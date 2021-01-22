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ЕС о закупке Венгрией российской вакцины от COVID-19: "Имеет право"

ЕС о закупке Венгрией российской вакцины от COVID-19:

Еврокомиссия прокомментировала заключение Венгрией контракта с РФ на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать", - сказал Кеерсмакер.

При этом в Еврокомиссии отметили, что будут настаивать на том, чтобы вакцины соответствовали критериям безопасности и эффективности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1934) россия (95393) Евросоюз (17069)


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Топ комментарии
+7
как не как угро-фины с мокшанских болот не чужие
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22.01.2021 14:37
+6
ну венгры вперьот хйло обещал ватный рай вам повезло еще успеете вскочить в последний вагон
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22.01.2021 14:36
+4
Руцький мірок в поміч
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22.01.2021 14:31
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Руцький мірок в поміч
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22.01.2021 14:31 Ответить
модяри начнут дох нуть
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22.01.2021 14:34 Ответить
Даже не мечтай!
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22.01.2021 14:39 Ответить
... как же так - а фондерляйнен кричала , что не дадим , только наша, кароче , как обычно , надули , опять "Темнейший! всех развёл , чекист бывшим не бывает!!!)
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22.01.2021 15:28 Ответить
всі під Дарвіном ходять.
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22.01.2021 14:33 Ответить
ну венгры вперьот хйло обещал ватный рай вам повезло еще успеете вскочить в последний вагон
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22.01.2021 14:36 Ответить
как не как угро-фины с мокшанских болот не чужие
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22.01.2021 14:37 Ответить
Да сколько там тех мадяр??? Пущай дохнут.Мало их 3,124здили в СССР
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22.01.2021 18:00 Ответить
Уже давно известно - Спутник V лучшая вакцина!
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22.01.2021 14:38 Ответить
Каже лише кацапсина:
"- Спутнік - лучшая вакціна!"
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22.01.2021 15:11 Ответить
Полегчало?
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22.01.2021 15:15 Ответить
Полегшає, коли ти в Магадані опинишся. Чи ти звідти і строчиш?
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22.01.2021 15:23 Ответить
От і роздавай їх в Магадані.
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22.01.2021 22:13 Ответить
ЄС про закупівлю Угорщиною російської вакцини проти COVID-19: "Має право" - Цензор.НЕТ 5433
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22.01.2021 15:15 Ответить
Не купят венгры парашную бадягу.
На днях решится вопрос с "Сертификатом вакцинации", а без него границы будут на замке и Венгрия выпадет из последующего курса лечения, когда в ЕС появится лекарство от Короны.
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22.01.2021 14:40 Ответить
Боюсь, украинцам туризм в Европу в 2021 году не светит и после введения "Сертификатов вакцинации".
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22.01.2021 14:53 Ответить
Тут уже бояться нечего -- нужно смириться...
Не ширяйтесь тем, шо вам сейчас начнут предлагать. Ждите, когда по гуманитарке вакцину от ЕС получите. Она будет точно бесплатной и сертифицированной.
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22.01.2021 14:57 Ответить
Спасибо! Я скоро начну новую жизнь в Европе (осталось меньше месяца). Последний год идиотизма власти дал мне шанс и помог принять решение.
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22.01.2021 15:06 Ответить
ЄС погодився, що мадяри мають право на евтаназію, якщо їм так захтілося. Надоєло жить - з рашкою дружіть!)
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22.01.2021 14:47 Ответить
Tak ES uze zakupili kazdaja strana po 183% vakcini bolsinstve pfizer.Problema tolko s dostavkoj xotelos bistrej polucit.Otdelno strana mozet zakupat jesli umrut ot sputnika ES neotvecajet
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22.01.2021 14:53 Ответить
В Венгрии разрешили евтаназию?
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22.01.2021 15:01 Ответить
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/4to-informe-seguridad-en-vacunas-20_01.pdf

отчет о побочках спутника после 200к вакцинирований медиков
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22.01.2021 15:04 Ответить
С разгону башкой в бетонную стену? Имеют право.
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22.01.2021 15:06 Ответить
Этому чму нравится в зеркало любоваться...
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22.01.2021 15:20 Ответить
Ну а вне политики, что с себя представляет эта вакцина? Какая у нее эффективность и цена?
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22.01.2021 15:10 Ответить
вне политики - здесь такое не рассматривается. Сказали "вакцина для коров" - значит так и есть, а кто сомневается - тот еретик и "пожалуйста на костер".
Ну а объективно - данных по Спутнику нет, ни хороших ни плохих. Раша не дает результаты, в ВОЗе данные по испытаниям не обновляются с ноября, что наводит на некоторые подозрения, но пока кроме подозрений говорить не о чем.
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22.01.2021 15:16 Ответить
Да-да. Результаты по вакцине Спутник хороши до умопомрачения, но Раша их засекретила. Почему-то. Даже не все кацапы в такую муть верят.
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22.01.2021 15:27 Ответить
где я писал что "хороши"? Ткни меня носом.
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22.01.2021 15:33 Ответить
Это был комментарий к Вашей фразе "Ну а объективно - данных по Спутнику нет, ни хороших ни плохих. ". Там Вы указали два возможных варианта, которые под секретом - результат плохой и результат хороший. Вот по второму я и показал абсурдность его засекречивания. Итого - остается плохой.
Так Вам понятнее?
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22.01.2021 15:39 Ответить
я про это и пишу - отсутствие данных "наводит на подозрения". Все остальное - домыслы.
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22.01.2021 15:50 Ответить
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/gamaleya-covid-19-vaccine.html How Gamaleya's Vaccine Works (щоправда ціну не бачив)
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22.01.2021 16:20 Ответить
В РФ - 1942 р за дозу на одного человека (но продаётся в упаковке - по 5 доз, и должна применяться сразу после вскрытия).

Уже несколько знакомых привились. Ощущается как простуда. Иногда довольно тяжёлая. С температурой под 40. Впрочем быстро (за 1 - 2 дня) проходит. Пока никто из привитых знакомых коронавирусом не болел. И каких то неприятных последствий (после изначальной простуды) - не замечал.

Много противопоказаний (не успели проверить, и максимально перестраховываются). Мне например, в 32 - категорически противопоказана.
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22.01.2021 22:26 Ответить
Так що готують нас до ширяння ру.шмурдяком під европоїдною наліпкою шолє?
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22.01.2021 15:21 Ответить
Виходить 56й...мадярам пішов на пользу. Бо вйобіки й досі не можуть без раші.
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22.01.2021 16:14 Ответить
 
 