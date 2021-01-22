В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что в ближайшие три-пять лет Украина колоссально увеличит добычу собственного газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, комментируя недавнее подписание восьми соглашений о разделе продукции по восьми нефтегазовым участкам.

"Я уверен, что в течение двух лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 миллиардов гривен вложений, согласно этим восьми соглашениям, и уже в течение трех-пяти лет Украина, однозначно убеждён, колоссально увеличит добычу собственного газа", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это даст Украине, кроме экономической и энергетической независимости, еще и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений.

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