ЕС о закупке Венгрией российской вакцины от COVID-19: "Имеет право"

Еврокомиссия прокомментировала заключение Венгрией контракта с РФ на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать", - сказал Кеерсмакер.

При этом в Еврокомиссии отметили, что будут настаивать на том, чтобы вакцины соответствовали критериям безопасности и эффективности.

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