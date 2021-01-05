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Новини
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Кабмін затвердив порядок безоплатного проїзду концесійними дорогами

Кабмін затвердив порядок безоплатного проїзду концесійними дорогами

Кабінет Міністрів України затвердив порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, і розмір відшкодування концесіонеру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, цитуючи слова глави відомства Владислава Криклія у вівторок.

"Наприкінці минулого року уряд дав зелене світло та правові підстави для реалізації перспективних проектів державно-приватного партнерства у дорожній галузі, затвердивши максимальний розмір плати за разовий проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії. Сьогодні ми затверджуємо Порядок безоплатного проїзду цими автошляхами у деяких випадках та розмір відшкодування концесіонеру за такий проїзд. Це дасть змогу захистити наших інвесторів у випадку надзвичайних ситуацій та сприятиме поліпшенню умов для реалізації схожих інвестпроектів. Державно-приватне партнерство було і залишається одним із ключових механізмів у реалізації масштабних та інших перспективних інфраструктурних проектів у країні на найближчі роки. І ми активізуємо цю роботу у 2021 році", - наводить пресслужба слова Криклія.

Читайте також: В Україні чотири аеропорти, вісім вокзалів і кілька доріг віддадуть у концесію, - Криклій

За даними міністерства, згідно із затвердженим порядком, здійснювати безоплатний проїзд концесійними дорогами дозволяється:

- транспортним засобам, що належать фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам усіх форм власності та використовуються ними у разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії протягом періоду їх дії на підставі звернення зазначених осіб до концесіонера;

- транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером відповідно до концесійного договору;

- додатковим категоріям ТЗ відповідно до концесійного договору.

Крім того, порядок передбачає відшкодування концесіонеру за період безоплатного проїзду під час стихійного лиха, катастрофи, епідемії чи епізоотії.

Як повідомлялося, Кабмін 23 грудня затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Він визначатиметься відповідно до категорії транспортних засобів та за кожний кілометр автошляху.

Читайте також: "Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

Автор: 

дороги (3071) концесія (242) проїзд (280) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+24
Лет 15 брили народ дорожными сборами и налогами (в том числе вшитыми в цену топлива) а теперь оказалось что дороги как то стали в концессии.Где куча народных денег делась?
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05.01.2021 18:38
+20
дорог нету а концессии уже есть.
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05.01.2021 18:33
+14
Не переживайте. Скоро все построенные Нелохом дороги станут концессионными. Внимательно прочтите текст.
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05.01.2021 18:38
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дорог нету а концессии уже есть.
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05.01.2021 18:33 Відповісти
Не переживайте. Скоро все построенные Нелохом дороги станут концессионными. Внимательно прочтите текст.
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05.01.2021 18:38 Відповісти
Це ті Шо з ковідних грошей побудовані концесійними стали?
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05.01.2021 19:20 Відповісти
Если бы только они........ Их думаю, планируют больше. Концессионерами станут строительные компании. Это не сложно сделать при большом умении выстраивания схем. А в этом у нас зубры уже давно выросли.
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05.01.2021 19:28 Відповісти
Будет немножко не так. Строится дорога до состояния 95% готовности, бюджетные деньги заканчиваются, приходит "концессионер", достраивает 5% дороги и получает ее в концессию на 50 лет, ставит будки, иииии вперед качать бабло, построили за бюджетные деньги, а бабло качает кучка уродов, "венедиктовы" и прочая шваль в погонах не видят состава преступления, зелюпка гражданин Мальдив на собственном острове.
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05.01.2021 20:38 Відповісти
Це здавнє пішло; комунізму немає, а...комунисти є!
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05.01.2021 18:55 Відповісти
Как дорог нету? А те что из фонда на Ковид построены? Завтра поставят шлагбаумы и кассовые аппараты и опля. Или вы думали что ети *инвесторы* будут с нуля среди поля дороги и мосты строить и сто лет ждать пока их миллиарды окупятся? как бы не та. Будет так как с Енергетикой. Ахметка и Фирташем и ещедесяток бандюков прихватизируют за 1грн. нужные им дороги под предлогом что их нужно ремонтировать и будут качать деньги.
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05.01.2021 18:55 Відповісти
- дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным

это депутатам чтоли?
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05.01.2021 18:34 Відповісти
Лет 15 брили народ дорожными сборами и налогами (в том числе вшитыми в цену топлива) а теперь оказалось что дороги как то стали в концессии.Где куча народных денег делась?
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05.01.2021 18:38 Відповісти
Закатали в карманы (асфальт)
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05.01.2021 18:53 Відповісти
- А ручки - вот они (С)
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Ямки, ямки бачили які? От в ті великі ямки й закатали...
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05.01.2021 19:18 Відповісти
"Это не мы, это все папередники" © любая власть в украине
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05.01.2021 20:29 Відповісти
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. ©
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05.01.2021 18:38 Відповісти
"... дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором..."

Що це за херня? "Лазейка?"
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05.01.2021 18:39 Відповісти
Новая вводная у пропагандонов - "Зе оказался такой же как Порох".
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05.01.2021 18:45 Відповісти
опустились до наскальной живописи.
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05.01.2021 18:50 Відповісти
Підонучний звідти й не піднімався ніколи.
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05.01.2021 18:53 Відповісти
Так сейчас, после повышения цен на газ, среди зелохов запорожья этому нашли очень простое обяснение "зеленский последнее время стал слушать порошенко". Причём массово. Откуда растут ноги?
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Вот не говори земляк. Сам сегодня слышал "кто же знал что он как Петька оказался, но ничего скоро Володя нас к себе заберет, порядок наведет", даже не сразу понял что это про хутина было.
Ноги растут из опэзежопы.
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05.01.2021 19:04 Відповісти
При уже утвержденной стоимости по этим дорогам до 4,6 гривен за км. будет проще слетать из Киева во Львов самолетом, чем поехать и вернуться на машине.
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05.01.2021 18:43 Відповісти
не факт что воздух тоже не сдадут в концессию, теоретически поиметь денег то можно же с воздуха?
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06.01.2021 14:20 Відповісти
побудують концессори дороги своїм кошто то нехай беруть , але поряд має бути державна дорога з "дорожніх зборів" за паливо ремонтована і будована , як у Штатах ... ато газопроводи будовані народом вже фірташі з каломойшами зконцессили електричну мережу також ..."хазяї" на чуже
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05.01.2021 18:43 Відповісти
Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по концессионным дорогам - Цензор.НЕТ 6028
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05.01.2021 18:46 Відповісти
треба не руку відрізати - голову відбивати... можна на рейки.... під травмай.
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05.01.2021 20:24 Відповісти
Аннушка уже разлила масло
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06.01.2021 00:11 Відповісти
Расфасовала...
Кабмін затвердив порядок безоплатного проїзду концесійними дорогами - Цензор.НЕТ 3192
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06.01.2021 06:43 Відповісти
про Булгакова чув? що не читав, зрозуміло без слів... рошенівське масло, доречі, найкраще.
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06.01.2021 11:00 Відповісти
Панас, я похож на зебила, которые не читали классику? У меня в библиотеке больше 1000 книг.
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06.01.2021 13:45 Відповісти
постав пунктуативні знаки правильно і я зрозумію тебе правильніше... а так... сам себе величаєш зебілом... чи 1000 томів тобі чимось допомогли..? - тільки без образ.
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06.01.2021 16:55 Відповісти
Пойди других поучи знаки препинания ставить. Ты показываешь свою необразованность и безграмотность прилюдно. Это без "образ"- просто факт.
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06.01.2021 17:18 Відповісти
дурик зеля, тебя никто не учит, зачем тратить зря время для тупых??? тебя я попросил вежиливо, но ты, тупое зеленое чмо, не понимаешь вежливости... хоть и кичишься 1000 томами макулатуры.. - без образ.
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06.01.2021 17:34 Відповісти
Я тебя пока вежливо прошу- сходи на йух.
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07.01.2021 10:18 Відповісти
Тебе захотелось, чтоб я был похож на тебя? уж извини. твой комфорт не для меня. ходи туда сам.
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07.01.2021 11:48 Відповісти
Уже сходил? Молодец.
А теперь собери до кучи все свои знаки препинания, которые ты расставлять не умеешь, и киздуй с ними в рифму.
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08.01.2021 11:39 Відповісти
сходил говоришь? я рад за тебя, это твое... на последок твой лоб зеленкой намажу... и подсрачник дам, катись и не плямкай...
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08.01.2021 17:04 Відповісти
"На последок" в дупу свою парашную обхезанную засунь, "грамотный" ты наш.
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09.01.2021 10:22 Відповісти
зеля всьо, понимая твои пристрасти и наклонности, я готов сунуть тебя в другую дупу... вылезай с зеленой дупы, поменяем тебе комфорт.
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09.01.2021 11:50 Відповісти
Ты всё-таки редкостный долпойоп. Найди на "Цензоре" хоть один мой пост в защиту зелёного говна, и я здесь публично перед тобой извинюсь. А пока не нашёл- марш в дупу и сиди там.
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10.01.2021 14:11 Відповісти
У нас налоговый проезд, только грузовухам и только по автобанам. -- там автоматом счётчик барабанит...

