"Британский" штамм COVID-19 выявили в Польше

В Польше зафиксирован первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19 и Малопольском воеводстве Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила лаборатория genXone.

"Лаборатория genXone идентифицировала британский штамм коронавируса B.1.1.7 у пациента из Малопольского воеводства", - говорится в сообщении.

Спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич подтвердил, что информацию об обнаружении первого случая "британского" штамма коронавируса в Польше передали в Международную систему отчетности о распространении вируса (GISAID).

По словам Андрусевича, на следующей неделе в Польше начнется исследование, которое должно помочь в определении масштабов наличия "британского" штамма коронавируса в стране и возможных его последствий.

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