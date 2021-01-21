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Новини Агресія Росії проти України
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Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук

Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук

Процес передачі частини утримуваних громадян України голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народному депутатові Віктору Медведчуку вже зупинено. Літак з полоненими не вилетів.

Про це повідомив в ефірі "5 каналу" голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може", - сказав Кравчук.

Він наголосив, що питання пересування, повернення громадян - це питання не Медведчука, це - питання України.

"Я не знаю, можливо, окрім Української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримує Росія, це означає лише одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет", - пояснив він.

Читайте також: Кравчук про передачу полонених Медведчуку: "Політичне шарлатанство"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Медведчук Віктор (1706) полон (1546) Донбас (22354) полонені (2251)


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Топ коментарі
+40
Вспомнилось:
Кравчук, Марчук, Медведчук, Онопенко, Суркис.
Но, сегодня дед - молодец.
Бей кума по кумполу!
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21.01.2021 21:37
+27
Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1053Передача пленных Медведчуку остановлена, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1378
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21.01.2021 21:43
+25
Тоді була приказка:

Якщо зовсім ти муд...к,
Голосуй за блок "Не Так".
Якщо штопаний ган...он,
Голосуй за "Регіон".
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21.01.2021 21:43
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Якщо ви патріоти України, то пишіть українською в Україні про українські проблеми.
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21.01.2021 22:28 Відповісти
А ні, тоді

https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто
людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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22.01.2021 19:52 Відповісти
ну и зря - наших надо выдергивать от туда любыми способами
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21.01.2021 22:34 Відповісти
Ну "наши" они разные бывают, а у Мертведчука они всегда специфические, "с душком"...
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21.01.2021 22:53 Відповісти
а мы их СБУшниками проверим и отсортируем
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21.01.2021 22:57 Відповісти
Баканов вам в помощь...
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21.01.2021 23:05 Відповісти
а типа там один баканов
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21.01.2021 23:29 Відповісти
К сожалению не один, "бакановых" там больше чем хотелось бы.

И не все "светятся" как новогодняя ёлка...
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21.01.2021 23:43 Відповісти
ну как-то же сепарню отлавливают по немногу
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21.01.2021 23:46 Відповісти
Я бы сказал не "по немногу", а частично, что огорчает и настораживает.
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22.01.2021 00:15 Відповісти
Наши у каждого свои! Пушилин тоже наш!
Или нет?
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22.01.2021 12:13 Відповісти
если бы передали целого пушилина то был бы праздник
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22.01.2021 17:32 Відповісти
щось пішло не так.. не кинулась Україна мертветчуку руки цілувати, а тому нехрен і голову морочить..
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21.01.2021 22:52 Відповісти
Ну вот. Начали мстить за срыв пиара мертвечука. Погиб наш боец.
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21.01.2021 23:04 Відповісти
Медведчук давно мав бути арештований як агент кремля та корупціонер.
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21.01.2021 23:37 Відповісти
Передачу полонених Медведчуку зупинено, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4429
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22.01.2021 00:07 Відповісти
Придумали? Схему, как не забрать своих граждан? Не удивляюсь. Позор!
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22.01.2021 02:19 Відповісти
Цікаво, що ж це Кравчук вказав такий маршрут. Це ж як через тин навприсядки, Простіше підвезти на КПВВ чим гнати літак на Мінск.
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22.01.2021 04:56 Відповісти
Правильно! Пора его накормить крысидом, фосфидом цинка, карбидом кальция, селенов, мышьяком и "НОВИЧКОМ"
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22.01.2021 05:15 Відповісти
И это правильно?
Пусть агрессор издевается над защитниками Украины, пока политики меряются @#$%ми.
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22.01.2021 09:19 Відповісти
ДА,от і ціна патріотичного відношення до своїх полоненних,придумали ,як не пустити,та то ж наші українці,ви ж за них рвете на собі вишиванки.,та ще й серед них ті,що виконували ваші ж завдання,хуже сов депа.....
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22.01.2021 09:34 Відповісти
Какие "пленные"?!!!!
Там хоть один ВСУшник есть?! Добробатовец?!!! Хрен!
Заложники,имеющие укрпаспорт! В лучшем случае не поддельный!
Их проверять нужно!
ДРГ расейское тоже вариант!
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22.01.2021 11:48 Відповісти
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