У Молдові Конституційний Суд визнав незаконним особливий статус російської мови

Конституційний Суд Молдови 21 січня визнав невідповідним Конституції закон "Про функціонування мов на території Молдови", в якому були розширені права використання російської мови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Закон передбачав, що люди в Молдові можуть звертатися до органів державної влади, держустанови, підприємства та організації державною або російською мовою. Крім того, держслужбовців можуть зобов'язати на запит громадян надавати переклад документів російською мовою, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написано заяву.

На засіданні КС депутати клопотали про те, щоб закон визнали неконституційним. Депутат Октавіан Цику заявляв, що такий закон "підриває основи Конституції", а Діну Плингеу зазначав, що його прийняли з порушеннями.

"Якщо ми використовуватимемо російську для міжетнічних відносин, ми ніколи не інтегруємо нацменшини в молдавський політичний дизайн. На це впливатиме геополітичний порядок", - вважає Цику.

На його думку, прирівнювання російської мови до румунської - це підрив основ Конституції.

Як повідомлялося, закон "Про функціонування мов на території Молдови" в другому читанні парламент ухвалив 16 грудня 2020 року.

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