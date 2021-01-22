Российский суд арестовал пресс-секретаря Навального Ярмыш
Российский суд арестовал на 9 суток пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.
Об этом Ярмыш сообщила в Тwitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!", - написала она.
При этом она также отметила, что решение о ее аресте, по всей видимости, было принято до начала заседания.
"Кажется, это будет одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь. Судья удаляется в совещательную комнату через 4 минуты 50 секунд", - подчеркнула Ярмыш.
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перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3853747634676505 «1+1» дуууже не подобається критика, тому вони борються із нею цензурою.
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https://www.youtube.com/watch?v=ByvnY9TdmxE&t=11s GEEK JOURNAL БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ? СТРАЙК від 1+1