ДТЕК передає державі шахти Добропіллявугілля з власним обладнанням
Енергетична компанія ДТЕК перебуває на фінальному етапі повернення шахт Добропіллявугілля в управління держави. Погашення боргів за оренду шахт Добропіллявугілля буде виконано у повному обсязі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Зокрема, повідомляється, що за весь час оренди ДТЕК завжди сплачував орендну плату за шахти Добропіллявугілля вчасно та в повному обсязі. Однак, після зупинки підприємства на 3 місяці, викликаного штучною кризою галузі, не мав можливості сплачувати орендну плату. Тим не менш усі ці борги ДТЕК обіцяє закрити.
Також в компанії повідомили, що ДТЕК робить все необхідне задля забезпечення безперебійності процесу видобутку вугілля у перехідний період.
"ДТЕК робить все необхідне, щоб забезпечити безперебійність процесу видобутку вугілля у перехідний період. Так спеціальною комісією, до складу якою увійшли представники Міністерства енергетики та Фонду державного майна, було організовано процес визначення обладнання, яке належить ДТЕК та було спущене під землю, змонтоване у виробничі комплекси і використовується для видобутку вугілля (гірничі комбайни, конвеєри та інше обладнання). Вартість майна встановлено за незалежною оцінкою і є значно дешевшою альтернативою у порівнянні з придбанням нового обладнання та майже трьохмісячною перервою у видобутку вугілля, яка б була необхідна для демонтажу всього працюючого обладнання ДТЕК та монтажу нового", - говориться в повідомлені.
Нагадаємо, що в жовтні 2020 року стало відомо, що приватна компанія ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову, повертає шахти управління Добропіллявугілля державі після десятирічної оренди. Цей процес був ініційований державою задля створення єдиного майнового комплексу разом з державною генеруючою компанією ПАТ "Центренерго".
В ДТЕК, заявляли, що за час оренди вклали понад 400 млн доларів інвестицій, суттєво збільшивши видобуток. Сьогодні ТЕС Центренерго здатні отримувати 4 млн тон вугілля на рік від Добропіллявугілля.
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или вы про 400млн долл инвестиций?, это другое
тут деньги государство платит за передачу шахт, похоже учитывая это оборудование и вложения
Я пропустив те. Вибачаюсь.
🤣
как результат: тупорылое быдло (он же - гордый народ Бимбасса) Ахметова любит потому, что помнит, что при нём "был план и зарплата" и ненавидит всю Украину, которая пыхтит-упирается и пытается снова поднять угробенные ордой арендаторов шахты, чтобы пришёл новый ******** типа курченков-хомутинников, которые поцарюют-поцарюють та втечуть с награбленным..(
по-любому Ахметов ведёт себя, как стационарный бандит, грабит всё, до чего дотянется вот уже много лет, а на награбленное создаёт копеечные фонды помощи и "рисует" по ящику себе имидж доброго ************... хитрожопый паразит на теле Украины, и не он один..
Паразит - да. По отношению к государству. Но "свои" города он реально стремится поддерживать. К, примеру, он доделывал систему водоснабжения в одном из захваченных поселков даже тогда, когда шахты у него уже отжали. Все свои обещания перед жителями он сдержал. В этом его отличие от того же Бени.
как могут быть прибыльны шахты в этом случае. Так ещё и завышается себестоимость угля( почему то закрытая информация для государства типа коммерческая тайна ). От такие "руководители"( кабмин) у нас. Списали миллиарды долгов,вернули миллиарды "накрученных" НДС"бизнесменам* НО для социалки у них "денех нет". Когда же это ватное население начнет требовать вместо "снизь тарифы" пошел немедленно вон УРОД только НАМЕРЕВАЮЩИЙСЯ НА ОДНУ копейку ухудшить социальные гарантии. Нет денег- пошли ВОН уроды!!! Не хотите управлять рационально НАШЕЙ собственностью- К ОТВЕТУ,ведь убытки от такого "хозяйствования" миллиарды,неужели нам все равно?
"Від Великобританії надійшла пропозиція приєднатися до Безвугільного альянсу, який дозволить залучити фінансовий ресурс до реформування вугільної галузі", - сказала вона.
Буславець також зазначила, що Міністерство економіки й енергетики Німеччини запропонувало створити мультифонд для реформування вугільної галузі України.
За її словами, Німеччина в цей фонд готова внести € 20 млн і закликала інші країни також вкладати туди гроші.
Безвугільний альянс - об'єднання з більш як 20 країн, які мають намір відмовитися від використання вугілля до 2030 року. Альянс створено в 2017 році Великобританією і Канадою. Серед його членів - Франція, Фінляндія, Нідерланди, Мексика і два штати США.
Учасники ініціативи підписують угоду про поетапне зниження споживання вугілля і відмову від інвестицій у вугільну електроенергетику.
Оце , напевно , і є причина !
До 2030 - вже не так і багато лишилося ..., нема чого вошкатися . Ліпше на зеленій енергетиці з гарантованими високими тарифами покормитися . І модно , і вигідно !