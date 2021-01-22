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В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль

В течение 3-5 лет Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что в ближайшие три-пять лет Украина колоссально увеличит добычу собственного газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, комментируя недавнее подписание восьми соглашений о разделе продукции по восьми нефтегазовым участкам.

"Я уверен, что в течение двух лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 миллиардов гривен вложений, согласно этим восьми соглашениям, и уже в течение трех-пяти лет Украина, однозначно убеждён, колоссально увеличит добычу собственного газа", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это даст Украине, кроме экономической и энергетической независимости, еще и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений.

Также читайте: В этом году мы начнем реализацию первой концессионной дороги, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10223) добыча (270) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+43
В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7280
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22.01.2021 13:27
+27
Це як 40% росту ВВП від попєрєдніка на самокаті?
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22.01.2021 13:27
+25
Каков поп -- таков и приход.

В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1396
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22.01.2021 13:34
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В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7280
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22.01.2021 13:27 Ответить
Приріст видобутку газу в Україні за останні роки був 1% на рік, це складно назвати колосальним приростом і не думаю що ситуація зміниться. Шмигаль просто не в темі абсолютно!
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22.01.2021 13:43 Ответить
Кажут що кабмін знова будуть міняти, і це правильно! Маю надію що наступний уряд буде більш професійним. Маю надію побачити в уряді українського економіста фінансіста та банкіра Олександра Савченка на посаді прем'єр міністра!
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22.01.2021 13:44 Ответить
бі ж кажуть...колосцальний газ.або метан,або водень .значить буде вітренко
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22.01.2021 14:33 Ответить
этот,не пуганный идиот,скоро начнет строить Нью-Васюки !!!!!
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22.01.2021 14:14 Ответить
для этой власти рост чего-либо даже на один процент - это колоссальный успех
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22.01.2021 14:40 Ответить
Классика. Она вечна, как и говорящие дебилы.
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22.01.2021 13:44 Ответить
у шмігаля очередной "самокат"))) прожекты, навеянные айкосами в бане с соснами)
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22.01.2021 13:57 Ответить
"коллоссально"! будут дрючить тарифами лохов
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24.01.2021 20:07 Ответить
колоссально увеличит/ Очередное кукареканье.Мы настроены, - Шмыгаль/ Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ 12.05.20. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер. Зато:Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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22.01.2021 13:27 Ответить
Каков поп -- таков и приход.

