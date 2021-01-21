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Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі

Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває в комі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції.

"14-річний Юрій постраждав від звірячого нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих із металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика" - сказано в повідомленні.

На сайті My Ukraine зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом із друзями повертався з коледжу.

Зараз Юрій перебуває в комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в декількох місцях пробито череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.

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Автор: 

напад (1118) Париж (214) Франція (3049)


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Топ коментарі
+58
тримайся, Юрась...допомагай йому, Боженька
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21.01.2021 20:50
+54
Був у центрі Парижу у 2018 , центр Парижу перетворили на клоаку імігранти, наперстки, так так наперстки як у нас у 99х, продаж з під поли сувенірів, явно нелегально, афро Іранцузи підрзрілого вигляду шорхаються туди-сюди - толерасти програли.
Сумно за Францію.
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21.01.2021 20:55
+52
Последний раз был в Париже в 2019 году. Двое суток.
Последний раз он и есть последний. Хватит. От цивилизованной страны там уже ничего нет.
Исламизация Европы=гибель Европы. Странная, необъяснимая европейская толерантность к зверушкам приведет к исчезновению государства. Мрак средневековья все ближе.
И тут же либеральные голоса разных ублюдков: "Погодите! Ислам еще молодая религия, через сотни лет они станут добре и цивилизованнее!"
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21.01.2021 21:04
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22.01.2021 04:21 Відповісти
https://myukraine.co.ua/2021/01/21/v-paryzhi-zhorstoko-pobyly-pidlitka-z-********-foto/
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21.01.2021 23:01 Відповісти
Не понятно, мальчик жил в Париже с семьёй или его одного туда на учёбу отправили? Если второе, то для 14 лет это необдуманный шаг. Да и старших туда небезопасно отпускать, тем более сейчас, исходя из данного происшествия....
Пареньку- скорейшего полного выздоровления. Очень тронула эта история. Жаль дитинку...
И да. Такой он, "центр международного туризма". Клоака.
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21.01.2021 23:03 Відповісти
нажаль з такими пораненнями - майже без шансів. дуже хотів би помилитися.
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21.01.2021 23:04 Відповісти
Он вроде как в искусственной коме. Возможно, не всё так безнадёжно.....
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21.01.2021 23:16 Відповісти
В Париже с мамой. Мама замужем за арабом.
Имеет ещё двух дочек там.
По ссылке в статье всё есть.
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22.01.2021 01:01 Відповісти
Я читал. Так почему он украинец, а не француз?
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22.01.2021 09:43 Відповісти
Хлопці на цензорі затупили. Він француз.
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22.01.2021 16:27 Відповісти
франція - фактично кінчена країна. десь бачив дані (чесно кажу, за шо купив, за те й продав), що кількість не місцевого населення там становить 11% - найбільше в європі. а враховуючи разницю в коефіцієнтах фертильності француженок і мігранток, уже через покоління почнеться внутрішня міграція корінного населення в місця з меншою кількістю мігрантів - тобто із великих міст в невеликі. ну а потім і зовнішня міграція, якщо залишиться куди.
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21.01.2021 23:03 Відповісти
Зовнішня міграція? А куди? Скрізь те ж саме буде... Та й не всі зможкть собі це дозволити. Доживатимуть у резерваціях. А всі покидьки, яких вони понапускали до себе, простою більшістю оберуть собі власний уряд і напишуть нові закони. І закони ці будуть явно не на користь корінних мешканців...
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21.01.2021 23:08 Відповісти
я ж так і написав: якщо буде куди. в Україну переїдуть нам тут навала мігрантів покишо не світить, хібашо навала окупантів. але насправді східноєвропейські країни дуже супротивляться міграційній політиці єс. ті ж Польща, Чехія чи Хорватія не мають подібних проблем. поки-що.
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21.01.2021 23:13 Відповісти
Замість того, щоб пускати до себе роботящих людей з України, вони наволоч всіляку натовпами завозять. Ну не ідіоти?
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21.01.2021 23:14 Відповісти
не ідіоти. їм не потрібні роботящі руки, їм потрібні споживачі і ті хто робить побільше нових споживачів. так шо це не ідіотизм - це жадібність.
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21.01.2021 23:18 Відповісти
Араби і негри - споживачі? Вони ж нічого не продукують, окрім дітей. І живуть на матерільну допомогу від уряду. А французи у цей час за трьох або чотирьох працюють...
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22.01.2021 00:04 Відповісти
це не важливо, вони ж шось жеруть, одягаються, купують техніку, якось платять за житло, користуються транспортом, витирають собі дупу чимось (правда не всі) і усяке таке.
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22.01.2021 00:20 Відповісти
Непереконливо. Так само могли б робити і українці.
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22.01.2021 01:01 Відповісти
так само, але є але. якщо ви впроваджуєте міграційну програму, то вас цікавить її ефективність стосовно потрібній цілі. якщо ціль - створити побільше споживачів, то ефективніше завозити саме тих, кого завозять, а не українців. крім того, українці ніколи не розглядали францію, як об'єкт для масової міграції. попереду канада, штати німеччина. крім того є ризики, що українці скористуються францією лише як плацдармом для подальшої міграції в ті країни. ну і немає в Україні стільки зайвого населення.
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22.01.2021 10:09 Відповісти
ну і так, ніхто не відміняв змову масонів чи рептилоїдів, чи соросят по знищенню білої європи. або комусь просто хочеться влаштувати в європі пожежу з погромами і міжетнічними війнами
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22.01.2021 10:16 Відповісти
Ось з цією тезою погоджуюся (звісно, за винятком рептилоїдів ). А ось щодо українців моя думка незмінна: вони є набагато кращим замінником всіляких там негрів та арабів.
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22.01.2021 11:50 Відповісти
А чтому? і Соросята и і рептилоїди в теоріях це маркери розумово неповноцінних людей шукаючих тайные знания (це коли освіти нелрстатньо для будування пичинно наслідкових моделей) або кацапів. Так шо, давай і рептилоїдів сприймай і ротшильдів, ви ж обидва без клепки, треба uniformity.
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23.01.2021 00:00 Відповісти
Ні, Бо "роботящий чоловік з України" кращий чим саме? Кольором шкіри? Тим що любить корупцію і сраний совок недобитий неспроможний навести лад дома? Таке саме дно. Для француза негр з франкомовної колонії на його думку ближче культурно. І чим більше тут висерів соціального дна про те що вони чимось краще негрів тим це більша доказова база.
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22.01.2021 06:38 Відповісти
Що-що? Ближчий культурно??? Чим він ближчий? Тим, що його навчили розмовляти французькою? Все інше у нього залишилося незмінним. Африка, Близький Схід, Азія - це абсолютно інше сприйняття світу. В цьому неважко переконатися, поживши поруч з ними певний час.

