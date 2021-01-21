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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм COVID-19 выявили в Польше

В Польше зафиксирован первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19 и Малопольском воеводстве Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила лаборатория genXone.

"Лаборатория genXone идентифицировала британский штамм коронавируса B.1.1.7 у пациента из Малопольского воеводства", - говорится в сообщении.

Спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич подтвердил, что информацию об обнаружении первого случая "британского" штамма коронавируса в Польше передали в Международную систему отчетности о распространении вируса (GISAID).

По словам Андрусевича, на следующей неделе в Польше начнется исследование, которое должно помочь в определении масштабов наличия "британского" штамма коронавируса в стране и возможных его последствий.

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Автор: 

карантин (16729) Польша (8403) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Новости о появлении новых штаммов ковида раздражают своей бессмысленностью.
Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины.
Никого не интересует, будет ли это штамм B.1.1.7 или B.1.1.8. Никого не интересует, почему этом штамм назвали британским и какого он цвета под микроскопом.
Новости про новые штаммы вызывают лишь массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно против нового штамма. А если бесполезно, то это нужно остановить.
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21.01.2021 15:53 Ответить
Вы что, издеваетесь, насчет остановить? Кто-то возможно, не только получил, но и успел потратить откаты, а вы с таким нелепым предложением!
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21.01.2021 16:03 Ответить
 
 