Кстати -- у всех бывших советских демократов -- проезд по автобанам -- поголовно платный!

В Италии тоже -- и где-то там ещё -- всю обдираловку не припомню сходу...
-- а то, шо в Украине дороги -- ...так я заранее сильно извиняюсь... -- так у вас и автобанов нет.
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05.01.2021 18:46 Відповісти
О, спасибо барин, что нам разрешат бесплатно ездить по нашим дорогам во время бедствия и катастрофы. Только, барин, вы забыли что ети *бесплатные* дороги построенные за наши деньги которые мы платим за акциз и пошлины на бензин.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240475/0192148c-6df0-7079-9972-27a018d2a989
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05.01.2021 18:48 Відповісти
Вы уже с *зелеными инвесторами* всю енергетику в жопу засунули. Давайте еще запретите людям по Укарине передвигаться. Даже на Беларашке по платным дорогам беларусам проезд бесплатный. А у нас решили всех переплюнуть. Ну тогда если росийские войска будут наступать по вашим платным дорогам которые уже не принадлежат украинцам, пускай ваши *инвестора* их защищают как и ваши *зеленые тарифы*.
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05.01.2021 18:51 Відповісти
Ах, чуть не забыл спросить. Как государство будет возвращать деньги уплаченные за бензин куда включен дорожный сбор на дороги? Или двойной тариф в ето так по украинськi нормально?
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05.01.2021 19:11 Відповісти
ну так в бєларусі бєларусам бесплатно а іноземцям - платно.
У нас буде навпаки, бо ми знову під оккупацією
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06.01.2021 13:00 Відповісти
Вітаю ЗЕлохів з ЗЕпакращенням. Харошего вам настроєнія.
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05.01.2021 18:52 Відповісти
р
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05.01.2021 19:20 Відповісти
не написали скільки вєліка скільки братимуть ??
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05.01.2021 19:45 Відповісти
Акциз на дороги з палива знімають?
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05.01.2021 22:22 Відповісти
Тепер зрозуміло чому пісюніст дороги почав будувати (доречі за кошти налогів і ковідного фонду) щоб зробити проїзд платним. Вже все розтягли в цій країні за дороги взялись. Тільки руминський сценарій.
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05.01.2021 23:22 Відповісти
Вже існуючі дороги не можуть бути віддані у концесію, як і інші вже існуючі об'єкти: аеропорти та ін..
Ремонт вже існуючих доріг чи ін. об'єктів інфраструктури не може бути підставою для концесії.

Хто хоче робити концесію, нехай ті будують додаткові нові дороги та інші об'єкти і конкурують з уже існуючими.

ЦІЛЬ:
У людей має бути вибір: хто хоче, користується не концесійними об'єктами, особливо, дорогами, а хто хоче інакше - користуються концесійними. Не можна допустити створення ще одної монополії у стратегічно критичній галузі.
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06.01.2021 05:12 Відповісти
 
 