На цьому я ставлю крапку. Дискутувати з організмом, який не здатний адекватно висловлювати думки і переходить на образи, немає сенсу.
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22.01.2021 11:59 Відповісти
Франки так вважають? Ні. Спитайся чому. для себе вони вирішили. Світосприйняття це з голою сракою, всрате в корупції середньоафриканського рівня, без освіти і неспроможне будувати країну, вважати себе вищою расою і неспроможне дивитися на світ очами інших. Франкам таке не підходить, їм краще мароканець що з дитинства вчив французсью та їх історію і культуру буде дешевою силою ніж іноплатетний комуно совок, опудало без саморефлексії. Лише поставивши діагноз можно вилікувати суспільство і країну. Не зігувати треба, а вчитися та еврлюціювати до рівня глобальної спільноти.
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22.01.2021 23:42 Відповісти
шановний, мароканець це в більшій сраці, ще більше всратий в корупції, і ше більш без освіти і взагалі ні на що не спроможний, ніж ми.
Але ми вітаємо любов французів до такого дна. Хай вони їх вбивають та гвалтують. Нема проблем.
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25.01.2021 23:38 Відповісти
в Канаду поедут. Там кстати каждый год квота на вьезд 250 тыс чел, а это 1% населения. И как то справляются, уровень преступности минимальный, многие полицеские там зачастую дорабатывают до пенсии не оформив ни одного умышленного убийства. А секрет прост - хочешь эмигрировать в Канаду, имей от 10 тыс долларов на семью из одного человека, и далее за каждого, с каким то коэффициентом. Эти 10 тыс баксов отлично отсекают от Канады разных дебилов безграмотных, которые даже в супермаркете и на заправке не способны работать
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21.01.2021 23:17 Відповісти
Є й біженці.

