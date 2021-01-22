Соборності та єдності України загрожує російська збройна агресія, - МЗС

Консолідація зусиль всіх українців - потужна зброя для відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Акт Злуки визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації. Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

"Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності", - додали в МЗС.

Зазначається, що одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України було і залишається об'єднання українців по всьому світу і захист співвітчизників за кордоном.

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