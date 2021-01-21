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Кравчук о передаче пленных Медведчуку: "Политическое шарлатанство"

Кравчук о передаче пленных Медведчуку:

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает возможную передачу пленных народному депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку политическим шарлатанством.

Об этом Кравчук заявил РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть схема обмена пленными, как и подгруппа в украинской делегации ТКГ, которую возглавляет Галина Третьякова.

"Я задаю вопрос: Медведчук - это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно", - заявил он.

Кравчук заявил, что если у России есть желание обмена, то нужно это решать на государственном уровне, а не на частном.

"Я это расцениваю просто как политическое шарлатанство, которое никак не причастно к решению вопроса", - заявил глава украинской делегации.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук может вернуться в ТКГ только в составе делегации РФ, - "слуга народа" Мережко

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Медведчук Виктор (1788) обмен (1367) пленные (2127)


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Топ комментарии
+36
Медведчук має бути арештований як міжнародний терорист і засуджений до довічного ув'язнення.
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21.01.2021 13:45
+25
Передача військовополонених в руки Медведчука це факт належності Медведчука до банди міднародних терористів і на підставі цього факту Медведчук має бути арештований і засуджений на довічне з конфіскацією майна за міжнародний тероризм.
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21.01.2021 13:55
+22
пацан, кто тебе сказал что собираются передать военнопленных? ты где этого начитался? в том то и дело что там ни одного военнопленного солдата ВСУ нету. там какие то люди совсем не нужные Украине... а мертвечук гандон и должен сидеть на киче как пособник оккупантов - тут я согласен с тобой на все 100!
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21.01.2021 14:03
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Медведчук має бути арештований як міжнародний терорист і засуджений до довічного ув'язнення.
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21.01.2021 13:45 Ответить
Ти шо? САМОГО кума *****? Та Вавка обсереться.
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21.01.2021 13:49 Ответить
Передача військовополонених в руки Медведчука це факт належності Медведчука до банди міднародних терористів і на підставі цього факту Медведчук має бути арештований і засуджений на довічне з конфіскацією майна за міжнародний тероризм.
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21.01.2021 13:55 Ответить
пацан, кто тебе сказал что собираются передать военнопленных? ты где этого начитался? в том то и дело что там ни одного военнопленного солдата ВСУ нету. там какие то люди совсем не нужные Украине... а мертвечук гандон и должен сидеть на киче как пособник оккупантов - тут я согласен с тобой на все 100!
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21.01.2021 14:03 Ответить
Йде війна, отже всі затримані громадяни України на окупованих територіях або в не території країни агресора є військовополоненими!
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21.01.2021 14:05 Ответить
Під час війни кожен громадянин України має законне право вбивати ворога та колаборантів всіма доступними засобами і це автоматично переводить будь якого громадянина України на окупованих територіях або на території країни агресора в правовий стан комбатанта, відповідно арешт громадянина України окупантом це військовий полон.
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21.01.2021 14:08 Ответить
ну это чисто твоя трактовка... ты конечно можешь выдумывать все что угодно , это твоё право, но чтобы лугандоновского таксиста , в 2014 кричавшего приди-введи и вешавшего на дома рашистские прапора, попавшего недавно на подвал за неуплату налогов в казну днр называли украинским военнопленным, о таком я только от тебя услышал!!! смешно Игорек! а вот скажи - бабтисты , адвентисты и свидетели йоговы которых сепары в тюрьму кинули (по примеру рашки , там это законом запрещено) тоже украинские военнопленные и комбатанты? а шахтари попавшие на кичу за то что начальника шахты материли и требовали зарплату? а я наивный думал что военнопленные это наши военнослужащие ВСУ которые по 5-6 лет парятся в лугандонрвских застенках! ты ничего не попутал пацан? или ты сам из луганды и теперь куйню выдумываешь?
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21.01.2021 14:22 Ответить
Україна під час війни має міжнародні зобов'язання евакуювати місцеве населення з територій з яких відводить війська, проголосити колаборантами та позбавити українського громадянства всіх громадян України які відмовились покидати окуповані території. Всі громадяни України які не втратили українське громадянство і лишились на окупованих територіях та були затримані терористами набувають статусу військовополонених.
