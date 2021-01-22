Російський суд заарештував прессекретарку Навального Ярмиш

Російський суд заарештував на 9 діб прессекретарку російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш.

Про це Ярмиш повідомила в Тwitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня о 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте!", - написала вона.

При цьому вона також зазначила, що рішення про її арешт, з усього видно, було прийнято до початку засідання.

"Здається, це буде одне з найшвидших засідань за все моє життя. Суддя виходить до нарадчої кімнати через 4 хвилини 50 секунд", - підкреслила Ярмиш.

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