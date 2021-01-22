Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы, - Таран

Министерство обороны Украины готово увеличить финансирование перспективных проектов украинского ракетной программы.

Об этом руководитель оборонного ведомства Андрей Таран заявил по итогам рабочего визита на предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ" Южное", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны..

И.о. Генерального директора ГП "КБ" Южное "Александр Кушнарев ознакомил гостей с ходом работ над проектами оборонной и космической тематики, по которым сейчас работают на предприятии. Особое внимание было уделено военным разработкам, спутникам и международным космическим проектам.

"Министерство обороны в последнее время активизировало работу по наращиванию нашего ракетного щита. Поэтому, помимо прочего, здесь, в Днепре, нас интересуют перспективные разработки в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины. Для этого Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы", - заявил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"