УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13288 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 893 65

Ми плануємо до літа вакцинувати 70% населення Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Ми плануємо до літа вакцинувати 70% населення Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Лідери Європейського Союзу вважають за можливе вакцинувати до літа 70% населення проти коронавірусу та обговорюють питання запровадження сертифікатів вакцинації.

Про це в четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення віртуальної конференції лідерів ЄС, повідомили президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами фон дер Ляєн, під час відеоконференції лідери "висловили велику підтримку мети вакцинувати до літа 70% дорослого населення". "Якщо ми подивимося на графік поставок вакцин - це досяжно. Це значні зусилля - масова вакцинація в масштабах континенту - такого ще не було. І нам усім відомо, що для цього ми маємо об'єднати зусилля. Це можна зробити, і ми маємо намір цього досягти", - заявила вона.

Говорячи про сертифікацію вакцинованих громадян, президентка Єврокомісії висловила думку, що "повинні бути позначені два різні питання". "Це - документація як така. Документація вакцинації - це медична необхідність. Для цього є всесвітній стандарт - це жовтий міжнародний сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я. Друге питання - для чого може бути використаний цей сертифікат", - деталізувала фон дер Ляєн.

У зв'язку з цим вона наголосила, що це питання має бути розглянуто "дуже обережно". "Є кілька невідомих складових, які потрібно взяти до уваги. Наприклад, медичне питання: чи може вакцинований передавати вірус, на це ми не маємо відповіді, як довго вакцина працює - нам це теж не відомо. Також є й політичне питання: як можна гарантувати , що будуть поважатися права тих, хто не має доступу до вакцини, і які альтернативи можуть бути запропоновані тим, хто має законну причину не вакцинуватися", - перерахувала президентка ЄК.

Іншим питанням вона назвала захист особистих даних громадян. "Це все відкриті питання. Тому пізніше, коли прийде час, нам потрібно провести детальне обговорення і знайти консенсус серед держав-членів щодо іншого використання сертифікатів", - додала фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує механізм, щоб передати надлишок вакцин бідним країнам, - єврокомісар Кіріакідес

Крім того, лідери ЄС говорили і про допомогу в вакцинації третіх країн. "Ми не забули решту світу. Через пару місяців у нас буде більше доз, ніж ми можемо використовувати. Ми можемо вакцинувати 85% населення ЄС. Водночас інша частина світу, та, яка бідна, вважатиме, що їх залишили позаду щодо доступу до вакцини. Я запропонувала механізм ЄС для того, щоб поділитися деякими нашими вакцинами. Ми повинні це зробити. це також питання і наших інтересів - чим довше і чим більше вірус циркулює у світі, тим більше є ризик мутації і більше ризику для нашого здоров'я. Тому в наших інтересах поділитися вакциною якомога швидше", - впевнена президентка ЄК.

Президент Європейської ради повідомив, що в межах відеоконференції лідери обговорювали два аспекти розвитку ситуації з коронавірусом - це його мутація і обмежувальні заходи. "Ситуація серйозна, і важливо зробити обмежувальні заходи, які навіть у деяких випадках повинні бути посилені. Ми повинні мати можливість оцінювати розвиток мутації вірусу", - сказав він.

Крім того, обговорювалося питання кордонів - внутрішніх і зовнішніх. "Ми переконані, що ми повинні тримати наші кордони відкритими, щоб гарантувати нормальну роботу внутрішнього ринку, але водночас ми також переконані, що, коли не йдеться про необхідні поїздки, потрібно розглянути введення обмежень. Для цього ми маємо намір прийняти рекомендації, які не пов'язані з важливими поїздками", - пояснив Мішель.

Також читайте: За час пандемії в Євросоюзі померло від COVID-19 понад 400 тис. осіб

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13322) фон дер Ляєн Урсула (762) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Починають з сегрегації та видачі аусвайсів, потім і газові камери та печі можливі для невакцинованих.
показати весь коментар
22.01.2021 04:20
+4
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5911
показати весь коментар
22.01.2021 02:12
+4
Мені не цікаві ні ви, ні ваші категорії.
Небезпечним є саме життя.
І вихід на вулицю. І кермування автом. І плавання у водоймі ... І т.д. і т.д.
І хвороби є інші, крім ковіду, не менш, а й більш небезпечні.
А дуріти і зациклюватися лише на одному вірусі і перетворювати все на сказ, заборони і примус, погрози і прокльони, агресію - так, це психічне відхилення.
показати весь коментар
22.01.2021 05:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки Зеленський "газує", світ вакцинує. Байден обіцяє за 100 днів вакцинувати 100 мільйонів американців. Джонсон щодня інформує британців про стан вакцинації. Зе мовчить, а повідомлення його ОПУ свідчить, що у питанні вакцинації Україна позаду всієї планети. Буквально, в дупі.

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 2005 Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8800Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8384
показати весь коментар
22.01.2021 02:06 Відповісти
Однако план Байдена некоторые эксперты считают несовершенным: в отдельных пунктах - слишком оптимистичным, в других - недостаточно амбициозным.
Например, непонятно, как Байден планирует обеспечивать соблюдение карантина. А его обещание ввести 100 млн вакцин за первые сто дней президентства удивляет, поскольку доз вакцины в это время должно быть произведено и поставлено вдвое больше.
Сейчас в США одобрены вакцины двух производителей (Pfizer, Moderna), ожидается, что вскоре разрешение получит третья (Johnson & Johnson). Все они рассчитаны на введение двух доз одному пациенту. Некоторые американцы уже сделали первые прививки. Поэтому, если двигаться по плану Байдена, обе дозы получат всего около 70 млн американцев за следующие 100 дней.(с).
Темное дело с этой вакцинацией подлой. Настолько темное, что аж страшно.
показати весь коментар
22.01.2021 02:10 Відповісти
Бо чемпіонам світу по боротьбі з короновірусом не личить така ницість як вакцинація.
показати весь коментар
22.01.2021 02:12 Відповісти
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5911
показати весь коментар
22.01.2021 02:12 Відповісти
Проконтролював, зелений мародер…

