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ДТЕК передає державі шахти Добропіллявугілля з власним обладнанням

ДТЕК передає державі шахти Добропіллявугілля з власним обладнанням

Енергетична компанія ДТЕК перебуває на фінальному етапі повернення шахт Добропіллявугілля в управління держави. Погашення боргів за оренду шахт Добропіллявугілля буде виконано у повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Зокрема, повідомляється, що за весь час оренди ДТЕК завжди сплачував орендну плату за шахти Добропіллявугілля вчасно та в повному обсязі. Однак, після зупинки підприємства на 3 місяці, викликаного штучною кризою галузі, не мав можливості сплачувати орендну плату. Тим не менш усі ці борги ДТЕК обіцяє закрити.

Також в компанії повідомили, що ДТЕК робить все необхідне задля забезпечення безперебійності процесу видобутку вугілля у перехідний період.

"ДТЕК робить все необхідне, щоб забезпечити безперебійність процесу видобутку вугілля у перехідний період. Так спеціальною комісією, до складу якою увійшли представники Міністерства енергетики та Фонду державного майна, було організовано процес визначення обладнання, яке належить ДТЕК та було спущене під землю, змонтоване у виробничі комплекси і використовується для видобутку вугілля (гірничі комбайни, конвеєри та інше обладнання). Вартість майна встановлено за незалежною оцінкою і є значно дешевшою альтернативою у порівнянні з придбанням нового обладнання та майже трьохмісячною перервою у видобутку вугілля, яка б була необхідна для демонтажу всього працюючого обладнання ДТЕК та монтажу нового", - говориться в повідомлені.

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Нагадаємо, що в жовтні 2020 року стало відомо, що приватна компанія ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову, повертає шахти управління Добропіллявугілля державі після десятирічної оренди. Цей процес був ініційований державою задля створення єдиного майнового комплексу разом з державною генеруючою компанією ПАТ "Центренерго".

В ДТЕК, заявляли, що за час оренди вклали понад 400 млн доларів інвестицій, суттєво збільшивши видобуток. Сьогодні ТЕС Центренерго здатні отримувати 4 млн тон вугілля на рік від Добропіллявугілля.

Також читайте: ДТЕК під'єднав до мережі найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку

Автор: 

