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Білорусь позбавили права проведення ЧС-2021 із сучасного п'ятиборства

Білорусь позбавили права проведення ЧС-2021 із сучасного п'ятиборства

Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) проголосувала за перенесення з Мінська чемпіонату світу із сучасного п'ятиборства

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється на сайті UIPM у п'ятницю.

"Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства проголосувала за перенесення чемпіонату світу, проведення якого було намічене в Мінську в червні 2021 року. Флагманські змагання сезону відбуватимуться в альтернативному місці в ті самі дати (7-13 червня)", - йдеться в повідомленні.

Конкретне місце проведення буде оголошено найближчими днями, додали в UIPM.

"Виконавча рада UIPM уважно стежила за розвитком подій у Білорусі останніми місяцями й оцінювала можливість проведення чемпіонату світу в Мінську. Також було враховано санкції, запроваджені Міжнародним олімпійським комітетом стосовно Національного олімпійського комітету Білорусі в грудні 2020 року", - прокоментував рішення президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

Білоруська столиця в 2021 році вперше готувалася прийняти чемпіонат світу із сучасного п'ятиборства. Раніше в Мінську в рамках міжнародних змагань із п'ятиборства відбувся фінальний етап Кубка світу (2015) і чемпіонат Європи (2017).

Сучасне п'ятиборство включає такі дисципліни, як конкур, фехтування, стрільба, біг і плавання.

Читайте також: Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року

Автор: 

Білорусь (7925) спорт (1614) чемпіонат (217)


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Топ коментарі
+4
и хоккейчика лишили, а значит ударная пятерка с ****** в центре и лукой слева не сможет продемострировать широкому зрителю свое мастерство, но чисто по домашнему всегда можно самоубиться об коврик на льду, с одетым задом наперед шлемом....
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22.01.2021 17:40
+4
в противовес проклятым империалистам уже готовится хоккейный турнир Гродно - Алтай.
финальные матчи пройдут в Кызыл-Таш.
oт ето размах! - не задрипаное какое то мировое сообщество...
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22.01.2021 17:51
+4
Давай запытаем у тых - закатаваных у турмах, прапау'шых без весткi?!
Лука прайграу' выбары - павiнен зысьцi. Спрабуе у'трамацца на штыках - павiнен несьцi крымiнальную адказнасць! Узровень жыцця тут не першапарадкавы i з алiгархiчнай Украiнай нельга парау'наць - рау'найце з нарвегамi, шведамi, палякамi...
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22.01.2021 18:15
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Хорошо... -- и бабла за неустойки Лука огребёт полные закрома... ...и вакцинку бесплатно получит... ...и население не возражает.
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22.01.2021 17:31 Відповісти
и хоккейчика лишили, а значит ударная пятерка с ****** в центре и лукой слева не сможет продемострировать широкому зрителю свое мастерство, но чисто по домашнему всегда можно самоубиться об коврик на льду, с одетым задом наперед шлемом....
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22.01.2021 17:40 Відповісти
Я не думаю, что широкая спортивная общественность, сильно обрыдается по этому поводу...
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22.01.2021 17:44 Відповісти
в противовес проклятым империалистам уже готовится хоккейный турнир Гродно - Алтай.
финальные матчи пройдут в Кызыл-Таш.
oт ето размах! - не задрипаное какое то мировое сообщество...
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22.01.2021 17:51 Відповісти
От Урала до Байкала, вообще можно сплошной каток залить -- тайгу ж почти вырубили всю...*)
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22.01.2021 17:53 Відповісти
еще не залили? ето чем же они там занимаются?
гавняные петухи гавняными петухами, но от главной цели тоже сильно отвлекаться не надо - залить всю кацапляндию и уже не важно чем.
хотя бетон предпочтительнее.....
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22.01.2021 18:06 Відповісти
Угу, готуйся переходити на маршрут Барановичи-Орша, у німців гроші закінчаться.
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22.01.2021 17:45 Відповісти
Пока я работаю -- деньги у немцев не кончатся. *)

Грузовой трафик, кстати, на автобанах весьма плотный.

И что ещё интересней -- каждый день, хоть одну беларускую фуру встречаю на А9 -- на Берлин, который.