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21.01.2021 14:26 Ответить
это где написано шановный? закон, постанова, декларация ? обознач ссылку плз. или это твоя трактовка? если ты попал в плен на оккупированной территории без оружия без военной формы и других ознак твоей причастности к военным то ты не являешься военнопленным. теща моего свата была девчонкой угнана из оккупированного немцами Луцка на рабоиу в германию, работала у бюргера, потом сидела в концлагере пока американцы их не освободили, так вот статуса военнопленной ей никто не давал. отсюда вывод - ты киздун пацан.
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21.01.2021 14:39 Ответить
Луцьк це територія окупованої Польщі а не територія СРСР, тому мешканці Луцька не могли визнаватись радянськими комбатантами.
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21.01.2021 14:44 Ответить
ты шо там пиво пьёшь или шмаль куришь? ты в школе историю учил? ну так посмотри что Волынскоеое воеводство Польши вошло в состав совка в 1939 году , а война германи против совка началась 22 июня 1941 года .. то б то Луцк уже 2 года был под советами. угнали дивчинку в германию в конце 43 .... что то ты неадекватный какой то пацан! и главное упорный, знает же шо не прав, а всеравно из гавна пули лепит.... бабка мне лично рассказовала что с ней много было и кацапок и белорусок и молдованок, они же тоже статуса не получили. а они тогда почему?
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21.01.2021 15:02 Ответить
Друга світова війна почалась нападом СРСР та Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і населення Польщі не могло бути визнане військовополоненими радянськими громадянами, бо за міжнародним правом це були цивільні громадяни окупованої Польщі.
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21.01.2021 15:04 Ответить
Міжнародна Женевська конвенція про військовополонених визначає військовополоненим будь якого цивільного громадянина який потрапляє в руки окупантів і заявляє про свою відданість владі своєї країни!
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21.01.2021 15:09 Ответить
германия захватила в 39 свою часть Польши а ссср свою по город Ламберг который стал Львовом свою и сразу сделала ее частью совка. ты блин марсианин что ли? неужели историю вмшколе не учил. ну открой в гугле и почитай или тебе это трудно?
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21.01.2021 18:14 Ответить
Ще раз повторюю що Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року і тому мешканці окупованих радянськими військами польських територій не могли бути радянськими громадянами навіть якщо окупаційна радянська влада видала їм радянські паспорти! Так само мешканці окупованих німцями територій України не ставали громадянами Німеччини! Саме тому ОУН УПА визнано під час Нюрбергського трибуналу національним визвольним рухом які боролись з німецькими та радянськими окупантами. Ваша родичка може звернутись до польського уряду з проханням визнати її військовополоненою під час Другої світової війни і отримає певний статус і виплати від Польщі. А від окупантів мешканці окупованих територій можуть отримати тільки статус раба.
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21.01.2021 18:23 Ответить
Що за дурість ти пишеш,що ти там курнув.....
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22.01.2021 08:44 Ответить
ЛЕМБЕРГ - ЛЬВОВ
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21.01.2021 19:17 Ответить
Плен - ограничение свободы комбатанта и некомбатанта - человека, принимавшего участие в военных действиях, - с целью недопущения его к дальнейшему участию в них. Взятые в плен гражданские именуются пленные, взятые в плен в ходе боевых действий военнослужащие именуются «военнопленные». Это определение взято из "Женевской конвенции" а ты Игорёк п и з дун и подтасовщик фактов.
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21.01.2021 18:26 Ответить
Військовополоненими визнаються всі цивільні які заявили про свою відданість своєму уряду.
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21.01.2021 18:34 Ответить
Кем вызнаются ? тобой? ты поприкалываться решил пацан? ну пошел на йух! мыслитель б л я....
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21.01.2021 18:54 Ответить
Расскажи лучше шо там Анатоль Грицацуев?
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21.01.2021 22:36 Ответить
Що за дурість ти пишеш,що ти там курнув.....
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22.01.2021 08:43 Ответить
В том-то и дело, что шоколадный прохиндей вместо "военного положения" в Украине ввёл "воинский збор" в 1,5% с зарплат, который и до сих пор не является "целевым"...
