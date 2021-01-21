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Новини Коронавірус і карантин
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"Британський" штам COVID-19 виявили в Польщі

У Польщі зафіксовано перший випадок зараження "британським" штамом COVID-19 у Малопольському воєводстві Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила лабораторія genXone.

"Лабораторія genXone ідентифікувала британський штам коронавірусу B.1.1.7 у пацієнта з Малопольського воєводства", - йдеться в повідомленні.

Спікер МОЗ Польщі Войцех Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку "британського" штаму коронавірусу в Польщі передали в Міжнародну систему звітності про поширення вірусу (GISAID).

За словами Андрусевича, наступного тижня в Польщі розпочнеться дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності "британського" штаму коронавірусу в країні і можливих його наслідків.

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карантин (18172) Польща (8484) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Новости о появлении новых штаммов ковида раздражают своей бессмысленностью.
Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины.
Никого не интересует, будет ли это штамм B.1.1.7 или B.1.1.8. Никого не интересует, почему этом штамм назвали британским и какого он цвета под микроскопом.
Новости про новые штаммы вызывают лишь массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно против нового штамма. А если бесполезно, то это нужно остановить.
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21.01.2021 15:53 Відповісти
Вы что, издеваетесь, насчет остановить? Кто-то возможно, не только получил, но и успел потратить откаты, а вы с таким нелепым предложением!
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21.01.2021 16:03 Відповісти
 
 