В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1396
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22.01.2021 13:34 Ответить
Це як 40% росту ВВП від попєрєдніка на самокаті?
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22.01.2021 13:27 Ответить
В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4365
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22.01.2021 13:27 Ответить
что будет -увидим...думаю что то колоссальное будет,но не с газом
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22.01.2021 13:28 Ответить
а еще вчера, вроде, такое же говорил о водороде
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22.01.2021 13:30 Ответить
да да да! водород всему голова...
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22.01.2021 13:42 Ответить
А що це таке - КОЛО СЦАЛЬНО ???
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22.01.2021 13:42 Ответить
це вже з магії
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22.01.2021 14:29 Ответить
піськограй казав, що вакцину вже зробив-і де вона
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22.01.2021 13:28 Ответить
Ну больное на нашу голову! И так каждые ублюдки приходят и воздушные замки рисуют. А ещё на Марс сгоняем , скорее в созвездие вас всех Аль де Баранов!
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22.01.2021 13:29 Ответить
Созвездие "Аль де Баранов", это шото!
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22.01.2021 15:33 Ответить
Вот когда увеличишь, тогда и говори..
А пока вы только постоянно колоссально ..здите.
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22.01.2021 13:29 Ответить
В Вашем слове ..здите ударение на первом или втором слоге?
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22.01.2021 16:17 Ответить
Ахаха.
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22.01.2021 13:45 Ответить
бла бла бла.... а через пять лет мы заселим Юпитер и построим гипер луп
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22.01.2021 13:31 Ответить
Но продавать этот газ населению будут все равно по Европейским ценам.
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22.01.2021 13:34 Ответить
-- по еврейским ценам...
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22.01.2021 14:00 Ответить
это еще пол беды...вот когда начнут по норвежским продавать-тогда поплачешь
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22.01.2021 14:34 Ответить
Это означает, что Беня с Ахметкой уже поделили все газовые месторождения.
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22.01.2021 13:34 Ответить
И этот газ олигархи продают и будут продавать в 3-4 раза дороже себестоимости.
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22.01.2021 13:35 Ответить
Затянись Дениска еще разочек а то как то слабоватно не колосцально выходит.
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22.01.2021 13:36 Ответить
Це тре робити вже без вас, зєкодло.
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22.01.2021 13:36 Ответить
вірю, але увєлічіт не Україна, а бандіт ахмєтов і афєріст коламойський.
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22.01.2021 13:36 Ответить
Уже свого часу одні обіцяли "газ па піісят"...
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22.01.2021 13:37 Ответить
шось понесло його не на жарт...
дайте пацієнту імодіуму
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22.01.2021 13:39 Ответить
а к 30-му году мы проведём межгалактический шахматный турнир!!!
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22.01.2021 13:39 Ответить
Да что там добывать. Начнем импортировать в Европу - обрушим Газпром. Валиум тока валиум поможет.
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22.01.2021 13:42 Ответить
Галоперидол. Тільки галоперидол має здатність припиняти галюцинації та маячні ідеї.
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22.01.2021 13:45 Ответить
Этот рыночный барыга Шмаргаль, уже врёт не хуже Зеленского!!
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22.01.2021 13:43 Ответить
за цієї влади реальний прогноз такий,свій видобуток припинять і будуть імпортувати з РФ.
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22.01.2021 13:43 Ответить
Колоссально! Грандиозно! Потрясающе! А чего не завтра?
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22.01.2021 13:44 Ответить
патамуша реалист , а не болтун какой то
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22.01.2021 13:46 Ответить
Чим ти його добывать будеш, дебіл? В цій галузі вже працювати нікому, так як зарплата в півтори мінімалки якось хрєново стимулює людей на героїчні звершення на теренах розмов про низьку продуктивність праці. Кожного разу, коли якийсь ідіот гучно заявляє що дасть пятілєтку за три года, утворюються нові департаменти з сотнями ефективних менеджерів, які отримують кількасоттисячні зарплати, а працівникам видобувної галузі вже третій рік розказують мантри про кризу на світових ринках...
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22.01.2021 13:45 Ответить
"Велике шмигальницьтво"
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22.01.2021 13:46 Ответить
і ВВП на 40%!!!
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22.01.2021 13:47 Ответить
Перед тим як збільшити Шмигаль спочатку колосально зменшить!
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22.01.2021 13:48 Ответить
Ми вже за два роки наростили ВВП,тепер ще й газ будем експортувати,скоро ще й нафтою всіх затопимо.Ми їм покажемо кузькіну маму,от тільки де знайти тих глядачів?
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22.01.2021 13:51 Ответить
Дурень думкою багатіє (Борис Грінченко)
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22.01.2021 13:51 Ответить
Газ уже разведан, как я понял. Зачем нужно ещё 5 лет, чтобы сделать дырку в земле и вставить туда трубу?
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22.01.2021 13:53 Ответить
Идиот.....
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22.01.2021 13:53 Ответить
" ... это даст Украине ...". Стесняюсь спросить: "А с каких это пор Ахметов, Злочевский, Коломойский, Хомутынник и пр. - это Украина?" Им, безусловно, "даст", а украинцам, как обычно, дырка от бублика.
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22.01.2021 13:53 Ответить
Думаю, що колосальне збільшення ми побачимо, але у платіжках. За газ. Тут і до ворожки не треба ходити.
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22.01.2021 13:55 Ответить
Мы это уже слышали....Думаю нас специально давят тарифами что б переходили на дрова.Хотят продавать наш газ в ЕС.Если б мог - уже б купил дровяной котел. Платить 100 гривень в день за отопление эту уж слишком(.
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22.01.2021 13:56 Ответить
Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль.
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22.01.2021 13:58 Ответить
Блін, аж страшно від їх обіцянок стає.
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22.01.2021 13:58 Ответить
В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль


