жалобе издательства Vivat на решение Дарницкого райсуда столицы, запретившего распространение книги "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что заседание началось в 14:00.

Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тыс. экземпляров.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко. ФОТО

Автор: 

апелляция (628) Медведчук Виктор (1788) Стус (94) Апелляционный суд (411)


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Топ комментарии
+6
Краще подякуй самому Медведчуку. Ти ж в курсі що що Зеленський прийшов до владі завдяки Коломойському та його ;1+1;. А Медведчук є давнім бізнес-партнером та другом Коломойського, плюс співвласником того ж ;1+1;. Тобто проект Зеленський- дитя Медведчука.
Ну і прокоментуй продаж Зеленським франшизи ;Ліґа Смєха; в РФ.
Заодно можеш прокоментувати продаж ним в РФ ;Сватов;, Слуґа народа; та відкриття власного російського телеканалу ;Сваты-TV;.
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21.01.2021 15:30
+4
Когда будет запрет мертвечука?
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21.01.2021 15:25
+4
Так почему же к этим "шизикам" сбегает, уже второе столетие, не только ваша интеллектуальная элита, но и дети всех ваших "элитарных гопников"? Почему они вкладывают деньги в недвижимость государств этих "шизиков"? Доверяют их банкам, их валюте, а не "деревянным", отечественным? Ты уж, как-нибудь, сведи концы с концами...
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21.01.2021 16:47
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Правила форума Совет форумчан
і на суді нема мертвечука? Де він, наволоч?
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21.01.2021 15:17 Ответить
Суд здає екзамен на правосудність. Подивимось чи зможе суд прийняти правосудне рішення і повернути довіру до судової системи України!
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21.01.2021 15:20 Ответить
ты в коме был 25 лет и тебя только что разбудили ?
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21.01.2021 15:29 Ответить
Суд начал рассматривать апелляцию на запрет книги о Стусе - Цензор.НЕТ 8638
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21.01.2021 15:18 Ответить
в полицейском участке в закрытом режиме заседают?
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21.01.2021 15:21 Ответить
Надо поблагодарить Петра Лексеича за то ,что позволил Медвечуку прикупить кучу каналов из которых он сделал филиал ВатаТВ в Украине и позволил ему чартерами летать до ***** .
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21.01.2021 15:22 Ответить
Суд почав розглядати апеляцію на заборону книги про Стуса - Цензор.НЕТ 6888
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21.01.2021 15:27 Ответить
5 років було у Порошенка щоб щось змінити в цій державі.
В результаті всі його найближчі виїхали на пмж хто в Ізраїль, хто в Швейцарії, хто в угорщину...
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21.01.2021 15:30 Ответить
Список тих хто виїхали. Чи ти так, аби перднути?
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21.01.2021 15:45 Ответить
Да ,ненавидят Барыгу люди от всего сердца и надо признать ,что есть за что ...
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21.01.2021 15:37 Ответить
Барыга - это Порошенко что-ли? Не Коломойский, не Зеленский, не Дубинский, не Фирташ, не Ахметов?
Вы ненавидите его как попугаи, повторяя тезисы кацапских методичек, даже не зная за что конкретно. До вас не доходит что политика не нужно любить, политику можно доверять или не доверять, с политиком может быть просто по пути в конкретный промежуток времени...
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21.01.2021 15:48 Ответить
Тю ,так это кацапские методички сделали доллар по 40 и подняли цены и тарифы людям в десятки раз ? Так это оказывается кацапские методички не закрыли ни одного иуду и ни одного коррупционера ? Ну так теперь понятно кто оказывается в этом и МНОГОМ другом виноват ....и в связи с этим один небольшой вопрос ,ты идиот ?
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21.01.2021 15:53 Ответить
А, свидетель доллара по 8 и газа по 72 копейки? Как всё просто у простейших. Для таких как Вы я идиот. Достоевского читали?
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21.01.2021 15:56 Ответить
Читать Достоевского могут только идиоты при чём в стадии обострения психических заболеваний .
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21.01.2021 16:01 Ответить
Нормальные вообще книг не читают, они смотрят видосики Шария, Дубинского, Зеленского, помойки Мдведчука и раша ТV.
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21.01.2021 16:04 Ответить
Ну справедливости ради я бы добавил ,что помойки те Медведчуку помог организовать именно Барыга и никто другой, что же касается Шария и Дубинского то это просто пионЭры по сравнению с Барыгой ,Сеней ,Гросей и другими упырями .
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21.01.2021 16:09 Ответить
Бездоказательный пустой трёп, такого навалили боты на Цензоре тоннами.
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21.01.2021 16:17 Ответить
Ага ,именно поэтому Барыга и пролетел как фанера над Парижем а теперь его сцанными тряпками ветераны АТО по всему миру гоняют бо то всё пустой трёп а сам то он патриот ,герой и честнейший и порядочнейший чувак ,то всё клеветники да завистники про него гадости пишут ,плюс агенты ***** ... ...
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21.01.2021 16:23 Ответить
Всё-всё, победил, задавил аргументами.
Доложите куратору, пусть повысят Вам тариф.
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21.01.2021 16:26 Ответить
Эх ,не сыпь мне соль на рану кто же в наше время платит за правду ,от если бы я рассказывал ,какой Барыга молодец то тогда может и подкинули на хлебушек , но увы ,не такое у меня воспитание ,папа с мамой научили правду говорить .
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21.01.2021 16:29 Ответить
Повторюсь - "правда", не подкреплённая фактами - это речь попугая.
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21.01.2021 16:35 Ответить
Ну если проделки Барыги не подтверждены фатами то попугай это малая планета в созвездии Альфа Центавра .
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21.01.2021 16:45 Ответить
Те "идиоты", что читают Достоевского и ценят его, как хорошего "русского" писателя, создали цивилизацию - не чета России... Это Европа и Америка... А вы так и не научились ценить настоящих писателей...
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21.01.2021 16:34 Ответить
Та там нечего ценить бред про то как Раскольников порубал бабку ,про чокнутого князя Мышкина который хороший потому что чокнутый ,про игроманов каким был и сам Достоевский психически нормальный человек этот бред никогда читать просто физически не сможет ,ну а то что и в Европе и в Америке навалом шизиков это не секрет .
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21.01.2021 16:40 Ответить
Так почему же к этим "шизикам" сбегает, уже второе столетие, не только ваша интеллектуальная элита, но и дети всех ваших "элитарных гопников"? Почему они вкладывают деньги в недвижимость государств этих "шизиков"? Доверяют их банкам, их валюте, а не "деревянным", отечественным? Ты уж, как-нибудь, сведи концы с концами...
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21.01.2021 16:47 Ответить
Ты поедь в Европу и Америку и опроси первую попавшуюся ТЫСЯЧУ человек ,спроси ,кто такой Достоевский половина скажет что это рюский хоккеист а вторая половина вообще ничего не скажет ...
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21.01.2021 16:58 Ответить
Ты "очком не верти", а ответь на поставленные мною вопросы... Потому что если я начну задавать вопросы по Достоевскому в России, то получу те ответы, которые ты приписываешь европейцам...
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21.01.2021 17:19 Ответить
"Вы бы почитали что-нибудь, а то знаете ли... - Уж и так читаю, читаю!..
Так что же вы читаете? Эту... как её, переписку Энгельса с этим... Как его дьявола?.. с Каутским!...
Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
Да, и что вы можете со своей стороны предложить? - Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет! Взять всё, да и поделить!.."
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21.01.2021 16:49 Ответить
Да ,Булгаков конечно не Достоевский ,но Мастер и Маргарита всё-таки покруче говорящей собачки будет ....
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21.01.2021 16:55 Ответить
Гугло-эрудиция:
Раскольников зарубил старуху.
Князь - идиот.
Порошенко - барыга.
Роман лучше чем повесть.

