Євросоюз пропонує темно-червоні зони COVID-19 з більш строгими обмеженнями на поїздки

Осередки зараження COVID-19 у Європейському Союзі будуть позначені як "темно-червоні" зони. Мандрівники з цих регіонів повинні будуть здати тест перед від'їздом і пройти карантин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Темно-червона зона покаже, що в цій зоні вірус циркулює на дуже високому рівні", - зазначила вона.

Від осіб, що прибувають із темно-червоних районів, можуть зажадати пройти тест перед від'їздом, а також пройти карантин після прибуття.

За її словами, ця система буде застосовуватися до поїздок в межах ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми плануємо до літа вакцинувати 70% населення Євросоюзу, - фон дер Ляєн