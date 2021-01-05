Кабмін затвердив порядок безоплатного проїзду концесійними дорогами
Кабінет Міністрів України затвердив порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, і розмір відшкодування концесіонеру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, цитуючи слова глави відомства Владислава Криклія у вівторок.
"Наприкінці минулого року уряд дав зелене світло та правові підстави для реалізації перспективних проектів державно-приватного партнерства у дорожній галузі, затвердивши максимальний розмір плати за разовий проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії. Сьогодні ми затверджуємо Порядок безоплатного проїзду цими автошляхами у деяких випадках та розмір відшкодування концесіонеру за такий проїзд. Це дасть змогу захистити наших інвесторів у випадку надзвичайних ситуацій та сприятиме поліпшенню умов для реалізації схожих інвестпроектів. Державно-приватне партнерство було і залишається одним із ключових механізмів у реалізації масштабних та інших перспективних інфраструктурних проектів у країні на найближчі роки. І ми активізуємо цю роботу у 2021 році", - наводить пресслужба слова Криклія.
За даними міністерства, згідно із затвердженим порядком, здійснювати безоплатний проїзд концесійними дорогами дозволяється:
- транспортним засобам, що належать фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам усіх форм власності та використовуються ними у разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії протягом періоду їх дії на підставі звернення зазначених осіб до концесіонера;
- транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером відповідно до концесійного договору;
- додатковим категоріям ТЗ відповідно до концесійного договору.
Крім того, порядок передбачає відшкодування концесіонеру за період безоплатного проїзду під час стихійного лиха, катастрофи, епідемії чи епізоотії.
Як повідомлялося, Кабмін 23 грудня затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Він визначатиметься відповідно до категорії транспортних засобів та за кожний кілометр автошляху.
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это депутатам чтоли?
Що це за херня? "Лазейка?"
Ноги растут из опэзежопы.
А теперь собери до кучи все свои знаки препинания, которые ты расставлять не умеешь, и киздуй с ними в рифму.
Кстати -- у всех бывших советских демократов -- проезд по автобанам -- поголовно платный!
В Италии тоже -- и где-то там ещё -- всю обдираловку не припомню сходу...
-- а то, шо в Украине дороги -- ...так я заранее сильно извиняюсь... -- так у вас и автобанов нет.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240475/0192148c-6df0-7079-9972-27a018d2a989
У нас буде навпаки, бо ми знову під оккупацією
Ремонт вже існуючих доріг чи ін. об'єктів інфраструктури не може бути підставою для концесії.
Хто хоче робити концесію, нехай ті будують додаткові нові дороги та інші об'єкти і конкурують з уже існуючими.
ЦІЛЬ:
У людей має бути вибір: хто хоче, користується не концесійними об'єктами, особливо, дорогами, а хто хоче інакше - користуються концесійними. Не можна допустити створення ще одної монополії у стратегічно критичній галузі.