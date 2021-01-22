УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13133 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 543 2

Євросоюз пропонує темно-червоні зони COVID-19 з більш строгими обмеженнями на поїздки

Євросоюз пропонує темно-червоні зони COVID-19 з більш строгими обмеженнями на поїздки

Осередки зараження COVID-19 у Європейському Союзі будуть позначені як "темно-червоні" зони. Мандрівники з цих регіонів повинні будуть здати тест перед від'їздом і пройти карантин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Темно-червона зона покаже, що в цій зоні вірус циркулює на дуже високому рівні", - зазначила вона.

Від осіб, що прибувають із темно-червоних районів, можуть зажадати пройти тест перед від'їздом, а також пройти карантин після прибуття.

За її словами, ця система буде застосовуватися до поїздок в межах ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми плануємо до літа вакцинувати 70% населення Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13327) фон дер Ляєн Урсула (763) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті ЄС зрозумів що потрібно ділити територію на зони біологічної небезпеки. На жаль українська влада так і не зрозуміла цього і не змогла ефективно запровадити ці обмеження. Адаптивний карантин ніби був, але він був настільки безглуздо та тупо організований, що ніякої користі від нього не було!
показати весь коментар
22.01.2021 10:31 Відповісти
президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Источник: https://censor.net/ru/n3243359\\\

фон Манштейн решил бы этот вопрос покрепче - кто не на танке, тот не солдат, а не солдатам можно только пешим ходом заезжать, под ехидные комментарии солдат, которые в/на танке.
показати весь коментар
22.01.2021 10:32 Відповісти
 
 