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Щорічно в Україні рак виявляють у тисячі дітей, - Степанов

Щорічно в Україні рак виявляють у тисячі дітей, - Степанов

В Україні понад 30 закладів охорони здоров'я надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу дітям зі злоякісними новоутвореннями.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За останніми даними, щорічно кількість дітей у яких виявляють злоякісне новоутворення, - це майже тисяча дітей. Цей показник на злоякісне новоутворення в Україні становить 14,7 на 100 тис. дитячого населення", - сказав глава МОЗ.

Степанов розповів, що в Україні понад 30 закладів охорони здоров'я надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу дітям зі злоякісними новоутвореннями.

"МОЗ стандартизує надання такої допомоги дітям на підставі міжнародних клінічних протоколів з урахуванням сучасних можливостей країни і на принципах доказової медицини. Ухвалено рішення об'єднати спеціальності "лікар-гематолог дитячий" і "лікар-онколог дитячий" у єдину спеціальність "лікар-гематолог-онколог дитячий", - додав міністр.

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Автор: 

діти (5050) рак (80) онкологія (134) Степанов Максим (2196)


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Министр по делам ковида озаботился здоровьем детей ?
Это что-то необычное и неожиданное.
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Ви і на них наваритесь.
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Если бы помощь оказывали в Украине, то не приходилось бы деньги собирать всей страной на операции в Германии и Израиле.
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22.01.2021 11:49 Відповісти
...деньги из статьи на лечение онкобольных Зепадаль в прошлом году направляла на строительство дорог...!!((( Думаете в этом году мразь зелёная что то иное предпримет!! Байден -президент.. и неизвестно чем для криворожского окурка это обернётся!))) То какие такие онкобольные...когда задницу надо спасать...)))
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22.01.2021 12:58 Відповісти
Щось він попутав. Тепер крім ковіду ніяких інших хвороб не існує.
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22.01.2021 14:04 Відповісти
Дети это самое святое что есть у людей. Для решения вопроса детской онкологии государству достаточно выделять всего 50-100 млн долларов в год, чтобы дети получали достойное лечение, а родители не продавали все имущество и не побирались по благотворителям. Это копейки для государства
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22.01.2021 14:12 Відповісти
 
 