А вот украинских -- очень сильно поменьшало. И водилы у поляков уже не украинцы.
Так что, реальность не оправдывает благих надежд...
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22.01.2021 17:50 Відповісти
Фіг його знає, автобуси на Польщу йдуть повні, але багато йде транзитом на Чехію і до вас.
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22.01.2021 17:52 Відповісти
Нет у нас никаких автобусов на автобанах... -- даже своих. Давно уже...
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22.01.2021 17:55 Відповісти
може потому мадам Меркель так и прет ету навязчивую идею с кацапской трубой 2,
шо тоже как бы за копейку сомнения имеет? )))
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22.01.2021 17:58 Відповісти
Все помрут -- труба останется. Немцам не повредит...
Ладно, Брудер -- пошёл я в рейс готовиться на капиталюг проклятых.
Держись тут без меня -- ты смогёшь! *)
Покец...
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22.01.2021 18:02 Відповісти
keep your eyes on the road - no kacapinen chanson - get some good rock...
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22.01.2021 18:10 Відповісти
Навіщо печерним лаптям чемпіонат якщо вони 30 років поспіль дояра обирають.
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22.01.2021 17:36 Відповісти
Та по любому лучше поварихи))) ИМХО.
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22.01.2021 18:06 Відповісти
Ти громадянин білорусі якщо робиш такі висновки?
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22.01.2021 18:11 Відповісти
Он либо тролль, либо идиот. Ни то, ни то не заслуживает внимания.
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22.01.2021 18:29 Відповісти
Якщо не відповідати,сядуть на голову і змусять як і вас забути навіть свою мову..Борітеся й поборете Вам Бог помагає.
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22.01.2021 18:32 Відповісти
Рядовые беларусы засыпали письмами с требованием не проводить в Беларуси никаких международных соревнований все мыслимые и немыслимые международные организации и спонсоров этих мероприятий. Эти отмены - это маленькая победа беларусов.
А прямо сейчас Совбез ООН проводит экстренное заседание по Беларуси, инициированное Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США: онлайн.
Беларусы требуют признать лысого международным террористом.

