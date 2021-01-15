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Санду планирует создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина

Санду планирует создать

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "NewsMaker".

"Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами — Румынией и Украиной. После того как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", - отметила Санду.

Другим важным партнером, с которым необходимо перезагрузить отношения, Санду считает Европейский союз.

"В 2020 году ЕС подвергся неоднократным нападкам псевдоруководства Кишинева. Сейчас мы намерены перевернуть эти постыдные страницы. Через несколько дней я поеду в Брюссель. Но самое важное - мы возобновим приближение Молдовы к ЕС с помощью демократических реформ, которые превратят Молдову в европейское государство", - сказала Санду.

Также читайте: Заявление Зеленского и Санду: Считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера"

Она отметила, что, несмотря на то, что Молдова стремится в Евросоюз, очень важно сохранить хорошие отношения и с другими партнерами.

"Что касается России, вы знаете, что у нас комплексные отношения. Мы сотрудничаем во многих отраслях. Многие наши граждане живут в России. У нас сложились традиционные торговые связи. Но есть и области, в которых наши мнения и интересы расходятся. Но в этой связи хочу отметить, что мы хотим преодолеть эти проблемы с помощью диалога взаимного уважения и конструктивных отношений. Такие отношения предполагают и уважение нашего нейтралитета. Это предполагает и преодоление ситуации, касающейся урегулирования приднестровского конфликта и присутствия российских войск на территории нашей страны", - добавила президент.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Грузия и Молдова имеют общее видение по улучшению Восточного партнерства, - глава МИД Кулеба

Автор: 

Молдова (1893) Румыния (1126) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+4
Все соседи должны жить в хороших отношениях.А если кто-то нарушает эти отношения,то другие,вместе,ставят зарвавшегося на место.
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15.01.2021 16:27 Ответить
+3
ЗеДегенерат все сольет...
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15.01.2021 16:23 Ответить
+3
Молдоване, это же древние римляне вроде. Будет новый центр притяжения.
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15.01.2021 16:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Станьте дети ,станьте в круг ,я твой друг и ты мой друг .. лучше ватную падаль гони из Приднестровья ..
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15.01.2021 16:20 Ответить
ЗеДегенерат все сольет...
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15.01.2021 16:23 Ответить
Главное, что бы в эту "переговорную группу" не попали Кравчуки и Фокины...
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15.01.2021 16:24 Ответить
маленькі жінки дуже вперті ! хай у Вас все збудеться , шановна !
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15.01.2021 16:27 Ответить
Молдоване, это же древние римляне вроде. Будет новый центр притяжения.
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15.01.2021 16:27 Ответить
Боже, який ти невіглас.
На території ******** Молдови не було жодного поселення римських легіонерів.
На території Румунії були, саме тому вони свою країну назвали РОМАнія від РОМА, але це те саме, як к@цапи вважать Руссю свою срану росію.
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15.01.2021 18:30 Ответить
Все соседи должны жить в хороших отношениях.А если кто-то нарушает эти отношения,то другие,вместе,ставят зарвавшегося на место.
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15.01.2021 16:27 Ответить
А если кто-то нарушает отношения, то надо бить по морде. Наглой рашистской морде.
А толпой и бить легче.
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15.01.2021 18:25 Ответить
Із зеленими ідіотами краще не мати нічого спільного - все розвалять і обіс*уть.
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15.01.2021 16:39 Ответить
Особливо Румунія, яка зі слиною коло рота поглядає на нашу Буковину і Бесарабію… Де в школах молдавських шкіл вивчають румунську та чипляють румунський триколор на сілірадах.
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15.01.2021 16:45 Ответить
Де в селах всі давно мають румунські паспорти
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15.01.2021 16:46 Ответить
Молдова вся кричить, що вони румуни. Їм до об'єднання один крок… ще й загребуть наших , що біля Вадул-Сирету. Там чекають…
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15.01.2021 16:48 Ответить
Да-да-да! Ну почему ты не президент Украины,ты сразу бы принял меры,чтобы Молдова не оккупировала Украину!
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15.01.2021 17:26 Ответить
Ну, за два дні ЗСУ буде у Кишеніві, а за тиждень у Бухаресті
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15.01.2021 18:33 Ответить
Кишиневі
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15.01.2021 18:35 Ответить
Что такое ЗСУ?
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15.01.2021 18:46 Ответить
Це хлопці, які поставлять ваших смаглявих навколішки за кілька днів.
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15.01.2021 18:50 Ответить
Раздутых шароваров у тебя вижу,-больше ничего не вижу... Открой историю и почитай как скакали кое-кто по степям от румын и в 1918 году,и в 1941 году. Ну а если тебе больше нравится скакать под седлом московитов,-то тогда зачем пришел вонять на Цензор,-дуй в московские болота,Иванушка!
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15.01.2021 18:56 Ответить
У 1918 році Україна воювала на три фронти, а у 1941 році румуни були лише німецькими шістками. ******* українське військо легко візьме обидві столиці сцикливих смаглявих істот.
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16.01.2021 19:51 Ответить
Срусскіє - це вороги, але смагляві молдавські та румунські істоти від цього не стають друзями.
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16.01.2021 19:55 Ответить
запретите транзит товаров военного назначения и военнослужащих на ротацию в Приднестровье территорией Украины. Пусть через Молдову ездят)
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15.01.2021 17:08 Ответить
Це вже давно саме так
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15.01.2021 18:52 Ответить
Пока шмаркля правит бал ничего с этого не получится.
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15.01.2021 17:15 Ответить
Мы приветствуем Санду,
И надеемся на то,

Что она Плешивого
Скоро мордой ткнет в ... манто.
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15.01.2021 17:34 Ответить
Этому кругу нужно было забыть страхи и предубеждения и с самого начала задавить рашен провокацию в Приднестровье. Это было одной из первых критических ошибок Украины, которые привели к 2014 г. Первым было выбор "президента Кравчука" а не Черновила, второе это полный отказ от ядерного оружия( нужно было оставлять хотя бы тактическое скажем так на 40-50 лет,, третье это оставления на территории Украины базы ВМФ РФ в Севастополе и по факту передача ей ЧФ СССР ( а делить наследство флотское нужно было по месту базирования, в крайнем случае тогда вывод его в Новороссийск.) Ну а четвертым было Приднестровье. Пятым отказ от немедленной декоммунизации, принять закона о языке украинском как единственном государственном без каких либо особых статусов для русского, предоставление автономии Крыму Ну а чем дальше тем больше ошибок. И вот дошли до жизни такой не смотря на акт о независимости и двух Майданов ( которые почему то пафосно назвали "революциями", где там они и где понятие революции, основным критерием которых полная смена собственности и собственников)
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15.01.2021 18:23 Ответить
Додон готовит путч.Взасос с Кремлём.Задача Украины -обезопасить Молдавский фланг.Санду - подарок судьбы.Мост в районе Ямполя - Сороки и автострадные подходы к нему - прекрасный путь На балканы ,Италию и просто в ЕС для нашего и европейского бизнеса и автотуристов.Всё это минуя Приднестровье.Кроме того эта дорога имеет важнейшее стратегическое значение для войск НАТО.Удушение Кремля в Приднестровье будет и нашей победой!
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15.01.2021 18:28 Ответить
 
 