Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми, - Таран

Міністерство оборони України готове збільшити фінансування перспективних проєктів української ракетної програми.

Про це керівник оборонного відомства Андрій Таран заявив за підсумками робочого візиту на підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" і ДП "КБ "Південне", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Т.в.о. Генерального директора ДП "КБ "Південне" Олександр Кушнарьов ознайомив Віцепрем’єр-міністра та Міністра оборони з ходом робіт над проектами оборонної та космічної тематики, за якими зараз працюють на підприємстві. Особливу увагу було приділено військовим розробкам, супутникам та міжнародним космічним проєктам.

"Міністерство оборони останнім часом активізувало роботу над нарощенням нашого ракетного щита. Тому, крім іншого, тут, у Дніпрі, нас цікавлять перспективні розробки у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України. Для цього Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми", - заявив Таран.

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