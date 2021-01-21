Кравчук про передачу полонених Медведчуку: "Політичне шарлатанство"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає інформацію про можливу передачу полонених народному депутатові ОПЗЖ Віктору Медведчуку політичним шарлатанством.

Про це Кравчук заявив РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є схема обміну полоненими, як і підгрупа в українській делегації ТКГ, яку очолює Галина Третьякова.

"Я ставлю запитання: Медведчук - це держава? Якщо в нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", - заявив він.

Кравчук заявив, що якщо в Росії є бажання обміну, то потрібно це вирішувати на державному рівні, а не на приватному.

"Я це розцінюю просто як політичне шарлатанство, яке ніяк не причетне до вирішення питання", - заявив глава української делегації.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

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