Какая самоуверенная ложь. И опять словами классика: "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! [Воланд]"
Абсолютно нет никакой гарантии что через пол года никто и не вспомнит этого клоуна.
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22.01.2021 14:04 Ответить
Потім. Коли небуть. Можливо. Гіпотетично.
Пліснява продовжує годувати лохтарат обіцянками- цяцянками.
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22.01.2021 14:07 Ответить
Уже створили 500.000 (я нічого не переплутав ?) робочих місць...,
Тепер збільшимо видобуток....
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22.01.2021 14:09 Ответить
НЕВЕРЮ!
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22.01.2021 14:09 Ответить
Разве что от пердаков тех кто голосовал за Зе шоблу
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22.01.2021 14:11 Ответить
Даду-даду-да.
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22.01.2021 14:12 Ответить
Фантазеры брехливые
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22.01.2021 14:13 Ответить
В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа-поэтому стоимость газа для населения увеличится в 3 раза, а стоимость его транспортировки в 5 раз. Чтобы не расслаблялись ", - Шмыгаль
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22.01.2021 14:25 Ответить
И тут Остапа понесло....
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22.01.2021 14:28 Ответить
Лучше бы в млрд. кубов озвучил. А то знаем мы "колоссально по зебнявому".
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22.01.2021 14:34 Ответить
Когда тебя Шмыгаля тебя вышвырнут нахер- тогда и увеличат !
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22.01.2021 14:40 Ответить
Слово КОЛЛОСАЛЬНО лишнее. Если только г. Шмыгаль не завершает свою Премьер-министром - тогда он оставит за собой право до конца своей жизни говорить и писать в мемуарах: Украина могла под управлением Шмыгаля "в течение 3-5 лет Украина КОЛЛОСАЛЬНО увеличить добычу собственного газа, но...
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22.01.2021 14:43 Ответить
Мудак розказує що буде через три роки!!! За пів року його пішлють в небуття. Роскажи як ти збільшив видобуток газу за рік, який ти при кориті!
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22.01.2021 14:47 Ответить
Слово КОЛЛОСАЛЬНО лишнее. Если только г. Шмыгаль не завершает свою Премьер-министром - тогда он оставит за собой право до конца своей жизни говорить и писать в мемуарах: Украина могла под управлением Шмыгаля "в течение 3-5 лет Украина КОЛЛОСАЛЬНО увеличить добычу собственного газа, но...
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22.01.2021 14:48 Ответить
Шмыгало, ты уточняй, Украина как государство, или увеличат грабеж твои хозяева олигархи.
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22.01.2021 14:51 Ответить
"В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль" - В течение 3-5 лет олигархи колоссально разбогатеют.
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22.01.2021 14:53 Ответить
походу шмыгаль нашёл тетрадку гройсмана))))))))))))))))))))))))))
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22.01.2021 15:05 Ответить
"И тут Остапа понесло." (с)
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22.01.2021 15:12 Ответить
Суцільні казкарі у нас во владі
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22.01.2021 15:17 Ответить
потомок Остапа Бендера, папа которого был турецко поданным? Очередные Нью Васюки?
БРЕХЛО!
опять схема для обогащения олигархата
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22.01.2021 15:38 Ответить
В течении 3-5 лет? Думаю, что шмарклю уволят гораздо раньше...
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22.01.2021 15:46 Ответить
що, готуватися до ціни 1$ за куб?.
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22.01.2021 15:47 Ответить
Протягом 3-5 років Україна "колосально збільшить видобуток власного газу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7905
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22.01.2021 15:56 Ответить
Для кого?
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22.01.2021 16:05 Ответить
а разве не для кого?!! беня, ринат ......
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22.01.2021 16:11 Ответить
У меня вопрос-сколько пенсов с пенсией 2000-3000гр. доживёт до этой счастливой минуты?
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22.01.2021 16:11 Ответить
Канечна увеличим для фирташа и ахметки!!!!
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22.01.2021 16:15 Ответить
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Витренко предлагает украинцам не замечать своей бедности и платить за богатых - Фурса
