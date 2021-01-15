Санду планирует создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "NewsMaker".

"Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами — Румынией и Украиной. После того как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", - отметила Санду.

Другим важным партнером, с которым необходимо перезагрузить отношения, Санду считает Европейский союз.

"В 2020 году ЕС подвергся неоднократным нападкам псевдоруководства Кишинева. Сейчас мы намерены перевернуть эти постыдные страницы. Через несколько дней я поеду в Брюссель. Но самое важное - мы возобновим приближение Молдовы к ЕС с помощью демократических реформ, которые превратят Молдову в европейское государство", - сказала Санду.

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Она отметила, что, несмотря на то, что Молдова стремится в Евросоюз, очень важно сохранить хорошие отношения и с другими партнерами.

"Что касается России, вы знаете, что у нас комплексные отношения. Мы сотрудничаем во многих отраслях. Многие наши граждане живут в России. У нас сложились традиционные торговые связи. Но есть и области, в которых наши мнения и интересы расходятся. Но в этой связи хочу отметить, что мы хотим преодолеть эти проблемы с помощью диалога взаимного уважения и конструктивных отношений. Такие отношения предполагают и уважение нашего нейтралитета. Это предполагает и преодоление ситуации, касающейся урегулирования приднестровского конфликта и присутствия российских войск на территории нашей страны", - добавила президент.

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