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Новини
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Санду планує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна

Санду планує створити

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що передовсім потрібно налагодити відносини з сусідніми країнами, що їй вже вдалося зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "NewsMaker".

"Мені приємно повідомити, що всього за кілька тижнів нам вдалося розблокувати відносини з нашими сусідами і стратегічними партнерами - Румунією і Україною. Після того як відносини з цими країнами на вищому рівні були заморожені через ворожу політику влади Кишинева, нам вдалося відновити політичний діалог. Я вважаю, що найбільші зусилля ми повинні зосередити на створенні саме цього кола довіри: Румунія-Молдова-Україна", - зазначила Санду.

Іншим важливим партнером, з яким необхідно перезавантажити відносини, Санду вважає Європейський союз.

"У 2020 році ЄС піддався неодноразовим нападкам псевдокерівництва Кишинева. Зараз ми маємо намір перегорнути ці ганебні сторінки. Через кілька днів я поїду в Брюссель. Але найважливіше - ми відновимо наближення Молдови до ЄС за допомогою демократичних реформ, які перетворять Молдову на європейську державу", - сказала Санду.

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Вона зазначила, що, незважаючи на те, що Молдова прагне в Євросоюз, дуже важливо зберегти хороші відносини і з іншими партнерами.

"Що стосується Росії, ви знаєте, що у нас комплексні відносини. Ми співпрацюємо в багатьох галузях. Багато наших громадян живуть у Росії. У нас склалися традиційні торговельні зв'язки. Але є і області, в яких наші думки і інтереси розходяться. Але в зв’язку з цим хочу зазначити, що ми хочемо подолати ці проблеми за допомогою діалогу взаємної поваги і конструктивних відносин. Такі відносини передбачають і повагу нашого нейтралітету. Це передбачає і подолання ситуації, що стосується врегулювання придністровського конфлікту і присутності російських військ на території нашої країни", - додала президентка.

Автор: 