вугілля (2470) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+10
Бери вище - це вчинок папутчіка рєвалюлії (як сказав Луценко)!
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21.01.2021 18:10
+9
Удастся - у него же собственный карманный премьер и преЗедент
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21.01.2021 18:08
+8
И без угля.
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21.01.2021 17:37
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И без угля.
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21.01.2021 17:37 Відповісти
Нікому не потрібне використане ахметівське обладнання, хай забирає його з шахт, ніхто йому сплачувати 400 млн. доларів за вжване старе лайно, куплене по всьому світу - не буде! Там все нібито куплялось в самого Ахметова за нереально великі кошти і воно того не вартує! Цю махінацію Ахметову провернути на вдасться.
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21.01.2021 17:46 Відповісти
Удастся - у него же собственный карманный премьер и преЗедент
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21.01.2021 18:08 Відповісти
а кто ему помешает?Чмигаль?
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21.01.2021 21:18 Відповісти
Ну ясно, очередная мутка "гениального бизнесмена" за счёт налогоплатильщиков
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21.01.2021 17:40 Відповісти
Хіба перший раз чи що?
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21.01.2021 17:44 Відповісти
Проявились патриотические чувства.
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21.01.2021 17:44 Відповісти
походу- бизнес потух, надо избавиться..- так кому,.. ясно..
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21.01.2021 17:42 Відповісти
А ведь мог бы и шахту подорвать, но нет.
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21.01.2021 17:44 Відповісти
'Меценат' хренов.
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21.01.2021 17:42 Відповісти
Хуже не будет , а вам то какая разница
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21.01.2021 18:09 Відповісти
На тобі негоже,що мені негоже.
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21.01.2021 17:44 Відповісти
небоже
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21.01.2021 17:44 Відповісти
Боже
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21.01.2021 20:11 Відповісти
Я зараз заплачу. 😢 У олігарха Ахметова дикий приступ альтруїзму. Олігарх добровільно відмовився від бабла. 😏
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21.01.2021 17:44 Відповісти
Дотаций нет из бюджета и бизнес сразу перестает у наших олигархов приносить прибыль
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21.01.2021 17:47 Відповісти
Ось так і Домбас карміл всю страну. На одну тільки Юзівку Азіров виділяв дотацій більше ніж на всю Західну Україну.
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21.01.2021 17:56 Відповісти
Выработали эффективные пласты угля, теперь можно и государству отдать. Пусть решает проблемы.
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21.01.2021 17:53 Відповісти
Сказки нам не рассказывайте,якобы процесс был инициирован государством,бизнес у ахметки может быть только один - воровство,роттердамная схема потухла, картежник решил избавиться от шахт.
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21.01.2021 17:54 Відповісти
Ты бы поинтересовался, сколько стоил уголь по Роттердаму и по какой цене его завозят теперь для начала. Просто Ахметке теперь стало гораздо выгодней завозить уголь, чем добывать свой. Теперь татарин получит прибыль, а государство убыток, очередную черную дыру в виде шахт и недовольство шахтеров. Он бы эти шахты давно слил, но просто сейчас появилась хорошая возможность для выхода.
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21.01.2021 18:37 Відповісти
Это не совсем даром, а не написано, что ДТЭК Ахметова получит 397 млн грн за передачу Добропольеуголь государству
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21.01.2021 17:54 Відповісти
нижче є
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21.01.2021 18:03 Відповісти
чи я вже осліп, але не бачу?
или вы про 400млн долл инвестиций?, это другое
тут деньги государство платит за передачу шахт, похоже учитывая это оборудование и вложения
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21.01.2021 18:14 Відповісти
Ви праві. Справді не написали що держава ці інвестиції ще й вернула Ахметову.
Я пропустив те. Вибачаюсь.
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21.01.2021 18:20 Відповісти
нічого, я сам тут помиляюсь, декілька справ коли роблю разом
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21.01.2021 18:26 Відповісти
Якщо віддає, то шахті гаплик.
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21.01.2021 18:05 Відповісти
Скорее не шахте, а угольной отрасли. А это только начало. Это объединение добывало, получается, больше, чем все государственные шахты вместе взятые. Если бы ему что-то светило, то Ахметка бы своего точно не упустил. Шахты относительно новые с довольно низкой себестоимостью добычи для Украины. Если им хана, то остальным и подавно.
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21.01.2021 22:03 Відповісти
Це вчинок справжнього Патрiота. А скiльки своiх шахт Украiнi вiддав кловун?
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21.01.2021 18:05 Відповісти
Бери вище - це вчинок папутчіка рєвалюлії (як сказав Луценко)!
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21.01.2021 18:10 Відповісти
На тобі, Боже, що мені вже не гоже!!
🤣
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21.01.2021 18:17 Відповісти
Ахметов и его орда ведёт себя как монголо-татары или нынешние кацапы: захватывает рентабельную державну шахту с оборудованием, нарезаными, подготовленными выработками - выбирает доступные поля угля, т.е. снимает сливки, а когда выбирать уже нечего и надо вкладываться в подготовку новых горизонтов и пластов (а это затратно) отдаёт, теперь уже балласт для его банды, в другие руки, того же государства..
как результат: тупорылое быдло (он же - гордый народ Бимбасса) Ахметова любит потому, что помнит, что при нём "был план и зарплата" и ненавидит всю Украину, которая пыхтит-упирается и пытается снова поднять угробенные ордой арендаторов шахты, чтобы пришёл новый ******** типа курченков-хомутинников, которые поцарюют-поцарюють та втечуть с награбленным..(
