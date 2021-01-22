ЕС о закупке Венгрией российской вакцины от COVID-19: "Имеет право"
Еврокомиссия прокомментировала заключение Венгрией контракта с РФ на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать", - сказал Кеерсмакер.
При этом в Еврокомиссии отметили, что будут настаивать на том, чтобы вакцины соответствовали критериям безопасности и эффективности.
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"- Спутнік - лучшая вакціна!"
На днях решится вопрос с "Сертификатом вакцинации", а без него границы будут на замке и Венгрия выпадет из последующего курса лечения, когда в ЕС появится лекарство от Короны.
Не ширяйтесь тем, шо вам сейчас начнут предлагать. Ждите, когда по гуманитарке вакцину от ЕС получите. Она будет точно бесплатной и сертифицированной.
отчет о побочках спутника после 200к вакцинирований медиков
Ну а объективно - данных по Спутнику нет, ни хороших ни плохих. Раша не дает результаты, в ВОЗе данные по испытаниям не обновляются с ноября, что наводит на некоторые подозрения, но пока кроме подозрений говорить не о чем.
Так Вам понятнее?
Уже несколько знакомых привились. Ощущается как простуда. Иногда довольно тяжёлая. С температурой под 40. Впрочем быстро (за 1 - 2 дня) проходит. Пока никто из привитых знакомых коронавирусом не болел. И каких то неприятных последствий (после изначальной простуды) - не замечал.
Много противопоказаний (не успели проверить, и максимально перестраховываются). Мне например, в 32 - категорически противопоказана.