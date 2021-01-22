Ми плануємо до літа вакцинувати 70% населення Євросоюзу, - фон дер Ляєн
Лідери Європейського Союзу вважають за можливе вакцинувати до літа 70% населення проти коронавірусу та обговорюють питання запровадження сертифікатів вакцинації.
Про це в четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення віртуальної конференції лідерів ЄС, повідомили президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами фон дер Ляєн, під час відеоконференції лідери "висловили велику підтримку мети вакцинувати до літа 70% дорослого населення". "Якщо ми подивимося на графік поставок вакцин - це досяжно. Це значні зусилля - масова вакцинація в масштабах континенту - такого ще не було. І нам усім відомо, що для цього ми маємо об'єднати зусилля. Це можна зробити, і ми маємо намір цього досягти", - заявила вона.
Говорячи про сертифікацію вакцинованих громадян, президентка Єврокомісії висловила думку, що "повинні бути позначені два різні питання". "Це - документація як така. Документація вакцинації - це медична необхідність. Для цього є всесвітній стандарт - це жовтий міжнародний сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я. Друге питання - для чого може бути використаний цей сертифікат", - деталізувала фон дер Ляєн.
У зв'язку з цим вона наголосила, що це питання має бути розглянуто "дуже обережно". "Є кілька невідомих складових, які потрібно взяти до уваги. Наприклад, медичне питання: чи може вакцинований передавати вірус, на це ми не маємо відповіді, як довго вакцина працює - нам це теж не відомо. Також є й політичне питання: як можна гарантувати , що будуть поважатися права тих, хто не має доступу до вакцини, і які альтернативи можуть бути запропоновані тим, хто має законну причину не вакцинуватися", - перерахувала президентка ЄК.
Іншим питанням вона назвала захист особистих даних громадян. "Це все відкриті питання. Тому пізніше, коли прийде час, нам потрібно провести детальне обговорення і знайти консенсус серед держав-членів щодо іншого використання сертифікатів", - додала фон дер Ляєн.
Крім того, лідери ЄС говорили і про допомогу в вакцинації третіх країн. "Ми не забули решту світу. Через пару місяців у нас буде більше доз, ніж ми можемо використовувати. Ми можемо вакцинувати 85% населення ЄС. Водночас інша частина світу, та, яка бідна, вважатиме, що їх залишили позаду щодо доступу до вакцини. Я запропонувала механізм ЄС для того, щоб поділитися деякими нашими вакцинами. Ми повинні це зробити. це також питання і наших інтересів - чим довше і чим більше вірус циркулює у світі, тим більше є ризик мутації і більше ризику для нашого здоров'я. Тому в наших інтересах поділитися вакциною якомога швидше", - впевнена президентка ЄК.
Президент Європейської ради повідомив, що в межах відеоконференції лідери обговорювали два аспекти розвитку ситуації з коронавірусом - це його мутація і обмежувальні заходи. "Ситуація серйозна, і важливо зробити обмежувальні заходи, які навіть у деяких випадках повинні бути посилені. Ми повинні мати можливість оцінювати розвиток мутації вірусу", - сказав він.
Крім того, обговорювалося питання кордонів - внутрішніх і зовнішніх. "Ми переконані, що ми повинні тримати наші кордони відкритими, щоб гарантувати нормальну роботу внутрішнього ринку, але водночас ми також переконані, що, коли не йдеться про необхідні поїздки, потрібно розглянути введення обмежень. Для цього ми маємо намір прийняти рекомендації, які не пов'язані з важливими поїздками", - пояснив Мішель.
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Например, непонятно, как Байден планирует обеспечивать соблюдение карантина. А его обещание ввести 100 млн вакцин за первые сто дней президентства удивляет, поскольку доз вакцины в это время должно быть произведено и поставлено вдвое больше.
