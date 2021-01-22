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Новини Агресія Росії проти України
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Соборності та єдності України загрожує російська збройна агресія, - МЗС

Соборності та єдності України загрожує російська збройна агресія, - МЗС

Консолідація зусиль всіх українців - потужна зброя для відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Акт Злуки визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації. Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

"Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності", - додали в МЗС.

Зазначається, що одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України було і залишається об'єднання українців по всьому світу і захист співвітчизників за кордоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посольство США в День Соборності нагадало РФ про Донбас і Крим: Росія має поважати територіальну цілісність України. ВIДЕО

Автор: 

День Соборності України (84) МЗС (4110) росія (64969)


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Топ коментарі
+13
Соборності та єдності України насамперед загрожують малороси, що зараз опинилися при владі та їх друзякі-колаборанти "зажопівці"
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22.01.2021 15:47
+8
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 9749
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22.01.2021 15:52
+6
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 6036
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22.01.2021 16:01
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Хотілося б почути (прочитати) детальніше про роботу з об'єднання, яку наразі нібито здійснює МЗС...
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22.01.2021 15:47 Відповісти
Соборності та єдності України насамперед загрожують малороси, що зараз опинилися при владі та їх друзякі-колаборанти "зажопівці"
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22.01.2021 15:47 Відповісти
Точно! Навіть тут на сайті декілька десятків малоросів тут вже другий рік поливають брудом весь народ України за те, що той їх святу свиню від корита влади відсунув.
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22.01.2021 15:57 Відповісти
А кого ви присунули натомість?
Татарова, Єрмака, Дубинського, Бужанського, ...
Кланятись в ноги вам за це?
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22.01.2021 16:27 Відповісти
Хто такі оті "ви"? Чому у вас усі громадяни України - агенти кримля?
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22.01.2021 16:28 Відповісти
Ну ви ж особисто голосували не за Порошенка в другому туру.
А ЗА кого?
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22.01.2021 16:30 Відповісти
З гівна краще гівно не обирав.
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22.01.2021 16:36 Відповісти
Не ходили на вибори?
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22.01.2021 16:43 Відповісти
Саме так. На другий тур не ходив.
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22.01.2021 16:47 Відповісти
Розвіялись як дим "73%" ..........
Не знайдеш днем з вогнем.
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22.01.2021 16:55 Відповісти
Це нормально.

Рейтинг Зе-влади на сьогодні не більше 10%.
Людей було ошукано і, відповідно, підтримка цієї влади українцями з 30% знизилась до 10%.
Теж саме раніше відбулося і з Рошеном.
Саме так і має бути, коли влада антинародна
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Нормально, що вони не зізнаються, що голосували за нього?
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22.01.2021 18:15 Відповісти
Я б не став так стверджувати. Хтось зізнається, а хтось ні. Це не сутєво. Важливо те, що більшість з них зрозуміли свою помилку, тож надалі намагатимуться її не допустити або ж виправити
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22.01.2021 18:33 Відповісти
Проголосувавши за Бойка, який обіцяє майже комунізм?
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22.01.2021 18:43 Відповісти
Ви просто природжений аналітик.

