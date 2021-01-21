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Новини
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Молода пара отруїлася чадним газом у Львові

Молода пара отруїлася чадним газом у Львові

Тіла 19-річної дівчини і 22-річного молодого чоловіка виявили в квартирі по вул. Городоцькій.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинули 22-річний чоловік і 19-річна жінка. Чоловік жив у м. Турка, жінка - в м.Львові, проте вони зняли квартиру на вул. Городоцькій", - сказано в повідомленні.

У квартирі перекрили газ і зараз з'ясовують причину отруєння.

У Львові це - четвертий випадок отруєння чадним газом з початку року. "Внаслідок цих отруєнь постраждали 11 осіб, з них 3 - діти. Загинуло 2 людини", - зазначили в міськраді.

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У пресслужбі міськради нагадали, що єдиний спосіб уникнути отруєння чадним газом - забезпечити приплив у приміщення свіжого повітря, тому вентиляційні канали слід тримати прочищення.

Автор: 

газ (10408) Львів (3066) отруєння (944) смерть (6741)


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Топ коментарі
+5
На Городоцькій переважно старі будинки,де встановлені кафельні печі...До всіх них проведений газ,але люди палять там що прийдеться - папір,дрова,навіть сміття...Спалювати в печах газ - надто тепер дорого,тому багато хто паралельно повстановлював котли...А так як кількість вентиляційних каналів обмежена,то на одному каналі може бути витяжка з кухні,пічка,котел...і то все з різних квартир...Контролю за тим і Львові майже нема,люди крутять,пробивають,під"єднують як хто хоче - от і результат...
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21.01.2021 17:13
+2
Вони зняли квартиру. Напевне, на недовгий час. Можлива, на св'яткування Йордану. Жаль, у такому молодому віці так по-дурному загинути. Якщо джерело газу знаходилось у квартирі, то винен господар квартири.
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21.01.2021 17:06
+2
Жаль молодых, земля им пухом.
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21.01.2021 17:27
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може джерело чадного газу знаходилось деінде
а їм попало через вентиляцію.
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21.01.2021 16:55 Відповісти
Угарный газ в квартире с газом? Это как.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
да обычные наркоши..шприцы нашли?
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21.01.2021 17:07 Відповісти
Это неполное сгорание любого топлива.
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Какое вообще отношение обычный газ имеет к угарному газу? Он же полностью сгорает.
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21.01.2021 17:10 Відповісти
Видимо не полностью.Если пламя красное.
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21.01.2021 17:18 Відповісти
С духовкой - легко.
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Датчик-сигнализатор стоит 20 долларов.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Вони зняли квартиру. Напевне, на недовгий час. Можлива, на св'яткування Йордану. Жаль, у такому молодому віці так по-дурному загинути. Якщо джерело газу знаходилось у квартирі, то винен господар квартири.
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21.01.2021 17:06 Відповісти
в чому? В тому шо вони запалили духовку та лягли дрихнути?
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21.01.2021 17:14 Відповісти
я газовщиков у себя в доме не видел 3 года, сам не позаботишься о безопасности, никто тебе не поможет
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21.01.2021 21:48 Відповісти
Джерелом могло бути пічне опалення, або якщо вони повністю заклеїти газетами вентиляційні отвори та полягали спати на кухні коло газової плити, але це малоймовірно.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
На Городоцькій переважно старі будинки,де встановлені кафельні печі...До всіх них проведений газ,але люди палять там що прийдеться - папір,дрова,навіть сміття...Спалювати в печах газ - надто тепер дорого,тому багато хто паралельно повстановлював котли...А так як кількість вентиляційних каналів обмежена,то на одному каналі може бути витяжка з кухні,пічка,котел...і то все з різних квартир...Контролю за тим і Львові майже нема,люди крутять,пробивають,під"єднують як хто хоче - от і результат...
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21.01.2021 17:13 Відповісти
2 котла в разных местах, газовый и дровяной, у обоих своя вентиляция, плюс у каждого датчики газа на метан и угарный газ
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21.01.2021 21:57 Відповісти
Жаль молодых, земля им пухом.
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21.01.2021 17:27 Відповісти
Подібних випадків минулої зими у Львові було два чи три.
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21.01.2021 18:02 Відповісти
торік у Львові так само загинули двоє студентів КПІ...
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21.01.2021 18:12 Відповісти
 
 