https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
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22.01.2021 18:45 Відповісти
Тільки ***** ісьцяна вата підтримує зараз вашого дояра і його показушну владу яку не визнає суспільство. Треба дарувати не квіти а коктейлі і відповідати адекватно мирно на мирну реакцію влади. Щасти Вам у Вашій боротьбі. Живе Білорусь Слава Україні.
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22.01.2021 18:56 Відповісти
он троль-идиот.
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22.01.2021 18:53 Відповісти
Щось завідивальщікав Бєларуссіі не чутно...
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22.01.2021 17:37 Відповісти
Ну как же не слышно? https://censor.net/ua/user/475824 и https://censor.net/ua/user/477619 на посту.
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22.01.2021 21:28 Відповісти
Нехай білоруси нам позавидують -- по всьому місту маємо вже покращення, бо розклеїли всюди оголошення про безоплатні гарячі обіди о 12-оо на вулицях!
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22.01.2021 21:56 Відповісти
Йди займай чергу,пообідаєш за рахунок платників податків,бо дояр на шару не нагодує.
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23.01.2021 10:21 Відповісти
То тільки по неділях. Для голодающих. І для піару. Займай і ти чергу.
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23.01.2021 14:44 Відповісти
Я ще й тебе нагодую не тільки по неділях а й в будні дні,і луку твого самозванця.
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23.01.2021 15:27 Відповісти
. Снова зАговор . И снова заграничный . ((
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22.01.2021 17:41 Відповісти
Сейчас усатый Лука опять свое "евангелие" затянет: - Нас душили, душат и будут душить..
Одна надежа х.йлоВладимирович !
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22.01.2021 17:43 Відповісти
Батя, это пестес. Тебе озабоченности мало было, так теперь пятиборье мимо проходит!
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22.01.2021 17:43 Відповісти
Ти теж позашлюбний син дояра самозванця якщо батьком називаєш? Хоча ви кацапи ********** залізти до когось у рідню,може на фунфирік дасть?
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23.01.2021 15:31 Відповісти
*******!
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23.01.2021 18:05 Відповісти
Я з тобою знаьомитись не збирався,коли сам назвався то й добре,то твоя справа.
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23.01.2021 18:17 Відповісти
Спорт - одна из любимых игрушек Лукашенко.
Перенос чемпионатов важен, но не критичен. Это щелчок по носу, а нужен удар по яйцам. Отказ от экономического сотрудничества с режимом-людоедом, вот "игла кощеева".
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22.01.2021 17:46 Відповісти
Капіталісти не будуть відмовлятись від співпраці, доки вона вигідна, хоч Лука всіх білорусів на стовпах розвішає.
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22.01.2021 17:48 Відповісти
Neprivelicyvite ix ekonomiku, dlia ES ona 0 nado tolko zelanyja,vot raska eto drugoje delo gaz,neft vsio taki benzokolonka
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22.01.2021 18:00 Відповісти
Капіталісти вже відмовились . Лука проведе ці змагання " несмотря на все происки " , спільно зі своїм союзником ****** . ( Пятиборье , - соревнования спортсменов - военных в разных дисциплинах : фехтование , конкур , плавание , бег , стрельба . ) .
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22.01.2021 18:01 Відповісти
Просто захотелось спросить у обладателя белорусского флажка возле ника: а стоит ли свергать Бацьку Луку? Всё-таки в Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств диктаторская Беларусь заняла 69 место, тогда как охрененно демократическая Украина - 92 место.
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22.01.2021 18:06 Відповісти
Цифри, цифри, а за продуктами білоруси їдуть в Україну, та й на морях в Європі їх поменшало.
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22.01.2021 18:09 Відповісти
Росія програє Білорусі по тому індексу, можна Луку зробити президентом московії.
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22.01.2021 18:13 Відповісти
Вірмени взагалі на 55-му місці, класний рейтинг.
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22.01.2021 18:14 Відповісти
А Эстония - 21 место, так ничё?
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22.01.2021 19:31 Відповісти
Давай запытаем у тых - закатаваных у турмах, прапау'шых без весткi?!
Лука прайграу' выбары - павiнен зысьцi. Спрабуе у'трамацца на штыках - павiнен несьцi крымiнальную адказнасць! Узровень жыцця тут не першапарадкавы i з алiгархiчнай Украiнай нельга парау'наць - рау'найце з нарвегамi, шведамi, палякамi...
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22.01.2021 18:15 Відповісти
Ну, не говори,уровень жизни имеет значение. Стать бедным ради светы не сильно хочется.
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22.01.2021 18:31 Відповісти
Вот именно!
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22.01.2021 19:11 Відповісти
Ти громадянин якої країни?
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23.01.2021 10:22 Відповісти
Та я ж Бацьке не адвокат. Бацька на выборах должен был не тупо нарисовать себе 80%, а либо самому "достучаться" до электората, либо вместо себя подставить угодного электорату приемника-единомышленника.
Но если не жалко 16 минут времени, рекомендую в Ютубе посмотреть сопливо-слезливый ролик "Selmi 2015" до итогового текста (автор не я). Не понаслышке знаю, что это был единственный в СССР завод, производивший статический масс-спектрометр МИ1201(+ буквенный индекс модификации), "заточенный" исключительно под прецизионный анализ состава изотопов урана в его гексафториде. Короче говоря, нет этого прибора (1,3 тонны "умной" нержавстали) означает нет ядерной программы (ни энергетической, ни военной). Россияне не позволили себе согласиться с такой ситуацией и построили у себя предприятие-аналог, которое с ходу начало выпускать работоспособный прибор, тогда как на "Selmi" лет 50 "тренировалось" (т.е. Украина ещё и "просрала" все технологические ноу-хау).
А после просмотра призадуматься о грядущей судьбе "МАЗ", "МТЗ", "БелАЗ", "БелШина", "Атлант" и т.д., и т.п.
Светочи европейских и американских демократий спят и видят сдать в металлолом белорусских конкурентов.
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22.01.2021 19:20 Відповісти
Офіційно визнано : білоруська модель соціального захисту -- найкраща в світі.
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22.01.2021 22:19 Відповісти
Ким визнано?
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23.01.2021 07:05 Відповісти
А соціальна модель Білорусі -- перше місце в світі.
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23.01.2021 14:52 Відповісти
А людей він не цікавить? Головне дояру квіти принести на вихідні дні?
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22.01.2021 18:13 Відповісти
Україна повинна імплементувати в своє законодавство та впровадити санкції прийняті нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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22.01.2021 17:56 Відповісти
Баби ще нарожають. Скільки там тієї крові. Білоруси ще не бачили смаленого вовка.
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23.01.2021 14:55 Відповісти
Teper vse sorevnavanija budet otmeniat.Vsio pravilno izoliacija rezima prodolzajetsia
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22.01.2021 17:57 Відповісти
Сябры, цяпер вы можите правесці чэмпіянаты па кіданні сухога каровінага лайна на адлегласць, хуткаснага збірання каларадскага жука і чэмпіянат бульбянога гольфа. Зборныя па гэтых відах "спорту" з Парашаі, Лугондоніі, Абхазіі і ПерадМенструальны Рэспублікі "ПМР" прыедуць да вас з задавальненнем.
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22.01.2021 18:05 Відповісти
Я соревнования по подледному лову люблю, а все остальные соревновальщики идут лесом.
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22.01.2021 18:29 Відповісти
Я теж би подивився на змагання по "подледному лову" Луки, коли запхаєте його під лід?
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22.01.2021 18:31 Відповісти
Лукашенко сам кого хош запихае. Тем более народ его поддерживает.
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22.01.2021 18:37 Відповісти
Ты на у'сю галаву адбiты - напэу'на не у'трымалi у' дзяцiнстве.
Беларусы як раз i патрабавалi перанесьцi чампiянаты. Нашыя спартоу'цы, вымушаныя збегчы за мяжу над гэтым як раз i працуюць у мiжнародных спартыу'ных федзерацыях.
Ты, лапаць, хоць трохi разпрацоу'вай сваю звiлiну ад фуражкi...
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22.01.2021 18:30 Відповісти
Экономия бюджету, это правильно. В период эпидемии не до соревнований.
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22.01.2021 18:40 Відповісти
І ковіду менше.
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22.01.2021 22:37 Відповісти
Смешна. Нават вельмі пацешна гэта чытаць. Ну ды Бог з вамі і вашым Федэральным акругай Расійскай ********* "Беларусь". На традыцыйную нядзелю шпацыр, на свежым паветры збіраецеся?
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22.01.2021 19:07 Відповісти
На шпацир ходять проплачені агенти фсб. Народ підтримує Лукашенка. Шавки гавкають, а караван іде.
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22.01.2021 22:41 Відповісти
Праплачвае ФСБ? А ім гэта навошта? На рахунак вашага каравана я з вамі згодны, ён ідзе. У новы ГУЛАГ. БелГУЛаГ. Шчаслівага шляху.
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23.01.2021 07:10 Відповісти
Навошта? Бо всю цю революцію замутили тіхановські, бабарики і цепкали. Лука бачив звідки дує -- з Газпрому. З мужьями він впорався. Було спокійно, але взялися за діло їхні жінки і почали пропаганду і підбурювання. А для чого це було Росії? Бо Лука відбився зовсім від рук -- не хоче союзу, не хоче нафти, вже почав купувати у США. Бо після нападу раші на Донбас, Лука не хоче таких братів, і він ніколи не був Україні ворогом. Тому не треба тут робити з нього ворога. Якщо стане інший -- нам не поздоровиться.
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23.01.2021 15:14 Відповісти
Ваша тэорыя свежая, дасціпная, арыгінальная і мае права на жыццё. Пра добрага цара ну і г.д. Цар добры, чаго бузит народзец, зусім не зразумела. І пра добрага Луку, як нашага суседа і абаронцы Украіны. У мяне аж сляза ад замілавання па шчацэ скацілася. Скупая мужчынская сляза.
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23.01.2021 20:06 Відповісти
На черзі позбавлення Петербургу права проводити матчі ЧЄ-2021 (2020) з футболу!
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22.01.2021 18:27 Відповісти
Совбез ООН в данный момент проводит экстренное заседание по Беларуси, инициированное Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США: онлайн.

https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
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22.01.2021 18:38 Відповісти
Наверно должность президента выпрашивает.
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22.01.2021 18:41 Відповісти
Да, нет. Говорит, что в Витебске живёт один гэбэшный пенсионер, так вот, одна надежда на него... , если его евоные соседи раньше не вздёрнут... , просит ему международной защиты...
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22.01.2021 19:51 Відповісти
Мне кажется ей до самих пенсионеров дела нет, а вот пенсию у них отобрать сильно хочет. Но вы не поддавайтесь на ее посулы. .
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22.01.2021 20:13 Відповісти
доигрался куй на скрипке
а мог бы уйти красиво
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22.01.2021 18:40 Відповісти
Беларусское пятиборье:
1.Спортивное избиение народа дубинками.
2. Спортивное ограбление и доведение до нищеты.
3. Спортивное вручение ментам цветов.
4. Спортивное поедание дерунов под самогон.
5. Спортивная мазохистская дружба с Московией.
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22.01.2021 19:11 Відповісти
Отличная новость!! надо лишить этого фашиста-лукашенко , всего!!
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22.01.2021 22:26 Відповісти
 
 