Є і незалежні імігранти (спеціалісти), є інвестори.

Але французів справді щороку імігрує в Квебек все більше.
Втікають з батьківщини.
Для них спрощена програма. Разом з ними їдуть не лише етнічні французи, але ...
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22.01.2021 04:26 Відповісти
Арабы или негры какие-нибудь. Жаль парня... Европейцы, а вы побольше к себе всякой швали пускайте...
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21.01.2021 23:04 Відповісти
европейцам в кайф, когда их бьют и насилуют именно негры с арабами. Ну вот такой у людей вкус.
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21.01.2021 23:08 Відповісти
Типа искупают вину за колониальные завоевания...
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21.01.2021 23:09 Відповісти
по ходу, с таким "искупанием" колонией скоро станет именно сама Франция.
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21.01.2021 23:23 Відповісти
Это их выбор
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22.01.2021 12:03 Відповісти
73?
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22.01.2021 21:47 Відповісти
Думаю, что простые французы не в восторге от того, что творит их правительство.
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22.01.2021 22:39 Відповісти
Араби арматурой не озброються - ножами так, це більше схоже на почерк ультра правих нациків
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22.01.2021 00:24 Відповісти
самому не смішно?
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22.01.2021 11:06 Відповісти
дурко,ось тобі про те як вони озброюються
https://ru.euronews.com/2020/06/16/dijon-forth-night-of-clashes Четвёртый вечер подряд северо-восточный район Дижона Грезий (Gresilles) стал ареной массовых беспорядков. На этот раз с наступлением темноты на улицы вышла местная молодёжь, вооружённая битами и кусками арматуры.
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22.01.2021 14:10 Відповісти
Дебіл ти інформацію з кацапського ресурса наводиш, казковий дебіл.
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22.01.2021 14:11 Відповісти
1.казкововому вислюку
https://www.youtube.com/watch?v=gdEFDRux_-0&ab_channel=DW%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC дойче велле теж кацапський ресурс?
2.перш ніж писати оце
Араби арматурой не озброються - ножами так, це більше схоже на почерк ультра правих нациків
уважно почитай статтю
Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.Источник: https://censor.net/ru/n3243286

У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.Источник: https://censor.net/ru/n3243286
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22.01.2021 14:32 Відповісти
Та клав я на твій кацапський євроньюз кацап, віддихай...
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23.01.2021 19:03 Відповісти
только час назад "орел и решка" трындела про "самый романтичный город на свете".
Из всех стран мира именно париж у меня оставил самое гнусное впечатление.
Я пообещал себе, что 2ой раз поеду туда только в случае вопроса жизни и смерти.
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21.01.2021 23:07 Відповісти
Так для того чтоб испортить себе мнение о Франции - нужно ехать сразу в Париж.... обосцаный ))) Выгребают французы за своё « свобода равенство и братство»
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22.01.2021 01:14 Відповісти
ну справедливости ради, Ница, Каны и Антибы поприличнее будут
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22.01.2021 01:46 Відповісти
Не намного)))
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22.01.2021 02:28 Відповісти
в Биарриц надо ехать на отдых, чтобы увидеть, какой шикарной, изысканной страной была Франция до нашествия мигрантов.
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22.01.2021 20:31 Відповісти
06 регион
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22.01.2021 21:37 Відповісти
Schatten im Paradies
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22.01.2021 21:40 Відповісти
недолго тому Биаррицу осталось)
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25.01.2021 23:40 Відповісти
Боже,врятуй хлопця і покарай винних !
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21.01.2021 23:11 Відповісти
В свое время европейцы повырезали на карибских островах местное население и завезли рабов из Африки. Дальше потомки этих рабов на некоторых островах прогнали европейцев и стали доминантным населением. По сути вопрос не должен стоять так, что всех "черных" нужно убирать, нужно убирать всех преступников, а черный он или еврей, или украинец, или ... не имеет значения. Но если вдруг окажется, что 99% кого-то - преступники, значит, 99% нужно убрать. Но потому что они - преступники.
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21.01.2021 23:13 Відповісти
Ну и чем все это закончилось? Вон - на Гаити тоже в свое время прогнали французов? И что там сейчас? А ничего. Африка...
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21.01.2021 23:16 Відповісти
Системно-глубокий в морально-философском плане и строго правовой подход к проблеме: респект коллеге Петру Иванову.
Лично знаком с несколькими семьями арабов-марокканцев, больше 20 лет общаюсь с двумя семьями сенегальцев, 10 лет знаю айтишника из Чада: совершенно замечательные, добрейшие, невероятно **************, очень искренние люди.

