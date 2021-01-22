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Новости Коронавирус и карантин
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Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен

Лидеры Европейского союза считают возможным вакцинировать до лета 70% население от коронавируса и обсуждают вопрос введения сертификатов вакцинации.

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по окончании виртуальной конференции лидеров ЕС, сообщили президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам фон дер Ляйен, в ходе видео-конференции лидеры "выразили большую поддержку цели вакцинировать до лета 70% взрослого населения". "Если мы посмотрим на график поставок вакцин – это достижимо. Это значительные усилия – массовая вакцинация в масштабах континента – такого еще не было. И нам всем известно, что для этого мы должны объединить усилия. Это можно сделать, и мы намерены этого достичь", - заявила она.

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Говоря о сертификации вакцинированных граждан, президент Еврокомиссии высказала мнение, что "должны быть обозначены два разных вопроса". "Это - документация как таковая. Документация вакцинации – это медицинская необходимость. Для этого есть всемирный стандарт – это желтый международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. Второй вопрос – для чего может быть использован этот сертификат", - детализировала фон дер Ляйен.

В этой связи она подчеркнула, что это вопрос должен быть рассмотрен "очень осторожно". "Есть несколько неизвестных составляющих, которые нужно принять во внимание. Например, медицинский вопрос: может ли вакцинированный передавать вирус, на это у нас нет ответа, как долго вакцина работает – нам это тоже не известно. Также есть и политический вопрос: как можно гарантировать, что будут уважаться права тех, кто не имеет доступ к вакцине, и какие альтернативы могут быть предложены тем, кто имеет законную причину не вакцинироваться", - перечислила президент ЕК.

Другим вопросом она назвала защиту личных данных граждан. "Это все открытые вопросы. Поэтому позже, когда придет время, нам нужно провести детальное обсуждение и найти консенсус среди государств-членов в отношении другого использования сертификатов", - добавила фон дер Ляйен.

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Кроме того, лидеры ЕС говорили и о помощи в вакцинации третьим странам. "Мы не забыли остальной мир. Через пару месяцев у нас будет больше доз, чем мы можем использовать. Мы можем вакцинировать 85% населения ЕС. В то же время другая часть мира, та, которая бедная, будет считать, что их оставили позади в отношении доступа к вакцине. Я предложила механизм ЕС для того, чтобы поделиться некоторыми нашими вакцинами. Мы должны это сделать. Это также вопрос и наших интересов – чем дольше и чем больше вирус циркулирует в мире, тем больше есть риск мутации и больше риска для нашего здоровья. Поэтому в наших интересах поделиться вакциной как можно скорее", - уверена президент ЕК.

Президент Европейского совета сообщил, что в рамках видео-конференции лидеры обсуждали два аспекта развития ситуации в коронавирусом – это его мутация и ограничительные меры. "Ситуация серьезная, и важно предпринять ограничительные меры, которые даже в некоторых случаях должны быть усилены. Мы должны иметь возможность оценивать развитие мутацию вируса", - сказал он.

Кроме того, обсуждался вопрос границ – внутренних и внешних. "Мы убеждены, что мы должны держать наши границы открытыми, чтобы гарантировать нормальную работу внутреннего рынка, но в то же время мы также убеждены, что, когда речь не идет о необходимых поездках, нужно рассмотреть введение ограничений. Для этого мы намерены принять рекомендации, которые с связаны не важными поездками", - пояснил Мишель.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17067) Урсула фон дер Ляйен (511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Починають з сегрегації та видачі аусвайсів, потім і газові камери та печі можливі для невакцинованих.
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22.01.2021 04:20
+4
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5911
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22.01.2021 02:12
+4
Мені не цікаві ні ви, ні ваші категорії.
Небезпечним є саме життя.
І вихід на вулицю. І кермування автом. І плавання у водоймі ... І т.д. і т.д.
І хвороби є інші, крім ковіду, не менш, а й більш небезпечні.
А дуріти і зациклюватися лише на одному вірусі і перетворювати все на сказ, заборони і примус, погрози і прокльони, агресію - так, це психічне відхилення.
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22.01.2021 05:33
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Правила форума Совет форумчан
Поки Зеленський "газує", світ вакцинує. Байден обіцяє за 100 днів вакцинувати 100 мільйонів американців. Джонсон щодня інформує британців про стан вакцинації. Зе мовчить, а повідомлення його ОПУ свідчить, що у питанні вакцинації Україна позаду всієї планети. Буквально, в дупі.

