РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13005 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 100 46

Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД

Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД

Консолидация усилий всех украинцев - мощное оружие для восстановления территориальной целостности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Акт Объединения определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации. Сегодня, как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности. Именно эти ценности Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

"Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановления территориальной целостности", - добавили в МИД.

Отмечается, что одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом.

Также читайте: Кулеба попросил главу МИД Китая помочь ускорить экспорт в Украину COVID-вакцины

Автор: 

День Соборности Украины (265) МИД (6937) россия (95393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Соборності та єдності України насамперед загрожують малороси, що зараз опинилися при владі та їх друзякі-колаборанти "зажопівці"
показать весь комментарий
22.01.2021 15:47
+8
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 9749
показать весь комментарий
22.01.2021 15:52
+6
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 6036
показать весь комментарий
22.01.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотілося б почути (прочитати) детальніше про роботу з об'єднання, яку наразі нібито здійснює МЗС...
показать весь комментарий
22.01.2021 15:47 Ответить
Соборності та єдності України насамперед загрожують малороси, що зараз опинилися при владі та їх друзякі-колаборанти "зажопівці"
показать весь комментарий
22.01.2021 15:47 Ответить
Точно! Навіть тут на сайті декілька десятків малоросів тут вже другий рік поливають брудом весь народ України за те, що той їх святу свиню від корита влади відсунув.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:57 Ответить
А кого ви присунули натомість?
Татарова, Єрмака, Дубинського, Бужанського, ...
Кланятись в ноги вам за це?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:27 Ответить
Хто такі оті "ви"? Чому у вас усі громадяни України - агенти кримля?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:28 Ответить
Ну ви ж особисто голосували не за Порошенка в другому туру.
А ЗА кого?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:30 Ответить
З гівна краще гівно не обирав.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:36 Ответить
Не ходили на вибори?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:43 Ответить
Саме так. На другий тур не ходив.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:47 Ответить
Розвіялись як дим "73%" ..........
Не знайдеш днем з вогнем.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:55 Ответить
Це нормально.

Рейтинг Зе-влади на сьогодні не більше 10%.
Людей було ошукано і, відповідно, підтримка цієї влади українцями з 30% знизилась до 10%.
Теж саме раніше відбулося і з Рошеном.
Саме так і має бути, коли влада антинародна
показать весь комментарий
22.01.2021 17:42 Ответить
Нормально, що вони не зізнаються, що голосували за нього?
показать весь комментарий
22.01.2021 18:15 Ответить
Я б не став так стверджувати. Хтось зізнається, а хтось ні. Це не сутєво. Важливо те, що більшість з них зрозуміли свою помилку, тож надалі намагатимуться її не допустити або ж виправити
показать весь комментарий
22.01.2021 18:33 Ответить
Проголосувавши за Бойка, який обіцяє майже комунізм?
показать весь комментарий
22.01.2021 18:43 Ответить
Ви просто природжений аналітик.