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21.01.2021 14:30 Ответить
Де-факто між Україною та росією йде війна і де-факто будь які українські громадяни в руках російської терористичної влади це військовополонені.
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21.01.2021 14:36 Ответить
Почитай что такое военнопленный в международном праве....
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21.01.2021 14:24 Ответить
Конституція України проголошує територіальну цілісність одною з найвищих державних цінностей, за яку мають обов'язок боротись всі громадяни України під час війни будь якими засобами. Поки така норма існує в Конституції України всі цивільні громадяни України які опинились на окупованих територіях чи на території країни агресора - комбатанти, а їх арешт це військовий полон.
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21.01.2021 14:28 Ответить
Полностью ст. 17 Конституции прочитай... Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Ты политик, что то сильно гиздобольством увлекаешься.
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21.01.2021 14:39 Ответить
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
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21.01.2021 14:41 Ответить
єдиний клавіатуро-енциклопійний Igor L Ляшенко
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21.01.2021 17:53 Ответить
А где ты читал "кого именно собрались передавать"? Можно, пожалуйста, ссылочку.
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21.01.2021 14:15 Ответить
дня два-три тому когда возникла эта тема о том , что односторонне через мертвечука передавать собираются контингент не нужный луганде (но не военнопленных, поскольку их только по обмену) писал Цензор, Обозреватель, Обком, УПравда и если не ошибаюсь ОРД. хочешь ищи сам или ты без Инета? я думаю это так , потому что военнопленных они всегда только меняют, а тут просто "лишние рты"....
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21.01.2021 14:31 Ответить
Все слухи и предположения. Возможно они и собирались какую-то шпану передать, но учитывая шум, который поднялся, могут и бойцов ВСУ передать. В этом случае, как нам реагировать?
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21.01.2021 15:29 Ответить
ну ты смешной... это когда они просто так пленных бойцов передавали? может примеры приведёшь? как правило только на обмен и то очень малочисленно... и второй вопрос - а шум кто поднимет? украинцы? по моему луганде по фигу наши шумы... как х у й ло скажет им так и будет! а он жадный на любые уступки Украине! или я не прав?
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21.01.2021 18:05 Ответить
Конечно "не просто так". Мы прекрасно понимаем для чего и почему именно через русскую консерву-Медведчука. Речь не об этом. Если это будут реальные бойцы ВСУ или завербованные СБУ украинцы ОРДЛО, то как реагировать? Отказаться от обмена т.к. "через Медведчука"?
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22.01.2021 09:30 Ответить
Точно.
То ли дело Петр Алексеевич: "Хотите, господин Медведчук, участвовать в Минском переговорном процессе - пожалуйста, даже санкции США не стали преградой. Личный воздушные коридор Киев-Москва нужен - получите! Чего еще изволите желать? Ах, телеканалы 112 и NEWSONE интересуют? Ничего не имею против - пользуйтесь на здоровье.
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21.01.2021 14:18 Ответить
дякую Мар'яна, усю нудоту форуму засвітили. Памперсами запаслись?
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21.01.2021 17:56 Ответить
а вовочка же такой пришел - и сразу у мертвечука все отобрал! вот молодец!
или нет?
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21.01.2021 22:38 Ответить
За неприродні сношенія з сцарєм Йоршіком...
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21.01.2021 13:50 Ответить
Медведчук -предатель Украины. Он -враг и спонсируется убийцами украинцев. В СБУ .конрразведке есть факты антиукраинской деятельности . Требуем от президента,ОП привлечь врага Украины к суду
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21.01.2021 13:49 Ответить
суд у него куплен. его надо привлекать сразу к расстрелу
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21.01.2021 22:39 Ответить
Мертвечук-гори в аду.
