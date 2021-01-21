"Британський" штам COVID-19 виявили в Польщі
У Польщі зафіксовано перший випадок зараження "британським" штамом COVID-19 у Малопольському воєводстві Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила лабораторія genXone.
"Лабораторія genXone ідентифікувала британський штам коронавірусу B.1.1.7 у пацієнта з Малопольського воєводства", - йдеться в повідомленні.
Спікер МОЗ Польщі Войцех Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку "британського" штаму коронавірусу в Польщі передали в Міжнародну систему звітності про поширення вірусу (GISAID).
За словами Андрусевича, наступного тижня в Польщі розпочнеться дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності "британського" штаму коронавірусу в країні і можливих його наслідків.
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Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины.
Никого не интересует, будет ли это штамм B.1.1.7 или B.1.1.8. Никого не интересует, почему этом штамм назвали британским и какого он цвета под микроскопом.
Новости про новые штаммы вызывают лишь массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно против нового штамма. А если бесполезно, то это нужно остановить.