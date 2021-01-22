Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД
Консолидация усилий всех украинцев - мощное оружие для восстановления территориальной целостности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Акт Объединения определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации. Сегодня, как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности. Именно эти ценности Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
"Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановления территориальной целостности", - добавили в МИД.
Отмечается, что одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом.
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Татарова, Єрмака, Дубинського, Бужанського, ...
Кланятись в ноги вам за це?
А ЗА кого?
Не знайдеш днем з вогнем.
Рейтинг Зе-влади на сьогодні не більше 10%.
Людей було ошукано і, відповідно, підтримка цієї влади українцями з 30% знизилась до 10%.
Теж саме раніше відбулося і з Рошеном.
Саме так і має бути, коли влада антинародна
Насправді не має значення за кого: Бойка, Рабіновича чи Медведчука - аби людина була хороша
и кума Сережу Петровича шоб выпустили заранее с зоны, он же невиноватаяя
я бы не праздновал это, и не праздную.... наверное
Все, як у Сталіна: чим міцніший соціалізм, тим підступніший внутрішній ворог, тим гострішою є класова боротьба?
До речі, Симон Васильович ніколи цієї фрази не вимовляв. В усякому разі, в серйозних джерелах її нема. Писав про московських вошів, про «своїх» гнид, але не називав їх «українськими». І того, що вони страшніші за московських, - теж немає.
А якщо так - то це фейк, пропагандистська міна-розтяжка, невідомо ким і коли поставлена, аби був привід підозрювати одне одного. Аби слово «українська» асоціювалося із словом «гнида». Підстава для одних українців вважати гнидами інших. Хіба ви цього не відчуваєте?
Це - фантом війни на винищення, війни в кордонах однієї нації.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854910-golovnim-kalibrom-po-svoih-aki-instrumenti-informvijni-nepripustimi-u-vikoristanni.html
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БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
Пару слів про сайт "ланцюг соборності", організований горілчаною фірмою для реклами.
Суть: реєструєшся з фейсбуку і наносиш на карту свою аватарку. Ланцюг має йти з Києва до Симферополя.
Це класичний збір приватних даних для подальної реклами й розсилок...
Проводиться компанією Баядера, одним із найбільших виробників горілки України. Збирають пошту і фото (мінімум) або все, що є у вашому фейсі (так реєструється більшість).
Зверніть увагу на напис внизу, який ніхто не читає: "Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних".
Спочатку написано "Компанія не збирає... та не обробляє... персональні дані... для маркетингових цілей".
При цьому, вже наступний абзац говорить таке: "Ваші персональні дані можуть бути розкриті".
І найцікавіше в самому кінці: ми все-таки ВИКОРИСТОВУЄМО cookies із рекламими цілями. Анонімізовано, проте, ви також надаєте нам пошту, ім'я і фото, тому анонімність відміняється.
Насправді, весь цей хайп - просто реклама посередньої водяри
Будьте здорові.