Насправді не має значення за кого: Бойка, Рабіновича чи Медведчука - аби людина була хороша
показать весь комментарий
22.01.2021 19:08 Ответить
Перераховані хороші?
показать весь комментарий
22.01.2021 19:11 Ответить
Якщо ви вже так вирішили, що всі вони мають проголосувати за Бойка, то певно він для них стане взірцем
показать весь комментарий
22.01.2021 19:25 Ответить
Я спитала про Вашу оцінку цих персонажів.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:29 Ответить
Афанасій,ми бачимо,до чого ти клонеш і кого порівнюєш. Але "та влада" була ,на Диво,чомусь Державна,бо вона країну збергла,відновила багато чого і створила армію,яку ні тобі ,ні іншим не розвалити,як би хтось не намагався. Ібо "та влада" залишила те,чого боїться і путлєр ,і інші. Навіть сам Зеленський боїться,тому і призначив в "генерали" собі подібних. А вона,армія,як Дкржава Україна...ЖИВЕ.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:31 Ответить
Та "свиня", ботосрань, країну врятувала,як один кабан за свій дуб боровся і відстояв його. А що ти відстоювала,білочка? Мабуть шише своє і свою пузнасту задницю!
показать весь комментарий
16.02.2021 17:24 Ответить
Коррупция разъедающая страну изнутри ещё больше угрожает соборности чем агрессия, но евреи и воры об этом не только не говорят, но и не грустят.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:47 Ответить
Посадить всех! но если шо, то кум Вася шоб пооешал...А шо таке? Просто вот это..., ну и кумаВ
и кума Сережу Петровича шоб выпустили заранее с зоны, он же невиноватаяя
показать весь комментарий
22.01.2021 15:57 Ответить
... и пiд-рашки внутри Украины.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:47 Ответить
несомненно и туПин куйло!
показать весь комментарий
22.01.2021 15:48 Ответить
И наваляльный - его последыш...
показать весь комментарий
22.01.2021 15:50 Ответить
Бла бла бла ,лозунги о всём хорошем. И что конкретно сделано? Что вы можете предъявить?
показать весь комментарий
22.01.2021 15:50 Ответить
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 9749
показать весь комментарий
22.01.2021 15:52 Ответить
так миллионы солдиков должны были встречать красножопых огнем, а не .... сори... так и было... кушать детей. потом, а аще ротом - весоло дидывоевать заСралина.
я бы не праздновал это, и не праздную.... наверное
показать весь комментарий
22.01.2021 15:53 Ответить
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 7775
показать весь комментарий
22.01.2021 15:54 Ответить
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 6036
показать весь комментарий
22.01.2021 16:01 Ответить
Эммм... Не понял. Порошенко таки продолжает наживаться на войне?🤔
показать весь комментарий
22.01.2021 15:59 Ответить
Более страшный враг тот, который внутри, а не тот который снаружи... Когда уже холопы поймут, что их внимание просто отвлекают, дабы они его не обращали на то , что творят и творили паршивые выродки из состава национального меньшинства, которое уже много лет паразитирует на украинской земле.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:59 Ответить
из состава национального меньшинства - ти маєш на увазі русскіх?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:04 Ответить
Дурачок от рождения, или сам пренадлежишь к тому самому национальному меньшинстау?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:32 Ответить
Русскіх любішъ?
показать весь комментарий
22.01.2021 17:12 Ответить
Ну ти ж любиш.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:46 Ответить
А ти русскіх любішъ?
показать весь комментарий
22.01.2021 18:17 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
показать весь комментарий
22.01.2021 16:19 Ответить
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди», цитують Симона Петлюру. Навіть колеги-журналісти впевнені: а що тут не так? Хіба внутрішній ворог не підступніший за зовнішнього? Хіба умовний Шуфрич не гірший за умовного Гіркіна?
Все, як у Сталіна: чим міцніший соціалізм, тим підступніший внутрішній ворог, тим гострішою є класова боротьба?
До речі, Симон Васильович ніколи цієї фрази не вимовляв. В усякому разі, в серйозних джерелах її нема. Писав про московських вошів, про «своїх» гнид, але не називав їх «українськими». І того, що вони страшніші за московських, - теж немає.
А якщо так - то це фейк, пропагандистська міна-розтяжка, невідомо ким і коли поставлена, аби був привід підозрювати одне одного. Аби слово «українська» асоціювалося із словом «гнида». Підстава для одних українців вважати гнидами інших. Хіба ви цього не відчуваєте?
Це - фантом війни на винищення, війни в кордонах однієї нації.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854910-golovnim-kalibrom-po-svoih-aki-instrumenti-informvijni-nepripustimi-u-vikoristanni.html
показать весь комментарий
22.01.2021 16:30 Ответить
.Не називайте умовного українця,котрий при владі,або поза нею , прислуговує інтересам російської держави -окупанта "українська гнида".щоби ,,бува гниду не образити .Чия міна і розтяжка?Чий фантом для життєдіяльності в Україні ворожих до її державності гнид?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:51 Ответить
Росії служать російські гниди. Чи російськомовні, що те ж саме. Будеш розповідати про русскаязичьний пєрєдок на Східному Фронті?
показать весь комментарий
22.01.2021 17:11 Ответить
Ти згорів .Де ти прочитав про російськомовних.? І не порівнюй хрен з дишлом.Російськомовні теж є патріотами України.Мова не про те,на якій хто спілкується, а про тих,хто відстоює інтереси України ,а хто інтереси окупанта і агресора
показать весь комментарий
22.01.2021 20:23 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

Пару слів про сайт "ланцюг соборності", організований горілчаною фірмою для реклами.
Суть: реєструєшся з фейсбуку і наносиш на карту свою аватарку. Ланцюг має йти з Києва до Симферополя.
Це класичний збір приватних даних для подальної реклами й розсилок...
Проводиться компанією Баядера, одним із найбільших виробників горілки України. Збирають пошту і фото (мінімум) або все, що є у вашому фейсі (так реєструється більшість).
Зверніть увагу на напис внизу, який ніхто не читає: "Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних".

Спочатку написано "Компанія не збирає... та не обробляє... персональні дані... для маркетингових цілей".
При цьому, вже наступний абзац говорить таке: "Ваші персональні дані можуть бути розкриті".

І найцікавіше в самому кінці: ми все-таки ВИКОРИСТОВУЄМО cookies із рекламими цілями. Анонімізовано, проте, ви також надаєте нам пошту, ім'я і фото, тому анонімність відміняється.
Насправді, весь цей хайп - просто реклама посередньої водяри
Будьте здорові.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:24 Ответить
Возмемся за руки друзья... от зараз , коли жодна оборонна програма за 2020 не виконана. Може окупантів повітряними кульками з написом щодо оцінки хто є Путін, виженемо, може свічками і молебнем звільнимо землі, чи отче наш будем співати перед танками РФ (бо зброю влада боїться давати). Якась одна пацифістка шизофренія. Зброю громадянам - зась, тероборону - зась, новітню зброю -зась. А чим же воювати ? А , набрати боргів на 100 млрд доларів і здатись ворогу, щоб розвалити економіку окупантів дефолтом. А РФ попре обов'язково, бо коли ще в них буде шанс колоти до Криму коридор, чи щоб в України був кріт СЗР РФ так близько біля тіла тупого президента, як ассасін при дворі Сельджукидів?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:39 Ответить
Соборности в первую очередь грозит своя внутрення вата, а уж потом все остальные.
показать весь комментарий
22.01.2021 18:14 Ответить
Це ми знаємо...ніщо так не об'єднує, як спільний ворог, а найбільшими ворогами українців є самі українці...мабуть це треба у Конституції записати, як національну ідею...
показать весь комментарий
22.01.2021 18:21 Ответить
 
 