РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12856 посетителей онлайн
Новости
2 140 11

Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ. ФОТО

Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины пресекла на Днепропетровщине деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе проведения многоэтапной спецоперации оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники принадлежат к одной из ветвей так называемой преступной группировки "Двадцатовские". "Филиал" действует на территории Кривого Рога, где злоумышленники организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамин. Для обеспечения непрерывной деятельности нарколаборатории главари группировки наладили канал контрабандных поставок прекурсора псевдоэфедрин из одной из сопредельных стран.

В Украину прекурсор злоумышленники переправляли, пряча его в продуктах питания. Затем часть изготовленного метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей, а также контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке.

По оперативной информации, нарколаборатория действовала в течение не менее года, и ежемесячно производила более 10 килограммов метамфетамина стоимостью по ценам черного рынка более 8 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках начатого уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ разоблачили каналы контрабандного перемещения наркотиков и прекурсоров через территорию Украины, задокументировали неоднократные факты сбыта наркотиков участниками группировки.

Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ 01
Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ 02
Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ 03
Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ 04
В конце января текущего года на завершающем этапе спецоперации в Днепропетровской и Львовской областях правоохранители провели 20 обысков по адресам проживания активных участников группировки, а также по местам изготовления и хранения наркотиков. В результате проведения следственных действий изъяты почти 3 кг психотропов и 4,4 кг псевдоэфедрина.

Также обнаружены две единицы короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления метафетамина, наличные на сумму свыше 200 тыс. гривен и более 9000 долларов США, два устройства негласного получения информации, черная бухгалтерия, мобильные телефоны, банковские карты, пакеты с расфасованными наркотиками и другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении в сбыте наркотиков и прекурсоров. Что касается других участников группировки, процессуальное решение будет принято после завершения экспертиз изъятых предметов и веществ.

Главари ОПГ задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Автор: 

наркотики (2143) СБУ (19867) борьба с наркотиками (135)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
Каждый день они накрывают наркоторговцев, интересно где они вещдоки хранят? У них это все помещается ещё или им Банковая утилизировать помогает?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:52
+1
Так вот зачем Зе ездил к родителям в Кривой рог, курочек на фото выставил пюрешичку. А на самом деле вот вам и валодя
показать весь комментарий
22.01.2021 17:01
+1
И целый год полиция Днепропетровской области ничего о наркогруппировке не видела и не слышала. Если бы не СБУ так бы и дальше была слепой и глухой
показать весь комментарий
22.01.2021 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конкуренты президентскому бизнесу.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:48 Ответить
Каждый день они накрывают наркоторговцев, интересно где они вещдоки хранят? У них это все помещается ещё или им Банковая утилизировать помогает?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:52 Ответить
Так вот зачем Зе ездил к родителям в Кривой рог, курочек на фото выставил пюрешичку. А на самом деле вот вам и валодя
показать весь комментарий
22.01.2021 17:01 Ответить
А якже Язік? Як йому заправляти великого джипа, який купив жінці?
показать весь комментарий
22.01.2021 17:09 Ответить
Какой то неправильный мет на фото. Я точно знаю, что он синего цвета. В одном сериале видел, не скажу каком
показать весь комментарий
22.01.2021 17:10 Ответить
сопредельное государство
белорусь
через цыган все едет сюды...
бульбикам дает *****...
война идет по всем фронтам
показать весь комментарий
22.01.2021 17:17 Ответить
Після Києва, вже наркоторгівля є містоутворюючим економічним фактором і для Дніпра. Ця галузь дасть змогу розвинутись, і Києву, і Дніпру в великі , потужні, злочинні наркокартелі. МВФ - Ау!
показать весь комментарий
22.01.2021 17:22 Ответить
.. подозрительная активизация в СМИ Службы Баклановских Угодников..
походу проводится операция прикрытия пройо.ов Зели Свинюрочкы, та й запасы потерпевшей пополнить не помешает
показать весь комментарий
22.01.2021 17:24 Ответить
Петяботов поменьшало, заметил?
показать весь комментарий
22.01.2021 17:36 Ответить
..калибровку подправь
показать весь комментарий
23.01.2021 09:23 Ответить
И целый год полиция Днепропетровской области ничего о наркогруппировке не видела и не слышала. Если бы не СБУ так бы и дальше была слепой и глухой
показать весь комментарий
22.01.2021 18:44 Ответить
 
 