Совковые белокожие кацапы из пригородов Челябинска или какой-нибудь Перми по сравнению вот с этими африканцами - это сущие выродки и звери без всякой морали.
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22.01.2021 20:42 Відповісти
ваш пример - это исключение из правила (я не про кацапов)
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25.01.2021 23:41 Відповісти
ув. Женя, вы правы в плане общих статистических цифр, характеризующих уровень преступности в среде арабско-африканских мигрантов, проживающих на территории Франции. В моем сообщении главная мысль о другом: о дикости и жестокости белокожих кацапов, которые страшнее всяких арабов и негров вместе взятых. Простой пример: за 20 лет я в общей сложности бывал в арабско-африкаанских кварталах раз 40-50: когда видишь на своём маршруте пешего движения кодлы арабов и негров по 15-20 человек, толкущихся в спортягах на улицах с типично французскими названиями типа рю Бальзак, рю Дюма, авеню Вольтер, это видеть очень неприятно, вид этих кодл меня раздражает.

Но, кодла эти не никогда не вызывали у меня страха " за жизнь и кошелёк".

Эти арабы мутят какие-то свои дела по продаже наркоты, перепродаже краденного в магазинах, продажа часов, подделанных под швейцарские марки. Обычному прохожему они не страшны: на улице на прохожего они не будут нападать: отобрать у человека 20-3 евро и получить за эту чепуху срок - им это н на хрен не нужно. К тому же всё городское пространство утыкано видеокамерами. В общем, мне в арабских кварталах абсолютно нечего бояться. Ко всему этому во Франции действует закон, действует совершенно некоррумированная, современно оснащенная полиция. А вот в бетонных пригородах Челябинска, в пригородах миллионной Перми, где кодлы кацапских ублюдков, способных тупо и запросто убить человека за говённую сумму 1000 рублей или ради завладения его мобильным телефоном по цене 5 тыс. рублей, мне было реально страшно и тревожно: как будто я попал в страну диких звероватых орков, в которой я абсолютно бесправен и беззащитен, ибо в РФ даже сами полицейские - это самые настоящие уголовные бандиты и выродки.
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26.01.2021 01:02 Відповісти
о, ну вы путаете теплое и мягкое!

во-первых, за арабов вообще речь не шла. Лично у меня к ним нормальное отношение.
Весь негатив от Франции остался именно от негров!
А по поводу сравнения негров с кацапами, мы с кем-то тут уже дискутировали.
Если выбирать негра и кацапа соседа во Франции, я - до простит меня Бог! -

там выберу кацапа.
Но если выбирать соседа негра или кацапа в россии - однозначно выберу негра

PS. предлагали работу во Франции. Отказался именно из-за негров.

И счастлив дома, хотите верьте, хотите нет.
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27.01.2021 00:53 Відповісти
Понял ваш подход, ув. Женя:
Вы - настоящий украинец: прагматичный и хитрый. В случае проживания во Франции предпочли бы иметь соседом вместо негров кацапа с высшим образованием и европейскими ценностями, который свалил во Франции из РФ, потому что не желает жить в диком путинском Мордоре, а в России предпочли бы иметь соседом негра: потому что негр, живущий в России, обязательно имеет высшее образование, закончил Московский медицинский институт или Петербургский политехнический институт, знает 3-4 иностранных языка и в 100 раз цивилизованнее местных кацапов.
То есть, в обоих случаях Вы сделали бы правильный и выгодный для Вас выбор соседа.

P.S. Очень даже верю, что Вы счастливы дома, в Украине: я и сам тоже был счастлив переселиться в Украину летом 2019 года. Долго боролся с миграционной службой за получение постоянного вида на жительство, но пока не удалось их победить: разрешение на временное пребывание закончилось, поэтому вернулся на период эпидемии во Францию, чтобы перезимовать и в конце марта снова выехать в Киев с прежней целью продолжить хлопоты о получении разрешения на ПМЖ.
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27.01.2021 02:06 Відповісти
я просто прагматичный

Вам удачи!
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27.01.2021 02:22 Відповісти
Ещё какой прагматичный: покруче любых якобы очень прагматичных американцев.

