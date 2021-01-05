Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по концессионным дорогам

Кабинет министров Украины утвердил порядок бесплатного проезда по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, цитируя слова главы ведомства Владислава Криклия во вторник.

"В конце прошлого года правительство дало "зеленый свет" и правовые основания для реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, утвердив максимальный размер платы за разовый проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии. Сегодня мы утверждаем порядок бесплатного проезда по этим автодорогам в некоторых случаях и размер возмещения концессионеру за такой проезд. Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестпроектов. Государственно-частное партнерство было и остается одним из ключевых механизмов в реализации масштабных и других перспективных инфраструктурных проектов в стране на ближайшие годы. И мы активизируем эту работу в 2021 году", - цитирует пресс-служба Криклия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году в Украине запустят 60 систем взвешивания автомобилей в движении, - Азархина

По данным министерства, согласно утвержденному порядку, осуществлять бесплатный проезд по концессионным дорогам разрешается:

- транспортным средствам, принадлежащим физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и которые используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

- транспортным средствам, которые используются органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

- дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы, в том числе сеть больниц, - Жмак

Кроме того, порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Как сообщалось, Кабмин 23 декабря утвердил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии. Он будет определяться в соответствии с категорией транспортных средств и за каждый километр автодороги.

Также читайте: Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты