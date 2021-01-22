ЄС про закупівлю Угорщиною російської вакцини проти COVID-19: "Має право"

Єврокомісія прокоментувала укладення Угорщиною контракту з РФ на постачання російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Стефан Де Кеєрсмакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо країна - член ЄС хоче укласти контракт з виробниками вакцини, які не мають контракту з Єврокомісією і не входять до стратегії ЄС щодо вакцинації, вона має право це зробити", - сказав Кеєрсмакер.

При цьому в Єврокомісії зауважили, що будуть наполягати на тому, щоб вакцини відповідали критеріям безпеки та ефективності.

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