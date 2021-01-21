ДТЭК передает государству шахты Добропольеуголь с собственным оборудованием
Энергетическая компания ДТЭК находится на финальном этапе возвращения шахт Добропольеуголь в управление государства. Погашение долгов за аренду шахт Добропольеуголь будет выполнено в полном объеме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
В частности, сообщается, что за все время аренды ДТЭК всегда платила арендную плату за шахты Добропольеуголь вовремя и в полном объеме. Однако, после остановки предприятия на 3 месяца, вызванной искусственным кризисом отрасли, не имела возможности платить арендную плату. Тем не менее все эти долги ДТЭК обещает закрыть.
Также в компании сообщили, что ДТЭК делает все необходимое для обеспечения бесперебойности процесса добычи угля в переходный период.
"ДТЭК делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойность процесса добычи угля в переходный период. Так специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства энергетики и Фонда государственного имущества, был организован процесс определения оборудования, принадлежащего ДТЭК, которое было спущено под землю, смонтировано в производственные комплексы и используется для добычи угля (горные комбайны, конвейеры и другое оборудование). Стоимость имущества установлена с привлечением независимой оценки и является значительно более дешевой альтернативой по сравнению с приобретением нового оборудования и почти трехмесячным перерывом в добыче угля, который был бы необходим для демонтажа всего работающего оборудования ДТЭК и монтажа нового", - говорится в сообщении.
Напомним, что в октябре 2020 года стало известно, что частная компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, возвращает шахты управления Добропольеуголь государству после десятилетней аренды. Этот процесс был инициирован государством для создания единого имущественного комплекса вместе с государственной генерирующей компанией ПАО "Центрэнерго".
В ДТЭК, заявляли, что за время аренды вложили более 400 млн долларов инвестиций, существенно увеличив добычу. Сегодня ТЭС Центрэнерго способны получать 4 млн тонн угля в год от Добропольеуголь.
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или вы про 400млн долл инвестиций?, это другое
тут деньги государство платит за передачу шахт, похоже учитывая это оборудование и вложения
Я пропустив те. Вибачаюсь.
🤣
как результат: тупорылое быдло (он же - гордый народ Бимбасса) Ахметова любит потому, что помнит, что при нём "был план и зарплата" и ненавидит всю Украину, которая пыхтит-упирается и пытается снова поднять угробенные ордой арендаторов шахты, чтобы пришёл новый ******** типа курченков-хомутинников, которые поцарюют-поцарюють та втечуть с награбленным..(
по-любому Ахметов ведёт себя, как стационарный бандит, грабит всё, до чего дотянется вот уже много лет, а на награбленное создаёт копеечные фонды помощи и "рисует" по ящику себе имидж доброго ************... хитрожопый паразит на теле Украины, и не он один..
Паразит - да. По отношению к государству. Но "свои" города он реально стремится поддерживать. К, примеру, он доделывал систему водоснабжения в одном из захваченных поселков даже тогда, когда шахты у него уже отжали. Все свои обещания перед жителями он сдержал. В этом его отличие от того же Бени.
как могут быть прибыльны шахты в этом случае. Так ещё и завышается себестоимость угля( почему то закрытая информация для государства типа коммерческая тайна ). От такие "руководители"( кабмин) у нас. Списали миллиарды долгов,вернули миллиарды "накрученных" НДС"бизнесменам* НО для социалки у них "денех нет". Когда же это ватное население начнет требовать вместо "снизь тарифы" пошел немедленно вон УРОД только НАМЕРЕВАЮЩИЙСЯ НА ОДНУ копейку ухудшить социальные гарантии. Нет денег- пошли ВОН уроды!!! Не хотите управлять рационально НАШЕЙ собственностью- К ОТВЕТУ,ведь убытки от такого "хозяйствования" миллиарды,неужели нам все равно?
"Від Великобританії надійшла пропозиція приєднатися до Безвугільного альянсу, який дозволить залучити фінансовий ресурс до реформування вугільної галузі", - сказала вона.
Буславець також зазначила, що Міністерство економіки й енергетики Німеччини запропонувало створити мультифонд для реформування вугільної галузі України.
За її словами, Німеччина в цей фонд готова внести € 20 млн і закликала інші країни також вкладати туди гроші.
Безвугільний альянс - об'єднання з більш як 20 країн, які мають намір відмовитися від використання вугілля до 2030 року. Альянс створено в 2017 році Великобританією і Канадою. Серед його членів - Франція, Фінляндія, Нідерланди, Мексика і два штати США.
Учасники ініціативи підписують угоду про поетапне зниження споживання вугілля і відмову від інвестицій у вугільну електроенергетику.
Оце , напевно , і є причина !
До 2030 - вже не так і багато лишилося ..., нема чого вошкатися . Ліпше на зеленій енергетиці з гарантованими високими тарифами покормитися . І модно , і вигідно !