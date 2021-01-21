ДТЕК передає державі шахти Добропіллявугілля з власним обладнанням

Енергетична компанія ДТЕК перебуває на фінальному етапі повернення шахт Добропіллявугілля в управління держави. Погашення боргів за оренду шахт Добропіллявугілля буде виконано у повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Зокрема, повідомляється, що за весь час оренди ДТЕК завжди сплачував орендну плату за шахти Добропіллявугілля вчасно та в повному обсязі. Однак, після зупинки підприємства на 3 місяці, викликаного штучною кризою галузі, не мав можливості сплачувати орендну плату. Тим не менш усі ці борги ДТЕК обіцяє закрити.

Також в компанії повідомили, що ДТЕК робить все необхідне задля забезпечення безперебійності процесу видобутку вугілля у перехідний період.

"ДТЕК робить все необхідне, щоб забезпечити безперебійність процесу видобутку вугілля у перехідний період. Так спеціальною комісією, до складу якою увійшли представники Міністерства енергетики та Фонду державного майна, було організовано процес визначення обладнання, яке належить ДТЕК та було спущене під землю, змонтоване у виробничі комплекси і використовується для видобутку вугілля (гірничі комбайни, конвеєри та інше обладнання). Вартість майна встановлено за незалежною оцінкою і є значно дешевшою альтернативою у порівнянні з придбанням нового обладнання та майже трьохмісячною перервою у видобутку вугілля, яка б була необхідна для демонтажу всього працюючого обладнання ДТЕК та монтажу нового", - говориться в повідомлені.

Читайте також: Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року стало відомо, що приватна компанія ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову, повертає шахти управління Добропіллявугілля державі після десятирічної оренди. Цей процес був ініційований державою задля створення єдиного майнового комплексу разом з державною генеруючою компанією ПАТ "Центренерго".

В ДТЕК, заявляли, що за час оренди вклали понад 400 млн доларів інвестицій, суттєво збільшивши видобуток. Сьогодні ТЕС Центренерго здатні отримувати 4 млн тон вугілля на рік від Добропіллявугілля.

Також читайте: ДТЕК під'єднав до мережі найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку