Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль
Важным пунктом Национальной экономической стратегии до 2030 года будет движение Украины в сторону большой приватизации.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время публичного обсуждения проекта Нацстратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Подготовлен пакет законопроектов. Это также один из элементов привлечения финансового инвестиционного капитала в государство", - уточнил он.
Как отметил премьер-министр, объекты, которые сегодня находятся в государственной собственности, из-за неэффективного управления далеко не всегда дают ожидаемый результат.
"Благодаря приватизации они попадут в руки инвесторов и получат эффективных управленцев, что даст для государства налоги, дивиденды, рабочие места. Это один из элементов минимизации роли государства в экономике, который является частью программы президента Украины и программы деятельности правительства ", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
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