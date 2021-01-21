Кравчук про передачу полонених Медведчуку: "Політичне шарлатанство"
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає інформацію про можливу передачу полонених народному депутатові ОПЗЖ Віктору Медведчуку політичним шарлатанством.
Про це Кравчук заявив РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, є схема обміну полоненими, як і підгрупа в українській делегації ТКГ, яку очолює Галина Третьякова.
"Я ставлю запитання: Медведчук - це держава? Якщо в нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", - заявив він.
Кравчук заявив, що якщо в Росії є бажання обміну, то потрібно це вирішувати на державному рівні, а не на приватному.
"Я це розцінюю просто як політичне шарлатанство, яке ніяк не причетне до вирішення питання", - заявив глава української делегації.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То ли дело Петр Алексеевич: "Хотите, господин Медведчук, участвовать в Минском переговорном процессе - пожалуйста, даже санкции США не стали преградой. Личный воздушные коридор Киев-Москва нужен - получите! Чего еще изволите желать? Ах, телеканалы 112 и NEWSONE интересуют? Ничего не имею против - пользуйтесь на здоровье.
или нет?
а если путин просто так торгует невольниками,пусть отдаёт всех и сразу кому угодно ,но и отвечает за этот процесс и этих людей ЛИЧНО
пика вурдалака,щоб воно здохло.
Обоих нужно подвесить вниз тормашками !
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
На него кацапы из ТКГ бздят гавкать, бо он очень авторитетный перец в пост-совковой иерархии
"Шо? Який будинок? Хата-мазанка! Яке озеро? Копанка!"
Затем спросили, мол, за какие шиши семья Кравчука купила какой-то престижный объект недвижимости типа гостиница-интурист (точно не помню)? Ответ Кравчука:
"А у мене сім'я роботяща."
И вот именно эту телепередачу тогдашние чиновники с возможностями (в т.ч. правоохранители) восприняли как руководство к действию - крали кто что мог, вокруг городов, как грибы, начали расти "царские сёла", а простой люд глядел на эту вакханалию и охреневал.
Всё было в руках Кравчука, в том числе и "Цербер" - БХСС (хотя и переименованный, но ещё с той БХСС-ной хваткой), и он мог вместо разворовывания направить Украину совсем по другому пути. Это уже потом, при Кучме, разворовывание стало тотальным, что породило олигархию.
Но начало разворовывания Украины положил именно негодяй-христопродавец Кравчук.
.Якщо коротко: Росія- посередник, переговори по лінії Київ-ОРДЛО, Київ в усьому винен
.Отже, якщо влада і далі заглядатиме в очі Москви,то вона або є неадекватною, або (не)свідомо підігрує ворогу, тобто
Зелена свора відверто здає інтереси Украіни !
Боїться правду розповісти, а потім виродки цим користаються - замінюючи порожнечу своїми інформаційними качками.
у війні всі засоби є добрі