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Євросоюз пропонує темно-червоні зони COVID-19 з більш строгими обмеженнями на поїздки
Осередки зараження COVID-19 у Європейському Союзі будуть позначені як "темно-червоні" зони. Мандрівники з цих регіонів повинні будуть здати тест перед від'їздом і пройти карантин.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Темно-червона зона покаже, що в цій зоні вірус циркулює на дуже високому рівні", - зазначила вона.
Від осіб, що прибувають із темно-червоних районів, можуть зажадати пройти тест перед від'їздом, а також пройти карантин після прибуття.
За її словами, ця система буде застосовуватися до поїздок в межах ЄС.
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фон Манштейн решил бы этот вопрос покрепче - кто не на танке, тот не солдат, а не солдатам можно только пешим ходом заезжать, под ехидные комментарии солдат, которые в/на танке.