Вот стихи хорошие, великого русского поэта Ляписа-Трубецкого:
Служил Гаврила кремлеботом,
Гаврила кремлеботом был!
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22.01.2021 07:11 Ответить
Ти помітив, НА ЩО наш "вовчик" посилається? На "Майстра і Маргариту"... А психіатри давно, вивчивши книгу, зробили висновок - роман написаний у "стані зміненої свідомості"... В перекладі на "загальнозрозумілу мову" - під впливом наркотиків...
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22.01.2021 08:04 Ответить
Россияне всё "чипирования" бояться, походу их давно уже чипировали ламповыми чипами. Это как у Салтыкова-Щедрина - Органчик, только устройство посложнее сконструировали, прогресс всё-таки - побольше фраз выдаёт.
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22.01.2021 08:25 Ответить
Завтра напишу список "класиків російської літератури", залізу у Вікіпедію і зроблю виписки про їх походження... Ну, про Пушкіна, Лєрмонтова, Грибоєдова, Гоголя, Аксакова, Фон Візіна, Дєржавіна, знають всі. Тепер я добрався до Достоєвського...
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Род Достоевских берёт своё начало от боярина Данилы Ивановича Иртищева (Ртищева, Ртищевича, Иртищевича, Артищевича), которому 6 октября 1506 года было пожаловано имение «Достоев» в Поречской волости Пинского уезда, к северо-западу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Пинска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4b15d71af30c3c1c-14 [14] . Исследователи происхождения фамилии практически уверены, что все Достоевские являются потомками Данилы Иртищеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4b3d793244fe49e3-15 [15] . Согласно местным легендам, название «Достоево» произошло от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 польского «dostoinik» - сановник, приближённый государя. «Достойниками» с некоторой насмешкой называли жителей селения, из которых набирали княжескую обслугу. Подразумевалось, что эти люди были «достойны» данной службыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4b3d793244fe49ef-16 [16] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брестской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии сохранилось селоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE Достоево https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_001f148b0317dc45-17 [17] . Предком Данилы Ивановича Ртищева, по мнению исследователей, являлся упоминаемый в исторических источниках татарин Аслан-Челеби-мурза, который ещё в 1389 году покинул https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотую Орду и был крещён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православие московским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C князем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Дмитрием Донским . Сына этого татарина прозвали Широким Ртом, а его потомки стали Ртищевыми. Герб Ртищевых, на котором были изображены полумесяц, шестиугольная звезда и пара вооружённых татар, указывает на неправославное происхождение рода."

