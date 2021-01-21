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В Молдове Конституционный Суд признал незаконным особый статус русского языка

В Молдове Конституционный Суд признал незаконным особый статус русского языка

Конституционный Суд Молдовы 21 января признал несоответствующим Конституции закон "О функционировании языков на территории Молдовы", в котором были расширены права использования русского языка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

Закон предусматривает, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или на русском языке. Кроме того, госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

На заседании КС депутаты ходатайствовали о том, чтобы закон признали неконституционным. Депутат Октавиан Цыку заявлял, что такой закон "подрывает основы Конституции", а Дину Плынгеу отмечал, что его приняли с нарушениями.

"Если мы будем использовать русский для межэтнических отношений, мы никогда не интегрируем нацменьшинства в молдавский политический дизайн. На это будет влиять геополитический порядок", - считает Цыку.

По его мнению, приравнивание русского языка к румынскому - это подрыв основ Конституции.

Как сообщалось, закон "О функционировании языков на территории Молдовы" во втором чтении парламент принял 16 декабря 2020 года.

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Автор: 

КС (2248) Молдова (1867) русский язык (570)


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Топ комментарии
+39
Вот что значит нет додона))))
Пинают мокшан красиво.
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21.01.2021 16:27
+35
Зараз за порєбріком почнуть пукани вибухати
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21.01.2021 16:27
+29
Русофоби якісь...
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21.01.2021 16:24
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Русофоби якісь...
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21.01.2021 16:24 Ответить
Щоб припинилась ця русофобія, потрібно щоб зникли кацапи і кацапія
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21.01.2021 16:48 Ответить
"какая разница" (цитатьі вяликого преЗЕдента).
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21.01.2021 19:19 Ответить
из книги "Афоризмы и поговорки - слова народной мудрости"
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22.01.2021 07:57 Ответить
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21.01.2021 16:25 Ответить
И это правильно.
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21.01.2021 16:26 Ответить
Вот что значит нет додона))))
Пинают мокшан красиво.
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21.01.2021 16:27 Ответить
Там і тупицьгого немає!
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21.01.2021 18:09 Ответить
Зараз за порєбріком почнуть пукани вибухати
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21.01.2021 16:27 Ответить
"И так молдавские фашиствующие малодчики решили последовать курсом укробиндэр и приняли закон о повальной стерилизации рускоговорящих мальчиков в трусиках!"
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21.01.2021 16:38 Ответить
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 4683"
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21.01.2021 18:18 Ответить
Што еті молдовобіндєравци творят!
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21.01.2021 16:27 Ответить
"Бенде́ры (Бендэ́ры; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA молд. Бендерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-3 [3] , Bender; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Бенде́риhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-4 [4] ; от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. ‎ гавань, пристань) - город в непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Приднестровской Молдавской Республике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-6 [6] в пределах официальных границ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдавии , главный порт на реке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Днестр , крупнейший железнодорожный узел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Приднестровской железной дороги . https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1 Исторический город СССР (1986)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-8 [8] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) город воинской славы (2012). "

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B БЕНДЕРОВЦЫ ))))))
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21.01.2021 16:33 Ответить
Взагалі-то це місто на румунський мові має назву Тігіна (Tighina). Але кацапською мовою його з часів російської імперії чомусь називають турецьким словом Бендери
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21.01.2021 17:31 Ответить
Румунські націоналісти називались легіонерським рухом. Заснував цей рух Корнеліу Зеленскі (псевдо "Зеля-Кодряну"), напіврумун-напівєврей з Чернівців
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21.01.2021 17:40 Ответить
біндэрівська зараза как ковид из китая ползёт из Украины по всему миру 👀
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22.01.2021 08:01 Ответить
І тільки брава Раісся Путінівна єдина бореться з нею. Правда, коли білочка вертається додому відпочити, то Раіссю трішки попускає.
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22.01.2021 13:12 Ответить
Рюсскую челюсть сломали
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21.01.2021 16:30 Ответить
Вітаю! Правильним шляхом ідете, громадяни Молдови! Так тримати!
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21.01.2021 16:31 Ответить
КРАСАВЧИКИ! В Москве подгорит не по-детски.
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21.01.2021 16:31 Ответить
Так вот почему потепление началось...
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21.01.2021 16:42 Ответить
Бо дупи москвинські палають
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21.01.2021 19:22 Ответить
Їхня Госдура ще від нашого закону не оговталася, а тут "нежданчик" із Молдови.
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21.01.2021 19:46 Ответить
Значить рішення суду не від закону залежить, а від того хто до влади прийшов...
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21.01.2021 16:32 Ответить
в них там також Конституційний Суд ручний... От, обрали Майю - вони і під неї і лягають.