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4769
показати весь коментар
22.01.2021 02:30 Відповісти
Доволі смішно слухати теревені морального покидька Тараса Чорновола. Особливо про його любих 73%
показати весь коментар
22.01.2021 03:38 Відповісти
Зебил под прокси, рамсы попутал? Причем к новости Тарас и 73% тупых он регулярно пинает.
показати весь коментар
22.01.2021 07:11 Відповісти
Вибачаюсь, цей пост тут помилково. Він мав бути під наступною картинкою від https://censor.net/ru/user/481732 з цитатою Тарасика
показати весь коментар
22.01.2021 14:49 Відповісти
Якісь пекельні борошна з перекладом.
показати весь коментар
22.01.2021 02:53 Відповісти
Намек на яндекс-переводчик предыдущему оратору?
показати весь коментар
22.01.2021 03:01 Відповісти
У тебя полный бред в яндекс-переводчике. Прочитай https://www.nytimes.com/2021/01/21/us/politics/biden-rolls-out-full-scale-wartime-coronavirus-strategy-including-requiring-masks-on-some-planes-trains-and-buses.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes&fbclid=IwAR0RJnms1RDipECFlHirR7jX2ubNgGj306WRgmFx3aRePGNsJfxlVK8IA-c оригинал .
показати весь коментар
22.01.2021 02:19 Відповісти
У меня статья с ленты новостей УКРНЕТа. Почему я должен тебе верить? Препрашень пана, на оригинал моей статьи: https://bykvu.com/ru/bukvy/bajden-rozgortaie-povnomasshtabnu-borotbu-z-covid-19/
показати весь коментар
22.01.2021 06:48 Відповісти
Поки Зеленський "газує", світ вакцинує. Байден обіцяє за 100 днів вакцинувати 100 мільйонів американців. Джонсон щодня інформує британців про стан вакцинації. Зе мовчить, а повідомлення його ОПУ свідчить, що у питанні вакцинації Україна позаду всієї планети. Буквально, в дупі.
-- зачем ЗЕ и компании вакцинировать тех кто за них проголосовав ? Что больше голосовать за него не будут ? В чем проблема , что надо вакцинировать 73% зебилов ?
показати весь коментар
22.01.2021 02:18 Відповісти
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 826
показати весь коментар
22.01.2021 02:34 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
показати весь коментар
22.01.2021 02:14 Відповісти
ЕС до этого лета! А мы до 22года лета, и то не факт.
показати весь коментар
22.01.2021 02:23 Відповісти
Україна на рівні Африки
показати весь коментар
22.01.2021 02:32 Відповісти
Ты можешь вакцинироваться у работодателя.
Или тебе за Украину обидно?
показати весь коментар
22.01.2021 05:23 Відповісти
А ты возомнило из себя решала всего мира, и решило что имеешь право решать где кому работать ?
Своё личное мнение держи у себя в заднице )))
показати весь коментар
22.01.2021 07:17 Відповісти
Озабочен вашей озабоченностью.
показати весь коментар
22.01.2021 07:23 Відповісти
Они планируют а население спросили? Люди это не скот на ферме.
показати весь коментар
22.01.2021 02:37 Відповісти
ну так населеніє на Підаросії а в ЄС громадянське суспільство тому ви слабкі - вам тільки вакціна для тварин помогае а потім звездочка або вазелін
показати весь коментар
22.01.2021 02:45 Відповісти
Цих покірних овець ти називаєш громадянським суспільством? Їм завтра скажуть що кожного 5го розстріляти потрібно,бо ухвалили такий закон, то вони у шеренгу вишикуються і не бекнуть.
показати весь коментар
22.01.2021 04:15 Відповісти
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9447
показати весь коментар
22.01.2021 02:50 Відповісти
дебилов вакцинировать от дебилизма.кандидатов 73 %
показати весь коментар
22.01.2021 02:42 Відповісти
Зебіл про українську вакцину
-Шість місяців люди працювали. І я можу сказати, вона унікальна. Це не пафос. Вона унікальна. Унікальна тому, що вона не така як інші. А якшо вона ще й спрацює.....
Боже, какой пипец ..
показати весь коментар
22.01.2021 02:52 Відповісти
унікальність вакцини у тому, що її рекламує єдиний у світі клован, з липовим дипломом у кріслі президента: "тібі лічить мая вакціна"
показати весь коментар
22.01.2021 02:53 Відповісти
Якщо він взлетить, той літак, він буде вже не унікальним. Так із вакціною. Вона унікальна тим, що ніхера не працює. Ось російська вакціна, наприклад, унікальна тим, що після неї всі хворіють. Так воно і з зеленським, якщо він почне хоч щось розуміти, то то вже буде не зеленський.

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1698
показати весь коментар
22.01.2021 02:55 Відповісти
73% дебилов оторвали от кормушки твоего хозяина не можешь успокоиться ? Да ты просто
боишься что после этого дебилы не только скидвать научились, но скоро научотся ставить свой порядок а не тосовать колоду хамелионов меняющих свой цвет.
показати весь коментар
22.01.2021 08:40 Відповісти
Це - жахливо.
А якщо люди відмовлятимуться ?
показати весь коментар
22.01.2021 03:57 Відповісти
Себе маєш на увазі? Діло хазяяче. Відмовляйся. Просто заборонити подібним мудакам появу в будь яких громадських місцях, та громадському транспорті. Не кажучи вже про виїзд за кордон. Чому я повинен ризикувати своїм життям через твої забобони?
показати весь коментар
22.01.2021 04:41 Відповісти
Вирийте бункер і сидіть там до скону.
Там нічим не ризикуватимете.
показати весь коментар
22.01.2021 04:43 Відповісти
бункер таким як ти потрібно рити. Я планую вакцинуватися. А ви будьте готові, що вас будуть бити в морду просто за появу в місцевому магазині.
показати весь коментар
22.01.2021 04:52 Відповісти
1. Мені не потрібно.
2. Можете робити зі своїм тілом все, що вам забажається.
3. У мене не морда - а обличчя. Хто посміє вдарити - хай вважає на наслідки.
показати весь коментар
22.01.2021 04:54 Відповісти
Прошу вибачення, не в морду, а палкою по хребту, щоб менше контактувати. Палку звісно утилізувати після використання.
показати весь коментар
22.01.2021 05:00 Відповісти
Ні. Мене ніхто бити не буде.
Ще такого дикунства тільки бракувало.

