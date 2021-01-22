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Новини
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Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ. ФОТО

Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України припинила на Дніпропетровщині діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні, контрабанді та збуті наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході проведення багатоетапної спецоперації оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання "Двадцятівські". "Філія" діє на території Кривого Рогу, де зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін. Для забезпечення безперервної діяльності нарколабораторії ватажки угруповання налагодили канал контрабандних поставок прекурсору псевдоефедрин з однієї з суміжних країн.

В Україну прекурсор зловмисники переправляли приховуючи його у продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей, а також контрабандою переміщували за кордон для подальшого збуту на європейському ринку.

За оперативною інформацією, нарколабораторія діяла щонайменше протягом року, і щомісяця виготовляла понад 10 кілограмів метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 мільйонів гривень.

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У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України співробітники СБУ викрили канали контрабандного переміщення наркотиків і прекурсорів через територію України, задокументували неодноразові факти збуту наркотиків учасниками угруповання.

Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ 01
Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ 02
Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ 03
Припинено діяльність великого наркоугруповання на Дніпропетровщині, яке щомісяця виготовляло 10 кг метамфетаміну, - СБУ 04

Наприкінці січня поточного року на завершальному етапі спецоперації у Дніпропетровській та Львівській областях правоохоронці проведи 20 обшуків за адресами проживання активних учасників угруповання, а також за місцями виготовлення та зберігання наркотиків. За результатами проведення слідчих дій, вилучено майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефедрину.

Також виявлено дві одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення метафетаміну, готівку на суму понад 200 тисяч гривень та більше ніж 9 тисяч доларів США, два пристрої негласного отримання інформації, чорну бухгалтерію, мобільні телефони, банківські картки, пакети з розфасованими наркотиками та інші докази злочинної діяльності.

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Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Стосовно інших учасників угруповання процесуальне рішення буде прийнято після завершення експертиз вилучених предметів та речовин.

Лідерів ОЗУ затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Автор: 

наркотики (1446) СБУ (12786) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+1
Каждый день они накрывают наркоторговцев, интересно где они вещдоки хранят? У них это все помещается ещё или им Банковая утилизировать помогает?
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22.01.2021 16:52
+1
Так вот зачем Зе ездил к родителям в Кривой рог, курочек на фото выставил пюрешичку. А на самом деле вот вам и валодя
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22.01.2021 17:01
+1
И целый год полиция Днепропетровской области ничего о наркогруппировке не видела и не слышала. Если бы не СБУ так бы и дальше была слепой и глухой
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22.01.2021 18:44
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Конкуренты президентскому бизнесу.
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22.01.2021 16:48 Відповісти
Каждый день они накрывают наркоторговцев, интересно где они вещдоки хранят? У них это все помещается ещё или им Банковая утилизировать помогает?
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22.01.2021 16:52 Відповісти
Так вот зачем Зе ездил к родителям в Кривой рог, курочек на фото выставил пюрешичку. А на самом деле вот вам и валодя
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22.01.2021 17:01 Відповісти
А якже Язік? Як йому заправляти великого джипа, який купив жінці?
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22.01.2021 17:09 Відповісти
Какой то неправильный мет на фото. Я точно знаю, что он синего цвета. В одном сериале видел, не скажу каком
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22.01.2021 17:10 Відповісти
сопредельное государство
белорусь
через цыган все едет сюды...
бульбикам дает *****...
война идет по всем фронтам
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22.01.2021 17:17 Відповісти
Після Києва, вже наркоторгівля є містоутворюючим економічним фактором і для Дніпра. Ця галузь дасть змогу розвинутись, і Києву, і Дніпру в великі , потужні, злочинні наркокартелі. МВФ - Ау!
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22.01.2021 17:22 Відповісти
.. подозрительная активизация в СМИ Службы Баклановских Угодников..
походу проводится операция прикрытия пройо.ов Зели Свинюрочкы, та й запасы потерпевшей пополнить не помешает
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22.01.2021 17:24 Відповісти
Петяботов поменьшало, заметил?
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22.01.2021 17:36 Відповісти
..калибровку подправь
показати весь коментар
23.01.2021 09:23 Відповісти
И целый год полиция Днепропетровской области ничего о наркогруппировке не видела и не слышала. Если бы не СБУ так бы и дальше была слепой и глухой
показати весь коментар
22.01.2021 18:44 Відповісти
 
 