Российский суд арестовал пресс-секретаря Навального Ярмыш

Российский суд арестовал на 9 суток пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Об этом Ярмыш сообщила в Тwitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!", - написала она.

При этом она также отметила, что решение о ее аресте, по всей видимости, было принято до начала заседания.

"Кажется, это будет одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь. Судья удаляется в совещательную комнату через 4 минуты 50 секунд", - подчеркнула Ярмыш.

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