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Евросоюз предлагает темно-красные зоны COVID-19 с более строгими ограничениями на поездки
Очаги заражения COVID-19 в Европейском союзе будут обозначены как "темно-красные" зоны. Путешественники из этих регионов должны будут сдать тест перед отъездом и пройти карантин.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Темно-красная зона покажет, что в этой зоне вирус циркулирует на очень высоком уровне", - отметила она.
От лиц, прибывающих из темно-красных районов, могут потребовать пройти тест перед отъездом, а также пройти карантин после прибытия.
По ее словам, эта система будет применяться к поездкам в пределах ЕС.
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фон Манштейн решил бы этот вопрос покрепче - кто не на танке, тот не солдат, а не солдатам можно только пешим ходом заезжать, под ехидные комментарии солдат, которые в/на танке.