Я здогадувався, тому і написав "русский" писатель, в лапках... "Попав"!!!
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21.01.2021 22:26 Ответить
Для себя давно определил: "великая русская литература" - это писатели и поэты различных национальностей, писавшие на русском языке про безнадёжную дремучесть и убогость российского "общества", обычно преследуемые властями и церковью за своё творчество.
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22.01.2021 06:49 Ответить
Краще подякуй самому Медведчуку. Ти ж в курсі що що Зеленський прийшов до владі завдяки Коломойському та його ;1+1;. А Медведчук є давнім бізнес-партнером та другом Коломойського, плюс співвласником того ж ;1+1;. Тобто проект Зеленський- дитя Медведчука.
Ну і прокоментуй продаж Зеленським франшизи ;Ліґа Смєха; в РФ.
Заодно можеш прокоментувати продаж ним в РФ ;Сватов;, Слуґа народа; та відкриття власного російського телеканалу ;Сваты-TV;.
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21.01.2021 15:30 Ответить
Нет милок ,Зеленский пришёл к власти потому ,что Барыга оказался законченной сволочью ,подонком ,мерзавцем ,лжецом ,подлецом и ворюгой и отрицать это может только идиот .
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21.01.2021 15:36 Ответить
Дамбітт Бамбасс?
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21.01.2021 15:43 Ответить
Та какой там Карабас ,Барыга максимум на Дуримара тянет ...
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21.01.2021 15:46 Ответить
Суд почав розглядати апеляцію на заборону книги про Стуса - Цензор.НЕТ 2964
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21.01.2021 15:23 Ответить
Когда будет запрет мертвечука?
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21.01.2021 15:25 Ответить
Цензор мог бы 1 раз в день опубликовывать по одной странице из книги о Стусе
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21.01.2021 15:30 Ответить
И свет во тьме светит! И тьма не объяла его!!!!
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21.01.2021 15:32 Ответить
Мертвячук-гадьониш!!!
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21.01.2021 15:34 Ответить
У меня все знакомые уже купили и я 3 экземпляра...
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21.01.2021 15:40 Ответить
От знаєте, що я думаю...про героїв України загалом.
Окрім Стуса, правду про смерть якого намагаються приховати його вбивці.
Нині назбиралась ціла плеяда покидьків нагороджених званням "герой України".
І нам пояснюють, що неможливо його скасувати.
Але ж Степан Андрійович Бандера втратив звання героя, яке скасувала ватяна влада.
То чому ми не можемо розставити крапки над і ?
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21.01.2021 15:47 Ответить
Медведчук - кум і Путіна і Пороха. Слуга двух господ.
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21.01.2021 16:04 Ответить
ьоти нові появляються з старими зашкрабами "Медведчук - кум Пороха"
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21.01.2021 16:53 Ответить
 
 