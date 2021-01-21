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Новости Агрессия России против Украины
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Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук

Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук

Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен. Самолет с пленными не вылетел.

Об этом сообщил в эфире "5 канала" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук о передаче пленных Медведчуку: "Политическое шарлатанство"

Он подчеркнул, что вопрос передвижения, возвращения граждан - это вопрос не Медведчука, это - вопрос Украины.

"Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет", - пояснил он.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Медведчук Виктор (1788) плен (2595) Донбасс (26955) пленные (2127)


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Топ комментарии
+40
Вспомнилось:
Кравчук, Марчук, Медведчук, Онопенко, Суркис.
Но, сегодня дед - молодец.
Бей кума по кумполу!
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21.01.2021 21:37
+27
Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1053Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1378
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21.01.2021 21:43
+25
Тоді була приказка:

Якщо зовсім ти муд...к,
Голосуй за блок "Не Так".
Якщо штопаний ган...он,
Голосуй за "Регіон".
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21.01.2021 21:43
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Якщо ви патріоти України, то пишіть українською в Україні про українські проблеми.
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21.01.2021 22:28 Ответить
А ні, тоді

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людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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22.01.2021 19:52 Ответить
ну и зря - наших надо выдергивать от туда любыми способами
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21.01.2021 22:34 Ответить
Ну "наши" они разные бывают, а у Мертведчука они всегда специфические, "с душком"...
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21.01.2021 22:53 Ответить
а мы их СБУшниками проверим и отсортируем
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21.01.2021 22:57 Ответить
Баканов вам в помощь...
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21.01.2021 23:05 Ответить
а типа там один баканов
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21.01.2021 23:29 Ответить
К сожалению не один, "бакановых" там больше чем хотелось бы.

И не все "светятся" как новогодняя ёлка...
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21.01.2021 23:43 Ответить
ну как-то же сепарню отлавливают по немногу
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21.01.2021 23:46 Ответить
Я бы сказал не "по немногу", а частично, что огорчает и настораживает.
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22.01.2021 00:15 Ответить
Наши у каждого свои! Пушилин тоже наш!
Или нет?
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22.01.2021 12:13 Ответить
если бы передали целого пушилина то был бы праздник
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22.01.2021 17:32 Ответить
щось пішло не так.. не кинулась Україна мертветчуку руки цілувати, а тому нехрен і голову морочить..
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21.01.2021 22:52 Ответить
Ну вот. Начали мстить за срыв пиара мертвечука. Погиб наш боец.
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21.01.2021 23:04 Ответить
Медведчук давно мав бути арештований як агент кремля та корупціонер.
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21.01.2021 23:37 Ответить
Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4429
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22.01.2021 00:07 Ответить
Придумали? Схему, как не забрать своих граждан? Не удивляюсь. Позор!
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22.01.2021 02:19 Ответить
Цікаво, що ж це Кравчук вказав такий маршрут. Це ж як через тин навприсядки, Простіше підвезти на КПВВ чим гнати літак на Мінск.
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22.01.2021 04:56 Ответить
Правильно! Пора его накормить крысидом, фосфидом цинка, карбидом кальция, селенов, мышьяком и "НОВИЧКОМ"
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22.01.2021 05:15 Ответить
И это правильно?
Пусть агрессор издевается над защитниками Украины, пока политики меряются @#$%ми.
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22.01.2021 09:19 Ответить
ДА,от і ціна патріотичного відношення до своїх полоненних,придумали ,як не пустити,та то ж наші українці,ви ж за них рвете на собі вишиванки.,та ще й серед них ті,що виконували ваші ж завдання,хуже сов депа.....
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22.01.2021 09:34 Ответить
Какие "пленные"?!!!!
Там хоть один ВСУшник есть?! Добробатовец?!!! Хрен!
Заложники,имеющие укрпаспорт! В лучшем случае не поддельный!
Их проверять нужно!
ДРГ расейское тоже вариант!
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22.01.2021 11:48 Ответить
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