Пресечена деятельность крупной наркогруппировки на Днепропетровщине, которая ежемесячно производила 10 кг метамфетамина, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины пресекла на Днепропетровщине деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе проведения многоэтапной спецоперации оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники принадлежат к одной из ветвей так называемой преступной группировки "Двадцатовские". "Филиал" действует на территории Кривого Рога, где злоумышленники организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамин. Для обеспечения непрерывной деятельности нарколаборатории главари группировки наладили канал контрабандных поставок прекурсора псевдоэфедрин из одной из сопредельных стран.

В Украину прекурсор злоумышленники переправляли, пряча его в продуктах питания. Затем часть изготовленного метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей, а также контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке.

По оперативной информации, нарколаборатория действовала в течение не менее года, и ежемесячно производила более 10 килограммов метамфетамина стоимостью по ценам черного рынка более 8 млн гривен.

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В рамках начатого уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ разоблачили каналы контрабандного перемещения наркотиков и прекурсоров через территорию Украины, задокументировали неоднократные факты сбыта наркотиков участниками группировки.









В конце января текущего года на завершающем этапе спецоперации в Днепропетровской и Львовской областях правоохранители провели 20 обысков по адресам проживания активных участников группировки, а также по местам изготовления и хранения наркотиков. В результате проведения следственных действий изъяты почти 3 кг психотропов и 4,4 кг псевдоэфедрина.

Также обнаружены две единицы короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления метафетамина, наличные на сумму свыше 200 тыс. гривен и более 9000 долларов США, два устройства негласного получения информации, черная бухгалтерия, мобильные телефоны, банковские карты, пакеты с расфасованными наркотиками и другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении в сбыте наркотиков и прекурсоров. Что касается других участников группировки, процессуальное решение будет принято после завершения экспертиз изъятых предметов и веществ.

Главари ОПГ задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.