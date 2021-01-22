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Цього року ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги, - Шмигаль

Цього року ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги, - Шмигаль

Поточного року Україна розпочне реалізацію проєкту першої концесійної дороги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час обговорення Національної економічної стратегії до 2030 року в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року, я впевнений, ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги", - сказав він

За словами прем'єра, всі необхідні для цього підзаконні акти готові.

Розвиток державно-приватного партнерства прем'єр назвав основою розвитку економіки.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. Згідно з розпорядженням Кабміну, вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривні за кілометр.

Також читайте: Кабмін затвердив порядок безоплатного проїзду концесійними дорогами

Автор: 

дороги (3056) концесія (240) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+16
То есть на давно построенной на деньги налогоплательщиков дороге поставят шлагбаумы с 2х сторон и будут собирать денюжку? Ай вэй,какой хороший *бизнес*....
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22.01.2021 12:11
+11
Ура! Это счастье! Народ давно ждал платных дорог. Я уже, грешным делом, хотел митинги организовывать: "Где, сцка, обещанные платные дороги?". Но Дениска подсуетился. Спасибо, благотель!
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22.01.2021 12:12
+9
Ок, убирайте стоимость ремонта дорог и их содержания из акциза на топливо и налога на покупку новых авто. Платить налог дважды противозаконно.
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22.01.2021 12:14
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Начинатели однако.
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22.01.2021 12:09 Відповісти
построят за деньги выделенные на здравоохранение и борьбу с ковид?
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22.01.2021 12:10 Відповісти
Богатырёва обеднеет
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22.01.2021 12:14 Відповісти
это те, что уже построили и называли большой стройкой
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22.01.2021 12:52 Відповісти
сколько км новой дороги в Украине уже построили? и покрыли зеленой плесенью.
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22.01.2021 14:24 Відповісти
То есть на давно построенной на деньги налогоплательщиков дороге поставят шлагбаумы с 2х сторон и будут собирать денюжку? Ай вэй,какой хороший *бизнес*....
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22.01.2021 12:11 Відповісти
ну да,бизнес-проектанты
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22.01.2021 12:17 Відповісти
Это не бизнес. Это реформа.
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22.01.2021 12:21 Відповісти
На давно построенной на деньги налогоплательщиков дороге поставят шлагбаумы с 2х сторон и с одной стороны на стульчике будет сидеть Беня а с другой Татарин. А квартальный форвард будет нам парить что это большая реформа.
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22.01.2021 15:12 Відповісти
Ура! Это счастье! Народ давно ждал платных дорог. Я уже, грешным делом, хотел митинги организовывать: "Где, сцка, обещанные платные дороги?". Но Дениска подсуетился. Спасибо, благотель!
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22.01.2021 12:12 Відповісти
не успел...а по зебрам этим дорогам не походишь, митингуя...
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Витренко будет счастлив отдуваться за Шмыгаля
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22.01.2021 12:14 Відповісти
а может уже сеня, при байдене-то
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22.01.2021 12:56 Відповісти
Вроде как хотят Витренко протянуть. Но ситуация такая, что все может измениться в секунду. Особенно выборы в Раду.
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22.01.2021 12:59 Відповісти
вроде, как давеча и намедни, здесь на цензоре прозвучало -
разумков не поддерживает витренку даже на министра, повторно...а арсения всё больше и везде...фотки постят, - руку байден жмёт
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22.01.2021 13:11 Відповісти
было такое. поглядим.
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22.01.2021 13:16 Відповісти
Ок, убирайте стоимость ремонта дорог и их содержания из акциза на топливо и налога на покупку новых авто. Платить налог дважды противозаконно.
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22.01.2021 12:14 Відповісти
прощай бориспольская???
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22.01.2021 12:14 Відповісти
теперь на харьков - с броваров, через сумы
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22.01.2021 13:13 Відповісти
Ну я надеюсь это будут не те самые дороги, которые строили за бюджетные деньги..... А то так долго ждали обещаную бетонку чтоб из запорожья через днепр на киев ездить...
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22.01.2021 12:14 Відповісти
те дороги
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22.01.2021 12:23 Відповісти
