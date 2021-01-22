Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України припинила на Дніпропетровщині діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні, контрабанді та збуті наркотиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У ході проведення багатоетапної спецоперації оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання "Двадцятівські". "Філія" діє на території Кривого Рогу, де зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін. Для забезпечення безперервної діяльності нарколабораторії ватажки угруповання налагодили канал контрабандних поставок прекурсору псевдоефедрин з однієї з суміжних країн.
В Україну прекурсор зловмисники переправляли приховуючи його у продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей, а також контрабандою переміщували за кордон для подальшого збуту на європейському ринку.
За оперативною інформацією, нарколабораторія діяла щонайменше протягом року, і щомісяця виготовляла понад 10 кілограмів метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 мільйонів гривень.
У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України співробітники СБУ викрили канали контрабандного переміщення наркотиків і прекурсорів через територію України, задокументували неодноразові факти збуту наркотиків учасниками угруповання.
Наприкінці січня поточного року на завершальному етапі спецоперації у Дніпропетровській та Львівській областях правоохоронці проведи 20 обшуків за адресами проживання активних учасників угруповання, а також за місцями виготовлення та зберігання наркотиків. За результатами проведення слідчих дій, вилучено майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефедрину.
Також виявлено дві одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення метафетаміну, готівку на суму понад 200 тисяч гривень та більше ніж 9 тисяч доларів США, два пристрої негласного отримання інформації, чорну бухгалтерію, мобільні телефони, банківські картки, пакети з розфасованими наркотиками та інші докази злочинної діяльності.
Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Стосовно інших учасників угруповання процесуальне рішення буде прийнято після завершення експертиз вилучених предметів та речовин.
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через цыган все едет сюды...
бульбикам дает *****...
война идет по всем фронтам
походу проводится операция прикрытия пройо.ов Зели Свинюрочкы, та й запасы потерпевшей пополнить не помешает