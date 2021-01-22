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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы, - Таран

Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы, - Таран

Министерство обороны Украины готово увеличить финансирование перспективных проектов украинского ракетной программы.

Об этом руководитель оборонного ведомства Андрей Таран заявил по итогам рабочего визита на предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ" Южное", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны..

И.о. Генерального директора ГП "КБ" Южное "Александр Кушнарев ознакомил гостей с ходом работ над проектами оборонной и космической тематики, по которым сейчас работают на предприятии. Особое внимание было уделено военным разработкам, спутникам и международным космическим проектам.

"Министерство обороны в последнее время активизировало работу по наращиванию нашего ракетного щита. Поэтому, помимо прочего, здесь, в Днепре, нас интересуют перспективные разработки в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины. Для этого Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы", - заявил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"

Автор: 

армия (8493) крылатые ракеты (878) оборона (5199) ракеты (3556) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+3
Двое суток, как Байден принял присягу, а Тарган уже и ракетную программу готов расширить. Ту, что при нём свернули. Что же будет через месяц?!
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22.01.2021 15:27
+3
готово???, да вы блин вылизывать должны ВСЕХ, что б выделялись средства на закупку, НИОКР нашего и импортного оборудования!!!!
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22.01.2021 15:29
+1
В нас в Украине - все в будущем...Все будет - но по факту ничего НЕТУ....(кроме дорог- их строят)....КБ Южное - я так понял только и делает что КИДАЕТ государство....То космодром в Бразилии построят - то еще что-то....Я б ему и копейки не дал бы.А вот ЛУЧь финансировал бы по полной..."Сокол 300" и "Нептун"..все остальное- сделают - дать денег ....а на перспективу денег не давал бы....
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22.01.2021 15:40
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Двое суток, как Байден принял присягу, а Тарган уже и ракетную программу готов расширить. Ту, что при нём свернули. Что же будет через месяц?!
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22.01.2021 15:27 Ответить
Пригадую ,що 3 роки тому тодішній секретар РНБО Турчинов заявляв, що Південмаш готує нові ракети для Градів із дальністю 45 км. Далі добавив. Якщо не обманять... Як в воду дивився. Так що по факту в нас один Луч в царстві відсталості Укроборонпрому.
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22.01.2021 16:36 Ответить
готово???, да вы блин вылизывать должны ВСЕХ, что б выделялись средства на закупку, НИОКР нашего и импортного оборудования!!!!
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22.01.2021 15:29 Ответить
можна відосік, як саме він заявив, ротом? таран? фальцетом?
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22.01.2021 15:34 Ответить
В нас в Украине - все в будущем...Все будет - но по факту ничего НЕТУ....(кроме дорог- их строят)....КБ Южное - я так понял только и делает что КИДАЕТ государство....То космодром в Бразилии построят - то еще что-то....Я б ему и копейки не дал бы.А вот ЛУЧь финансировал бы по полной..."Сокол 300" и "Нептун"..все остальное- сделают - дать денег ....а на перспективу денег не давал бы....
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22.01.2021 15:40 Ответить
КБ Южное, по моему предвзятому мнению, занимается откровенным саботажем -

десятки лет "не могут" паршивую сделать ракету средней дальности, хотя раньше делали межгалактическую "Сатану" - воистину чудо техники !!!!
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22.01.2021 15:45 Ответить
По "Сатане" было сумасшедшее финансирование и по башке давали в случае провала, хотя народ и сам понимал всю ответственность. Ещё люди живы, так что могут рассказать, как работали. Да и тема эта была передовой в Совке. А сейчас в Украине ничего из этого нет, кроме набора бесконечной демагогии и откровенного непрофессионализма. Я так подозреваю, уже что-то хотят мутануть с "Лучём", многим глаза мозолит и шаловливые ручонки хотят потоков в свои кармашки
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22.01.2021 16:13 Ответить
За те деньги, что сожрало Южное за десятки лет, они могли бы несколько моделей "першингов" с "искандерами" сделать

Коростышев сумел за пару лет склепать то, что кацапы делали 20 лет !!
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22.01.2021 16:19 Ответить
Коростылев !
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22.01.2021 16:20 Ответить
Фантазёр вы однако сударь Не зря на ракетчиков долго учились раньше и ещё дольше работали на производстве, чтобы проникнуться Ракетами. А сегодня с наскока, с дивана, через видосики и Тик-Токи народец "воюет"
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22.01.2021 16:26 Ответить
Ти диви що майбутній чарівний копняк Байдена робе з гальманутими падлами.
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22.01.2021 16:43 Ответить
 
 