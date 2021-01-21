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У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови

У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови

Конституційний Суд Молдови 21 січня визнав невідповідним Конституції закон "Про функціонування мов на території Молдови", в якому були розширені права використання російської мови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Закон передбачав, що люди в Молдові можуть звертатися до органів державної влади, держустанови, підприємства та організації державною або російською мовою. Крім того, держслужбовців можуть зобов'язати на запит громадян надавати переклад документів російською мовою, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написано заяву.

На засіданні КС депутати клопотали про те, щоб закон визнали неконституційним. Депутат Октавіан Цику заявляв, що такий закон "підриває основи Конституції", а Діну Плингеу зазначав, що його прийняли з порушеннями.

"Якщо ми використовуватимемо російську для міжетнічних відносин, ми ніколи не інтегруємо нацменшини в молдавський політичний дизайн. На це впливатиме геополітичний порядок", - вважає Цику.

На його думку, прирівнювання російської мови до румунської - це підрив основ Конституції.

Як повідомлялося, закон "Про функціонування мов на території Молдови" в другому читанні парламент ухвалив 16 грудня 2020 року.

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Автор: 

КС (1427) Молдова (2063) російська мова (304)


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Топ коментарі
+39
Вот что значит нет додона))))
Пинают мокшан красиво.
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21.01.2021 16:27
+35
Зараз за порєбріком почнуть пукани вибухати
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21.01.2021 16:27
+29
Русофоби якісь...
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21.01.2021 16:24
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Русофоби якісь...
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21.01.2021 16:24 Відповісти
Щоб припинилась ця русофобія, потрібно щоб зникли кацапи і кацапія
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21.01.2021 16:48 Відповісти
"какая разница" (цитатьі вяликого преЗЕдента).
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21.01.2021 19:19 Відповісти
из книги "Афоризмы и поговорки - слова народной мудрости"
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22.01.2021 07:57 Відповісти
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21.01.2021 16:25 Відповісти
И это правильно.
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21.01.2021 16:26 Відповісти
Вот что значит нет додона))))
Пинают мокшан красиво.
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21.01.2021 16:27 Відповісти
Там і тупицьгого немає!
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21.01.2021 18:09 Відповісти
Зараз за порєбріком почнуть пукани вибухати
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21.01.2021 16:27 Відповісти
"И так молдавские фашиствующие малодчики решили последовать курсом укробиндэр и приняли закон о повальной стерилизации рускоговорящих мальчиков в трусиках!"
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21.01.2021 16:38 Відповісти
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 4683"
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21.01.2021 18:18 Відповісти
Што еті молдовобіндєравци творят!
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21.01.2021 16:27 Відповісти
"Бенде́ры (Бендэ́ры; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA молд. Бендерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-3 [3] , Bender; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Бенде́риhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-4 [4] ; от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. ‎ гавань, пристань) - город в непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Приднестровской Молдавской Республике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-6 [6] в пределах официальных границ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдавии , главный порт на реке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Днестр , крупнейший железнодорожный узел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Приднестровской железной дороги . https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1 Исторический город СССР (1986)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-8 [8] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) город воинской славы (2012). "

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B БЕНДЕРОВЦЫ ))))))
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21.01.2021 16:33 Відповісти
Взагалі-то це місто на румунський мові має назву Тігіна (Tighina). Але кацапською мовою його з часів російської імперії чомусь називають турецьким словом Бендери
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21.01.2021 17:31 Відповісти
Румунські націоналісти називались легіонерським рухом. Заснував цей рух Корнеліу Зеленскі (псевдо "Зеля-Кодряну"), напіврумун-напівєврей з Чернівців
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21.01.2021 17:40 Відповісти
біндэрівська зараза как ковид из китая ползёт из Украины по всему миру 👀
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22.01.2021 08:01 Відповісти
І тільки брава Раісся Путінівна єдина бореться з нею. Правда, коли білочка вертається додому відпочити, то Раіссю трішки попускає.
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22.01.2021 13:12 Відповісти
Рюсскую челюсть сломали
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21.01.2021 16:30 Відповісти
Вітаю! Правильним шляхом ідете, громадяни Молдови! Так тримати!
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21.01.2021 16:31 Відповісти
КРАСАВЧИКИ! В Москве подгорит не по-детски.
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21.01.2021 16:31 Відповісти
Так вот почему потепление началось...
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21.01.2021 16:42 Відповісти
Бо дупи москвинські палають
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21.01.2021 19:22 Відповісти
Їхня Госдура ще від нашого закону не оговталася, а тут "нежданчик" із Молдови.
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21.01.2021 19:46 Відповісти
Значить рішення суду не від закону залежить, а від того хто до влади прийшов...
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21.01.2021 16:32 Відповісти
в них там також Конституційний Суд ручний... От, обрали Майю - вони і під неї і лягають.

