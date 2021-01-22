Мы планируем до лета вакцинировать 70% населения Евросоюза, - фон дер Ляйен
Лидеры Европейского союза считают возможным вакцинировать до лета 70% население от коронавируса и обсуждают вопрос введения сертификатов вакцинации.
Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по окончании виртуальной конференции лидеров ЕС, сообщили президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам фон дер Ляйен, в ходе видео-конференции лидеры "выразили большую поддержку цели вакцинировать до лета 70% взрослого населения". "Если мы посмотрим на график поставок вакцин – это достижимо. Это значительные усилия – массовая вакцинация в масштабах континента – такого еще не было. И нам всем известно, что для этого мы должны объединить усилия. Это можно сделать, и мы намерены этого достичь", - заявила она.
Говоря о сертификации вакцинированных граждан, президент Еврокомиссии высказала мнение, что "должны быть обозначены два разных вопроса". "Это - документация как таковая. Документация вакцинации – это медицинская необходимость. Для этого есть всемирный стандарт – это желтый международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. Второй вопрос – для чего может быть использован этот сертификат", - детализировала фон дер Ляйен.
В этой связи она подчеркнула, что это вопрос должен быть рассмотрен "очень осторожно". "Есть несколько неизвестных составляющих, которые нужно принять во внимание. Например, медицинский вопрос: может ли вакцинированный передавать вирус, на это у нас нет ответа, как долго вакцина работает – нам это тоже не известно. Также есть и политический вопрос: как можно гарантировать, что будут уважаться права тех, кто не имеет доступ к вакцине, и какие альтернативы могут быть предложены тем, кто имеет законную причину не вакцинироваться", - перечислила президент ЕК.
Другим вопросом она назвала защиту личных данных граждан. "Это все открытые вопросы. Поэтому позже, когда придет время, нам нужно провести детальное обсуждение и найти консенсус среди государств-членов в отношении другого использования сертификатов", - добавила фон дер Ляйен.
Кроме того, лидеры ЕС говорили и о помощи в вакцинации третьим странам. "Мы не забыли остальной мир. Через пару месяцев у нас будет больше доз, чем мы можем использовать. Мы можем вакцинировать 85% населения ЕС. В то же время другая часть мира, та, которая бедная, будет считать, что их оставили позади в отношении доступа к вакцине. Я предложила механизм ЕС для того, чтобы поделиться некоторыми нашими вакцинами. Мы должны это сделать. Это также вопрос и наших интересов – чем дольше и чем больше вирус циркулирует в мире, тем больше есть риск мутации и больше риска для нашего здоровья. Поэтому в наших интересах поделиться вакциной как можно скорее", - уверена президент ЕК.
Президент Европейского совета сообщил, что в рамках видео-конференции лидеры обсуждали два аспекта развития ситуации в коронавирусом – это его мутация и ограничительные меры. "Ситуация серьезная, и важно предпринять ограничительные меры, которые даже в некоторых случаях должны быть усилены. Мы должны иметь возможность оценивать развитие мутацию вируса", - сказал он.
Кроме того, обсуждался вопрос границ – внутренних и внешних. "Мы убеждены, что мы должны держать наши границы открытыми, чтобы гарантировать нормальную работу внутреннего рынка, но в то же время мы также убеждены, что, когда речь не идет о необходимых поездках, нужно рассмотреть введение ограничений. Для этого мы намерены принять рекомендации, которые с связаны не важными поездками", - пояснил Мишель.
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Например, непонятно, как Байден планирует обеспечивать соблюдение карантина. А его обещание ввести 100 млн вакцин за первые сто дней президентства удивляет, поскольку доз вакцины в это время должно быть произведено и поставлено вдвое больше.
Сейчас в США одобрены вакцины двух производителей (Pfizer, Moderna), ожидается, что вскоре разрешение получит третья (Johnson & Johnson). Все они рассчитаны на введение двух доз одному пациенту. Некоторые американцы уже сделали первые прививки. Поэтому, если двигаться по плану Байдена, обе дозы получат всего около 70 млн американцев за следующие 100 дней.(с).