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21.01.2021 13:52 Ответить
А представьте, что Палестина берёт в заложники евреев, а потом говорит, что выдаст их но только партии представляющей интересы Палестины в кнессете! Там бы уже вся ********* эта сидела и на долго! Но тут такое легко проходит потому что потенциально 73% - это ватная публика, которая будет аплодировать мертвечуку
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21.01.2021 13:57 Ответить
Израиль отгородился стеной от Палестины , потому что понимают последствия вливания этой публики на территорию. У нас же хотят влить ОРЛДЛО на всю территорию Украины, хотя нужен забор от этой ватной публики. Экономически эти районы - ноль, все порезали и вывезли, люди - под ТВ РФ (наши воры уже второй раз бабло с телевышки пилят), так нах оно нужно, только охраняемый периметр (можно Яценюку поручить, шутка)
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21.01.2021 14:33 Ответить
боле5е того,передаваемые лица неизвестны и не прошли проверку спецслужбами. Похоже Путин и Медведчук решили,что времена рабовладельческих или ккрепостных отношений не "канули в Лету".поэтому живые души передают какому-то частному лицу (Медведчуку).Вопрос-почему тогда не всех и почему только Медведчуку??? Кто из контактной Трёхсторонней стороны утверждал этого человека вообще на какую-то должностьв переговорной сфере? Если на каких-то этапах переговоров этот Медведчук болтался по минским коридорам в неизвестно каком качестве,то из этого не следует.что он кого-то или что-то представляет сейчас..для этого как посредники есть представители Германии,Франции,ОБСЕ.Медведчук5а из них никто не включал в свои группы.
а если путин просто так торгует невольниками,пусть отдаёт всех и сразу кому угодно ,но и отвечает за этот процесс и этих людей ЛИЧНО
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21.01.2021 13:58 Ответить
Когда кто-то преступает обычную разумную линию-предел, надо того просто окунать с головой в стужую воду и держать там, пока не перестанет дрыгать своими тухлыми яйцами. Намьёк на кума путла.
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21.01.2021 13:58 Ответить
Цього рашинського шпигуна вже час приструнити і не дозволяти антидержавні виходки, а краще відправити до любимого кума.
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21.01.2021 14:02 Ответить
Если бы мой сын был в плену, мне бы было по...р. как его освободят. Лишь бы вернулся живым. Но мертвечук-это язва, которую надо удалить физически.
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21.01.2021 14:04 Ответить
Большая часть друзей Кравчука в ОПЗЖопсе ( ну так сложилось) пускай пожалуется им на Медведчука.. Ха-Ха..
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21.01.2021 14:04 Ответить
на кащея давят, потому он будет стараться. И крепко. Следующий этап - легализация спутника и утилизация им местной ваты. Без этого его уйдут и поставят еще большего кащея. Этот погряз в коррупции, и ху#ло это начинает раздражать.
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21.01.2021 14:15 Ответить
Кравчук о передаче пленных лучшему другу Ермака и бизнес партнеру Зеленского Медведчуку: "Политическое шарлатанство-95 квартал"
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21.01.2021 14:16 Ответить
це замiсть блювотного...
пика вурдалака,щоб воно здохло.

Кравчук про передачу полонених Медведчуку: "Політичне шарлатанство" - Цензор.НЕТ 200
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21.01.2021 14:26 Ответить
Кащей засохший
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21.01.2021 16:14 Ответить
А давайте представим, что где-то в 1942 году к Сталину приходит Медведчук и говорит, что его кум Адольф предлагает вернуть захваченных им мирных жителей, потому, что Путин военнопленных не отдаёт, а только тех, кто не воевал, то есть гражданских, и я могу выступить посредником в этом освобождении... Я думаю, что дальше подвала его бы и не вели... Кончили сразу... Почему эта путинская отрыжка, себе позволяет, что-то подобное в Украине??? Не слишком ли вольготно он себя чувствует при нашем типа Верховном Главнокомандующем Зеленском??? Хотя понятно, что те деньги, которые Зеленский получил ещё в 2015 году от Путина нужно отрабатывать... Но не таким же путём... Вообще все телодвижения Зеленского на посту президента говорят о том, что он работает на страну-агрессора. Это же что у нас за президент, если ему народ чертит Красные линии в отношениях с врагами страны???А спецслужбы того же США прямо указывают на агентов Кремля в его окружении и не только, а он ни ухом, ни рылом не ведёт...Может пора ему предложить заняться тем что у него получается, то есть снова сделать шутом и клоуном... К стати не очень хорошего качества... Ну не получается у него роль президента. Видно слишком серьёзная для него роль. Его вершина - это членом по рояли...
