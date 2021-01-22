Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска чемпионата мира по современному пятиборью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается на сайте UIPM в пятницу.

"Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)", - говорится в сообщении.

Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни, добавили в UIPM.

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"Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года", - прокомментировал решение президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

Белорусская столица в 2021 году впервые готовилась принять Чемпионат мира по современному пятиборью. Ранее в Минске в рамках международных соревнований по пятиборью проходили финальный этап Кубка мира (2015) и чемпионат Европы (2017).

Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.