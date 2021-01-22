В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль
В текущем году Украина приступит к реализации проекта первой концессионной дороги.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", - сказал он
По словам премьера, что все необходимые для этого подзаконные акты готовы.
Развитие государственно-частного партнерства премьер назвал основой развития экономики.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.
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разумков не поддерживает витренку даже на министра, повторно...а арсения всё больше и везде...фотки постят, - руку байден жмёт
Чтоб челядь не общалась и не ездила, а сидела ровно на жопе и не никуда не ездила, не то что в Европу а с Востока на Запад и с Запада на Восток. Как ведь дальше делить то население властями? они 30 лет на этом делении выезжали.
Когда плату вводили объяснили, "Деньги пойдут на обустройство и увеличение количества паркомест".
Чем закончилось?