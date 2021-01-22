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В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль

В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль

В текущем году Украина приступит к реализации проекта первой концессионной дороги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", - сказал он 

По словам премьера, что все необходимые для этого подзаконные акты готовы.

Развитие государственно-частного партнерства премьер назвал основой развития экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по концессионным дорогам

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.

Автор: 

дороги (2512) концессия (67) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+16
То есть на давно построенной на деньги налогоплательщиков дороге поставят шлагбаумы с 2х сторон и будут собирать денюжку? Ай вэй,какой хороший *бизнес*....
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22.01.2021 12:11
+11
Ура! Это счастье! Народ давно ждал платных дорог. Я уже, грешным делом, хотел митинги организовывать: "Где, сцка, обещанные платные дороги?". Но Дениска подсуетился. Спасибо, благотель!
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22.01.2021 12:12
+9
Ок, убирайте стоимость ремонта дорог и их содержания из акциза на топливо и налога на покупку новых авто. Платить налог дважды противозаконно.
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22.01.2021 12:14
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Начинатели однако.
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22.01.2021 12:09 Ответить
построят за деньги выделенные на здравоохранение и борьбу с ковид?
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22.01.2021 12:10 Ответить
Богатырёва обеднеет
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22.01.2021 12:14 Ответить
это те, что уже построили и называли большой стройкой
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22.01.2021 12:52 Ответить
сколько км новой дороги в Украине уже построили? и покрыли зеленой плесенью.
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22.01.2021 14:24 Ответить
То есть на давно построенной на деньги налогоплательщиков дороге поставят шлагбаумы с 2х сторон и будут собирать денюжку? Ай вэй,какой хороший *бизнес*....
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22.01.2021 12:11 Ответить
ну да,бизнес-проектанты
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22.01.2021 12:17 Ответить
Это не бизнес. Это реформа.
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22.01.2021 12:21 Ответить
На давно построенной на деньги налогоплательщиков дороге поставят шлагбаумы с 2х сторон и с одной стороны на стульчике будет сидеть Беня а с другой Татарин. А квартальный форвард будет нам парить что это большая реформа.
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22.01.2021 15:12 Ответить
Ура! Это счастье! Народ давно ждал платных дорог. Я уже, грешным делом, хотел митинги организовывать: "Где, сцка, обещанные платные дороги?". Но Дениска подсуетился. Спасибо, благотель!
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22.01.2021 12:12 Ответить
не успел...а по зебрам этим дорогам не походишь, митингуя...
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22.01.2021 12:55 Ответить
Витренко будет счастлив отдуваться за Шмыгаля
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22.01.2021 12:14 Ответить
а может уже сеня, при байдене-то
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22.01.2021 12:56 Ответить
Вроде как хотят Витренко протянуть. Но ситуация такая, что все может измениться в секунду. Особенно выборы в Раду.
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22.01.2021 12:59 Ответить
вроде, как давеча и намедни, здесь на цензоре прозвучало -
разумков не поддерживает витренку даже на министра, повторно...а арсения всё больше и везде...фотки постят, - руку байден жмёт
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22.01.2021 13:11 Ответить
было такое. поглядим.
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22.01.2021 13:16 Ответить
Ок, убирайте стоимость ремонта дорог и их содержания из акциза на топливо и налога на покупку новых авто. Платить налог дважды противозаконно.
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22.01.2021 12:14 Ответить
прощай бориспольская???
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22.01.2021 12:14 Ответить
теперь на харьков - с броваров, через сумы
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22.01.2021 13:13 Ответить
Ну я надеюсь это будут не те самые дороги, которые строили за бюджетные деньги..... А то так долго ждали обещаную бетонку чтоб из запорожья через днепр на киев ездить...
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22.01.2021 12:14 Ответить
те дороги
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22.01.2021 12:23 Ответить
Опередели мене)
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22.01.2021 12:15 Ответить
Так я что то сомневаюсь, что турки построят вдоль и поперек украины два платных автобана
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22.01.2021 12:17 Ответить
ці концесионери?
В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9884
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22.01.2021 12:15 Ответить
першими концесіонерами були Остап, Шура, Паніковский і Адам Козлевич і їх знаменитий лозунг - "ударим автопробігом по бездоріжжю і разгільдяйству" і автомобіль Остап назвав "Антилопа Гну". Так що Шмигалю нема чого видумувати і дорогу хай будує з Херсона в сторону Черноморська
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22.01.2021 14:09 Ответить
Ося и Киса
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22.01.2021 12:15 Ответить
а по какой цене 1 км проезда, шмыгаль?
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22.01.2021 12:17 Ответить
Судя по тем расценкам что озвучили, то дороже чем в Италии... А в италии очень сложные дороги, там рельеф горный и дорога это мост-тонель-мост-тонель.... И т. Д.
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22.01.2021 12:20 Ответить
я на прошлой неделе ехал во Вроцлав по платной дороге - 10 грошей(70копеек) за км. для поляка с его зарплатой - 10 грошей за км весьма и весьма НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНО!
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22.01.2021 12:28 Ответить
В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9022
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22.01.2021 12:18 Ответить
Ощущение что задача ЭТОГО правительства - как можно больше выжать денег из Украины и превратить ее в фирму по "зарабатыванию" денег управляющими путем обмана населения и введения как можно больше налогов и частных владений но в масштабе государственном. Может еще налог на воздух, реки и леса с полями ввести?
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22.01.2021 12:19 Ответить
Это уже колониальная политика по факту, а не политика независимого демократичного государства. Тут развитием страноы и не пахнет. Налицо выжимание всех соков из всех ресурсов - как материальных так и людских.
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22.01.2021 12:22 Ответить
от 80 коп до 4.6 гргн за километр
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22.01.2021 12:19 Ответить
угу, посчитай стоимость поездки скажем от Харькова до Киева если дорогу в концессионную "превратят"..
Чтоб челядь не общалась и не ездила, а сидела ровно на жопе и не никуда не ездила, не то что в Европу а с Востока на Запад и с Запада на Восток. Как ведь дальше делить то население властями? они 30 лет на этом делении выезжали.
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22.01.2021 12:24 Ответить
Никто по ней ездить не будет...Зачем ее строить?....Наверно распил бабла.Украинци скорее по полю поедут чем заплатят за проезд по дороге.
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22.01.2021 12:24 Ответить
что-то придумают , наймут бандитов и вне этих дорог будут грабить . Это же банда из ПР уже у власти. А Слуги у них на зарплатах
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22.01.2021 12:26 Ответить
эта идея сразу ассоциируется с платным туалетом
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22.01.2021 12:26 Ответить
В нормальных странах если есть платная дорога - то рядом обязательно должна быть алтернативная бесплатная. У нас же, я так подозреваю, никто с альтернативными бесплатными заморачиваться не будет... Хочешь ехать - плати, не хочешь платить - сиди дома.
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22.01.2021 12:26 Ответить
и пешеходов за переход обязательно доить, пусть знают как за брехуна -клоуна голосить
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22.01.2021 12:26 Ответить
достали уже своей риторикой. хватит ныть. на большее не способен?
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22.01.2021 12:28 Ответить
Якщо перевести то на нормальну мову,то "реалізація концесійної дороги" означатиме встановлення плати за проїзд...От рвонувся ти на авто за місто - а там шлагбаум...і розенбаум...і рабіновіч...і зєленській...і вся інша королєвская рать...
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22.01.2021 12:28 Ответить
Сделают платной на участке от новой "северной" обьездной г.Львов до Краковца. Платной станет старая дорога до Краковца - местами расширенная до 2х полос и возможно с обьездной смт. Ивано-Франково с юга. Но если ее сделают платной и для местных жителей (а другой дороги на Львов там нету) - то скорей всего будет постоянно перекрыватся как местными так и заезжими шахтерами из Червонограда , когда им зарплаты будут задерживать.
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22.01.2021 12:46 Ответить
параллельно обязательно должна быть альтернативная бесплатная...
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22.01.2021 12:49 Ответить
Будет как с парковкам.
Когда плату вводили объяснили, "Деньги пойдут на обустройство и увеличение количества паркомест".
Чем закончилось?
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22.01.2021 13:11 Ответить
 
 