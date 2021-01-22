Ми плануємо до літа вакцинувати 70% населення Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Лідери Європейського Союзу вважають за можливе вакцинувати до літа 70% населення проти коронавірусу та обговорюють питання запровадження сертифікатів вакцинації.

Про це в четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення віртуальної конференції лідерів ЄС, повідомили президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами фон дер Ляєн, під час відеоконференції лідери "висловили велику підтримку мети вакцинувати до літа 70% дорослого населення". "Якщо ми подивимося на графік поставок вакцин - це досяжно. Це значні зусилля - масова вакцинація в масштабах континенту - такого ще не було. І нам усім відомо, що для цього ми маємо об'єднати зусилля. Це можна зробити, і ми маємо намір цього досягти", - заявила вона.

Говорячи про сертифікацію вакцинованих громадян, президентка Єврокомісії висловила думку, що "повинні бути позначені два різні питання". "Це - документація як така. Документація вакцинації - це медична необхідність. Для цього є всесвітній стандарт - це жовтий міжнародний сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я. Друге питання - для чого може бути використаний цей сертифікат", - деталізувала фон дер Ляєн.

У зв'язку з цим вона наголосила, що це питання має бути розглянуто "дуже обережно". "Є кілька невідомих складових, які потрібно взяти до уваги. Наприклад, медичне питання: чи може вакцинований передавати вірус, на це ми не маємо відповіді, як довго вакцина працює - нам це теж не відомо. Також є й політичне питання: як можна гарантувати , що будуть поважатися права тих, хто не має доступу до вакцини, і які альтернативи можуть бути запропоновані тим, хто має законну причину не вакцинуватися", - перерахувала президентка ЄК.

Іншим питанням вона назвала захист особистих даних громадян. "Це все відкриті питання. Тому пізніше, коли прийде час, нам потрібно провести детальне обговорення і знайти консенсус серед держав-членів щодо іншого використання сертифікатів", - додала фон дер Ляєн.

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Крім того, лідери ЄС говорили і про допомогу в вакцинації третіх країн. "Ми не забули решту світу. Через пару місяців у нас буде більше доз, ніж ми можемо використовувати. Ми можемо вакцинувати 85% населення ЄС. Водночас інша частина світу, та, яка бідна, вважатиме, що їх залишили позаду щодо доступу до вакцини. Я запропонувала механізм ЄС для того, щоб поділитися деякими нашими вакцинами. Ми повинні це зробити. це також питання і наших інтересів - чим довше і чим більше вірус циркулює у світі, тим більше є ризик мутації і більше ризику для нашого здоров'я. Тому в наших інтересах поділитися вакциною якомога швидше", - впевнена президентка ЄК.

Президент Європейської ради повідомив, що в межах відеоконференції лідери обговорювали два аспекти розвитку ситуації з коронавірусом - це його мутація і обмежувальні заходи. "Ситуація серйозна, і важливо зробити обмежувальні заходи, які навіть у деяких випадках повинні бути посилені. Ми повинні мати можливість оцінювати розвиток мутації вірусу", - сказав він.

Крім того, обговорювалося питання кордонів - внутрішніх і зовнішніх. "Ми переконані, що ми повинні тримати наші кордони відкритими, щоб гарантувати нормальну роботу внутрішнього ринку, але водночас ми також переконані, що, коли не йдеться про необхідні поїздки, потрібно розглянути введення обмежень. Для цього ми маємо намір прийняти рекомендації, які не пов'язані з важливими поїздками", - пояснив Мішель.

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