Сейчас в США одобрены вакцины двух производителей (Pfizer, Moderna), ожидается, что вскоре разрешение получит третья (Johnson & Johnson). Все они рассчитаны на введение двух доз одному пациенту. Некоторые американцы уже сделали первые прививки. Поэтому, если двигаться по плану Байдена, обе дозы получат всего около 70 млн американцев за следующие 100 дней.(с).
Темное дело с этой вакцинацией подлой. Настолько темное, что аж страшно.
-- зачем ЗЕ и компании вакцинировать тех кто за них проголосовав ? Что больше голосовать за него не будут ? В чем проблема , что надо вакцинировать 73% зебилов ?
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
Или тебе за Украину обидно?
Своё личное мнение держи у себя в заднице )))
-Шість місяців люди працювали. І я можу сказати, вона унікальна. Це не пафос. Вона унікальна. Унікальна тому, що вона не така як інші. А якшо вона ще й спрацює.....
Боже, какой пипец ..
боишься что после этого дебилы не только скидвать научились, но скоро научотся ставить свой порядок а не тосовать колоду хамелионов меняющих свой цвет.
А якщо люди відмовлятимуться ?
Там нічим не ризикуватимете.
2. Можете робити зі своїм тілом все, що вам забажається.
3. У мене не морда - а обличчя. Хто посміє вдарити - хай вважає на наслідки.
Ще такого дикунства тільки бракувало.
Те, що всі сектанти (будь-які) - абсолютно агресивні, дикі і недалекі, загальновідомо.
Ваші слова вам вернуться: дивіться, що після вас утилізуватимуть... Та й до утилізації ще ...
Про заразу і заразних вважайте.
Я вас попередила.
Небезпечним є саме життя.
І вихід на вулицю. І кермування автом. І плавання у водоймі ... І т.д. і т.д.
І хвороби є інші, крім ковіду, не менш, а й більш небезпечні.
А дуріти і зациклюватися лише на одному вірусі і перетворювати все на сказ, заборони і примус, погрози і прокльони, агресію - так, це психічне відхилення.
Поспішайте "приносити користь".
Бувайте.
Это феерично!
Ага, разом з =заразою= і =прибуток= буде.
Чао.
Там тоже "палкой по хребту"...
Теперь по 5 лет условно получили.
Ви - Господь Бог ?
Яка вам від мене загроза ? Від сусіда ? Від перехожого ? Свої аналізи підіть здайте і обстеження пройдіть.
Якщо ви так до смерті боїтеся, вам страшно, нескінченний переляк - то не вилазьте з хати. Сидіть там до кінця життя, замовляйте продукти через інтернет. На подвір*я теж не виходьте - там загроза. Од пташок, комашок, на голову щось може прилетіти, та й повітря саме по собі - теж загроза.
Але ви не маєте права забороняти іншим жити і нав*язувати їм свої довбані страхи.
Я дуже хочу, щоб таким, як ви, їй-Богу вернулося те, що ви пишете іншим людям: про заразу, загрозу, гидування, ізоляцію і т.д.
Тому що це переходить вже всі межі. Здоровий глузд попрощався назавжди, натомість тупа істерика і паніка керує подібними індивідами.
Ото трясіться все життя. І бійтеся дихнути !
Ви як той водій що несеться 200км/год і розповідає іншим чому ви переживаєте, хочете їхати 60км/год їдьте я вас не чіпаю і ви мене не чіпайте.
Ви особливо небезпечна людина, так як підбурюєте інших, в іншій країні, порушувати правила.
Це ви не вперше мені відписуєте.
Я вам відповіла.
Ще раз - дивіться на себе.
А хто становить загрозу, хто є особливо небезпечний, до чого підбурює і де - не ваша справа.
Займіться собою.
Цю су..вже затримували але ..*вищі * покривали .
Мо на цей раз дадуть *під сраку *...!?
..юю
евреевропейского союза так и не выяснили откуда взялся ковид, и что это -
химическое оружие или природный вирус, но уже готовы ЛЕЧИТЬ всех подряд,
причём в принудительном порядке.
Попахивает сговором.
Кода она будет планировать из окна 100-го этажа, пусть не удивляется за что...