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Прокуратура оскаржить вирок убивці 11-річної Дарини Лук'яненко

Прокуратура оскаржить вирок убивці 11-річної Дарини Лук'яненко

Одеська обласна прокуратура оскаржить вирок суду, який відправив убивцю 11-річної Дарини Лук'яненко до в’язниці на 15 років, і вимагатиме довічного ув'язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на обранні підсудному того покарання, яке раніше вимагала під час розгляду обвинувального акта в районному суді - довічне позбавлення волі", - заявили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 20 січня суд в Одеській області визнав Миколу Тарасова винним у вбивстві і діях сексуального характеру щодо 11-річної Дарини Лук'яненко і засудив його до 15 років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко Тарасова посадили на 15 років. ВIДЕО

Нагадаємо, 19 червня 2019 року поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Цього ж дня суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.

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діти (5050) вирок (1064) прокуратура (3669) вбивство (3082)


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нет-нет, не надо пожизненного. Пожизненное - в отдельной камере, на своей постели. А 15 лет насильнику малолетней жертвы - это 15 лет мучительных унижений и жизни под шконкой в качестве опущенного вплоть до стирания личности, из которых он протянет (если) лет 5 от силы... это - ад...
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22.01.2021 09:39 Відповісти
А если выживет? он молодой и в 35-36 лет выйдет на свободу... нужны такие особи в обществе??
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22.01.2021 09:58 Відповісти
а чи не здається вам це дивним------
--------11-річна Дарія Лук'яненко зникла 13 червня 2019 року в смт Іванівка Одеської області.--Волонтери організації «Найкращі люди Одеси», які займалися пошуком дівчинки, розповіли, що будинок, де проживав підозрюваний, обшукували ще в перші дні після зникнення дитини, але «тоді щось не доробили».
19 червня, після висловлених сусідами підозр, будинок обшукали втретє. Спочатку біля паркану знайшли сандалі Даші, а потім і тіло дівчинки.------якось дивно------14 червня навіть сандалі не помітили.А 19-го знайшли після висловлених сусідами підозр.
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22.01.2021 13:31 Відповісти
нічого дивного... - обшукали будинок, а не обійстя - це різні речі. тому сандалі і не бачили.
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22.01.2021 17:09 Відповісти
 
 