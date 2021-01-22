Прокуратура обжалует приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко
Одесская областная прокуратура обжалует приговор суда, который отправил убийцу 11-летней Дарьи Лукьяненко в тюрьму на 15 лет, и потребует пожизненного заключения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
"В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому той меры наказания, которую ранее требовала при рассмотрении обвинительного акта в районном суде - пожизненное лишение свободы", - заявили в прокуратуре.
Как сообщалось, 20 января суд в Одесской области признал Николая Тарасова виновным в убийстве и действиях сексуального характера в отношении 11-летней Дарьи Лукьяненко и приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Напомним, 19 июня 2019 года полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.
В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.
21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.
В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.
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--------11-річна Дарія Лук'яненко зникла 13 червня 2019 року в смт Іванівка Одеської області.--Волонтери організації «Найкращі люди Одеси», які займалися пошуком дівчинки, розповіли, що будинок, де проживав підозрюваний, обшукували ще в перші дні після зникнення дитини, але «тоді щось не доробили».
19 червня, після висловлених сусідами підозр, будинок обшукали втретє. Спочатку біля паркану знайшли сандалі Даші, а потім і тіло дівчинки.------якось дивно------14 червня навіть сандалі не помітили.А 19-го знайшли після висловлених сусідами підозр.