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Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль

Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль

Важным пунктом Национальной экономической стратегии до 2030 года будет движение Украины в сторону большой приватизации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время публичного обсуждения проекта Нацстратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Подготовлен пакет законопроектов. Это также один из элементов привлечения финансового инвестиционного капитала в государство", - уточнил он.

Как отметил премьер-министр, объекты, которые сегодня находятся в государственной собственности, из-за неэффективного управления далеко не всегда дают ожидаемый результат.

"Благодаря приватизации они попадут в руки инвесторов и получат эффективных управленцев, что даст для государства налоги, дивиденды, рабочие места. Это один из элементов минимизации роли государства в экономике, который является частью программы президента Украины и программы деятельности правительства ", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Автор: 

Кабмин (14025) приватизация (1043) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+5
А самим что нибудь построить??? Продать наварить распилить то что до вас ублюдков сделано...Твари.
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22.01.2021 12:43
+3
Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9960
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22.01.2021 12:38
+2
это типа вы как рэкет, нихера на большее не способны
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22.01.2021 12:39
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Правила форума Совет форумчан
правильно, если двигаться достаточно долго и медленно, всегда можно куда-нибудь свернуть...
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22.01.2021 12:38 Ответить
Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9960
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22.01.2021 12:38 Ответить
просто чувак не в своей тарелке, не відчуває він народ України своїм, цурається
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22.01.2021 12:42 Ответить
это типа вы как рэкет, нихера на большее не способны
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22.01.2021 12:39 Ответить
Это риторика замполита, а не премьера. Где цифры и сроки?
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22.01.2021 12:42 Ответить
а шо еще есть шо прихватить по крупному???
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22.01.2021 12:43 Ответить
Земля .
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22.01.2021 13:11 Ответить
А самим что нибудь построить??? Продать наварить распилить то что до вас ублюдков сделано...Твари.
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22.01.2021 12:43 Ответить
движение само по себе полезно для здоровья, но вот нездоровый движ клована и компашки точно ни к чему хорошему не приведет...
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22.01.2021 12:51 Ответить
Еще не все прикорманили?
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22.01.2021 12:59 Ответить
30 років "червоні директори" шмігалі розтягують майно народу України по власним кишеням. Навіть в США 30% економіки належить державі. В Швеції на державному заводі виготовляють кращу горілку планети "Абсолют" і роблять це 200 чоловік персоналу досить успішно. А у нас шмігалі, коломойські, рабіновічі і всіляке лайно хапнувши вбивають виробництво і шукають що б ще "приватизувати", вбити і продати... Це не дебіли! Дебіли в **********. Це гірше - дегенерати-паразити. Але найпаскуднішими в світі є ми - українці. Це ми посадили собі на шию цих покидьків і дозволяємо їм вбивати нашу землю, нашу країну. наше життєве середовище. Це ми спершу втікаємо на "заробітки", потім вивозимо туди родини і вже наприкінці життя пускаємо сльозу "ой лишенько, що ж ми наробили"....
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22.01.2021 13:02 Ответить
Снова начнется массовая сдача предприятий на металлолом?
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22.01.2021 13:03 Ответить
Шмигаляста тварина розповідає українцям про те, що для них краще... А тупуваті і покірні українці слухають і до цього часу вірять, хоча кожен на своїй шкурі вже щоденно відчуває "покращення"... Як довго ще населення України буде терпіти цю відверту наругу над собою і нищення всього, до чого шмигалі мають змогу дотягнутися своїми загрібущими лапами?
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22.01.2021 13:05 Ответить
Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1553
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22.01.2021 13:11 Ответить
Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль/ Что в переводе с языка правящего Украиной воровского кодлана означает следующее. Заводы будут отданы приватизаторам Коломойскому, Боголюбовому, Палице , Киперману Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Цви Лейбергу, Пинчуку, Фирташу , Кауфману , Рабиновичу, Фридману и примкнувшему к ним Ахметову. Народ получит известно что в красивой бумажке - ваучере. Как в 90-е.
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22.01.2021 13:19 Ответить
Для какой страны? Украина пока еще не страна.Так НЕДОРАЗУМЕНИЕ.А кучка олигархов скупающая ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ за копейки - это не страна - это кучка олигархов.А ШМЫГАЛЬ - работник нанятый олигархами....
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22.01.2021 14:00 Ответить
Як щоб в Ахметова запропонував продати будь-який актив замість розширення виробництва та зниження собівартості, то довго би не прожив! Там за кожну витрачену копійку відповідають головою у прямому сенсі цього слова.
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22.01.2021 15:28 Ответить
квітнемо, але чим більше прибирають до рук побудованого народом, тим більше той же народ повинен платити.. та і Україна розквіта так, що по рівню життя африка і та нас вже обігнала..
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22.01.2021 15:41 Ответить
 
 