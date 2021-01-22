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Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска чемпионата мира по современному пятиборью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается на сайте UIPM в пятницу.

"Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)", - говорится в сообщении.

Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни, добавили в UIPM.

Читайте также: Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года

"Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года", - прокомментировал решение президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

Белорусская столица в 2021 году впервые готовилась принять Чемпионат мира по современному пятиборью. Ранее в Минске в рамках международных соревнований по пятиборью проходили финальный этап Кубка мира (2015) и чемпионат Европы (2017).

Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

Беларусь (7888) спорт (2422) чемпионат (322)


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Топ комментарии
+4
и хоккейчика лишили, а значит ударная пятерка с ****** в центре и лукой слева не сможет продемострировать широкому зрителю свое мастерство, но чисто по домашнему всегда можно самоубиться об коврик на льду, с одетым задом наперед шлемом....
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22.01.2021 17:40
+4
в противовес проклятым империалистам уже готовится хоккейный турнир Гродно - Алтай.
финальные матчи пройдут в Кызыл-Таш.
oт ето размах! - не задрипаное какое то мировое сообщество...
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22.01.2021 17:51
+4
Давай запытаем у тых - закатаваных у турмах, прапау'шых без весткi?!
Лука прайграу' выбары - павiнен зысьцi. Спрабуе у'трамацца на штыках - павiнен несьцi крымiнальную адказнасць! Узровень жыцця тут не першапарадкавы i з алiгархiчнай Украiнай нельга парау'наць - рау'найце з нарвегамi, шведамi, палякамi...
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22.01.2021 18:15
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Хорошо... -- и бабла за неустойки Лука огребёт полные закрома... ...и вакцинку бесплатно получит... ...и население не возражает.
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22.01.2021 17:31 Ответить
и хоккейчика лишили, а значит ударная пятерка с ****** в центре и лукой слева не сможет продемострировать широкому зрителю свое мастерство, но чисто по домашнему всегда можно самоубиться об коврик на льду, с одетым задом наперед шлемом....
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22.01.2021 17:40 Ответить
Я не думаю, что широкая спортивная общественность, сильно обрыдается по этому поводу...
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22.01.2021 17:44 Ответить
в противовес проклятым империалистам уже готовится хоккейный турнир Гродно - Алтай.
финальные матчи пройдут в Кызыл-Таш.
oт ето размах! - не задрипаное какое то мировое сообщество...
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22.01.2021 17:51 Ответить
От Урала до Байкала, вообще можно сплошной каток залить -- тайгу ж почти вырубили всю...*)
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22.01.2021 17:53 Ответить
еще не залили? ето чем же они там занимаются?
гавняные петухи гавняными петухами, но от главной цели тоже сильно отвлекаться не надо - залить всю кацапляндию и уже не важно чем.
хотя бетон предпочтительнее.....
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22.01.2021 18:06 Ответить
Угу, готуйся переходити на маршрут Барановичи-Орша, у німців гроші закінчаться.
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22.01.2021 17:45 Ответить
Пока я работаю -- деньги у немцев не кончатся. *)

Грузовой трафик, кстати, на автобанах весьма плотный.

И что ещё интересней -- каждый день, хоть одну беларускую фуру встречаю на А9 -- на Берлин, который.

А вот украинских -- очень сильно поменьшало. И водилы у поляков уже не украинцы.
Так что, реальность не оправдывает благих надежд...
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22.01.2021 17:50 Ответить
Фіг його знає, автобуси на Польщу йдуть повні, але багато йде транзитом на Чехію і до вас.
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22.01.2021 17:52 Ответить
Нет у нас никаких автобусов на автобанах... -- даже своих. Давно уже...
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22.01.2021 17:55 Ответить
може потому мадам Меркель так и прет ету навязчивую идею с кацапской трубой 2,
шо тоже как бы за копейку сомнения имеет? )))
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22.01.2021 17:58 Ответить
Все помрут -- труба останется. Немцам не повредит...
Ладно, Брудер -- пошёл я в рейс готовиться на капиталюг проклятых.
Держись тут без меня -- ты смогёшь! *)
Покец...
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22.01.2021 18:02 Ответить
keep your eyes on the road - no kacapinen chanson - get some good rock...
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22.01.2021 18:10 Ответить
Навіщо печерним лаптям чемпіонат якщо вони 30 років поспіль дояра обирають.
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22.01.2021 17:36 Ответить
Та по любому лучше поварихи))) ИМХО.
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22.01.2021 18:06 Ответить
Ти громадянин білорусі якщо робиш такі висновки?
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22.01.2021 18:11 Ответить
Он либо тролль, либо идиот. Ни то, ни то не заслуживает внимания.
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22.01.2021 18:29 Ответить
Якщо не відповідати,сядуть на голову і змусять як і вас забути навіть свою мову..Борітеся й поборете Вам Бог помагає.
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22.01.2021 18:32 Ответить
Рядовые беларусы засыпали письмами с требованием не проводить в Беларуси никаких международных соревнований все мыслимые и немыслимые международные организации и спонсоров этих мероприятий. Эти отмены - это маленькая победа беларусов.
А прямо сейчас Совбез ООН проводит экстренное заседание по Беларуси, инициированное Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США: онлайн.
Беларусы требуют признать лысого международным террористом.