Спасибо за пожелание удачи: оно не лишнее в делах с миграционкой.
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27.01.2021 03:01 Відповісти
а чего про криминальную хронику по Украине не пишут, разбои, разборки между студентами, ультрас или нападения гопников тд
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21.01.2021 23:35 Відповісти
Дайте вгадаю - напад скоїли ульра праві французи з партії яку фінансує Кремль і Рогозін тіпа партії Лє Пена. А ще це могла бути наводка, кацапи дуже ********** такі акції за кордоном
Одужання нашому українцю і бажаю щоб слідство встановило всіх причетних і засадило їх надовго.
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22.01.2021 00:22 Відповісти
Погоджуюсь з вами. Шкода, шо більшість дописувачів одразу почала звинувачувати чорношкірих понаєхавших, забувши при цьому про білих кремлівських.
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22.01.2021 00:40 Відповісти
То кацапо боти одразу стали "замітати" сліди звалюючи все на мігрантів, кацапи нациків не чіпають, то їх" родствєниє душі"
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22.01.2021 00:48 Відповісти
На жаль, не всі з них кацапські боти, є і наші перевірені у боях.
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22.01.2021 00:55 Відповісти
Мда..... це звиздець коли такий умовно послідовний зв'язок логічного мислення ....Зелебобіки))))
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22.01.2021 01:17 Відповісти


Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі - Цензор.НЕТ 4440
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22.01.2021 11:19 Відповісти
цікаво, а щоб було якщо француза би вбили у Києві???
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22.01.2021 01:19 Відповісти
таке могло б статися, тільки якщо його випадково переплутали з кацапом)
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22.01.2021 01:53 Відповісти
Щоб роздружити Україну з Заходом, кремль вдається і до таких брудних справ. Вже воюють з українською діаспорою в Парижі. Вибрали найболючіше -- підлітків з коледжу...
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22.01.2021 10:30 Відповісти
какой расы и веры нападавшие? я уже догадываюсь.
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22.01.2021 02:58 Відповісти
Мы одна из последних белых наций ( остались прибалты, белорусы и поляки). И это не благодаря нам, а только из за нашей бедности, как только значительно повысится уровень жизни, нас тоже захлестет цветная волна...
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22.01.2021 09:55 Відповісти
Австралийцы и новозеландцы...австралийцы сопротивляются...а новой зеландии им неинтересно
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22.01.2021 18:41 Відповісти
там под башней стада "гостей столицы" из африканских стран. Одиноких девушек хватают за руки, чтобы продать какие-то сувениры. Если видят что лохушка какая-то, могут и ограбить. Для грязных дел у них молодежные банды, т.к. малолеткам ничего не будет. Старые районы Парижа, типа Сен-Дени (там кстати расположена церковь в которой в романе "3 мушкетера" Д'Артаньян смотрел на миледи по время воскресной проповеди), там и днем одной белой женщине опасно ходить, а ночью туда не приезжает даже полиция.
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22.01.2021 09:57 Відповісти
прямо как в кине с жераром де пардье и пьером ришаром- папаши
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22.01.2021 10:12 Відповісти
франции времен Пьера Ришара уже нет - она умерла лет 20 назад.
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22.01.2021 10:19 Відповісти
какаяразнеца ришар - не ришар..париж всегда одинаковый был - сборище криминала и маргиналов.
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22.01.2021 16:30 Відповісти
нема слов одни буквы у них шо там после тех террактов нацгвардия и полиция не патрулирует около вафельной башни..он же не а неаполе или марселе в 60 е года и то этоже беспредел
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22.01.2021 10:11 Відповісти
Почему не говорят кто начал? Из-за чего? Нельзя мочиться с верхушки Эйфелевой башни.
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22.01.2021 10:19 Відповісти
На рашистов можно
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22.01.2021 12:04 Відповісти
И вот плевал я с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан

В. Высоцкий
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22.01.2021 14:07 Відповісти
"Увидеть Париж и умереть"©
Пока ещё окончательно не сработало, но к тому идёт. Во всяком случае, начало положено.
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22.01.2021 10:53 Відповісти
якби забили громадянина США то нападників знайшли б за пару годин..
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22.01.2021 13:32 Відповісти
жах який..
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22.01.2021 15:33 Відповісти
черножопое быдло бегает по Парижу и забивает палками людей? -это точно Париж?
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22.01.2021 20:53 Відповісти
Вот и видео избиения подоспело. Всем любителям мультикультурализма посвящается:

https://streamable.com/8do2xy

Несчастный парень...
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23.01.2021 19:46 Відповісти
жесть, конечно. в любом случае
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28.01.2021 10:45 Відповісти
Беда не в том,что они африканцы или арабы.Беда в том,что они не ассимилируются.Арабчик,рожденный в Германии,к школе не знает немецкого языка.Толерантные немцы делают им(детям для щколы) курсы немецкого,которых они стараются избежать.Знакомые немцы говорят,что много лет назад поснимали кресты на школах - мол религия отделена,а теперь для муслимов оборудуют спец комнаты,где они могут молиться.В центре Франкфурта немецкую речь не сл
ышно - вокзал окружен арабскими кварталами с мечетями и арабскими магазинчиками.Бродят какие-то бедуины в балахонах. 40 процентов жителей города не немцы.Так,что французы не одиноки.
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24.01.2021 16:34 Відповісти
"Мать 15-летнего Юрия Симканыча, который находится в больнице после зверского https://strana.ua/news/313799-v-parizhe-izbili-parnja-iz-ukrainy-chto-proizoshlo.html избиения в центра Парижа , фигурирует в деле о нелегальном труде и торговле людьми. Подросток же может быть связан с одной из французских банд.
Об этом сообщают местные издания https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-yuriy-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-d-une-guerre-de-bandes-20210126 Le Figaro и https://www.liberation.fr/france/2021/01/26/travail-dissimule-des-femmes-de-menage-ukrainiennes-exploitees-et-sous-emprise_1818491 Liberation .
По информации издания, Наталья Крушеник, мать Юрия, фигурирует в расследовании о скрытом трудоустройстве", "нелегальном труде" и "торговле людьми". Следствие началось после того, как одиннадцать женщин, приехавших из Украины, пожаловались, что она нелегально наняла их уборщицами в сервис, который в основном занимается обслуживание квартир с сайта Airbnb.
Одна из работниц, которая была рекрутирована в Ивано-Франковске, рассказала, что женщины приезжали во Францию по туристической визе, но продолжали оставаться нелегально после ее окончания. Некоторых из них рекрутировали на работу в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник обучала французскому языку. Женщины жаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия труда, при этом сама Крушеник утверждает, что все они работали на законных основаниях.
Французское СМИ, со ссылкой на информацию от источников в местной полиции, сообщило, что на данный момент идет проверка информации о связи избитого подростка с бандой из района Богренель под названием "RD4", которая до инцидента совершила нападение на другую группировку, действующую в городе Ванв возле Парижа.
В ходе следствия правоохранители обнаружили, что ник Юрия в Instagram включает инициалы "4fp", что может являться отсылкой к названию банды. По одной из версий избиение парня могло стать актом мести за нападение.
Также сообщается, что Юрий "был известен полиции из-за актов насилия". На данный момент изучают отношения подростка с членами футбольного клуба в Булони, в котором он занимался. Подозреваемых в избиении пока не задержали."
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27.01.2021 19:12 Відповісти
Все що відомо про хлопця, це лише інформація від " представника української громади" Франції. І все. Ні прізвища, "представника", ні бодай найменшої інформації про нього чи від інших членів " української громади" нема. А наші ЗМІ як по команді роздмухують це полум"я
співчуття до хлопця і обурення взагалі на Францію. Подумайте кому це вигідно. Це дуже схоже на спец кампанію, не знаю з якими цілями.
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28.01.2021 03:51 Відповісти
Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі - Цензор.НЕТ 310
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28.01.2021 10:40 Відповісти
парень наверное не при чем... корни глубже там лежат. глянуть бы на морды нападавших. причина все таки есть. возможно, борьба против нашествия арабов, кто знает
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28.01.2021 10:41 Відповісти
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