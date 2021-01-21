"Британський" штам COVID-19 виявили в Польщі

У Польщі зафіксовано перший випадок зараження "британським" штамом COVID-19 у Малопольському воєводстві Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила лабораторія genXone.

"Лабораторія genXone ідентифікувала британський штам коронавірусу B.1.1.7 у пацієнта з Малопольського воєводства", - йдеться в повідомленні.

Спікер МОЗ Польщі Войцех Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку "британського" штаму коронавірусу в Польщі передали в Міжнародну систему звітності про поширення вірусу (GISAID).

За словами Андрусевича, наступного тижня в Польщі розпочнеться дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності "британського" штаму коронавірусу в країні і можливих його наслідків.

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