https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
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22.01.2021 18:45 Ответить
Тільки ***** ісьцяна вата підтримує зараз вашого дояра і його показушну владу яку не визнає суспільство. Треба дарувати не квіти а коктейлі і відповідати адекватно мирно на мирну реакцію влади. Щасти Вам у Вашій боротьбі. Живе Білорусь Слава Україні.
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22.01.2021 18:56 Ответить
он троль-идиот.
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22.01.2021 18:53 Ответить
Щось завідивальщікав Бєларуссіі не чутно...
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22.01.2021 17:37 Ответить
Ну как же не слышно? https://censor.net/ua/user/475824 и https://censor.net/ua/user/477619 на посту.
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22.01.2021 21:28 Ответить
Нехай білоруси нам позавидують -- по всьому місту маємо вже покращення, бо розклеїли всюди оголошення про безоплатні гарячі обіди о 12-оо на вулицях!
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22.01.2021 21:56 Ответить
Йди займай чергу,пообідаєш за рахунок платників податків,бо дояр на шару не нагодує.
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23.01.2021 10:21 Ответить
То тільки по неділях. Для голодающих. І для піару. Займай і ти чергу.
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23.01.2021 14:44 Ответить
Я ще й тебе нагодую не тільки по неділях а й в будні дні,і луку твого самозванця.
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23.01.2021 15:27 Ответить
. Снова зАговор . И снова заграничный . ((
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22.01.2021 17:41 Ответить
Сейчас усатый Лука опять свое "евангелие" затянет: - Нас душили, душат и будут душить..
Одна надежа х.йлоВладимирович !
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22.01.2021 17:43 Ответить
Батя, это пестес. Тебе озабоченности мало было, так теперь пятиборье мимо проходит!
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22.01.2021 17:43 Ответить
Ти теж позашлюбний син дояра самозванця якщо батьком називаєш? Хоча ви кацапи ********** залізти до когось у рідню,може на фунфирік дасть?
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23.01.2021 15:31 Ответить
*******!
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23.01.2021 18:05 Ответить
Я з тобою знаьомитись не збирався,коли сам назвався то й добре,то твоя справа.
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23.01.2021 18:17 Ответить
Спорт - одна из любимых игрушек Лукашенко.
Перенос чемпионатов важен, но не критичен. Это щелчок по носу, а нужен удар по яйцам. Отказ от экономического сотрудничества с режимом-людоедом, вот "игла кощеева".
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22.01.2021 17:46 Ответить
Капіталісти не будуть відмовлятись від співпраці, доки вона вигідна, хоч Лука всіх білорусів на стовпах розвішає.
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22.01.2021 17:48 Ответить
Neprivelicyvite ix ekonomiku, dlia ES ona 0 nado tolko zelanyja,vot raska eto drugoje delo gaz,neft vsio taki benzokolonka
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22.01.2021 18:00 Ответить
Капіталісти вже відмовились . Лука проведе ці змагання " несмотря на все происки " , спільно зі своїм союзником ****** . ( Пятиборье , - соревнования спортсменов - военных в разных дисциплинах : фехтование , конкур , плавание , бег , стрельба . ) .
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22.01.2021 18:01 Ответить
Просто захотелось спросить у обладателя белорусского флажка возле ника: а стоит ли свергать Бацьку Луку? Всё-таки в Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств диктаторская Беларусь заняла 69 место, тогда как охрененно демократическая Украина - 92 место.
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22.01.2021 18:06 Ответить
Цифри, цифри, а за продуктами білоруси їдуть в Україну, та й на морях в Європі їх поменшало.
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22.01.2021 18:09 Ответить
Росія програє Білорусі по тому індексу, можна Луку зробити президентом московії.
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22.01.2021 18:13 Ответить
Вірмени взагалі на 55-му місці, класний рейтинг.
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22.01.2021 18:14 Ответить
А Эстония - 21 место, так ничё?
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22.01.2021 19:31 Ответить
Давай запытаем у тых - закатаваных у турмах, прапау'шых без весткi?!
Лука прайграу' выбары - павiнен зысьцi. Спрабуе у'трамацца на штыках - павiнен несьцi крымiнальную адказнасць! Узровень жыцця тут не першапарадкавы i з алiгархiчнай Украiнай нельга парау'наць - рау'найце з нарвегамi, шведамi, палякамi...
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22.01.2021 18:15 Ответить
Ну, не говори,уровень жизни имеет значение. Стать бедным ради светы не сильно хочется.
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22.01.2021 18:31 Ответить
Вот именно!
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22.01.2021 19:11 Ответить
Ти громадянин якої країни?
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23.01.2021 10:22 Ответить
Та я ж Бацьке не адвокат. Бацька на выборах должен был не тупо нарисовать себе 80%, а либо самому "достучаться" до электората, либо вместо себя подставить угодного электорату приемника-единомышленника.
Но если не жалко 16 минут времени, рекомендую в Ютубе посмотреть сопливо-слезливый ролик "Selmi 2015" до итогового текста (автор не я). Не понаслышке знаю, что это был единственный в СССР завод, производивший статический масс-спектрометр МИ1201(+ буквенный индекс модификации), "заточенный" исключительно под прецизионный анализ состава изотопов урана в его гексафториде. Короче говоря, нет этого прибора (1,3 тонны "умной" нержавстали) означает нет ядерной программы (ни энергетической, ни военной). Россияне не позволили себе согласиться с такой ситуацией и построили у себя предприятие-аналог, которое с ходу начало выпускать работоспособный прибор, тогда как на "Selmi" лет 50 "тренировалось" (т.е. Украина ещё и "просрала" все технологические ноу-хау).
А после просмотра призадуматься о грядущей судьбе "МАЗ", "МТЗ", "БелАЗ", "БелШина", "Атлант" и т.д., и т.п.
Светочи европейских и американских демократий спят и видят сдать в металлолом белорусских конкурентов.
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22.01.2021 19:20 Ответить
Офіційно визнано : білоруська модель соціального захисту -- найкраща в світі.
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22.01.2021 22:19 Ответить
Ким визнано?
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23.01.2021 07:05 Ответить
А соціальна модель Білорусі -- перше місце в світі.
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23.01.2021 14:52 Ответить
А людей він не цікавить? Головне дояру квіти принести на вихідні дні?
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22.01.2021 18:13 Ответить
Україна повинна імплементувати в своє законодавство та впровадити санкції прийняті нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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22.01.2021 17:56 Ответить
Баби ще нарожають. Скільки там тієї крові. Білоруси ще не бачили смаленого вовка.
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23.01.2021 14:55 Ответить
Teper vse sorevnavanija budet otmeniat.Vsio pravilno izoliacija rezima prodolzajetsia
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22.01.2021 17:57 Ответить
Сябры, цяпер вы можите правесці чэмпіянаты па кіданні сухога каровінага лайна на адлегласць, хуткаснага збірання каларадскага жука і чэмпіянат бульбянога гольфа. Зборныя па гэтых відах "спорту" з Парашаі, Лугондоніі, Абхазіі і ПерадМенструальны Рэспублікі "ПМР" прыедуць да вас з задавальненнем.
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22.01.2021 18:05 Ответить
Я соревнования по подледному лову люблю, а все остальные соревновальщики идут лесом.
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22.01.2021 18:29 Ответить
Я теж би подивився на змагання по "подледному лову" Луки, коли запхаєте його під лід?
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22.01.2021 18:31 Ответить
Лукашенко сам кого хош запихае. Тем более народ его поддерживает.
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22.01.2021 18:37 Ответить
Ты на у'сю галаву адбiты - напэу'на не у'трымалi у' дзяцiнстве.
Беларусы як раз i патрабавалi перанесьцi чампiянаты. Нашыя спартоу'цы, вымушаныя збегчы за мяжу над гэтым як раз i працуюць у мiжнародных спартыу'ных федзерацыях.
Ты, лапаць, хоць трохi разпрацоу'вай сваю звiлiну ад фуражкi...
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22.01.2021 18:30 Ответить
Экономия бюджету, это правильно. В период эпидемии не до соревнований.
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22.01.2021 18:40 Ответить
І ковіду менше.
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22.01.2021 22:37 Ответить
Смешна. Нават вельмі пацешна гэта чытаць. Ну ды Бог з вамі і вашым Федэральным акругай Расійскай ********* "Беларусь". На традыцыйную нядзелю шпацыр, на свежым паветры збіраецеся?
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22.01.2021 19:07 Ответить
На шпацир ходять проплачені агенти фсб. Народ підтримує Лукашенка. Шавки гавкають, а караван іде.
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22.01.2021 22:41 Ответить
Праплачвае ФСБ? А ім гэта навошта? На рахунак вашага каравана я з вамі згодны, ён ідзе. У новы ГУЛАГ. БелГУЛаГ. Шчаслівага шляху.
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23.01.2021 07:10 Ответить
Навошта? Бо всю цю революцію замутили тіхановські, бабарики і цепкали. Лука бачив звідки дує -- з Газпрому. З мужьями він впорався. Було спокійно, але взялися за діло їхні жінки і почали пропаганду і підбурювання. А для чого це було Росії? Бо Лука відбився зовсім від рук -- не хоче союзу, не хоче нафти, вже почав купувати у США. Бо після нападу раші на Донбас, Лука не хоче таких братів, і він ніколи не був Україні ворогом. Тому не треба тут робити з нього ворога. Якщо стане інший -- нам не поздоровиться.
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23.01.2021 15:14 Ответить
Ваша тэорыя свежая, дасціпная, арыгінальная і мае права на жыццё. Пра добрага цара ну і г.д. Цар добры, чаго бузит народзец, зусім не зразумела. І пра добрага Луку, як нашага суседа і абаронцы Украіны. У мяне аж сляза ад замілавання па шчацэ скацілася. Скупая мужчынская сляза.
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23.01.2021 20:06 Ответить
На черзі позбавлення Петербургу права проводити матчі ЧЄ-2021 (2020) з футболу!
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22.01.2021 18:27 Ответить
Совбез ООН в данный момент проводит экстренное заседание по Беларуси, инициированное Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США: онлайн.

https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
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22.01.2021 18:38 Ответить
Наверно должность президента выпрашивает.
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22.01.2021 18:41 Ответить
Да, нет. Говорит, что в Витебске живёт один гэбэшный пенсионер, так вот, одна надежда на него... , если его евоные соседи раньше не вздёрнут... , просит ему международной защиты...
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22.01.2021 19:51 Ответить
Мне кажется ей до самих пенсионеров дела нет, а вот пенсию у них отобрать сильно хочет. Но вы не поддавайтесь на ее посулы. .
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22.01.2021 20:13 Ответить
доигрался куй на скрипке
а мог бы уйти красиво
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22.01.2021 18:40 Ответить
Беларусское пятиборье:
1.Спортивное избиение народа дубинками.
2. Спортивное ограбление и доведение до нищеты.
3. Спортивное вручение ментам цветов.
4. Спортивное поедание дерунов под самогон.
5. Спортивная мазохистская дружба с Московией.
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22.01.2021 19:11 Ответить
Отличная новость!! надо лишить этого фашиста-лукашенко , всего!!
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22.01.2021 22:26 Ответить
 
 