В Молдове Конституционный Суд признал незаконным особый статус русского языка
Конституционный Суд Молдовы 21 января признал несоответствующим Конституции закон "О функционировании языков на территории Молдовы", в котором были расширены права использования русского языка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
Закон предусматривает, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или на русском языке. Кроме того, госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.
На заседании КС депутаты ходатайствовали о том, чтобы закон признали неконституционным. Депутат Октавиан Цыку заявлял, что такой закон "подрывает основы Конституции", а Дину Плынгеу отмечал, что его приняли с нарушениями.
"Если мы будем использовать русский для межэтнических отношений, мы никогда не интегрируем нацменьшинства в молдавский политический дизайн. На это будет влиять геополитический порядок", - считает Цыку.
По его мнению, приравнивание русского языка к румынскому - это подрыв основ Конституции.
Как сообщалось, закон "О функционировании языков на территории Молдовы" во втором чтении парламент принял 16 декабря 2020 года.
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Пинают мокшан красиво.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B БЕНДЕРОВЦЫ ))))))
Ну, що, щоб наш Конституційний Суд став проукраїнським і некорумпованим - знову треба Петра обрати?
И других "русских" в природе не существует... Развалится эРэФия - исчезнут "русские", как это случилось с "советским народом". Вся эта липовая "русскость" всего лишь плод имперских амбиций московии... А "поскреби" их хорошенько и тут же проявятся реальные этнические корни...