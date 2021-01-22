Білорусь позбавили права проведення ЧС-2021 із сучасного п'ятиборства

Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) проголосувала за перенесення з Мінська чемпіонату світу із сучасного п'ятиборства

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється на сайті UIPM у п'ятницю.

"Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства проголосувала за перенесення чемпіонату світу, проведення якого було намічене в Мінську в червні 2021 року. Флагманські змагання сезону відбуватимуться в альтернативному місці в ті самі дати (7-13 червня)", - йдеться в повідомленні.

Конкретне місце проведення буде оголошено найближчими днями, додали в UIPM.

"Виконавча рада UIPM уважно стежила за розвитком подій у Білорусі останніми місяцями й оцінювала можливість проведення чемпіонату світу в Мінську. Також було враховано санкції, запроваджені Міжнародним олімпійським комітетом стосовно Національного олімпійського комітету Білорусі в грудні 2020 року", - прокоментував рішення президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

Білоруська столиця в 2021 році вперше готувалася прийняти чемпіонат світу із сучасного п'ятиборства. Раніше в Мінську в рамках міжнародних змагань із п'ятиборства відбувся фінальний етап Кубка світу (2015) і чемпіонат Європи (2017).

Сучасне п'ятиборство включає такі дисципліни, як конкур, фехтування, стрільба, біг і плавання.

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