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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз предлагает темно-красные зоны COVID-19 с более строгими ограничениями на поездки

Евросоюз предлагает темно-красные зоны COVID-19 с более строгими ограничениями на поездки

Очаги заражения COVID-19 в Европейском союзе будут обозначены как "темно-красные" зоны. Путешественники из этих регионов должны будут сдать тест перед отъездом и пройти карантин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Темно-красная зона покажет, что в этой зоне вирус циркулирует на очень высоком уровне", - отметила она.

От лиц, прибывающих из темно-красных районов, могут потребовать пройти тест перед отъездом, а также пройти карантин после прибытия.

По ее словам, эта система будет применяться к поездкам в пределах ЕС.

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Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17067) Урсула фон дер Ляйен (511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нарешті ЄС зрозумів що потрібно ділити територію на зони біологічної небезпеки. На жаль українська влада так і не зрозуміла цього і не змогла ефективно запровадити ці обмеження. Адаптивний карантин ніби був, але він був настільки безглуздо та тупо організований, що ніякої користі від нього не було!
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22.01.2021 10:31 Ответить
президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Источник: https://censor.net/ru/n3243359\\\

фон Манштейн решил бы этот вопрос покрепче - кто не на танке, тот не солдат, а не солдатам можно только пешим ходом заезжать, под ехидные комментарии солдат, которые в/на танке.
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22.01.2021 10:32 Ответить
 
 