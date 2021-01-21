Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук

Процес передачі частини утримуваних громадян України голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народному депутатові Віктору Медведчуку вже зупинено. Літак з полоненими не вилетів.

Про це повідомив в ефірі "5 каналу" голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може", - сказав Кравчук.

Він наголосив, що питання пересування, повернення громадян - це питання не Медведчука, це - питання України.

"Я не знаю, можливо, окрім Української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримує Росія, це означає лише одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет", - пояснив він.

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