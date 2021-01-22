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Новини
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Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш

Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш

Російський суд заарештував на 9 діб прессекретарку російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш.

Про це Ярмиш повідомила в Тwitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня о 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте!", - написала вона.

При цьому вона також зазначила, що рішення про її арешт, з усього видно, було прийнято до початку засідання.

"Здається, це буде одне з найшвидших засідань за все моє життя. Суддя виходить до нарадчої кімнати через 4 хвилини 50 секунд", - підкреслила Ярмиш.

Також читайте: Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель

Автор: 

арешт (2520) Навальний Олексій (612)


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сказ про те, як "зірка телебачення України"
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 12:58 Відповісти
З твоїх посилань не дуже зрозуміло.Треба так:
https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3853747634676505 «1+1» дуууже не подобається критика, тому вони борються із нею цензурою.

або
https://www.youtube.com/watch?v=ByvnY9TdmxE&t=11s GEEK JOURNAL БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ? СТРАЙК від 1+1
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22.01.2021 13:28 Відповісти
И шо? Да хай хоть перестреляют друг друга(желательно)
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22.01.2021 13:00 Відповісти
Нехай кричить у камері : Крим - це Україна! Мокші- геть з Донбасу! Тоді будемо співчувати.
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22.01.2021 13:06 Відповісти
Пока жив рашистский империализм, нам о мирной жизни можно и не мечтать!
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22.01.2021 13:07 Відповісти
Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш - Цензор.НЕТ 3775
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22.01.2021 15:19 Відповісти
Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш - Цензор.НЕТ 6532
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22.01.2021 15:17 Відповісти
зачищают организаторов завтрашнего протеста.
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22.01.2021 22:08 Відповісти
 
 