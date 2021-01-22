ЄС про закупівлю Угорщиною російської вакцини проти COVID-19: "Має право"
Єврокомісія прокоментувала укладення Угорщиною контракту з РФ на постачання російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Стефан Де Кеєрсмакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо країна - член ЄС хоче укласти контракт з виробниками вакцини, які не мають контракту з Єврокомісією і не входять до стратегії ЄС щодо вакцинації, вона має право це зробити", - сказав Кеєрсмакер.
При цьому в Єврокомісії зауважили, що будуть наполягати на тому, щоб вакцини відповідали критеріям безпеки та ефективності.
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"- Спутнік - лучшая вакціна!"
На днях решится вопрос с "Сертификатом вакцинации", а без него границы будут на замке и Венгрия выпадет из последующего курса лечения, когда в ЕС появится лекарство от Короны.
Не ширяйтесь тем, шо вам сейчас начнут предлагать. Ждите, когда по гуманитарке вакцину от ЕС получите. Она будет точно бесплатной и сертифицированной.
отчет о побочках спутника после 200к вакцинирований медиков
Ну а объективно - данных по Спутнику нет, ни хороших ни плохих. Раша не дает результаты, в ВОЗе данные по испытаниям не обновляются с ноября, что наводит на некоторые подозрения, но пока кроме подозрений говорить не о чем.
Так Вам понятнее?
Уже несколько знакомых привились. Ощущается как простуда. Иногда довольно тяжёлая. С температурой под 40. Впрочем быстро (за 1 - 2 дня) проходит. Пока никто из привитых знакомых коронавирусом не болел. И каких то неприятных последствий (после изначальной простуды) - не замечал.
Много противопоказаний (не успели проверить, и максимально перестраховываются). Мне например, в 32 - категорически противопоказана.