Опередели мене)
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22.01.2021 12:15 Відповісти
Так я что то сомневаюсь, что турки построят вдоль и поперек украины два платных автобана
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22.01.2021 12:17 Відповісти
ці концесионери?
В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9884
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22.01.2021 12:15 Відповісти
першими концесіонерами були Остап, Шура, Паніковский і Адам Козлевич і їх знаменитий лозунг - "ударим автопробігом по бездоріжжю і разгільдяйству" і автомобіль Остап назвав "Антилопа Гну". Так що Шмигалю нема чого видумувати і дорогу хай будує з Херсона в сторону Черноморська
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22.01.2021 14:09 Відповісти
Ося и Киса
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22.01.2021 12:15 Відповісти
а по какой цене 1 км проезда, шмыгаль?
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22.01.2021 12:17 Відповісти
Судя по тем расценкам что озвучили, то дороже чем в Италии... А в италии очень сложные дороги, там рельеф горный и дорога это мост-тонель-мост-тонель.... И т. Д.
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22.01.2021 12:20 Відповісти
я на прошлой неделе ехал во Вроцлав по платной дороге - 10 грошей(70копеек) за км. для поляка с его зарплатой - 10 грошей за км весьма и весьма НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНО!
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22.01.2021 12:28 Відповісти
В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9022
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22.01.2021 12:18 Відповісти
Ощущение что задача ЭТОГО правительства - как можно больше выжать денег из Украины и превратить ее в фирму по "зарабатыванию" денег управляющими путем обмана населения и введения как можно больше налогов и частных владений но в масштабе государственном. Может еще налог на воздух, реки и леса с полями ввести?
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22.01.2021 12:19 Відповісти
Это уже колониальная политика по факту, а не политика независимого демократичного государства. Тут развитием страноы и не пахнет. Налицо выжимание всех соков из всех ресурсов - как материальных так и людских.
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22.01.2021 12:22 Відповісти
от 80 коп до 4.6 гргн за километр
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22.01.2021 12:19 Відповісти
угу, посчитай стоимость поездки скажем от Харькова до Киева если дорогу в концессионную "превратят"..
Чтоб челядь не общалась и не ездила, а сидела ровно на жопе и не никуда не ездила, не то что в Европу а с Востока на Запад и с Запада на Восток. Как ведь дальше делить то население властями? они 30 лет на этом делении выезжали.
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22.01.2021 12:24 Відповісти
Никто по ней ездить не будет...Зачем ее строить?....Наверно распил бабла.Украинци скорее по полю поедут чем заплатят за проезд по дороге.
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22.01.2021 12:24 Відповісти
что-то придумают , наймут бандитов и вне этих дорог будут грабить . Это же банда из ПР уже у власти. А Слуги у них на зарплатах
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22.01.2021 12:26 Відповісти
эта идея сразу ассоциируется с платным туалетом
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22.01.2021 12:26 Відповісти
В нормальных странах если есть платная дорога - то рядом обязательно должна быть алтернативная бесплатная. У нас же, я так подозреваю, никто с альтернативными бесплатными заморачиваться не будет... Хочешь ехать - плати, не хочешь платить - сиди дома.
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22.01.2021 12:26 Відповісти
и пешеходов за переход обязательно доить, пусть знают как за брехуна -клоуна голосить
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22.01.2021 12:26 Відповісти
достали уже своей риторикой. хватит ныть. на большее не способен?
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22.01.2021 12:28 Відповісти
Якщо перевести то на нормальну мову,то "реалізація концесійної дороги" означатиме встановлення плати за проїзд...От рвонувся ти на авто за місто - а там шлагбаум...і розенбаум...і рабіновіч...і зєленській...і вся інша королєвская рать...
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22.01.2021 12:28 Відповісти
Сделают платной на участке от новой "северной" обьездной г.Львов до Краковца. Платной станет старая дорога до Краковца - местами расширенная до 2х полос и возможно с обьездной смт. Ивано-Франково с юга. Но если ее сделают платной и для местных жителей (а другой дороги на Львов там нету) - то скорей всего будет постоянно перекрыватся как местными так и заезжими шахтерами из Червонограда , когда им зарплаты будут задерживать.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
параллельно обязательно должна быть альтернативная бесплатная...
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22.01.2021 12:49 Відповісти
Будет как с парковкам.
Когда плату вводили объяснили, "Деньги пойдут на обустройство и увеличение количества паркомест".
Чем закончилось?
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22.01.2021 13:11 Відповісти
 
 