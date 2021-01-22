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Новости
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Российский суд арестовал пресс-секретаря Навального Ярмыш

Российский суд арестовал пресс-секретаря Навального Ярмыш

Российский суд арестовал на 9 суток пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Об этом Ярмыш сообщила в Тwitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!", - написала она.

При этом она также отметила, что решение о ее аресте, по всей видимости, было принято до начала заседания.

"Кажется, это будет одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь. Судья удаляется в совещательную комнату через 4 минуты 50 секунд", - подчеркнула Ярмыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти России провели задержания соратников Навального, среди них - Ярмыш, Соболь, Албуров

Автор: 

арест (10454) Навальный Алексей (855)


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сказ про те, як "зірка телебачення України"
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 12:58 Ответить
З твоїх посилань не дуже зрозуміло.Треба так:
https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3853747634676505 «1+1» дуууже не подобається критика, тому вони борються із нею цензурою.

або
https://www.youtube.com/watch?v=ByvnY9TdmxE&t=11s GEEK JOURNAL БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ? СТРАЙК від 1+1
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22.01.2021 13:28 Ответить
И шо? Да хай хоть перестреляют друг друга(желательно)
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22.01.2021 13:00 Ответить
Нехай кричить у камері : Крим - це Україна! Мокші- геть з Донбасу! Тоді будемо співчувати.
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22.01.2021 13:06 Ответить
Пока жив рашистский империализм, нам о мирной жизни можно и не мечтать!
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22.01.2021 13:07 Ответить
Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш - Цензор.НЕТ 3775
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22.01.2021 15:19 Ответить
Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш - Цензор.НЕТ 6532
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22.01.2021 15:17 Ответить
зачищают организаторов завтрашнего протеста.
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22.01.2021 22:08 Ответить
 
 