Ну, що, щоб наш Конституційний Суд став проукраїнським і некорумпованим - знову треба Петра обрати?
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21.01.2021 16:33 Ответить
Можна і Василя чи Миколу, аби лише не по приколу.
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21.01.2021 19:48 Ответить
Статус окупанта всім ********* !
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21.01.2021 16:36 Ответить
А белоруссы в большинстве забыли родной белорусский
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21.01.2021 16:37 Ответить
В універі в 90-х проф/прп склад істфака шпрехав дайбо(((
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21.01.2021 16:43 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера.
И других "русских" в природе не существует... Развалится эРэФия - исчезнут "русские", как это случилось с "советским народом". Вся эта липовая "русскость" всего лишь плод имперских амбиций московии... А "поскреби" их хорошенько и тут же проявятся реальные этнические корни...
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21.01.2021 16:54 Ответить
зато як якісно працює ця видумка.
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21.01.2021 18:20 Ответить
Ваня, ти вирішив, що "нєт асобой разницьі" між московською та українською "Видумки" на мОскві, в Україні - вигадки. Користуйся своїм х*яндексом, кокошник.
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21.01.2021 19:27 Ответить
За тех, кто затевает... эту... которую затевают!
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21.01.2021 16:41 Ответить
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 1679
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21.01.2021 16:48 Ответить
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 7493////
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21.01.2021 16:51 Ответить
А что по этому поводу говорит Задомстану ? Русофобия вот эта, эта вод русофобия ?
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21.01.2021 17:00 Ответить
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 3668
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21.01.2021 17:01 Ответить
надо к Молдове присоединиться - одним махом решить вопросы и языка и оружия
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21.01.2021 17:22 Ответить
Русский язык, как и украинский, как и болгарский и другие, защищены конституцией. Это всё есть в конституции. Никто не может запретить разговаривать людям на русском или украинском или другом языке, просто люди любящие СССР и Путина не читали никогда и не читают конституцию Молдовы, там всё это есть, иначе бы не было никаких русских школ 30 лет. Любые так называемые законы на эту тему о статусах русского языка не более, чем популизм и пиар путинских партий. В Молдове поава нацменьшинств прописаны в конституции, пусть читают хотя бы раз в 10 лет.
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21.01.2021 18:08 Ответить
Спешу удивить, но русские школы есть везде ( USA, EU, UK, AU...), русский - межнациональный язык, который принят во многих странах) Путин - это руководитель Российской Федерации, ничто не мешает изучать язык в других странах при данном руководителе)) В Молдове : молдавский язык на основе латинской графики, что (как сказали) есть в КонституцииРМ...
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15.04.2021 02:29 Ответить
ОСТОРОЖНО¡¡¡ 😏 Сейчас на востоке каааааааак полыхнёт...
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21.01.2021 18:20 Ответить
хорошо что никогда не платил налоги, пусть им казну русофобы пополняют
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21.01.2021 18:26 Ответить
Лучше додону в кулёк?
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21.01.2021 19:54 Ответить
не чекав. Накінець то проснулись. Ще хай вибори до ради проведуть нормально, присоромлять своїх "73" .
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21.01.2021 19:30 Ответить
Вроде соседи, а уже даже не интересно новости читать....Да и понимание СЕЛА тут превосходит...((( Противно
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15.04.2021 02:17 Ответить
 
 