Молодая пара отравилась угарным газом во Львове

Тела 19-летней девушки и 22-летнего молодого человека обнаружили в квартире по ул. Городоцкой.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской горадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибли 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Мужчина жил в г. Турка, женщина - в г. Львове, однако они сняли квартиру на ул. Городоцкой", - сказано в сообщении.

В квартире перекрыли газ и сейчас выясняют причину отравления.

Во Львове это - четвертый случай отравления угарным газом с начала года. "Вследствие этих отравлений пострадали 11 человек, из них 3 - дети. Погибло 2 человека", - отметили в горсовете.

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В пресс-службе горсовета напомнили, что единственный способ избежать отравления угарным газом - обеспечить приток в помещение свежего воздуха, поэтому вентиляционные каналы следует держать прочищенными.