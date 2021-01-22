Евросоюз предлагает темно-красные зоны COVID-19 с более строгими ограничениями на поездки

Очаги заражения COVID-19 в Европейском союзе будут обозначены как "темно-красные" зоны. Путешественники из этих регионов должны будут сдать тест перед отъездом и пройти карантин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Темно-красная зона покажет, что в этой зоне вирус циркулирует на очень высоком уровне", - отметила она.

От лиц, прибывающих из темно-красных районов, могут потребовать пройти тест перед отъездом, а также пройти карантин после прибытия.

По ее словам, эта система будет применяться к поездкам в пределах ЕС.

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