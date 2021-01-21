ДТЭК передает государству шахты Добропольеуголь с собственным оборудованием

Энергетическая компания ДТЭК находится на финальном этапе возвращения шахт Добропольеуголь в управление государства. Погашение долгов за аренду шахт Добропольеуголь будет выполнено в полном объеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, сообщается, что за все время аренды ДТЭК всегда платила арендную плату за шахты Добропольеуголь вовремя и в полном объеме. Однако, после остановки предприятия на 3 месяца, вызванной искусственным кризисом отрасли, не имела возможности платить арендную плату. Тем не менее все эти долги ДТЭК обещает закрыть.

Также в компании сообщили, что ДТЭК делает все необходимое для обеспечения бесперебойности процесса добычи угля в переходный период.

"ДТЭК делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойность процесса добычи угля в переходный период. Так специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства энергетики и Фонда государственного имущества, был организован процесс определения оборудования, принадлежащего ДТЭК, которое было спущено под землю, смонтировано в производственные комплексы и используется для добычи угля (горные комбайны, конвейеры и другое оборудование). Стоимость имущества установлена с привлечением независимой оценки и является значительно более дешевой альтернативой по сравнению с приобретением нового оборудования и почти трехмесячным перерывом в добыче угля, который был бы необходим для демонтажа всего работающего оборудования ДТЭК и монтажа нового", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в октябре 2020 года стало известно, что частная компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, возвращает шахты управления Добропольеуголь государству после десятилетней аренды. Этот процесс был инициирован государством для создания единого имущественного комплекса вместе с государственной генерирующей компанией ПАО "Центрэнерго".

В ДТЭК, заявляли, что за время аренды вложили более 400 млн долларов инвестиций, существенно увеличив добычу. Сегодня ТЭС Центрэнерго способны получать 4 млн тонн угля в год от Добропольеуголь.