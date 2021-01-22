Прокуратура оскаржить вирок убивці 11-річної Дарини Лук'яненко
Одеська обласна прокуратура оскаржить вирок суду, який відправив убивцю 11-річної Дарини Лук'яненко до в’язниці на 15 років, і вимагатиме довічного ув'язнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.
"В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на обранні підсудному того покарання, яке раніше вимагала під час розгляду обвинувального акта в районному суді - довічне позбавлення волі", - заявили в прокуратурі.
Як повідомлялося, 20 січня суд в Одеській області визнав Миколу Тарасова винним у вбивстві і діях сексуального характеру щодо 11-річної Дарини Лук'яненко і засудив його до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 19 червня 2019 року поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.
У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства.
21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.
Цього ж дня суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.
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--------11-річна Дарія Лук'яненко зникла 13 червня 2019 року в смт Іванівка Одеської області.--Волонтери організації «Найкращі люди Одеси», які займалися пошуком дівчинки, розповіли, що будинок, де проживав підозрюваний, обшукували ще в перші дні після зникнення дитини, але «тоді щось не доробили».
19 червня, після висловлених сусідами підозр, будинок обшукали втретє. Спочатку біля паркану знайшли сандалі Даші, а потім і тіло дівчинки.------якось дивно------14 червня навіть сандалі не помітили.А 19-го знайшли після висловлених сусідами підозр.