Насправді не має значення за кого: Бойка, Рабіновича чи Медведчука - аби людина була хороша
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22.01.2021 19:08 Відповісти
Перераховані хороші?
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22.01.2021 19:11 Відповісти
Якщо ви вже так вирішили, що всі вони мають проголосувати за Бойка, то певно він для них стане взірцем
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22.01.2021 19:25 Відповісти
Я спитала про Вашу оцінку цих персонажів.
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22.01.2021 19:29 Відповісти
Афанасій,ми бачимо,до чого ти клонеш і кого порівнюєш. Але "та влада" була ,на Диво,чомусь Державна,бо вона країну збергла,відновила багато чого і створила армію,яку ні тобі ,ні іншим не розвалити,як би хтось не намагався. Ібо "та влада" залишила те,чого боїться і путлєр ,і інші. Навіть сам Зеленський боїться,тому і призначив в "генерали" собі подібних. А вона,армія,як Дкржава Україна...ЖИВЕ.
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16.02.2021 17:31 Відповісти
Та "свиня", ботосрань, країну врятувала,як один кабан за свій дуб боровся і відстояв його. А що ти відстоювала,білочка? Мабуть шише своє і свою пузнасту задницю!
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16.02.2021 17:24 Відповісти
Коррупция разъедающая страну изнутри ещё больше угрожает соборности чем агрессия, но евреи и воры об этом не только не говорят, но и не грустят.
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22.01.2021 15:47 Відповісти
Посадить всех! но если шо, то кум Вася шоб пооешал...А шо таке? Просто вот это..., ну и кумаВ
и кума Сережу Петровича шоб выпустили заранее с зоны, он же невиноватаяя
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22.01.2021 15:57 Відповісти
... и пiд-рашки внутри Украины.
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22.01.2021 15:47 Відповісти
несомненно и туПин куйло!
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22.01.2021 15:48 Відповісти
И наваляльный - его последыш...
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22.01.2021 15:50 Відповісти
Бла бла бла ,лозунги о всём хорошем. И что конкретно сделано? Что вы можете предъявить?
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22.01.2021 15:50 Відповісти
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 9749
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22.01.2021 15:52 Відповісти
так миллионы солдиков должны были встречать красножопых огнем, а не .... сори... так и было... кушать детей. потом, а аще ротом - весоло дидывоевать заСралина.
я бы не праздновал это, и не праздную.... наверное
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22.01.2021 15:53 Відповісти
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 7775
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22.01.2021 15:54 Відповісти
Соборности и единству Украины грозит российская вооруженная агрессия, - МИД - Цензор.НЕТ 6036
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22.01.2021 16:01 Відповісти
Эммм... Не понял. Порошенко таки продолжает наживаться на войне?🤔
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Более страшный враг тот, который внутри, а не тот который снаружи... Когда уже холопы поймут, что их внимание просто отвлекают, дабы они его не обращали на то , что творят и творили паршивые выродки из состава национального меньшинства, которое уже много лет паразитирует на украинской земле.
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22.01.2021 15:59 Відповісти
из состава национального меньшинства - ти маєш на увазі русскіх?
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22.01.2021 16:04 Відповісти
Дурачок от рождения, или сам пренадлежишь к тому самому национальному меньшинстау?
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Русскіх любішъ?
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22.01.2021 17:12 Відповісти
Ну ти ж любиш.
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22.01.2021 17:46 Відповісти
А ти русскіх любішъ?
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22.01.2021 18:17 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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22.01.2021 16:19 Відповісти
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди», цитують Симона Петлюру. Навіть колеги-журналісти впевнені: а що тут не так? Хіба внутрішній ворог не підступніший за зовнішнього? Хіба умовний Шуфрич не гірший за умовного Гіркіна?
Все, як у Сталіна: чим міцніший соціалізм, тим підступніший внутрішній ворог, тим гострішою є класова боротьба?
До речі, Симон Васильович ніколи цієї фрази не вимовляв. В усякому разі, в серйозних джерелах її нема. Писав про московських вошів, про «своїх» гнид, але не називав їх «українськими». І того, що вони страшніші за московських, - теж немає.
А якщо так - то це фейк, пропагандистська міна-розтяжка, невідомо ким і коли поставлена, аби був привід підозрювати одне одного. Аби слово «українська» асоціювалося із словом «гнида». Підстава для одних українців вважати гнидами інших. Хіба ви цього не відчуваєте?
Це - фантом війни на винищення, війни в кордонах однієї нації.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854910-golovnim-kalibrom-po-svoih-aki-instrumenti-informvijni-nepripustimi-u-vikoristanni.html
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22.01.2021 16:30 Відповісти
.Не називайте умовного українця,котрий при владі,або поза нею , прислуговує інтересам російської держави -окупанта "українська гнида".щоби ,,бува гниду не образити .Чия міна і розтяжка?Чий фантом для життєдіяльності в Україні ворожих до її державності гнид?
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22.01.2021 16:51 Відповісти
Росії служать російські гниди. Чи російськомовні, що те ж саме. Будеш розповідати про русскаязичьний пєрєдок на Східному Фронті?
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22.01.2021 17:11 Відповісти
Ти згорів .Де ти прочитав про російськомовних.? І не порівнюй хрен з дишлом.Російськомовні теж є патріотами України.Мова не про те,на якій хто спілкується, а про тих,хто відстоює інтереси України ,а хто інтереси окупанта і агресора
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22.01.2021 20:23 Відповісти
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

Пару слів про сайт "ланцюг соборності", організований горілчаною фірмою для реклами.
Суть: реєструєшся з фейсбуку і наносиш на карту свою аватарку. Ланцюг має йти з Києва до Симферополя.
Це класичний збір приватних даних для подальної реклами й розсилок...
Проводиться компанією Баядера, одним із найбільших виробників горілки України. Збирають пошту і фото (мінімум) або все, що є у вашому фейсі (так реєструється більшість).
Зверніть увагу на напис внизу, який ніхто не читає: "Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних".

Спочатку написано "Компанія не збирає... та не обробляє... персональні дані... для маркетингових цілей".
При цьому, вже наступний абзац говорить таке: "Ваші персональні дані можуть бути розкриті".

І найцікавіше в самому кінці: ми все-таки ВИКОРИСТОВУЄМО cookies із рекламими цілями. Анонімізовано, проте, ви також надаєте нам пошту, ім'я і фото, тому анонімність відміняється.
Насправді, весь цей хайп - просто реклама посередньої водяри
Будьте здорові.
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22.01.2021 16:24 Відповісти
Возмемся за руки друзья... от зараз , коли жодна оборонна програма за 2020 не виконана. Може окупантів повітряними кульками з написом щодо оцінки хто є Путін, виженемо, може свічками і молебнем звільнимо землі, чи отче наш будем співати перед танками РФ (бо зброю влада боїться давати). Якась одна пацифістка шизофренія. Зброю громадянам - зась, тероборону - зась, новітню зброю -зась. А чим же воювати ? А , набрати боргів на 100 млрд доларів і здатись ворогу, щоб розвалити економіку окупантів дефолтом. А РФ попре обов'язково, бо коли ще в них буде шанс колоти до Криму коридор, чи щоб в України був кріт СЗР РФ так близько біля тіла тупого президента, як ассасін при дворі Сельджукидів?
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22.01.2021 16:39 Відповісти
Соборности в первую очередь грозит своя внутрення вата, а уж потом все остальные.
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22.01.2021 18:14 Відповісти
Це ми знаємо...ніщо так не об'єднує, як спільний ворог, а найбільшими ворогами українців є самі українці...мабуть це треба у Конституції записати, як національну ідею...
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22.01.2021 18:21 Відповісти
 
 