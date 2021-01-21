Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває в комі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції.

"14-річний Юрій постраждав від звірячого нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих із металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика" - сказано в повідомленні.

На сайті My Ukraine зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом із друзями повертався з коледжу.

Зараз Юрій перебуває в комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в декількох місцях пробито череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.

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