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21.01.2021 14:32 Ответить
Виктор Иванов ты пошел бы в сепарскую яму, в голод и холод,может быть околел там. А потом сказал не надо меня освобождать я и дальше буду сидеть, если еще жив Тогда ты получишь моральное право от освобождения заложников. Нужно спросить самих заложников правильно сделал Медведчук или нет, если их Путин по другому не освобождает.
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21.01.2021 18:05 Ответить
понтий, я бы не пошел... я не живу в луганде. а если какой то чел в 2014 кричал приди введи и бегал с рашистскими прапорами, в 2019 попал на подвал за какой то криминал то мне его ну не яух не жалко! в конце концов он сам выбрал себе такую жизнь!
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21.01.2021 18:48 Ответить
Если я не смог/незахотел, кто сделал - шарлатан!
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21.01.2021 14:34 Ответить
что то пошло НЕ ТАК!
Кравчук про передачу полонених Медведчуку: "Політичне шарлатанство" - Цензор.НЕТ 292
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21.01.2021 14:52 Ответить
Передаст завербованных ФСБ каких-то казачков.
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21.01.2021 14:45 Ответить
Кравчука первого расстрелять нужно за сдачу национальных интересов страны, не сдал бы ядерного оружия, в Украине не топтался бы кацапский сапог, и не гибли патриоты.
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21.01.2021 14:50 Ответить
Завершил сдачу ядерного оружия , Кучма !
Обоих нужно подвесить вниз тормашками !
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21.01.2021 16:25 Ответить
Всю эту так называемую передачу т.н. "пленных" можно легко н велировать было бы желание.Предсавьте в час "х" в пункте передачи будь-то пункт пропуска на линии размеживания или в аэропорту Украины никто из представителей Украины ну кроме упыря мудака и пограничников не встречает заложников, есть ли украинские паспорта у освобожденных это вопрос и должны ли пропустить пограничники этих граждан на основании всяких справок не пойми от кого и не понятно кому тоже вопрос.Далее занавес и все расходятся
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21.01.2021 15:08 Ответить
ну передали пленных и передали - порадуемся за них и их семьи, но зачем столько шума вокруг этого ? шум как раз на руку медведчуку.
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21.01.2021 15:09 Ответить
Не "шарлатанство", а взяття заручників і работоргівля, участь у терористичній організації.
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21.01.2021 15:20 Ответить
Плохой кум Путин берет заложников,хороший кум Медведчук освобождает,игра в плохого и хорошего полицейского,все вроде при делах и в выиграше.Уже давно пора грохнуть одного,а лучше обоих.
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21.01.2021 15:21 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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21.01.2021 15:24 Ответить
Дайте деду искупить грехи перед Украиной!
На него кацапы из ТКГ бздят гавкать, бо он очень авторитетный перец в пост-совковой иерархии
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21.01.2021 22:46 Ответить
Не знаю Ваш возраст, но лично я сам примерно в 1993 году видел по ТВ как на заседании ВР у Кравчука спросили, мол, за какие шиши он купил дом с озером в Швейцарии? Ответ Кравчука почти дословно:
"Шо? Який будинок? Хата-мазанка! Яке озеро? Копанка!"
Затем спросили, мол, за какие шиши семья Кравчука купила какой-то престижный объект недвижимости типа гостиница-интурист (точно не помню)? Ответ Кравчука:
"А у мене сім'я роботяща."
И вот именно эту телепередачу тогдашние чиновники с возможностями (в т.ч. правоохранители) восприняли как руководство к действию - крали кто что мог, вокруг городов, как грибы, начали расти "царские сёла", а простой люд глядел на эту вакханалию и охреневал.
Всё было в руках Кравчука, в том числе и "Цербер" - БХСС (хотя и переименованный, но ещё с той БХСС-ной хваткой), и он мог вместо разворовывания направить Украину совсем по другому пути. Это уже потом, при Кучме, разворовывание стало тотальным, что породило олигархию.
Но начало разворовывания Украины положил именно негодяй-христопродавец Кравчук.
