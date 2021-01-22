Цього року ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги, - Шмигаль

Поточного року Україна розпочне реалізацію проєкту першої концесійної дороги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час обговорення Національної економічної стратегії до 2030 року в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року, я впевнений, ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги", - сказав він

За словами прем'єра, всі необхідні для цього підзаконні акти готові.

Розвиток державно-приватного партнерства прем'єр назвав основою розвитку економіки.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. Згідно з розпорядженням Кабміну, вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривні за кілометр.

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