Санду планирует создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "NewsMaker".
"Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами — Румынией и Украиной. После того как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", - отметила Санду.
Другим важным партнером, с которым необходимо перезагрузить отношения, Санду считает Европейский союз.
"В 2020 году ЕС подвергся неоднократным нападкам псевдоруководства Кишинева. Сейчас мы намерены перевернуть эти постыдные страницы. Через несколько дней я поеду в Брюссель. Но самое важное - мы возобновим приближение Молдовы к ЕС с помощью демократических реформ, которые превратят Молдову в европейское государство", - сказала Санду.
Она отметила, что, несмотря на то, что Молдова стремится в Евросоюз, очень важно сохранить хорошие отношения и с другими партнерами.
"Что касается России, вы знаете, что у нас комплексные отношения. Мы сотрудничаем во многих отраслях. Многие наши граждане живут в России. У нас сложились традиционные торговые связи. Но есть и области, в которых наши мнения и интересы расходятся. Но в этой связи хочу отметить, что мы хотим преодолеть эти проблемы с помощью диалога взаимного уважения и конструктивных отношений. Такие отношения предполагают и уважение нашего нейтралитета. Это предполагает и преодоление ситуации, касающейся урегулирования приднестровского конфликта и присутствия российских войск на территории нашей страны", - добавила президент.
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На території ******** Молдови не було жодного поселення римських легіонерів.
На території Румунії були, саме тому вони свою країну назвали РОМАнія від РОМА, але це те саме, як к@цапи вважать Руссю свою срану росію.
А толпой и бить легче.
И надеемся на то,
Что она Плешивого
Скоро мордой ткнет в ... манто.