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 2005 Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8800Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8384
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22.01.2021 02:06 Ответить
Однако план Байдена некоторые эксперты считают несовершенным: в отдельных пунктах - слишком оптимистичным, в других - недостаточно амбициозным.
Например, непонятно, как Байден планирует обеспечивать соблюдение карантина. А его обещание ввести 100 млн вакцин за первые сто дней президентства удивляет, поскольку доз вакцины в это время должно быть произведено и поставлено вдвое больше.
Сейчас в США одобрены вакцины двух производителей (Pfizer, Moderna), ожидается, что вскоре разрешение получит третья (Johnson & Johnson). Все они рассчитаны на введение двух доз одному пациенту. Некоторые американцы уже сделали первые прививки. Поэтому, если двигаться по плану Байдена, обе дозы получат всего около 70 млн американцев за следующие 100 дней.(с).
Темное дело с этой вакцинацией подлой. Настолько темное, что аж страшно.
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22.01.2021 02:10 Ответить
Бо чемпіонам світу по боротьбі з короновірусом не личить така ницість як вакцинація.
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22.01.2021 02:12 Ответить
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5911
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22.01.2021 02:12 Ответить
Проконтролював, зелений мародер…

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4769
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22.01.2021 02:30 Ответить
Доволі смішно слухати теревені морального покидька Тараса Чорновола. Особливо про його любих 73%
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22.01.2021 03:38 Ответить
Зебил под прокси, рамсы попутал? Причем к новости Тарас и 73% тупых он регулярно пинает.
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22.01.2021 07:11 Ответить
Вибачаюсь, цей пост тут помилково. Він мав бути під наступною картинкою від https://censor.net/ru/user/481732 з цитатою Тарасика
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22.01.2021 14:49 Ответить
Якісь пекельні борошна з перекладом.
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22.01.2021 02:53 Ответить
Намек на яндекс-переводчик предыдущему оратору?
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22.01.2021 03:01 Ответить
У тебя полный бред в яндекс-переводчике. Прочитай https://www.nytimes.com/2021/01/21/us/politics/biden-rolls-out-full-scale-wartime-coronavirus-strategy-including-requiring-masks-on-some-planes-trains-and-buses.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes&fbclid=IwAR0RJnms1RDipECFlHirR7jX2ubNgGj306WRgmFx3aRePGNsJfxlVK8IA-c оригинал .
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22.01.2021 02:19 Ответить
У меня статья с ленты новостей УКРНЕТа. Почему я должен тебе верить? Препрашень пана, на оригинал моей статьи: https://bykvu.com/ru/bukvy/bajden-rozgortaie-povnomasshtabnu-borotbu-z-covid-19/
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22.01.2021 06:48 Ответить
Поки Зеленський "газує", світ вакцинує. Байден обіцяє за 100 днів вакцинувати 100 мільйонів американців. Джонсон щодня інформує британців про стан вакцинації. Зе мовчить, а повідомлення його ОПУ свідчить, що у питанні вакцинації Україна позаду всієї планети. Буквально, в дупі.
-- зачем ЗЕ и компании вакцинировать тех кто за них проголосовав ? Что больше голосовать за него не будут ? В чем проблема , что надо вакцинировать 73% зебилов ?
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22.01.2021 02:18 Ответить
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 826
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22.01.2021 02:34 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
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22.01.2021 02:14 Ответить
ЕС до этого лета! А мы до 22года лета, и то не факт.
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22.01.2021 02:23 Ответить
Україна на рівні Африки
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22.01.2021 02:32 Ответить
Ты можешь вакцинироваться у работодателя.
Или тебе за Украину обидно?
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22.01.2021 05:23 Ответить
А ты возомнило из себя решала всего мира, и решило что имеешь право решать где кому работать ?
Своё личное мнение держи у себя в заднице )))
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22.01.2021 07:17 Ответить
Озабочен вашей озабоченностью.
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22.01.2021 07:23 Ответить
Они планируют а население спросили? Люди это не скот на ферме.
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22.01.2021 02:37 Ответить
ну так населеніє на Підаросії а в ЄС громадянське суспільство тому ви слабкі - вам тільки вакціна для тварин помогае а потім звездочка або вазелін
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22.01.2021 02:45 Ответить
Цих покірних овець ти називаєш громадянським суспільством? Їм завтра скажуть що кожного 5го розстріляти потрібно,бо ухвалили такий закон, то вони у шеренгу вишикуються і не бекнуть.
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22.01.2021 04:15 Ответить
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9447
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22.01.2021 02:50 Ответить
дебилов вакцинировать от дебилизма.кандидатов 73 %
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22.01.2021 02:42 Ответить
Зебіл про українську вакцину
-Шість місяців люди працювали. І я можу сказати, вона унікальна. Це не пафос. Вона унікальна. Унікальна тому, що вона не така як інші. А якшо вона ще й спрацює.....
Боже, какой пипец ..
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22.01.2021 02:52 Ответить
унікальність вакцини у тому, що її рекламує єдиний у світі клован, з липовим дипломом у кріслі президента: "тібі лічить мая вакціна"
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22.01.2021 02:53 Ответить
Якщо він взлетить, той літак, він буде вже не унікальним. Так із вакціною. Вона унікальна тим, що ніхера не працює. Ось російська вакціна, наприклад, унікальна тим, що після неї всі хворіють. Так воно і з зеленським, якщо він почне хоч щось розуміти, то то вже буде не зеленський.

Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1698
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22.01.2021 02:55 Ответить
73% дебилов оторвали от кормушки твоего хозяина не можешь успокоиться ? Да ты просто
боишься что после этого дебилы не только скидвать научились, но скоро научотся ставить свой порядок а не тосовать колоду хамелионов меняющих свой цвет.
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22.01.2021 08:40 Ответить
Це - жахливо.
А якщо люди відмовлятимуться ?
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22.01.2021 03:57 Ответить
Себе маєш на увазі? Діло хазяяче. Відмовляйся. Просто заборонити подібним мудакам появу в будь яких громадських місцях, та громадському транспорті. Не кажучи вже про виїзд за кордон. Чому я повинен ризикувати своїм життям через твої забобони?
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22.01.2021 04:41 Ответить
Вирийте бункер і сидіть там до скону.
Там нічим не ризикуватимете.
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22.01.2021 04:43 Ответить
бункер таким як ти потрібно рити. Я планую вакцинуватися. А ви будьте готові, що вас будуть бити в морду просто за появу в місцевому магазині.
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22.01.2021 04:52 Ответить
1. Мені не потрібно.
2. Можете робити зі своїм тілом все, що вам забажається.
3. У мене не морда - а обличчя. Хто посміє вдарити - хай вважає на наслідки.
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22.01.2021 04:54 Ответить
Прошу вибачення, не в морду, а палкою по хребту, щоб менше контактувати. Палку звісно утилізувати після використання.
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22.01.2021 05:00 Ответить
Ні. Мене ніхто бити не буде.
Ще такого дикунства тільки бракувало.

Те, що всі сектанти (будь-які) - абсолютно агресивні, дикі і недалекі, загальновідомо.

Ваші слова вам вернуться: дивіться, що після вас утилізуватимуть... Та й до утилізації ще ...
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22.01.2021 05:04 Ответить
Наївна. Думаєш, що можна буде безкарно бродити між людьми і поширювати смертельну заразу? Ну палкою по хребту може зразу і не будуть, а обмежити права заразним мудакам потрібно законодавчо.
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22.01.2021 05:10 Ответить
Мені не цікаво спілкуватися з сектантами. Це - індивіди з психічними відхиленнями.
Про заразу і заразних вважайте.
Я вас попередила.
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22.01.2021 05:17 Ответить
Тобто всі, хто вважає ковід небезпечним для здоров"я і життя це сектанти з психічними відхиленнями? Хм. Ви зараз із категорії просто мудак перейшли в категорію небезпечний ідіот. Не плутати з корисними ідіотами. Користі від вас нема нікому зовсім.
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22.01.2021 05:24 Ответить
Мені не цікаві ні ви, ні ваші категорії.
Небезпечним є саме життя.
І вихід на вулицю. І кермування автом. І плавання у водоймі ... І т.д. і т.д.
І хвороби є інші, крім ковіду, не менш, а й більш небезпечні.
А дуріти і зациклюватися лише на одному вірусі і перетворювати все на сказ, заборони і примус, погрози і прокльони, агресію - так, це психічне відхилення.
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22.01.2021 05:33 Ответить
Автівкою звісно керувати можна, виходити з авто до людей ні. На лобовому повинна бути наклейка, "Я мудак, мені плювати на життя людей", щоб ніхто помилково до вас не наближався. Можливо навіть уникатимете штрафів за порушення ПДД, поліція просто гидуватиме спілкуватися з вами. В Нових Санжарах люди вели себе так, тому що не було ніякого захисту від ковіду. Зараз з"явилась вакцина, але мудаки все одно не будуть вакцинуватись.
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22.01.2021 05:50 Ответить
Заспокойтеся вже. А то несе без гальм.

Поспішайте "приносити користь".
Бувайте.
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22.01.2021 06:06 Ответить
Ні балей. А про вакцину можливо варто ще раз подумати. Звісно палкою по хребту особисто я не буду, але відмовлю в праві ходити до мого магазину, на що маю абсолютно всі законні права. В подальшому це збільшить кількість відвідувачів, а отже і прибуток. Бувай те.
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22.01.2021 06:13 Ответить
"до мого магазину"....
Это феерично!
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22.01.2021 06:24 Ответить
Цензор не тільки школота переглядає. Не суди по собі.
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22.01.2021 06:33 Ответить
Мені ваш "магазин" ніде не впав.

