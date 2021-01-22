Ежегодно в Украине рак выявляют у тысячи детей, - Степанов

В Украине более 30 учреждений здравоохранения оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь детям со злокачественными новообразованиями.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"По последним данным, ежегодно количество детей у которых обнаруживают злокачественное новообразование - это около тысячи детей. Этот показатель на злокачественное новообразование в Украине составляет 14,7 на 100 тыс. детского населения", - сказал глава Минздрава.

Степанов рассказал, что в Украине более 30 учреждений здравоохранения оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь детям со злокачественными новообразованиями.

"Минздрав стандартизирует предоставление такой помощи детям на основании международных клинических протоколов с учетом современных возможностей страны и на принципах доказательной медицины. Принято решение объединить специальности "врач-гематолог детский" и "врач-онколог детский" в единую специальность "врач-гематолог-онколог детский", - добавил министр.

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