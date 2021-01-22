Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль

Важным пунктом Национальной экономической стратегии до 2030 года будет движение Украины в сторону большой приватизации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время публичного обсуждения проекта Нацстратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Подготовлен пакет законопроектов. Это также один из элементов привлечения финансового инвестиционного капитала в государство", - уточнил он.

Как отметил премьер-министр, объекты, которые сегодня находятся в государственной собственности, из-за неэффективного управления далеко не всегда дают ожидаемый результат.

"Благодаря приватизации они попадут в руки инвесторов и получат эффективных управленцев, что даст для государства налоги, дивиденды, рабочие места. Это один из элементов минимизации роли государства в экономике, который является частью программы президента Украины и программы деятельности правительства ", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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