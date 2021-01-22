Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы, - Таран
Министерство обороны Украины готово увеличить финансирование перспективных проектов украинского ракетной программы.
Об этом руководитель оборонного ведомства Андрей Таран заявил по итогам рабочего визита на предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ" Южное", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны..
И.о. Генерального директора ГП "КБ" Южное "Александр Кушнарев ознакомил гостей с ходом работ над проектами оборонной и космической тематики, по которым сейчас работают на предприятии. Особое внимание было уделено военным разработкам, спутникам и международным космическим проектам.
"Министерство обороны в последнее время активизировало работу по наращиванию нашего ракетного щита. Поэтому, помимо прочего, здесь, в Днепре, нас интересуют перспективные разработки в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины. Для этого Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы", - заявил Таран.
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десятки лет "не могут" паршивую сделать ракету средней дальности, хотя раньше делали межгалактическую "Сатану" - воистину чудо техники !!!!
Коростышев сумел за пару лет склепать то, что кацапы делали 20 лет !!