Ага, разом з =заразою= і =прибуток= буде.
Чао.
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22.01.2021 06:25 Ответить
Ты не из Новых Санжар?
Там тоже "палкой по хребту"...
Теперь по 5 лет условно получили.
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22.01.2021 05:35 Ответить
Он- перепуганный идиот. Ничего личного, он сам расписался в своём идиотизме не единожды.
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22.01.2021 06:51 Ответить
А почему вакцинированные так боятся за невакцинированных? Если вы привиты, вы в безопасности, какое вам дело кто не привит? Это их или мои (я еще не определился) проблемы. Такое впечатление, что вам с вакциной ген какой-то бессмысленной агрессии прививают.
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22.01.2021 08:59 Ответить
Тому що вакцина не дає 100% захист від всіх штамів що ще можуть бути, тому що люди хочуть повернутися до життя до епідемії, тому що ви несете загрозу іншим.
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22.01.2021 09:56 Ответить
Люди живучи в суспільстві мають обов'язки, з найголовніших не нести загрозу іншим.
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22.01.2021 09:47 Ответить
А з якого такого переляку ви і вам подібні істерики взяли на себе право визначати, що здорові люди вам її несуть ? Взагалі становлювати, хто несе і автоматом назвати всіх.
Ви - Господь Бог ?
Яка вам від мене загроза ? Від сусіда ? Від перехожого ? Свої аналізи підіть здайте і обстеження пройдіть.

Якщо ви так до смерті боїтеся, вам страшно, нескінченний переляк - то не вилазьте з хати. Сидіть там до кінця життя, замовляйте продукти через інтернет. На подвір*я теж не виходьте - там загроза. Од пташок, комашок, на голову щось може прилетіти, та й повітря саме по собі - теж загроза.
Але ви не маєте права забороняти іншим жити і нав*язувати їм свої довбані страхи.

Я дуже хочу, щоб таким, як ви, їй-Богу вернулося те, що ви пишете іншим людям: про заразу, загрозу, гидування, ізоляцію і т.д.
Тому що це переходить вже всі межі. Здоровий глузд попрощався назавжди, натомість тупа істерика і паніка керує подібними індивідами.

Ото трясіться все життя. І бійтеся дихнути !
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22.01.2021 15:42 Ответить
Істерик боягуз, далі я не читав так як ви мали на меті мене образити. Я вважаю таке спілкування поганим вихованням.
Ви як той водій що несеться 200км/год і розповідає іншим чому ви переживаєте, хочете їхати 60км/год їдьте я вас не чіпаю і ви мене не чіпайте.
Ви особливо небезпечна людина, так як підбурюєте інших, в іншій країні, порушувати правила.
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22.01.2021 21:31 Ответить
Я якраз вас не чіпала.
Це ви не вперше мені відписуєте.
Я вам відповіла.
Ще раз - дивіться на себе.
А хто становить загрозу, хто є особливо небезпечний, до чого підбурює і де - не ваша справа.
Займіться собою.
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23.01.2021 02:50 Ответить
Починають з сегрегації та видачі аусвайсів, потім і газові камери та печі можливі для невакцинованих.
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22.01.2021 04:20 Ответить
"Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза...", а 30% отправить в концлагеря...
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22.01.2021 05:40 Ответить
Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9985
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22.01.2021 06:47 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі
Цю су..вже затримували але ..*вищі * покривали .
Мо на цей раз дадуть *під сраку *...!?

..Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4251юю
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22.01.2021 06:50 Ответить
Боюсь до лета мы ещё по откатам не договоримся и кроме спутника и очередного вранья нам государство предложить ничего на сможет.... назревает вопрос - а зачем мне содержать такое гос-во?
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22.01.2021 07:11 Ответить
Лидеры евреевропейского союза так и не выяснили откуда взялся ковид, и что это -
химическое оружие или природный вирус, но уже готовы ЛЕЧИТЬ всех подряд,
причём в принудительном порядке.
Попахивает сговором.
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22.01.2021 07:21 Ответить
Раз попахивает, проверь портки
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22.01.2021 08:27 Ответить
У тебя вонища в голове, а не в портках.
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22.01.2021 09:51 Ответить
Тебя, лярву, Трибунал ждёт. И приговор нюрнбергский.
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22.01.2021 08:17 Ответить
А она спрсила самих людей, которых планирует вакцинировать ?
Кода она будет планировать из окна 100-го этажа, пусть не удивляется за что...
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22.01.2021 09:53 Ответить
 
 