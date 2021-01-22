Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль

Важливим пунктом Національної економічної стратегії до 2030 року буде рух України в бік великої приватизації.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час публічного обговорення проекту Нацстратегії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Підготовлено пакет законопроєктів. Це також один з елементів залучення фінансового інвестиційного капіталу в державу", - уточнив він.

Як зазначив прем'єр-міністр, об'єкти, які сьогодні перебувають у державній власності, через неефективне управління далеко не завжди дають очікуваний результат.

"Завдяки приватизації вони потраплять в руки інвесторів і отримають ефективних управлінців, що дасть для держави податки, дивіденди, робочі місця. Це один з елементів мінімізації ролі держави в економіці, який є частиною програми президента України і програми діяльності уряду", - підкреслив Денис Шмигаль.

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