Молода пара отруїлася чадним газом у Львові

Тіла 19-річної дівчини і 22-річного молодого чоловіка виявили в квартирі по вул. Городоцькій.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинули 22-річний чоловік і 19-річна жінка. Чоловік жив у м. Турка, жінка - в м.Львові, проте вони зняли квартиру на вул. Городоцькій", - сказано в повідомленні.

У квартирі перекрили газ і зараз з'ясовують причину отруєння.

У Львові це - четвертий випадок отруєння чадним газом з початку року. "Внаслідок цих отруєнь постраждали 11 осіб, з них 3 - діти. Загинуло 2 людини", - зазначили в міськраді.

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У пресслужбі міськради нагадали, що єдиний спосіб уникнути отруєння чадним газом - забезпечити приплив у приміщення свіжого повітря, тому вентиляційні канали слід тримати прочищення.