Молдова (2097) Румунія (1201) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+4
Все соседи должны жить в хороших отношениях.А если кто-то нарушает эти отношения,то другие,вместе,ставят зарвавшегося на место.
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15.01.2021 16:27 Відповісти
+3
ЗеДегенерат все сольет...
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15.01.2021 16:23 Відповісти
+3
Молдоване, это же древние римляне вроде. Будет новый центр притяжения.
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15.01.2021 16:27 Відповісти
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Станьте дети ,станьте в круг ,я твой друг и ты мой друг .. лучше ватную падаль гони из Приднестровья ..
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15.01.2021 16:20 Відповісти
ЗеДегенерат все сольет...
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15.01.2021 16:23 Відповісти
Главное, что бы в эту "переговорную группу" не попали Кравчуки и Фокины...
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15.01.2021 16:24 Відповісти
маленькі жінки дуже вперті ! хай у Вас все збудеться , шановна !
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15.01.2021 16:27 Відповісти
Молдоване, это же древние римляне вроде. Будет новый центр притяжения.
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15.01.2021 16:27 Відповісти
Боже, який ти невіглас.
На території ******** Молдови не було жодного поселення римських легіонерів.
На території Румунії були, саме тому вони свою країну назвали РОМАнія від РОМА, але це те саме, як к@цапи вважать Руссю свою срану росію.
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15.01.2021 18:30 Відповісти
Все соседи должны жить в хороших отношениях.А если кто-то нарушает эти отношения,то другие,вместе,ставят зарвавшегося на место.
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15.01.2021 16:27 Відповісти
А если кто-то нарушает отношения, то надо бить по морде. Наглой рашистской морде.
А толпой и бить легче.
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15.01.2021 18:25 Відповісти
Із зеленими ідіотами краще не мати нічого спільного - все розвалять і обіс*уть.
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15.01.2021 16:39 Відповісти
Особливо Румунія, яка зі слиною коло рота поглядає на нашу Буковину і Бесарабію… Де в школах молдавських шкіл вивчають румунську та чипляють румунський триколор на сілірадах.
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15.01.2021 16:45 Відповісти
Де в селах всі давно мають румунські паспорти
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15.01.2021 16:46 Відповісти
Молдова вся кричить, що вони румуни. Їм до об'єднання один крок… ще й загребуть наших , що біля Вадул-Сирету. Там чекають…
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15.01.2021 16:48 Відповісти
Да-да-да! Ну почему ты не президент Украины,ты сразу бы принял меры,чтобы Молдова не оккупировала Украину!
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15.01.2021 17:26 Відповісти
Ну, за два дні ЗСУ буде у Кишеніві, а за тиждень у Бухаресті
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15.01.2021 18:33 Відповісти
Кишиневі
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15.01.2021 18:35 Відповісти
Что такое ЗСУ?
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15.01.2021 18:46 Відповісти
Це хлопці, які поставлять ваших смаглявих навколішки за кілька днів.
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15.01.2021 18:50 Відповісти
Раздутых шароваров у тебя вижу,-больше ничего не вижу... Открой историю и почитай как скакали кое-кто по степям от румын и в 1918 году,и в 1941 году. Ну а если тебе больше нравится скакать под седлом московитов,-то тогда зачем пришел вонять на Цензор,-дуй в московские болота,Иванушка!
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15.01.2021 18:56 Відповісти
У 1918 році Україна воювала на три фронти, а у 1941 році румуни були лише німецькими шістками. ******* українське військо легко візьме обидві столиці сцикливих смаглявих істот.
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16.01.2021 19:51 Відповісти
Срусскіє - це вороги, але смагляві молдавські та румунські істоти від цього не стають друзями.
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16.01.2021 19:55 Відповісти
запретите транзит товаров военного назначения и военнослужащих на ротацию в Приднестровье территорией Украины. Пусть через Молдову ездят)
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15.01.2021 17:08 Відповісти
Це вже давно саме так
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15.01.2021 18:52 Відповісти
Пока шмаркля правит бал ничего с этого не получится.
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15.01.2021 17:15 Відповісти
Мы приветствуем Санду,
И надеемся на то,

Что она Плешивого
Скоро мордой ткнет в ... манто.
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15.01.2021 17:34 Відповісти
Этому кругу нужно было забыть страхи и предубеждения и с самого начала задавить рашен провокацию в Приднестровье. Это было одной из первых критических ошибок Украины, которые привели к 2014 г. Первым было выбор "президента Кравчука" а не Черновила, второе это полный отказ от ядерного оружия( нужно было оставлять хотя бы тактическое скажем так на 40-50 лет,, третье это оставления на территории Украины базы ВМФ РФ в Севастополе и по факту передача ей ЧФ СССР ( а делить наследство флотское нужно было по месту базирования, в крайнем случае тогда вывод его в Новороссийск.) Ну а четвертым было Приднестровье. Пятым отказ от немедленной декоммунизации, принять закона о языке украинском как единственном государственном без каких либо особых статусов для русского, предоставление автономии Крыму Ну а чем дальше тем больше ошибок. И вот дошли до жизни такой не смотря на акт о независимости и двух Майданов ( которые почему то пафосно назвали "революциями", где там они и где понятие революции, основным критерием которых полная смена собственности и собственников)
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15.01.2021 18:23 Відповісти
Додон готовит путч.Взасос с Кремлём.Задача Украины -обезопасить Молдавский фланг.Санду - подарок судьбы.Мост в районе Ямполя - Сороки и автострадные подходы к нему - прекрасный путь На балканы ,Италию и просто в ЕС для нашего и европейского бизнеса и автотуристов.Всё это минуя Приднестровье.Кроме того эта дорога имеет важнейшее стратегическое значение для войск НАТО.Удушение Кремля в Приднестровье будет и нашей победой!
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15.01.2021 18:28 Відповісти
 
 