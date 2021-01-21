Суд почав розглядати апеляцію на заборону книги про Стуса
Київський апеляційний суд 21 січня почав перше засідання за скаргою видавництва Vivat на рішення Дарницького райсуду столиці, який заборонив поширення книги "Справа Василя Стуса".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначають, що засідання почалося о 14:00.
Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла в травні 2019 року. Її загальний тираж - 35 тис. примірників.
Нагадаємо, у вересні 2019 р Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд повинен був вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
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В результаті всі його найближчі виїхали на пмж хто в Ізраїль, хто в Швейцарії, хто в угорщину...
Вы ненавидите его как попугаи, повторяя тезисы кацапских методичек, даже не зная за что конкретно. До вас не доходит что политика не нужно любить, политику можно доверять или не доверять, с политиком может быть просто по пути в конкретный промежуток времени...
Доложите куратору, пусть повысят Вам тариф.
Так что же вы читаете? Эту... как её, переписку Энгельса с этим... Как его дьявола?.. с Каутским!...
Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
Да, и что вы можете со своей стороны предложить? - Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет! Взять всё, да и поделить!.."
Раскольников зарубил старуху.
Князь - идиот.
Порошенко - барыга.
Роман лучше чем повесть.
Вот стихи хорошие, великого русского поэта Ляписа-Трубецкого:
Служил Гаврила кремлеботом,
Гаврила кремлеботом был!
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Род Достоевских берёт своё начало от боярина Данилы Ивановича Иртищева (Ртищева, Ртищевича, Иртищевича, Артищевича), которому 6 октября 1506 года было пожаловано имение «Достоев» в Поречской волости Пинского уезда, к северо-западу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Пинска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4b15d71af30c3c1c-14 [14] . Исследователи происхождения фамилии практически уверены, что все Достоевские являются потомками Данилы Иртищеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4b3d793244fe49e3-15 [15] . Согласно местным легендам, название «Достоево» произошло от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 польского «dostoinik» - сановник, приближённый государя. «Достойниками» с некоторой насмешкой называли жителей селения, из которых набирали княжескую обслугу. Подразумевалось, что эти люди были «достойны» данной службыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4b3d793244fe49ef-16 [16] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брестской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии сохранилось селоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE Достоево https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_001f148b0317dc45-17 [17] . Предком Данилы Ивановича Ртищева, по мнению исследователей, являлся упоминаемый в исторических источниках татарин Аслан-Челеби-мурза, который ещё в 1389 году покинул https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотую Орду и был крещён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православие московским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C князем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Дмитрием Донским . Сына этого татарина прозвали Широким Ртом, а его потомки стали Ртищевыми. Герб Ртищевых, на котором были изображены полумесяц, шестиугольная звезда и пара вооружённых татар, указывает на неправославное происхождение рода."
Я здогадувався, тому і написав "русский" писатель, в лапках... "Попав"!!!
Ну і прокоментуй продаж Зеленським франшизи ;Ліґа Смєха; в РФ.
Заодно можеш прокоментувати продаж ним в РФ ;Сватов;, Слуґа народа; та відкриття власного російського телеканалу ;Сваты-TV;.
Окрім Стуса, правду про смерть якого намагаються приховати його вбивці.
Нині назбиралась ціла плеяда покидьків нагороджених званням "герой України".
І нам пояснюють, що неможливо його скасувати.
Але ж Степан Андрійович Бандера втратив звання героя, яке скасувала ватяна влада.
То чому ми не можемо розставити крапки над і ?