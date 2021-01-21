Неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца - парень в коме

В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом пишут в социальных сетях представители украинской общины во Франции.

"14-летний Юрий пострадал от зверского нападения недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось бежать всем, за исключением одного мальчика" - говорится в сообщении.

На сайте My Ukraine отмечается, что нападение произошло 15 января, когда парень вместе с друзьями возвращался из колледжа.

Сейчас Юрий находится в коме в реанимации, его состояние критическое. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Сегодня, 21 января, Юрию исполнилось 15 лет. Его родные ищут свидетелей нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции