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Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми, - Таран

Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми, - Таран

Міністерство оборони України готове збільшити фінансування перспективних проєктів української ракетної програми.

Про це керівник оборонного відомства Андрій Таран заявив за підсумками робочого візиту на підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" і ДП "КБ "Південне", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Т.в.о. Генерального директора ДП "КБ "Південне" Олександр Кушнарьов ознайомив Віцепрем’єр-міністра та Міністра оборони з ходом робіт над проектами оборонної та космічної тематики, за якими зараз працюють на підприємстві. Особливу увагу було приділено військовим розробкам, супутникам та міжнародним космічним проєктам.

"Міністерство оборони останнім часом активізувало роботу над нарощенням нашого ракетного щита. Тому, крім іншого, тут, у Дніпрі, нас цікавлять перспективні розробки у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України. Для цього Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми", - заявив Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гусєв про реформування "Укроборонпрому": Для початку Рада має ухвалити відповідний законопроєкт. Буде створено два великі холдинги

Автор: 

армія (3768) крилаті ракети (1070) оборона (4772) ракети (4009) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+3
Двое суток, как Байден принял присягу, а Тарган уже и ракетную программу готов расширить. Ту, что при нём свернули. Что же будет через месяц?!
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22.01.2021 15:27
+3
готово???, да вы блин вылизывать должны ВСЕХ, что б выделялись средства на закупку, НИОКР нашего и импортного оборудования!!!!
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22.01.2021 15:29
+1
В нас в Украине - все в будущем...Все будет - но по факту ничего НЕТУ....(кроме дорог- их строят)....КБ Южное - я так понял только и делает что КИДАЕТ государство....То космодром в Бразилии построят - то еще что-то....Я б ему и копейки не дал бы.А вот ЛУЧь финансировал бы по полной..."Сокол 300" и "Нептун"..все остальное- сделают - дать денег ....а на перспективу денег не давал бы....
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22.01.2021 15:40
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Двое суток, как Байден принял присягу, а Тарган уже и ракетную программу готов расширить. Ту, что при нём свернули. Что же будет через месяц?!
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22.01.2021 15:27 Відповісти
Пригадую ,що 3 роки тому тодішній секретар РНБО Турчинов заявляв, що Південмаш готує нові ракети для Градів із дальністю 45 км. Далі добавив. Якщо не обманять... Як в воду дивився. Так що по факту в нас один Луч в царстві відсталості Укроборонпрому.
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22.01.2021 16:36 Відповісти
готово???, да вы блин вылизывать должны ВСЕХ, что б выделялись средства на закупку, НИОКР нашего и импортного оборудования!!!!
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22.01.2021 15:29 Відповісти
можна відосік, як саме він заявив, ротом? таран? фальцетом?
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22.01.2021 15:34 Відповісти
В нас в Украине - все в будущем...Все будет - но по факту ничего НЕТУ....(кроме дорог- их строят)....КБ Южное - я так понял только и делает что КИДАЕТ государство....То космодром в Бразилии построят - то еще что-то....Я б ему и копейки не дал бы.А вот ЛУЧь финансировал бы по полной..."Сокол 300" и "Нептун"..все остальное- сделают - дать денег ....а на перспективу денег не давал бы....
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22.01.2021 15:40 Відповісти
КБ Южное, по моему предвзятому мнению, занимается откровенным саботажем -

десятки лет "не могут" паршивую сделать ракету средней дальности, хотя раньше делали межгалактическую "Сатану" - воистину чудо техники !!!!
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22.01.2021 15:45 Відповісти
По "Сатане" было сумасшедшее финансирование и по башке давали в случае провала, хотя народ и сам понимал всю ответственность. Ещё люди живы, так что могут рассказать, как работали. Да и тема эта была передовой в Совке. А сейчас в Украине ничего из этого нет, кроме набора бесконечной демагогии и откровенного непрофессионализма. Я так подозреваю, уже что-то хотят мутануть с "Лучём", многим глаза мозолит и шаловливые ручонки хотят потоков в свои кармашки
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22.01.2021 16:13 Відповісти
За те деньги, что сожрало Южное за десятки лет, они могли бы несколько моделей "першингов" с "искандерами" сделать

Коростышев сумел за пару лет склепать то, что кацапы делали 20 лет !!
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22.01.2021 16:19 Відповісти
Коростылев !
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22.01.2021 16:20 Відповісти
Фантазёр вы однако сударь Не зря на ракетчиков долго учились раньше и ещё дольше работали на производстве, чтобы проникнуться Ракетами. А сегодня с наскока, с дивана, через видосики и Тик-Токи народец "воюет"
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22.01.2021 16:26 Відповісти
Ти диви що майбутній чарівний копняк Байдена робе з гальманутими падлами.
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22.01.2021 16:43 Відповісти
 
 