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Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по концессионным дорогам

Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по концессионным дорогам

Кабинет министров Украины утвердил порядок бесплатного проезда по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, цитируя слова главы ведомства Владислава Криклия во вторник.

"В конце прошлого года правительство дало "зеленый свет" и правовые основания для реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, утвердив максимальный размер платы за разовый проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии. Сегодня мы утверждаем порядок бесплатного проезда по этим автодорогам в некоторых случаях и размер возмещения концессионеру за такой проезд. Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестпроектов. Государственно-частное партнерство было и остается одним из ключевых механизмов в реализации масштабных и других перспективных инфраструктурных проектов в стране на ближайшие годы. И мы активизируем эту работу в 2021 году", - цитирует пресс-служба Криклия.

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По данным министерства, согласно утвержденному порядку, осуществлять бесплатный проезд по концессионным дорогам разрешается:

- транспортным средствам, принадлежащим физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и которые используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

- транспортным средствам, которые используются органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

- дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором.

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Кроме того, порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Как сообщалось, Кабмин 23 декабря утвердил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии. Он будет определяться в соответствии с категорией транспортных средств и за каждый километр автодороги.

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Автор: 

дороги (2512) концессия (67) проезд (309) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+24
Лет 15 брили народ дорожными сборами и налогами (в том числе вшитыми в цену топлива) а теперь оказалось что дороги как то стали в концессии.Где куча народных денег делась?
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05.01.2021 18:38
+20
дорог нету а концессии уже есть.
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05.01.2021 18:33
+14
Не переживайте. Скоро все построенные Нелохом дороги станут концессионными. Внимательно прочтите текст.
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05.01.2021 18:38
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дорог нету а концессии уже есть.
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05.01.2021 18:33 Ответить
Не переживайте. Скоро все построенные Нелохом дороги станут концессионными. Внимательно прочтите текст.
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05.01.2021 18:38 Ответить
Це ті Шо з ковідних грошей побудовані концесійними стали?
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05.01.2021 19:20 Ответить
Если бы только они........ Их думаю, планируют больше. Концессионерами станут строительные компании. Это не сложно сделать при большом умении выстраивания схем. А в этом у нас зубры уже давно выросли.
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05.01.2021 19:28 Ответить
Будет немножко не так. Строится дорога до состояния 95% готовности, бюджетные деньги заканчиваются, приходит "концессионер", достраивает 5% дороги и получает ее в концессию на 50 лет, ставит будки, иииии вперед качать бабло, построили за бюджетные деньги, а бабло качает кучка уродов, "венедиктовы" и прочая шваль в погонах не видят состава преступления, зелюпка гражданин Мальдив на собственном острове.
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05.01.2021 20:38 Ответить
Це здавнє пішло; комунізму немає, а...комунисти є!
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05.01.2021 18:55 Ответить
Как дорог нету? А те что из фонда на Ковид построены? Завтра поставят шлагбаумы и кассовые аппараты и опля. Или вы думали что ети *инвесторы* будут с нуля среди поля дороги и мосты строить и сто лет ждать пока их миллиарды окупятся? как бы не та. Будет так как с Енергетикой. Ахметка и Фирташем и ещедесяток бандюков прихватизируют за 1грн. нужные им дороги под предлогом что их нужно ремонтировать и будут качать деньги.
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05.01.2021 18:55 Ответить
- дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным

это депутатам чтоли?
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05.01.2021 18:34 Ответить
Лет 15 брили народ дорожными сборами и налогами (в том числе вшитыми в цену топлива) а теперь оказалось что дороги как то стали в концессии.Где куча народных денег делась?
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05.01.2021 18:38 Ответить
Закатали в карманы (асфальт)
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05.01.2021 18:53 Ответить
- А ручки - вот они (С)
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05.01.2021 18:56 Ответить
Ямки, ямки бачили які? От в ті великі ямки й закатали...
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05.01.2021 19:18 Ответить
"Это не мы, это все папередники" © любая власть в украине
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05.01.2021 20:29 Ответить
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. ©
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05.01.2021 18:38 Ответить
"... дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором..."

