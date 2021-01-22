Щорічно в Україні рак виявляють у тисячі дітей, - Степанов
В Україні понад 30 закладів охорони здоров'я надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу дітям зі злоякісними новоутвореннями.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За останніми даними, щорічно кількість дітей у яких виявляють злоякісне новоутворення, - це майже тисяча дітей. Цей показник на злоякісне новоутворення в Україні становить 14,7 на 100 тис. дитячого населення", - сказав глава МОЗ.
Степанов розповів, що в Україні понад 30 закладів охорони здоров'я надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу дітям зі злоякісними новоутвореннями.
"МОЗ стандартизує надання такої допомоги дітям на підставі міжнародних клінічних протоколів з урахуванням сучасних можливостей країни і на принципах доказової медицини. Ухвалено рішення об'єднати спеціальності "лікар-гематолог дитячий" і "лікар-онколог дитячий" у єдину спеціальність "лікар-гематолог-онколог дитячий", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это что-то необычное и неожиданное.