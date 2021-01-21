Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук
Процес передачі частини утримуваних громадян України голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народному депутатові Віктору Медведчуку вже зупинено. Літак з полоненими не вилетів.
Про це повідомив в ефірі "5 каналу" голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може", - сказав Кравчук.
Він наголосив, що питання пересування, повернення громадян - це питання не Медведчука, це - питання України.
"Я не знаю, можливо, окрім Української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримує Росія, це означає лише одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет", - пояснив він.
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людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
И не все "светятся" как новогодняя ёлка...
Или нет?
Пусть агрессор издевается над защитниками Украины, пока политики меряются @#$%ми.
Там хоть один ВСУшник есть?! Добробатовец?!!! Хрен!
Заложники,имеющие укрпаспорт! В лучшем случае не поддельный!
Их проверять нужно!
ДРГ расейское тоже вариант!