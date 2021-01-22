Цього року ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги, - Шмигаль
Поточного року Україна розпочне реалізацію проєкту першої концесійної дороги.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час обговорення Національної економічної стратегії до 2030 року в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цього року, я впевнений, ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги", - сказав він
За словами прем'єра, всі необхідні для цього підзаконні акти готові.
Розвиток державно-приватного партнерства прем'єр назвав основою розвитку економіки.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. Згідно з розпорядженням Кабміну, вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривні за кілометр.
Топ коментарі
+16 Татьяна Михайлюк
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+11 Vladimir T #345501
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+9 Diogen Gdl
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разумков не поддерживает витренку даже на министра, повторно...а арсения всё больше и везде...фотки постят, - руку байден жмёт
Чтоб челядь не общалась и не ездила, а сидела ровно на жопе и не никуда не ездила, не то что в Европу а с Востока на Запад и с Запада на Восток. Как ведь дальше делить то население властями? они 30 лет на этом делении выезжали.
Когда плату вводили объяснили, "Деньги пойдут на обустройство и увеличение количества паркомест".
Чем закончилось?