Протягом 3-5 років Україна "колосально збільшить видобуток власного газу", - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив упевненість, що в найближчі три-п'ять років Україна колосально збільшить видобуток власного газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії України до 2030 року, коментуючи нещодавнє підписання восьми угод про розподіл продукції по восьми нафтогазових ділянках.

"Я впевнений, що протягом двох років ми побачимо перші результати від розвідки корисних копалин. Це понад 10 мільярдів гривень вкладень, згідно з цими восьми угодами, і вже протягом трьох-п'яти років Україна, однозначно переконаний, колосально збільшить видобуток власного газу", - сказав Шмигаль.

За його словами, це дасть Україні, крім економічної та енергетичної незалежності, ще й хороший ресурс для подальшого розвитку і вкладень.

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