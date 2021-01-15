Санду планує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що передовсім потрібно налагодити відносини з сусідніми країнами, що їй вже вдалося зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "NewsMaker".

"Мені приємно повідомити, що всього за кілька тижнів нам вдалося розблокувати відносини з нашими сусідами і стратегічними партнерами - Румунією і Україною. Після того як відносини з цими країнами на вищому рівні були заморожені через ворожу політику влади Кишинева, нам вдалося відновити політичний діалог. Я вважаю, що найбільші зусилля ми повинні зосередити на створенні саме цього кола довіри: Румунія-Молдова-Україна", - зазначила Санду.

Іншим важливим партнером, з яким необхідно перезавантажити відносини, Санду вважає Європейський союз.

"У 2020 році ЄС піддався неодноразовим нападкам псевдокерівництва Кишинева. Зараз ми маємо намір перегорнути ці ганебні сторінки. Через кілька днів я поїду в Брюссель. Але найважливіше - ми відновимо наближення Молдови до ЄС за допомогою демократичних реформ, які перетворять Молдову на європейську державу", - сказала Санду.

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Вона зазначила, що, незважаючи на те, що Молдова прагне в Євросоюз, дуже важливо зберегти хороші відносини і з іншими партнерами.

"Що стосується Росії, ви знаєте, що у нас комплексні відносини. Ми співпрацюємо в багатьох галузях. Багато наших громадян живуть у Росії. У нас склалися традиційні торговельні зв'язки. Але є і області, в яких наші думки і інтереси розходяться. Але в зв’язку з цим хочу зазначити, що ми хочемо подолати ці проблеми за допомогою діалогу взаємної поваги і конструктивних відносин. Такі відносини передбачають і повагу нашого нейтралітету. Це передбачає і подолання ситуації, що стосується врегулювання придністровського конфлікту і присутності російських військ на території нашої країни", - додала президентка.