Те, що всі сектанти (будь-які) - абсолютно агресивні, дикі і недалекі, загальновідомо.

Ваші слова вам вернуться: дивіться, що після вас утилізуватимуть... Та й до утилізації ще ...
показати весь коментар
22.01.2021 05:04 Відповісти
Наївна. Думаєш, що можна буде безкарно бродити між людьми і поширювати смертельну заразу? Ну палкою по хребту може зразу і не будуть, а обмежити права заразним мудакам потрібно законодавчо.
показати весь коментар
22.01.2021 05:10 Відповісти
Мені не цікаво спілкуватися з сектантами. Це - індивіди з психічними відхиленнями.
Про заразу і заразних вважайте.
Я вас попередила.
показати весь коментар
22.01.2021 05:17 Відповісти
Тобто всі, хто вважає ковід небезпечним для здоров"я і життя це сектанти з психічними відхиленнями? Хм. Ви зараз із категорії просто мудак перейшли в категорію небезпечний ідіот. Не плутати з корисними ідіотами. Користі від вас нема нікому зовсім.
показати весь коментар
22.01.2021 05:24 Відповісти
Мені не цікаві ні ви, ні ваші категорії.
Небезпечним є саме життя.
І вихід на вулицю. І кермування автом. І плавання у водоймі ... І т.д. і т.д.
І хвороби є інші, крім ковіду, не менш, а й більш небезпечні.
А дуріти і зациклюватися лише на одному вірусі і перетворювати все на сказ, заборони і примус, погрози і прокльони, агресію - так, це психічне відхилення.
показати весь коментар
22.01.2021 05:33 Відповісти
Автівкою звісно керувати можна, виходити з авто до людей ні. На лобовому повинна бути наклейка, "Я мудак, мені плювати на життя людей", щоб ніхто помилково до вас не наближався. Можливо навіть уникатимете штрафів за порушення ПДД, поліція просто гидуватиме спілкуватися з вами. В Нових Санжарах люди вели себе так, тому що не було ніякого захисту від ковіду. Зараз з"явилась вакцина, але мудаки все одно не будуть вакцинуватись.
показати весь коментар
22.01.2021 05:50 Відповісти
Заспокойтеся вже. А то несе без гальм.

Поспішайте "приносити користь".
Бувайте.
показати весь коментар
22.01.2021 06:06 Відповісти
Ні балей. А про вакцину можливо варто ще раз подумати. Звісно палкою по хребту особисто я не буду, але відмовлю в праві ходити до мого магазину, на що маю абсолютно всі законні права. В подальшому це збільшить кількість відвідувачів, а отже і прибуток. Бувай те.
показати весь коментар
22.01.2021 06:13 Відповісти
"до мого магазину"....
Это феерично!
показати весь коментар
22.01.2021 06:24 Відповісти
Цензор не тільки школота переглядає. Не суди по собі.
показати весь коментар
22.01.2021 06:33 Відповісти
Мені ваш "магазин" ніде не впав.

Ага, разом з =заразою= і =прибуток= буде.
Чао.
показати весь коментар
22.01.2021 06:25 Відповісти
Ты не из Новых Санжар?
Там тоже "палкой по хребту"...
Теперь по 5 лет условно получили.
показати весь коментар
22.01.2021 05:35 Відповісти
Он- перепуганный идиот. Ничего личного, он сам расписался в своём идиотизме не единожды.
показати весь коментар
22.01.2021 06:51 Відповісти
А почему вакцинированные так боятся за невакцинированных? Если вы привиты, вы в безопасности, какое вам дело кто не привит? Это их или мои (я еще не определился) проблемы. Такое впечатление, что вам с вакциной ген какой-то бессмысленной агрессии прививают.
показати весь коментар
22.01.2021 08:59 Відповісти
Тому що вакцина не дає 100% захист від всіх штамів що ще можуть бути, тому що люди хочуть повернутися до життя до епідемії, тому що ви несете загрозу іншим.
показати весь коментар
22.01.2021 09:56 Відповісти
Люди живучи в суспільстві мають обов'язки, з найголовніших не нести загрозу іншим.
показати весь коментар
22.01.2021 09:47 Відповісти
А з якого такого переляку ви і вам подібні істерики взяли на себе право визначати, що здорові люди вам її несуть ? Взагалі становлювати, хто несе і автоматом назвати всіх.
Ви - Господь Бог ?
Яка вам від мене загроза ? Від сусіда ? Від перехожого ? Свої аналізи підіть здайте і обстеження пройдіть.

Якщо ви так до смерті боїтеся, вам страшно, нескінченний переляк - то не вилазьте з хати. Сидіть там до кінця життя, замовляйте продукти через інтернет. На подвір*я теж не виходьте - там загроза. Од пташок, комашок, на голову щось може прилетіти, та й повітря саме по собі - теж загроза.
Але ви не маєте права забороняти іншим жити і нав*язувати їм свої довбані страхи.

Я дуже хочу, щоб таким, як ви, їй-Богу вернулося те, що ви пишете іншим людям: про заразу, загрозу, гидування, ізоляцію і т.д.
Тому що це переходить вже всі межі. Здоровий глузд попрощався назавжди, натомість тупа істерика і паніка керує подібними індивідами.

Ото трясіться все життя. І бійтеся дихнути !
показати весь коментар
22.01.2021 15:42 Відповісти
Істерик боягуз, далі я не читав так як ви мали на меті мене образити. Я вважаю таке спілкування поганим вихованням.
Ви як той водій що несеться 200км/год і розповідає іншим чому ви переживаєте, хочете їхати 60км/год їдьте я вас не чіпаю і ви мене не чіпайте.
Ви особливо небезпечна людина, так як підбурюєте інших, в іншій країні, порушувати правила.
показати весь коментар
22.01.2021 21:31 Відповісти
Я якраз вас не чіпала.
Це ви не вперше мені відписуєте.
Я вам відповіла.
Ще раз - дивіться на себе.
А хто становить загрозу, хто є особливо небезпечний, до чого підбурює і де - не ваша справа.
Займіться собою.
показати весь коментар
23.01.2021 02:50 Відповісти
Починають з сегрегації та видачі аусвайсів, потім і газові камери та печі можливі для невакцинованих.
показати весь коментар
22.01.2021 04:20 Відповісти
"Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза...", а 30% отправить в концлагеря...
показати весь коментар
22.01.2021 05:40 Відповісти
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9985
показати весь коментар
22.01.2021 06:47 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі
Цю су..вже затримували але ..*вищі * покривали .
Мо на цей раз дадуть *під сраку *...!?

..Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4251юю
показати весь коментар
22.01.2021 06:50 Відповісти
Боюсь до лета мы ещё по откатам не договоримся и кроме спутника и очередного вранья нам государство предложить ничего на сможет.... назревает вопрос - а зачем мне содержать такое гос-во?
показати весь коментар
22.01.2021 07:11 Відповісти
Лидеры евреевропейского союза так и не выяснили откуда взялся ковид, и что это -
химическое оружие или природный вирус, но уже готовы ЛЕЧИТЬ всех подряд,
причём в принудительном порядке.
Попахивает сговором.
показати весь коментар
22.01.2021 07:21 Відповісти
Раз попахивает, проверь портки
показати весь коментар
22.01.2021 08:27 Відповісти
У тебя вонища в голове, а не в портках.
показати весь коментар
22.01.2021 09:51 Відповісти
Тебя, лярву, Трибунал ждёт. И приговор нюрнбергский.
показати весь коментар
22.01.2021 08:17 Відповісти
А она спрсила самих людей, которых планирует вакцинировать ?
Кода она будет планировать из окна 100-го этажа, пусть не удивляется за что...
показати весь коментар
22.01.2021 09:53 Відповісти
 
 