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22.01.2021 08:33 Ответить
Раджу нашій владі уважно прочитати частину щодо Донбасу в останньому інтерв'ю Лаврова
.Якщо коротко: Росія- посередник, переговори по лінії Київ-ОРДЛО, Київ в усьому винен
.Отже, якщо влада і далі заглядатиме в очі Москви,то вона або є неадекватною, або (не)свідомо підігрує ворогу, тобто
Зелена свора відверто здає інтереси Украіни !
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21.01.2021 16:22 Ответить
Кравчук і сам шарлатан.
Боїться правду розповісти, а потім виродки цим користаються - замінюючи порожнечу своїми інформаційними качками.
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21.01.2021 16:31 Ответить
а підкажіть мені не шарлатана у нас в політиці.... Я щось таких не пригадую взагалі.
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21.01.2021 18:26 Ответить
зараз головне - працює цей шарлатан на інтереси України, чи ні.
у війні всі засоби є добрі
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21.01.2021 22:48 Ответить
medvedchuk eche v Ukraine?
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21.01.2021 17:40 Ответить
Да какая разница - Медведчук или не Медвелчук. Главное чтоб люди домой вернулись. Не понимаю за что мусолите Медведчука, если доброе дело делает. Вы посидите в плену в сепарской кутузке, а потом скажете надо было Медведчуку вас освобождать или нет.
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21.01.2021 17:58 Ответить
та у нас з часів Хмеля: "какая разница"...
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21.01.2021 18:28 Ответить
еще раз для тупых - если ты в 2014. кричал приди-введи и бегал с рашистскими прапорами а в 2019 попал на подвал за неуплату налогов в казну днр или за то что материл начальника шахты который неплатит зарплату то за что я должен уважать этих людей? ты понтий пилат как все бамбасовцы - с кем нибудь из них споришь и сразу тебе вопрос а ты в шахту хоть раз лазил ? а что киздишь много? а я в ответ - стоп ! а на яух мне твоя шахта , если я после школы не иух валял, как твои шахтари , а из кожи вылез подготовился и учится пошел. а то тяму нету - шахта , тюрьма, шахта, или наоборот. дебилы ***..... хочет медведчук - пусть их забирает кормит и поит... а мы заберем только своих солдат! посидите в сепарской кутузке говоришь? если я во время службы в АТО туда не попал то как сейчас я туда попаду? а потом скажете.... да ни яух я тебе не скажу !
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21.01.2021 18:41 Ответить
Прокуратор не тупой Прокуратор злонамеренный кацап
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21.01.2021 22:49 Ответить
то макарич серйозно говорить, чи просто хоче відвернути увагу від свого давнього підлеглого у випадку невдачі акції. Медведчуку кум надав преференції у бізнесі. зараз він строять разом з сечиним підвісну дорогу десь в глубині сібірських руд. А цей хід-це нагадування про себе-дивіться, який я всесильний і що хочу те і роблю, мені начхати я лідер нації. А бубочка просто так прийшов і гуляє.він сам склав список, кого він туди включив як аманатів, бог його знає. Але понту ого го. .
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21.01.2021 19:17 Ответить
А шо Фокин? Живой?
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21.01.2021 21:30 Ответить
Кравчук накерував в свій час нормально, хто його ше слухае.
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21.01.2021 23:00 Ответить
А разве Кравчук и Медведчук это не одна банда? Кравчук, Медведчук, Онопенко, Суркис.. помню такую рекламу по тв.
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21.01.2021 23:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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22.01.2021 02:58 Ответить
Кстати не забывайте, что освобождаются 4 (*четыре) женщины. Две из которых выполняли задание в ОРДЛО. Представьте себе, что среди них ваша жена или дочь. Никогда не был сторонником Медведчука. Но в последнее время сравнивая его с другими "политиками в вышиванках" (которые вызывают рвотный рефлекс), все больше оцениваю его действия положительно. Все познается в сравнении.
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22.01.2021 04:33 Ответить
От і вся ціна активістським пропагандистським закликам,не схотіли прийняти своїх полоненних,не признали за своїх жінок,що виконували завдання ЗСУ.дивно,що хтось ще в ці заклики вірить...
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22.01.2021 08:54 Ответить
Что-то переключилось в Междукапельном.
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23.01.2021 12:02 Ответить
 
 