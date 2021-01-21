Суд начал рассматривать апелляцию на запрет книги о Стусе

Киевский апелляционный суд 21 января начал первое заседание по жалобе издательства Vivat на решение Дарницкого райсуда столицы, запретившего распространение книги "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что заседание началось в 14:00.

Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тыс. экземпляров.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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