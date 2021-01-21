Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук
Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен. Самолет с пленными не вылетел.
Об этом сообщил в эфире "5 канала" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал Кравчук.
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Он подчеркнул, что вопрос передвижения, возвращения граждан - это вопрос не Медведчука, это - вопрос Украины.
"Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет", - пояснил он.
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людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
И не все "светятся" как новогодняя ёлка...
Или нет?
Пусть агрессор издевается над защитниками Украины, пока политики меряются @#$%ми.
Там хоть один ВСУшник есть?! Добробатовец?!!! Хрен!
Заложники,имеющие укрпаспорт! В лучшем случае не поддельный!
Их проверять нужно!
ДРГ расейское тоже вариант!