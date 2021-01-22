В течение 3-5 лет Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что в ближайшие три-пять лет Украина колоссально увеличит добычу собственного газа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, комментируя недавнее подписание восьми соглашений о разделе продукции по восьми нефтегазовым участкам.
"Я уверен, что в течение двух лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 миллиардов гривен вложений, согласно этим восьми соглашениям, и уже в течение трех-пяти лет Украина, однозначно убеждён, колоссально увеличит добычу собственного газа", - отметил Шмыгаль.
По его словам, это даст Украине, кроме экономической и энергетической независимости, еще и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений.
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А пока вы только постоянно колоссально ..здите.
дайте пацієнту імодіуму
Какая самоуверенная ложь. И опять словами классика: "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! [Воланд]"
Абсолютно нет никакой гарантии что через пол года никто и не вспомнит этого клоуна.
Пліснява продовжує годувати лохтарат обіцянками- цяцянками.
Тепер збільшимо видобуток....
БРЕХЛО!
опять схема для обогащения олигархата
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Витренко предлагает украинцам не замечать своей бедности и платить за богатых - Фурса
22.01.2021, 16:14 • 252 • https://uainfo.org/blognews/1611321539-vitrenko-predlagaet-ukraintsam-ne-zamechat-svoey-bednosti.html#mc-container 1
Юрий Витренко
Прогрессивно-социалистический министр Витренко сказал, что субсидии это зло. Потому что люди чувствуют себя бедными. И это плохо
Об этом на своей странице в фейсбуке https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4345953158764398 пишет Сергей Фурса, сообщает https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Не спорю. Чувствовать себя бедным не очень приятно. Приятнее чувствовать себя богатым.
А еще более неприятно быть бедным. А быть богатым еще приятнее.
Но мы же говорим о том, что люди могут быть бедными и гордыми или богатыми и разумными.
Богатыми население страны делают реформы. Бедными оставляет отсутствие реформ. Это правда. Спросите у поляков.
Если человек нуждается в субсидии, значит он бедный. И он должен признать это. Сколько бы он не платил за газ.
Равно как Украина должна признать, что мы бедная страна третьего мира с плохим образованием, медициной и с полным отсутствием работающих институтов.
Пока не признаете проблему - вы ее не вылечите.
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Субсидии позволяют облегчить тем, кто нуждается, переход к нормальной экономике. Субсидии - это адресная помощь тем, для кого рыночная цена на газ может быть тяжелее.
Субсидии - это временное явление. Потому что когда экономика начинает работать нормально, то доходы населения начинают расти и со временем получателей субсидий становится все меньше.
И да, они всегда останутся. Черт возьми, помощь для оплаты комуналки получают и в Британии и в Германии. Интересно, там они тоже чувствуют себя униженными?
Но альтернатива субсидиям - это как раз вы остаётесь бедными и платите за газ мало.
Беда в том, что тогда бедность будет вечной. Но с дешевыми тарифами. Но без дорог, например. И без больниц.
И это очень радует олигархов. Потому что тогда у тебя вечно дешевая рабочая сила, которой не надо подымать зарплату. Они ведь и так счастливы.
Дешевые тарифы, низкие зарплаты. И все счастливы.
Правда, все бедные при этом.
Поэтому Коломойский, например, всегда за дешевые тарифы. И для своих заводов? и для своих рабочих. Заботливый, очень.
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Субсидии унижают человека, а не бедность. Вот логика Витренко. Странная логика.
Значит надо оставаться бедными, но не напоминать себе об этом. Просто бедные и счастливые. Но зато психологически все чувствуют себя прекрасно.
А лучше всего себя чувствует олигарх. В бедной стране счастливой дешевой рабочей силы.
Субсидии - это адресная помощь. Да, она помогает самым бедным. Бедным приходится принять, что они бедные. И просто принять реальность может быть неприятно, но необходимо. И да, в бедной стране бедных много. Поэтому и страна бедная.
Дешевый газ - это помощь всем. И бедным? и богатым. Неужели бедные считают, что за их счет государство должно помогать богатым? Неужели их это тоже делает счастливее?
За чей счет банкет? За счет бедных же, наверное. Больше ведь нет участников уравнения. Когда вы тратите деньги налогоплательщиков на помощь богатым, вместо того, чтобы построить больницы или дороги для всех. И это делает бедных беднее. А богатых радует.
Таким образом Витренко, преобразившийся после ухода из "Нафтогаза", говорит, что лучше не замечать своей бедности и платить за богатых. Чем принимать свою бедность и становится богаче.
Дешевый газ для всех делает бедных каждый раз беднее. И если они это не чувствует, то это не меняет сути.
Позиция страуса. Или позиция популиста. И да, люди могут это не понимать. Но черт побери, это прекрасно понимает Витренко. Нельзя же прямо так хотеть стать министром...