В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль

В текущем году Украина приступит к реализации проекта первой концессионной дороги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", - сказал он

По словам премьера, что все необходимые для этого подзаконные акты готовы.

Развитие государственно-частного партнерства премьер назвал основой развития экономики.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.