Ну, що, щоб наш Конституційний Суд став проукраїнським і некорумпованим - знову треба Петра обрати?
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21.01.2021 16:33 Відповісти
Можна і Василя чи Миколу, аби лише не по приколу.
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21.01.2021 19:48 Відповісти
Статус окупанта всім ********* !
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21.01.2021 16:36 Відповісти
А белоруссы в большинстве забыли родной белорусский
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21.01.2021 16:37 Відповісти
В універі в 90-х проф/прп склад істфака шпрехав дайбо(((
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21.01.2021 16:43 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера.
И других "русских" в природе не существует... Развалится эРэФия - исчезнут "русские", как это случилось с "советским народом". Вся эта липовая "русскость" всего лишь плод имперских амбиций московии... А "поскреби" их хорошенько и тут же проявятся реальные этнические корни...
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21.01.2021 16:54 Відповісти
зато як якісно працює ця видумка.
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21.01.2021 18:20 Відповісти
Ваня, ти вирішив, що "нєт асобой разницьі" між московською та українською "Видумки" на мОскві, в Україні - вигадки. Користуйся своїм х*яндексом, кокошник.
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21.01.2021 19:27 Відповісти
За тех, кто затевает... эту... которую затевают!
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21.01.2021 16:41 Відповісти
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 1679
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21.01.2021 16:48 Відповісти
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 7493////
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21.01.2021 16:51 Відповісти
А что по этому поводу говорит Задомстану ? Русофобия вот эта, эта вод русофобия ?
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21.01.2021 17:00 Відповісти
У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови - Цензор.НЕТ 3668
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21.01.2021 17:01 Відповісти
надо к Молдове присоединиться - одним махом решить вопросы и языка и оружия
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21.01.2021 17:22 Відповісти
Русский язык, как и украинский, как и болгарский и другие, защищены конституцией. Это всё есть в конституции. Никто не может запретить разговаривать людям на русском или украинском или другом языке, просто люди любящие СССР и Путина не читали никогда и не читают конституцию Молдовы, там всё это есть, иначе бы не было никаких русских школ 30 лет. Любые так называемые законы на эту тему о статусах русского языка не более, чем популизм и пиар путинских партий. В Молдове поава нацменьшинств прописаны в конституции, пусть читают хотя бы раз в 10 лет.
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21.01.2021 18:08 Відповісти
Спешу удивить, но русские школы есть везде ( USA, EU, UK, AU...), русский - межнациональный язык, который принят во многих странах) Путин - это руководитель Российской Федерации, ничто не мешает изучать язык в других странах при данном руководителе)) В Молдове : молдавский язык на основе латинской графики, что (как сказали) есть в КонституцииРМ...
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15.04.2021 02:29 Відповісти
ОСТОРОЖНО¡¡¡ 😏 Сейчас на востоке каааааааак полыхнёт...
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21.01.2021 18:20 Відповісти
хорошо что никогда не платил налоги, пусть им казну русофобы пополняют
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21.01.2021 18:26 Відповісти
Лучше додону в кулёк?
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21.01.2021 19:54 Відповісти
не чекав. Накінець то проснулись. Ще хай вибори до ради проведуть нормально, присоромлять своїх "73" .
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21.01.2021 19:30 Відповісти
Вроде соседи, а уже даже не интересно новости читать....Да и понимание СЕЛА тут превосходит...((( Противно
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15.04.2021 02:17 Відповісти
 
 