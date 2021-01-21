Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі
У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває в комі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції.
"14-річний Юрій постраждав від звірячого нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих із металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика" - сказано в повідомленні.
На сайті My Ukraine зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом із друзями повертався з коледжу.
Зараз Юрій перебуває в комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в декількох місцях пробито череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.
Будь ласка, зачекайте...
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Пареньку- скорейшего полного выздоровления. Очень тронула эта история. Жаль дитинку...
И да. Такой он, "центр международного туризма". Клоака.
Имеет ещё двух дочек там.
По ссылке в статье всё есть.
На цьому я ставлю крапку. Дискутувати з організмом, який не здатний адекватно висловлювати думки і переходить на образи, немає сенсу.
Але ми вітаємо любов французів до такого дна. Хай вони їх вбивають та гвалтують. Нема проблем.
Є і незалежні імігранти (спеціалісти), є інвестори.
Але французів справді щороку імігрує в Квебек все більше.
Втікають з батьківщини.
Для них спрощена програма. Разом з ними їдуть не лише етнічні французи, але ...
https://ru.euronews.com/2020/06/16/dijon-forth-night-of-clashes Четвёртый вечер подряд северо-восточный район Дижона Грезий (Gresilles) стал ареной массовых беспорядков. На этот раз с наступлением темноты на улицы вышла местная молодёжь, вооружённая битами и кусками арматуры.
https://www.youtube.com/watch?v=gdEFDRux_-0&ab_channel=DW%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC дойче велле теж кацапський ресурс?
2.перш ніж писати оце
Араби арматурой не озброються - ножами так, це більше схоже на почерк ультра правих нациків
уважно почитай статтю
Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.Источник: https://censor.net/ru/n3243286
У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.Источник: https://censor.net/ru/n3243286
Из всех стран мира именно париж у меня оставил самое гнусное впечатление.
Я пообещал себе, что 2ой раз поеду туда только в случае вопроса жизни и смерти.
Лично знаком с несколькими семьями арабов-марокканцев, больше 20 лет общаюсь с двумя семьями сенегальцев, 10 лет знаю айтишника из Чада: совершенно замечательные, добрейшие, невероятно **************, очень искренние люди.
Совковые белокожие кацапы из пригородов Челябинска или какой-нибудь Перми по сравнению вот с этими африканцами - это сущие выродки и звери без всякой морали.
Но, кодла эти не никогда не вызывали у меня страха " за жизнь и кошелёк".
Эти арабы мутят какие-то свои дела по продаже наркоты, перепродаже краденного в магазинах, продажа часов, подделанных под швейцарские марки. Обычному прохожему они не страшны: на улице на прохожего они не будут нападать: отобрать у человека 20-3 евро и получить за эту чепуху срок - им это н на хрен не нужно. К тому же всё городское пространство утыкано видеокамерами. В общем, мне в арабских кварталах абсолютно нечего бояться. Ко всему этому во Франции действует закон, действует совершенно некоррумированная, современно оснащенная полиция. А вот в бетонных пригородах Челябинска, в пригородах миллионной Перми, где кодлы кацапских ублюдков, способных тупо и запросто убить человека за говённую сумму 1000 рублей или ради завладения его мобильным телефоном по цене 5 тыс. рублей, мне было реально страшно и тревожно: как будто я попал в страну диких звероватых орков, в которой я абсолютно бесправен и беззащитен, ибо в РФ даже сами полицейские - это самые настоящие уголовные бандиты и выродки.
во-первых, за арабов вообще речь не шла. Лично у меня к ним нормальное отношение.
Весь негатив от Франции остался именно от негров!
А по поводу сравнения негров с кацапами, мы с кем-то тут уже дискутировали.
Если выбирать негра и кацапа соседа во Франции, я - до простит меня Бог! -
там выберу кацапа.
Но если выбирать соседа негра или кацапа в россии - однозначно выберу негра
PS. предлагали работу во Франции. Отказался именно из-за негров.
И счастлив дома, хотите верьте, хотите нет.
Вы - настоящий украинец: прагматичный и хитрый. В случае проживания во Франции предпочли бы иметь соседом вместо негров кацапа с высшим образованием и европейскими ценностями, который свалил во Франции из РФ, потому что не желает жить в диком путинском Мордоре, а в России предпочли бы иметь соседом негра: потому что негр, живущий в России, обязательно имеет высшее образование, закончил Московский медицинский институт или Петербургский политехнический институт, знает 3-4 иностранных языка и в 100 раз цивилизованнее местных кацапов.
То есть, в обоих случаях Вы сделали бы правильный и выгодный для Вас выбор соседа.
P.S. Очень даже верю, что Вы счастливы дома, в Украине: я и сам тоже был счастлив переселиться в Украину летом 2019 года. Долго боролся с миграционной службой за получение постоянного вида на жительство, но пока не удалось их победить: разрешение на временное пребывание закончилось, поэтому вернулся на период эпидемии во Францию, чтобы перезимовать и в конце марта снова выехать в Киев с прежней целью продолжить хлопоты о получении разрешения на ПМЖ.
Вам удачи!
Спасибо за пожелание удачи: оно не лишнее в делах с миграционкой.
Одужання нашому українцю і бажаю щоб слідство встановило всіх причетних і засадило їх надовго.
На головы беспечных парижан
В. Высоцкий
Пока ещё окончательно не сработало, но к тому идёт. Во всяком случае, начало положено.
https://streamable.com/8do2xy
Несчастный парень...
ышно - вокзал окружен арабскими кварталами с мечетями и арабскими магазинчиками.Бродят какие-то бедуины в балахонах. 40 процентов жителей города не немцы.Так,что французы не одиноки.
Об этом сообщают местные издания https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-yuriy-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-d-une-guerre-de-bandes-20210126 Le Figaro и https://www.liberation.fr/france/2021/01/26/travail-dissimule-des-femmes-de-menage-ukrainiennes-exploitees-et-sous-emprise_1818491 Liberation .
По информации издания, Наталья Крушеник, мать Юрия, фигурирует в расследовании о скрытом трудоустройстве", "нелегальном труде" и "торговле людьми". Следствие началось после того, как одиннадцать женщин, приехавших из Украины, пожаловались, что она нелегально наняла их уборщицами в сервис, который в основном занимается обслуживание квартир с сайта Airbnb.
Одна из работниц, которая была рекрутирована в Ивано-Франковске, рассказала, что женщины приезжали во Францию по туристической визе, но продолжали оставаться нелегально после ее окончания. Некоторых из них рекрутировали на работу в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник обучала французскому языку. Женщины жаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия труда, при этом сама Крушеник утверждает, что все они работали на законных основаниях.
Французское СМИ, со ссылкой на информацию от источников в местной полиции, сообщило, что на данный момент идет проверка информации о связи избитого подростка с бандой из района Богренель под названием "RD4", которая до инцидента совершила нападение на другую группировку, действующую в городе Ванв возле Парижа.
В ходе следствия правоохранители обнаружили, что ник Юрия в Instagram включает инициалы "4fp", что может являться отсылкой к названию банды. По одной из версий избиение парня могло стать актом мести за нападение.
Также сообщается, что Юрий "был известен полиции из-за актов насилия". На данный момент изучают отношения подростка с членами футбольного клуба в Булони, в котором он занимался. Подозреваемых в избиении пока не задержали."
співчуття до хлопця і обурення взагалі на Францію. Подумайте кому це вигідно. Це дуже схоже на спец кампанію, не знаю з якими цілями.