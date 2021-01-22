Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью
Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска чемпионата мира по современному пятиборью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается на сайте UIPM в пятницу.
"Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)", - говорится в сообщении.
Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни, добавили в UIPM.
"Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года", - прокомментировал решение президент UIPM доктор Клаус Шорманн.
Белорусская столица в 2021 году впервые готовилась принять Чемпионат мира по современному пятиборью. Ранее в Минске в рамках международных соревнований по пятиборью проходили финальный этап Кубка мира (2015) и чемпионат Европы (2017).
Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.
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финальные матчи пройдут в Кызыл-Таш.
oт ето размах! - не задрипаное какое то мировое сообщество...
гавняные петухи гавняными петухами, но от главной цели тоже сильно отвлекаться не надо - залить всю кацапляндию и уже не важно чем.
хотя бетон предпочтительнее.....
Грузовой трафик, кстати, на автобанах весьма плотный.
И что ещё интересней -- каждый день, хоть одну беларускую фуру встречаю на А9 -- на Берлин, который.
А вот украинских -- очень сильно поменьшало. И водилы у поляков уже не украинцы.
Так что, реальность не оправдывает благих надежд...
шо тоже как бы за копейку сомнения имеет? )))
Ладно, Брудер -- пошёл я в рейс готовиться на капиталюг проклятых.
Держись тут без меня -- ты смогёшь! *)
Покец...
А прямо сейчас Совбез ООН проводит экстренное заседание по Беларуси, инициированное Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США: онлайн.
Беларусы требуют признать лысого международным террористом.
https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
Одна надежа х.йлоВладимирович !
Перенос чемпионатов важен, но не критичен. Это щелчок по носу, а нужен удар по яйцам. Отказ от экономического сотрудничества с режимом-людоедом, вот "игла кощеева".
Лука прайграу' выбары - павiнен зысьцi. Спрабуе у'трамацца на штыках - павiнен несьцi крымiнальную адказнасць! Узровень жыцця тут не першапарадкавы i з алiгархiчнай Украiнай нельга парау'наць - рау'найце з нарвегамi, шведамi, палякамi...
Но если не жалко 16 минут времени, рекомендую в Ютубе посмотреть сопливо-слезливый ролик "Selmi 2015" до итогового текста (автор не я). Не понаслышке знаю, что это был единственный в СССР завод, производивший статический масс-спектрометр МИ1201(+ буквенный индекс модификации), "заточенный" исключительно под прецизионный анализ состава изотопов урана в его гексафториде. Короче говоря, нет этого прибора (1,3 тонны "умной" нержавстали) означает нет ядерной программы (ни энергетической, ни военной). Россияне не позволили себе согласиться с такой ситуацией и построили у себя предприятие-аналог, которое с ходу начало выпускать работоспособный прибор, тогда как на "Selmi" лет 50 "тренировалось" (т.е. Украина ещё и "просрала" все технологические ноу-хау).
А после просмотра призадуматься о грядущей судьбе "МАЗ", "МТЗ", "БелАЗ", "БелШина", "Атлант" и т.д., и т.п.
Светочи европейских и американских демократий спят и видят сдать в металлолом белорусских конкурентов.
Беларусы як раз i патрабавалi перанесьцi чампiянаты. Нашыя спартоу'цы, вымушаныя збегчы за мяжу над гэтым як раз i працуюць у мiжнародных спартыу'ных федзерацыях.
Ты, лапаць, хоць трохi разпрацоу'вай сваю звiлiну ад фуражкi...
https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
а мог бы уйти красиво
1.Спортивное избиение народа дубинками.
2. Спортивное ограбление и доведение до нищеты.
3. Спортивное вручение ментам цветов.
4. Спортивное поедание дерунов под самогон.
5. Спортивная мазохистская дружба с Московией.