Що це за херня? "Лазейка?"
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05.01.2021 18:39 Ответить
Новая вводная у пропагандонов - "Зе оказался такой же как Порох".
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05.01.2021 18:45 Ответить
опустились до наскальной живописи.
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05.01.2021 18:50 Ответить
Підонучний звідти й не піднімався ніколи.
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05.01.2021 18:53 Ответить
Так сейчас, после повышения цен на газ, среди зелохов запорожья этому нашли очень простое обяснение "зеленский последнее время стал слушать порошенко". Причём массово. Откуда растут ноги?
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05.01.2021 18:56 Ответить
Вот не говори земляк. Сам сегодня слышал "кто же знал что он как Петька оказался, но ничего скоро Володя нас к себе заберет, порядок наведет", даже не сразу понял что это про хутина было.
Ноги растут из опэзежопы.
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05.01.2021 19:04 Ответить
При уже утвержденной стоимости по этим дорогам до 4,6 гривен за км. будет проще слетать из Киева во Львов самолетом, чем поехать и вернуться на машине.
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05.01.2021 18:43 Ответить
не факт что воздух тоже не сдадут в концессию, теоретически поиметь денег то можно же с воздуха?
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06.01.2021 14:20 Ответить
побудують концессори дороги своїм кошто то нехай беруть , але поряд має бути державна дорога з "дорожніх зборів" за паливо ремонтована і будована , як у Штатах ... ато газопроводи будовані народом вже фірташі з каломойшами зконцессили електричну мережу також ..."хазяї" на чуже
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05.01.2021 18:43 Ответить
Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по концессионным дорогам - Цензор.НЕТ 6028
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05.01.2021 18:46 Ответить
треба не руку відрізати - голову відбивати... можна на рейки.... під травмай.
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05.01.2021 20:24 Ответить
Аннушка уже разлила масло
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06.01.2021 00:11 Ответить
Расфасовала...
Кабмін затвердив порядок безоплатного проїзду концесійними дорогами - Цензор.НЕТ 3192
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06.01.2021 06:43 Ответить
про Булгакова чув? що не читав, зрозуміло без слів... рошенівське масло, доречі, найкраще.
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06.01.2021 11:00 Ответить
Панас, я похож на зебила, которые не читали классику? У меня в библиотеке больше 1000 книг.
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06.01.2021 13:45 Ответить
постав пунктуативні знаки правильно і я зрозумію тебе правильніше... а так... сам себе величаєш зебілом... чи 1000 томів тобі чимось допомогли..? - тільки без образ.
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06.01.2021 16:55 Ответить
Пойди других поучи знаки препинания ставить. Ты показываешь свою необразованность и безграмотность прилюдно. Это без "образ"- просто факт.
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06.01.2021 17:18 Ответить
дурик зеля, тебя никто не учит, зачем тратить зря время для тупых??? тебя я попросил вежиливо, но ты, тупое зеленое чмо, не понимаешь вежливости... хоть и кичишься 1000 томами макулатуры.. - без образ.
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06.01.2021 17:34 Ответить
Я тебя пока вежливо прошу- сходи на йух.
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07.01.2021 10:18 Ответить
Тебе захотелось, чтоб я был похож на тебя? уж извини. твой комфорт не для меня. ходи туда сам.
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07.01.2021 11:48 Ответить
Уже сходил? Молодец.
А теперь собери до кучи все свои знаки препинания, которые ты расставлять не умеешь, и киздуй с ними в рифму.
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08.01.2021 11:39 Ответить
сходил говоришь? я рад за тебя, это твое... на последок твой лоб зеленкой намажу... и подсрачник дам, катись и не плямкай...
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08.01.2021 17:04 Ответить
"На последок" в дупу свою парашную обхезанную засунь, "грамотный" ты наш.
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09.01.2021 10:22 Ответить
зеля всьо, понимая твои пристрасти и наклонности, я готов сунуть тебя в другую дупу... вылезай с зеленой дупы, поменяем тебе комфорт.
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09.01.2021 11:50 Ответить
Ты всё-таки редкостный долпойоп. Найди на "Цензоре" хоть один мой пост в защиту зелёного говна, и я здесь публично перед тобой извинюсь. А пока не нашёл- марш в дупу и сиди там.
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10.01.2021 14:11 Ответить
У нас налоговый проезд, только грузовухам и только по автобанам. -- там автоматом счётчик барабанит...

Кстати -- у всех бывших советских демократов -- проезд по автобанам -- поголовно платный!

В Италии тоже -- и где-то там ещё -- всю обдираловку не припомню сходу...
-- а то, шо в Украине дороги -- ...так я заранее сильно извиняюсь... -- так у вас и автобанов нет.
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05.01.2021 18:46 Ответить
О, спасибо барин, что нам разрешат бесплатно ездить по нашим дорогам во время бедствия и катастрофы. Только, барин, вы забыли что ети *бесплатные* дороги построенные за наши деньги которые мы платим за акциз и пошлины на бензин.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240475/0192148c-6df0-7079-9972-27a018d2a989
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05.01.2021 18:48 Ответить
Вы уже с *зелеными инвесторами* всю енергетику в жопу засунули. Давайте еще запретите людям по Укарине передвигаться. Даже на Беларашке по платным дорогам беларусам проезд бесплатный. А у нас решили всех переплюнуть. Ну тогда если росийские войска будут наступать по вашим платным дорогам которые уже не принадлежат украинцам, пускай ваши *инвестора* их защищают как и ваши *зеленые тарифы*.
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05.01.2021 18:51 Ответить
Ах, чуть не забыл спросить. Как государство будет возвращать деньги уплаченные за бензин куда включен дорожный сбор на дороги? Или двойной тариф в ето так по украинськi нормально?
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05.01.2021 19:11 Ответить
ну так в бєларусі бєларусам бесплатно а іноземцям - платно.
У нас буде навпаки, бо ми знову під оккупацією
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06.01.2021 13:00 Ответить
Вітаю ЗЕлохів з ЗЕпакращенням. Харошего вам настроєнія.
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05.01.2021 18:52 Ответить
р
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05.01.2021 19:20 Ответить
не написали скільки вєліка скільки братимуть ??
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05.01.2021 19:45 Ответить
Акциз на дороги з палива знімають?
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05.01.2021 22:22 Ответить
Тепер зрозуміло чому пісюніст дороги почав будувати (доречі за кошти налогів і ковідного фонду) щоб зробити проїзд платним. Вже все розтягли в цій країні за дороги взялись. Тільки руминський сценарій.
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05.01.2021 23:22 Ответить
Вже існуючі дороги не можуть бути віддані у концесію, як і інші вже існуючі об'єкти: аеропорти та ін..
Ремонт вже існуючих доріг чи ін. об'єктів інфраструктури не може бути підставою для концесії.

Хто хоче робити концесію, нехай ті будують додаткові нові дороги та інші об'єкти і конкурують з уже існуючими.

ЦІЛЬ:
У людей має бути вибір: хто хоче, користується не концесійними об'єктами, особливо, дорогами, а хто хоче інакше - користуються концесійними. Не можна допустити створення ще одної монополії у стратегічно критичній галузі.
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06.01.2021 05:12 Ответить
 
 