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21.01.2021 18:29 Відповісти
Это не совсем так. Ахметка все же и горизонты новые подготавливает, и стволы бьет. Знаю по Ровенькиантрацит. Но сейчас, видать, от угля одни убытки, поэтому само собой он от шахт избавляется - с чуйкой у него все в порядке.
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21.01.2021 18:40 Відповісти
если не ошибаюсь, Ровеньки горизонты 70-200метров (плюс-минус), а Добропольеуголь - до километра, а может и больше, и опасные по газу..
по-любому Ахметов ведёт себя, как стационарный бандит, грабит всё, до чего дотянется вот уже много лет, а на награбленное создаёт копеечные фонды помощи и "рисует" по ящику себе имидж доброго ************... хитрожопый паразит на теле Украины, и не он один..
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21.01.2021 18:57 Відповісти
Ошибаетесь. Там до 1250 горизонты отрабатывались. Шахты старые, глубокие, вентиляция плохая. Но метана там нет - это правда и по выбросам пласты тоже неопасны.
Паразит - да. По отношению к государству. Но "свои" города он реально стремится поддерживать. К, примеру, он доделывал систему водоснабжения в одном из захваченных поселков даже тогда, когда шахты у него уже отжали. Все свои обещания перед жителями он сдержал. В этом его отличие от того же Бени.
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21.01.2021 19:09 Відповісти
Шахти збиткові ,хай держава викупить в олігарха(за кошти платників податків) вся суть олігархату паратизування через схеми і корупційні судди вони привласнюють мільярди нічого не створюючи для цієї країни ,одне грабувати.
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21.01.2021 18:34 Відповісти
Шахти збиткові ,хай держава викупить в олігарха(за кошти платників податків) вся суть олігархату паратизування через схеми і корупційні судди вони привласнюють мільярди нічого не створюючи для цієї країни ,одне грабувати.
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21.01.2021 18:38 Відповісти
Гнида Ахметов спочатку все видавив з шахти, тепер Зе заплатить йому з наших кишень 400млн.!
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21.01.2021 18:42 Відповісти
https://nv.ua/ukr/biz/markets/skilki-dtek-ahmetova-otrimaye-za-povernennya-shaht-dobropillyavugillya-novini-ukrajini-50136811.html ДТЕК Ахметова отримає майже 400 млн грн за Добропіллявугілля
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21.01.2021 18:48 Відповісти
НУ чо молодец. Это все равно если сейчас "Укртелеком" государству вернуть. Медь вырезали, персонал разогнали абонентская база сократилась на процентов 60. Здания сдали в аренду. Сельская связь в полной жопе. Про радиофикацию вообще молчу.Ну и интернет у них по ADSL, технологии каменного века. Не удивлюсь если и телеком вернут. А когда то орали вот придет хозяин порядок наведет. То же сейчас мутят с "УЗ".
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21.01.2021 19:40 Відповісти
Интересно , что думают шахтеры этих шахт.
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21.01.2021 20:12 Відповісти
Эх, заживут! Будут касками под кабмином стучать, как и работники других государственных шахт, аж до самого закрытия. Если Ахметка бросил, это значит, что ловить там больше нечего. Мне больше интересно, что Ахметка думает - он редко ошибается. У него просто чуйка на то, где можно подзаработать. Говоря простым языком, шахты все...
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21.01.2021 21:51 Відповісти
Традиционная уродская схема( такие во всех странах,той же Великобритании) Типа бизнес берет в аренду госшахту( или покупает) с подготовленными ( главная статья затрат) обычными участками. Далее "высасывает" их ,пуская в расходную часть только аренду( за ВСЕ остальное платит государство- электроэнергию,капитальные затраты,...) А "бизнесмены платят ТОЛЬКО типа аренду( полкопейки) и копейку на откаты. И так годами. Высосав ВСЕ,НЕ ПЛАТЯ ренту,ЗАГАДИВ природу в "убитом" состоянии возвращают типа нам "собственникам" что бы самое затратное делало государство ЗА НАШИ НАЛОГИ.Естественно
как могут быть прибыльны шахты в этом случае. Так ещё и завышается себестоимость угля( почему то закрытая информация для государства типа коммерческая тайна ). От такие "руководители"( кабмин) у нас. Списали миллиарды долгов,вернули миллиарды "накрученных" НДС"бизнесменам* НО для социалки у них "денех нет". Когда же это ватное население начнет требовать вместо "снизь тарифы" пошел немедленно вон УРОД только НАМЕРЕВАЮЩИЙСЯ НА ОДНУ копейку ухудшить социальные гарантии. Нет денег- пошли ВОН уроды!!! Не хотите управлять рационально НАШЕЙ собственностью- К ОТВЕТУ,ведь убытки от такого "хозяйствования" миллиарды,неужели нам все равно?
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22.01.2021 02:12 Відповісти
Если Ахметов что-то "передаёт", то с миллиардными долгами.
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22.01.2021 09:58 Відповісти
Доречі , про Великобританію ...

"Від Великобританії надійшла пропозиція приєднатися до Безвугільного альянсу, який дозволить залучити фінансовий ресурс до реформування вугільної галузі", - сказала вона.

Буславець також зазначила, що Міністерство економіки й енергетики Німеччини запропонувало створити мультифонд для реформування вугільної галузі України.
За її словами, Німеччина в цей фонд готова внести € 20 млн і закликала інші країни також вкладати туди гроші.
Безвугільний альянс - об'єднання з більш як 20 країн, які мають намір відмовитися від використання вугілля до 2030 року. Альянс створено в 2017 році Великобританією і Канадою. Серед його членів - Франція, Фінляндія, Нідерланди, Мексика і два штати США.
Учасники ініціативи підписують угоду про поетапне зниження споживання вугілля і відмову від інвестицій у вугільну електроенергетику.

Оце , напевно , і є причина !

До 2030 - вже не так і багато лишилося ..., нема чого вошкатися . Ліпше на зеленій енергетиці з гарантованими високими тарифами покормитися . І модно , і вигідно !
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22.01.2021 10:18 Відповісти
 
 