Суд почав розглядати апеляцію на заборону книги про Стуса

Київський апеляційний суд 21 січня почав перше засідання за скаргою видавництва Vivat на рішення Дарницького райсуду столиці, який заборонив поширення книги "Справа Василя Стуса".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначають, що засідання почалося о 14:00.

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла в травні 2019 року. Її загальний тираж - 35 тис. примірників.

Нагадаємо, у вересні 2019 р Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд повинен був вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

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