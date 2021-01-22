Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш
Російський суд заарештував на 9 діб прессекретарку російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш.
Про це Ярмиш повідомила в Тwitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня о 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте!", - написала вона.
При цьому вона також зазначила, що рішення про її арешт, з усього видно, було прийнято до початку засідання.
"Здається, це буде одне з найшвидших засідань за все моє життя. Суддя виходить до нарадчої кімнати через 4 хвилини 50 секунд", - підкреслила Ярмиш.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3853747634676505 «1+1» дуууже не подобається критика, тому вони борються із нею цензурою.
або
https://www.youtube.com/watch?v=ByvnY9TdmxE&t=11s GEEK JOURNAL БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ? СТРАЙК від 1+1