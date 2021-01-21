Молодая пара отравилась угарным газом во Львове
Тела 19-летней девушки и 22-летнего молодого человека обнаружили в квартире по ул. Городоцкой.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской горадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Погибли 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Мужчина жил в г. Турка, женщина - в г. Львове, однако они сняли квартиру на ул. Городоцкой", - сказано в сообщении.
В квартире перекрыли газ и сейчас выясняют причину отравления.
Во Львове это - четвертый случай отравления угарным газом с начала года. "Вследствие этих отравлений пострадали 11 человек, из них 3 - дети. Погибло 2 человека", - отметили в горсовете.
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В пресс-службе горсовета напомнили, что единственный способ избежать отравления угарным газом - обеспечить приток в помещение свежего воздуха, поэтому вентиляционные каналы следует держать прочищенными.
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а їм попало через вентиляцію.