Темное дело с этой вакцинацией подлой. Настолько темное, что аж страшно.
-- зачем ЗЕ и компании вакцинировать тех кто за них проголосовав ? Что больше голосовать за него не будут ? В чем проблема , что надо вакцинировать 73% зебилов ?
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
Или тебе за Украину обидно?
Своё личное мнение держи у себя в заднице )))
-Шість місяців люди працювали. І я можу сказати, вона унікальна. Це не пафос. Вона унікальна. Унікальна тому, що вона не така як інші. А якшо вона ще й спрацює.....
Боже, какой пипец ..
боишься что после этого дебилы не только скидвать научились, но скоро научотся ставить свой порядок а не тосовать колоду хамелионов меняющих свой цвет.
А якщо люди відмовлятимуться ?
Там нічим не ризикуватимете.
2. Можете робити зі своїм тілом все, що вам забажається.
3. У мене не морда - а обличчя. Хто посміє вдарити - хай вважає на наслідки.
Ще такого дикунства тільки бракувало.
Те, що всі сектанти (будь-які) - абсолютно агресивні, дикі і недалекі, загальновідомо.
Ваші слова вам вернуться: дивіться, що після вас утилізуватимуть... Та й до утилізації ще ...
Про заразу і заразних вважайте.
Я вас попередила.
Небезпечним є саме життя.
І вихід на вулицю. І кермування автом. І плавання у водоймі ... І т.д. і т.д.
І хвороби є інші, крім ковіду, не менш, а й більш небезпечні.
А дуріти і зациклюватися лише на одному вірусі і перетворювати все на сказ, заборони і примус, погрози і прокльони, агресію - так, це психічне відхилення.
Поспішайте "приносити користь".
Бувайте.
Это феерично!
Ага, разом з =заразою= і =прибуток= буде.
Чао.
Там тоже "палкой по хребту"...
Теперь по 5 лет условно получили.
Ви - Господь Бог ?
Яка вам від мене загроза ? Від сусіда ? Від перехожого ? Свої аналізи підіть здайте і обстеження пройдіть.
Якщо ви так до смерті боїтеся, вам страшно, нескінченний переляк - то не вилазьте з хати. Сидіть там до кінця життя, замовляйте продукти через інтернет. На подвір*я теж не виходьте - там загроза. Од пташок, комашок, на голову щось може прилетіти, та й повітря саме по собі - теж загроза.
Але ви не маєте права забороняти іншим жити і нав*язувати їм свої довбані страхи.
Я дуже хочу, щоб таким, як ви, їй-Богу вернулося те, що ви пишете іншим людям: про заразу, загрозу, гидування, ізоляцію і т.д.
Тому що це переходить вже всі межі. Здоровий глузд попрощався назавжди, натомість тупа істерика і паніка керує подібними індивідами.
Ото трясіться все життя. І бійтеся дихнути !
Ви як той водій що несеться 200км/год і розповідає іншим чому ви переживаєте, хочете їхати 60км/год їдьте я вас не чіпаю і ви мене не чіпайте.
Ви особливо небезпечна людина, так як підбурюєте інших, в іншій країні, порушувати правила.
Це ви не вперше мені відписуєте.
Я вам відповіла.
Ще раз - дивіться на себе.
А хто становить загрозу, хто є особливо небезпечний, до чого підбурює і де - не ваша справа.
Займіться собою.
Цю су..вже затримували але ..*вищі * покривали .
Мо на цей раз дадуть *під сраку *...!?
..юю
евреевропейского союза так и не выяснили откуда взялся ковид, и что это -
химическое оружие или природный вирус, но уже готовы ЛЕЧИТЬ всех подряд,
причём в принудительном порядке.
Попахивает сговором.
Кода она будет планировать из окна 100-го этажа, пусть не удивляется за что...