Соборності та єдності України загрожує російська збройна агресія, - МЗС
Консолідація зусиль всіх українців - потужна зброя для відновлення територіальної цілісності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Акт Злуки визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації. Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії", - йдеться в повідомленні.
"Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності", - додали в МЗС.
Зазначається, що одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України було і залишається об'єднання українців по всьому світу і захист співвітчизників за кордоном.
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Татарова, Єрмака, Дубинського, Бужанського, ...
Кланятись в ноги вам за це?
А ЗА кого?
Не знайдеш днем з вогнем.
Рейтинг Зе-влади на сьогодні не більше 10%.
Людей було ошукано і, відповідно, підтримка цієї влади українцями з 30% знизилась до 10%.
Теж саме раніше відбулося і з Рошеном.
Саме так і має бути, коли влада антинародна
Насправді не має значення за кого: Бойка, Рабіновича чи Медведчука - аби людина була хороша
и кума Сережу Петровича шоб выпустили заранее с зоны, он же невиноватаяя
я бы не праздновал это, и не праздную.... наверное
Все, як у Сталіна: чим міцніший соціалізм, тим підступніший внутрішній ворог, тим гострішою є класова боротьба?
До речі, Симон Васильович ніколи цієї фрази не вимовляв. В усякому разі, в серйозних джерелах її нема. Писав про московських вошів, про «своїх» гнид, але не називав їх «українськими». І того, що вони страшніші за московських, - теж немає.
А якщо так - то це фейк, пропагандистська міна-розтяжка, невідомо ким і коли поставлена, аби був привід підозрювати одне одного. Аби слово «українська» асоціювалося із словом «гнида». Підстава для одних українців вважати гнидами інших. Хіба ви цього не відчуваєте?
Це - фантом війни на винищення, війни в кордонах однієї нації.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854910-golovnim-kalibrom-po-svoih-aki-instrumenti-informvijni-nepripustimi-u-vikoristanni.html
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БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
Пару слів про сайт "ланцюг соборності", організований горілчаною фірмою для реклами.
Суть: реєструєшся з фейсбуку і наносиш на карту свою аватарку. Ланцюг має йти з Києва до Симферополя.
Це класичний збір приватних даних для подальної реклами й розсилок...
Проводиться компанією Баядера, одним із найбільших виробників горілки України. Збирають пошту і фото (мінімум) або все, що є у вашому фейсі (так реєструється більшість).
Зверніть увагу на напис внизу, який ніхто не читає: "Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних".
Спочатку написано "Компанія не збирає... та не обробляє... персональні дані... для маркетингових цілей".
При цьому, вже наступний абзац говорить таке: "Ваші персональні дані можуть бути розкриті".
І найцікавіше в самому кінці: ми все-таки ВИКОРИСТОВУЄМО cookies із рекламими цілями. Анонімізовано, проте, ви також надаєте нам пошту, ім'я і фото, тому анонімність відміняється.
Насправді, весь цей хайп - просто реклама посередньої водяри
Будьте здорові.