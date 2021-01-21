Кравчук о передаче пленных Медведчуку: "Политическое шарлатанство"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает возможную передачу пленных народному депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку политическим шарлатанством.

Об этом Кравчук заявил РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть схема обмена пленными, как и подгруппа в украинской делегации ТКГ, которую возглавляет Галина Третьякова.

"Я задаю вопрос: Медведчук - это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно", - заявил он.

Кравчук заявил, что если у России есть желание обмена, то нужно это решать на государственном уровне, а не на частном.

"Я это расцениваю просто как политическое шарлатанство, которое никак не причастно к решению вопроса", - заявил глава украинской делегации.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

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