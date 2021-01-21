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Новости
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Молодая пара отравилась угарным газом во Львове

Молодая пара отравилась угарным газом во Львове

Тела 19-летней девушки и 22-летнего молодого человека обнаружили в квартире по ул. Городоцкой.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской горадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибли 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Мужчина жил в г. Турка, женщина - в г. Львове, однако они сняли квартиру на ул. Городоцкой", - сказано в сообщении.

В квартире перекрыли газ и сейчас выясняют причину отравления.

Во Львове это - четвертый случай отравления угарным газом с начала года. "Вследствие этих отравлений пострадали 11 человек, из них 3 - дети. Погибло 2 человека", - отметили в горсовете.

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В пресс-службе горсовета напомнили, что единственный способ избежать отравления угарным газом - обеспечить приток в помещение свежего воздуха, поэтому вентиляционные каналы следует держать прочищенными.

Автор: 

Газ (10223) Львов (4580) отравление (1583) смерть (9213)


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Топ комментарии
+5
На Городоцькій переважно старі будинки,де встановлені кафельні печі...До всіх них проведений газ,але люди палять там що прийдеться - папір,дрова,навіть сміття...Спалювати в печах газ - надто тепер дорого,тому багато хто паралельно повстановлював котли...А так як кількість вентиляційних каналів обмежена,то на одному каналі може бути витяжка з кухні,пічка,котел...і то все з різних квартир...Контролю за тим і Львові майже нема,люди крутять,пробивають,під"єднують як хто хоче - от і результат...
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21.01.2021 17:13
+2
Вони зняли квартиру. Напевне, на недовгий час. Можлива, на св'яткування Йордану. Жаль, у такому молодому віці так по-дурному загинути. Якщо джерело газу знаходилось у квартирі, то винен господар квартири.
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21.01.2021 17:06
+2
Жаль молодых, земля им пухом.
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21.01.2021 17:27
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може джерело чадного газу знаходилось деінде
а їм попало через вентиляцію.
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21.01.2021 16:55 Ответить
Угарный газ в квартире с газом? Это как.
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21.01.2021 17:03 Ответить
да обычные наркоши..шприцы нашли?
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21.01.2021 17:07 Ответить
Это неполное сгорание любого топлива.
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21.01.2021 17:08 Ответить
Какое вообще отношение обычный газ имеет к угарному газу? Он же полностью сгорает.
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21.01.2021 17:10 Ответить
Видимо не полностью.Если пламя красное.
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21.01.2021 17:18 Ответить
С духовкой - легко.
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21.01.2021 17:08 Ответить
Датчик-сигнализатор стоит 20 долларов.
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21.01.2021 17:03 Ответить
Вони зняли квартиру. Напевне, на недовгий час. Можлива, на св'яткування Йордану. Жаль, у такому молодому віці так по-дурному загинути. Якщо джерело газу знаходилось у квартирі, то винен господар квартири.
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21.01.2021 17:06 Ответить
в чому? В тому шо вони запалили духовку та лягли дрихнути?
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21.01.2021 17:14 Ответить
я газовщиков у себя в доме не видел 3 года, сам не позаботишься о безопасности, никто тебе не поможет
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21.01.2021 21:48 Ответить
Джерелом могло бути пічне опалення, або якщо вони повністю заклеїти газетами вентиляційні отвори та полягали спати на кухні коло газової плити, але це малоймовірно.
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21.01.2021 17:03 Ответить
На Городоцькій переважно старі будинки,де встановлені кафельні печі...До всіх них проведений газ,але люди палять там що прийдеться - папір,дрова,навіть сміття...Спалювати в печах газ - надто тепер дорого,тому багато хто паралельно повстановлював котли...А так як кількість вентиляційних каналів обмежена,то на одному каналі може бути витяжка з кухні,пічка,котел...і то все з різних квартир...Контролю за тим і Львові майже нема,люди крутять,пробивають,під"єднують як хто хоче - от і результат...
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21.01.2021 17:13 Ответить
2 котла в разных местах, газовый и дровяной, у обоих своя вентиляция, плюс у каждого датчики газа на метан и угарный газ
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21.01.2021 21:57 Ответить
Жаль молодых, земля им пухом.
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21.01.2021 17:27 Ответить
Подібних випадків минулої зими у Львові було два чи три.
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21.01.2021 18:02 Ответить
торік у Львові так само загинули двоє студентів КПІ...
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21.01.2021 18:12 Ответить
 
 