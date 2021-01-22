РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13349 посетителей онлайн
Новости
877 8

Ежегодно в Украине рак выявляют у тысячи детей, - Степанов

Ежегодно в Украине рак выявляют у тысячи детей, - Степанов

В Украине более 30 учреждений здравоохранения оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь детям со злокачественными новообразованиями.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"По последним данным, ежегодно количество детей у которых обнаруживают злокачественное новообразование - это около тысячи детей. Этот показатель на злокачественное новообразование в Украине составляет 14,7 на 100 тыс. детского населения", - сказал глава Минздрава.

Степанов рассказал, что в Украине более 30 учреждений здравоохранения оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь детям со злокачественными новообразованиями.

"Минздрав стандартизирует предоставление такой помощи детям на основании международных клинических протоколов с учетом современных возможностей страны и на принципах доказательной медицины. Принято решение объединить специальности "врач-гематолог детский" и "врач-онколог детский" в единую специальность "врач-гематолог-онколог детский", - добавил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны", - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

дети (6477) рак (112) онкология (147) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Министр по делам ковида озаботился здоровьем детей ?
Это что-то необычное и неожиданное.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:37 Ответить
Ви і на них наваритесь.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:37 Ответить
Если бы помощь оказывали в Украине, то не приходилось бы деньги собирать всей страной на операции в Германии и Израиле.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:49 Ответить
...деньги из статьи на лечение онкобольных Зепадаль в прошлом году направляла на строительство дорог...!!((( Думаете в этом году мразь зелёная что то иное предпримет!! Байден -президент.. и неизвестно чем для криворожского окурка это обернётся!))) То какие такие онкобольные...когда задницу надо спасать...)))
показать весь комментарий
22.01.2021 12:58 Ответить
Щось він попутав. Тепер крім ковіду ніяких інших хвороб не існує.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:04 Ответить
Дети это самое святое что есть у людей. Для решения вопроса детской онкологии государству достаточно выделять всего 50-100 млн долларов в год, чтобы дети получали достойное лечение, а родители не продавали все имущество и не побирались по благотворителям. Это копейки для государства
показать весь комментарий
22.01.2021 14:12 Ответить
 
 