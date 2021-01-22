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Новини
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Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль

Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль

Важливим пунктом Національної економічної стратегії до 2030 року буде рух України в бік великої приватизації.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час публічного обговорення проекту Нацстратегії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Підготовлено пакет законопроєктів. Це також один з елементів залучення фінансового інвестиційного капіталу в державу", - уточнив він.

Як зазначив прем'єр-міністр, об'єкти, які сьогодні перебувають у державній власності, через неефективне управління далеко не завжди дають очікуваний результат.

"Завдяки приватизації вони потраплять в руки інвесторів і отримають ефективних управлінців, що дасть для держави податки, дивіденди, робочі місця. Це один з елементів мінімізації ролі держави в економіці, який є частиною програми президента України і програми діяльності уряду", - підкреслив Денис Шмигаль.

Також читайте: Цього року ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14071) приватизація (1672) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+5
А самим что нибудь построить??? Продать наварить распилить то что до вас ублюдков сделано...Твари.
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22.01.2021 12:43
+3
Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9960
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22.01.2021 12:38
+2
это типа вы как рэкет, нихера на большее не способны
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22.01.2021 12:39
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правильно, если двигаться достаточно долго и медленно, всегда можно куда-нибудь свернуть...
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22.01.2021 12:38 Відповісти
Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9960
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22.01.2021 12:38 Відповісти
просто чувак не в своей тарелке, не відчуває він народ України своїм, цурається
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22.01.2021 12:42 Відповісти
это типа вы как рэкет, нихера на большее не способны
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22.01.2021 12:39 Відповісти
Это риторика замполита, а не премьера. Где цифры и сроки?
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22.01.2021 12:42 Відповісти
а шо еще есть шо прихватить по крупному???
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22.01.2021 12:43 Відповісти
Земля .
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22.01.2021 13:11 Відповісти
А самим что нибудь построить??? Продать наварить распилить то что до вас ублюдков сделано...Твари.
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22.01.2021 12:43 Відповісти
движение само по себе полезно для здоровья, но вот нездоровый движ клована и компашки точно ни к чему хорошему не приведет...
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22.01.2021 12:51 Відповісти
Еще не все прикорманили?
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22.01.2021 12:59 Відповісти
30 років "червоні директори" шмігалі розтягують майно народу України по власним кишеням. Навіть в США 30% економіки належить державі. В Швеції на державному заводі виготовляють кращу горілку планети "Абсолют" і роблять це 200 чоловік персоналу досить успішно. А у нас шмігалі, коломойські, рабіновічі і всіляке лайно хапнувши вбивають виробництво і шукають що б ще "приватизувати", вбити і продати... Це не дебіли! Дебіли в **********. Це гірше - дегенерати-паразити. Але найпаскуднішими в світі є ми - українці. Це ми посадили собі на шию цих покидьків і дозволяємо їм вбивати нашу землю, нашу країну. наше життєве середовище. Це ми спершу втікаємо на "заробітки", потім вивозимо туди родини і вже наприкінці життя пускаємо сльозу "ой лишенько, що ж ми наробили"....
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22.01.2021 13:02 Відповісти
Снова начнется массовая сдача предприятий на металлолом?
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22.01.2021 13:03 Відповісти
Шмигаляста тварина розповідає українцям про те, що для них краще... А тупуваті і покірні українці слухають і до цього часу вірять, хоча кожен на своїй шкурі вже щоденно відчуває "покращення"... Як довго ще населення України буде терпіти цю відверту наругу над собою і нищення всього, до чого шмигалі мають змогу дотягнутися своїми загрібущими лапами?
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22.01.2021 13:05 Відповісти
Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1553
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22.01.2021 13:11 Відповісти
Движение в сторону большой приватизации является важным для Украины, - Шмыгаль/ Что в переводе с языка правящего Украиной воровского кодлана означает следующее. Заводы будут отданы приватизаторам Коломойскому, Боголюбовому, Палице , Киперману Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Цви Лейбергу, Пинчуку, Фирташу , Кауфману , Рабиновичу, Фридману и примкнувшему к ним Ахметову. Народ получит известно что в красивой бумажке - ваучере. Как в 90-е.
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22.01.2021 13:19 Відповісти
Для какой страны? Украина пока еще не страна.Так НЕДОРАЗУМЕНИЕ.А кучка олигархов скупающая ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ за копейки - это не страна - это кучка олигархов.А ШМЫГАЛЬ - работник нанятый олигархами....
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22.01.2021 14:00 Відповісти
Як щоб в Ахметова запропонував продати будь-який актив замість розширення виробництва та зниження собівартості, то довго би не прожив! Там за кожну витрачену копійку відповідають головою у прямому сенсі цього слова.
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22.01.2021 15:28 Відповісти
квітнемо, але чим більше прибирають до рук побудованого народом, тим більше той же народ повинен платити.. та і Україна розквіта так, що по рівню життя африка і та нас вже обігнала..
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22.01.2021 15:41 Відповісти
 
 