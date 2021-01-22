Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД

Консолидация усилий всех украинцев - мощное оружие для восстановления территориальной целостности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Акт Объединения определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации. Сегодня, как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности. Именно эти ценности Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

"Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановления территориальной целостности", - добавили в МИД.

Отмечается, что одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом.

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