22.01.2021, 16:14 • 252 • https://uainfo.org/blognews/1611321539-vitrenko-predlagaet-ukraintsam-ne-zamechat-svoey-bednosti.html#mc-container 1
Протягом 3-5 років Україна "колосально збільшить видобуток власного газу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 693 Юрий Витренко
Прогрессивно-социалистический министр Витренко сказал, что субсидии это зло. Потому что люди чувствуют себя бедными. И это плохо
Об этом на своей странице в фейсбуке https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4345953158764398 пишет Сергей Фурса, сообщает https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Не спорю. Чувствовать себя бедным не очень приятно. Приятнее чувствовать себя богатым.
А еще более неприятно быть бедным. А быть богатым еще приятнее.
Но мы же говорим о том, что люди могут быть бедными и гордыми или богатыми и разумными.
Богатыми население страны делают реформы. Бедными оставляет отсутствие реформ. Это правда. Спросите у поляков.
Если человек нуждается в субсидии, значит он бедный. И он должен признать это. Сколько бы он не платил за газ.
Равно как Украина должна признать, что мы бедная страна третьего мира с плохим образованием, медициной и с полным отсутствием работающих институтов.
Пока не признаете проблему - вы ее не вылечите.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1610693048-abo-mvf-abo-tarifi-chempion-iz-politichnogo-shpagatu-potrapiv.html Або МВФ, або тарифи: чемпіон із політичного шпагату потрапив у халепу
Субсидии позволяют облегчить тем, кто нуждается, переход к нормальной экономике. Субсидии - это адресная помощь тем, для кого рыночная цена на газ может быть тяжелее.
Субсидии - это временное явление. Потому что когда экономика начинает работать нормально, то доходы населения начинают расти и со временем получателей субсидий становится все меньше.
И да, они всегда останутся. Черт возьми, помощь для оплаты комуналки получают и в Британии и в Германии. Интересно, там они тоже чувствуют себя униженными?
Но альтернатива субсидиям - это как раз вы остаётесь бедными и платите за газ мало.
Беда в том, что тогда бедность будет вечной. Но с дешевыми тарифами. Но без дорог, например. И без больниц.
И это очень радует олигархов. Потому что тогда у тебя вечно дешевая рабочая сила, которой не надо подымать зарплату. Они ведь и так счастливы.
Дешевые тарифы, низкие зарплаты. И все счастливы.
Правда, все бедные при этом.
Поэтому Коломойский, например, всегда за дешевые тарифы. И для своих заводов? и для своих рабочих. Заботливый, очень.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1610718792-bereza-pust-vitrenko-godik-posidit-pod-rossiyskimi-obstrelami.html Пусть Витренко годик посидит под российскими обстрелами на нуле, а потом поговорим с ним о покупке газа у РФ - Береза
Субсидии унижают человека, а не бедность. Вот логика Витренко. Странная логика.
Значит надо оставаться бедными, но не напоминать себе об этом. Просто бедные и счастливые. Но зато психологически все чувствуют себя прекрасно.
А лучше всего себя чувствует олигарх. В бедной стране счастливой дешевой рабочей силы.
Субсидии - это адресная помощь. Да, она помогает самым бедным. Бедным приходится принять, что они бедные. И просто принять реальность может быть неприятно, но необходимо. И да, в бедной стране бедных много. Поэтому и страна бедная.
Дешевый газ - это помощь всем. И бедным? и богатым. Неужели бедные считают, что за их счет государство должно помогать богатым? Неужели их это тоже делает счастливее?
За чей счет банкет? За счет бедных же, наверное. Больше ведь нет участников уравнения. Когда вы тратите деньги налогоплательщиков на помощь богатым, вместо того, чтобы построить больницы или дороги для всех. И это делает бедных беднее. А богатых радует.
Таким образом Витренко, преобразившийся после ухода из "Нафтогаза", говорит, что лучше не замечать своей бедности и платить за богатых. Чем принимать свою бедность и становится богаче.
Дешевый газ для всех делает бедных каждый раз беднее. И если они это не чувствует, то это не меняет сути.
Позиция страуса. Или позиция популиста. И да, люди могут это не понимать. Но черт побери, это прекрасно понимает Витренко. Нельзя же прямо так хотеть стать министром...
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22.01.2021 17:03 Ответить
Вже видобуток власного газу збільшив до величезної кількості відомий шоколодний бізнесмен Порошенко.
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22.01.2021 18:15 Ответить
Розвідані запаси газу в Україні зараз не дуже великі. Все викачали за союз. Тому обіцянка брехлива.
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22.01.2021 18:30 Ответить
 
 