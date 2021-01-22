Білорусь позбавили права проведення ЧС-2021 із сучасного п'ятиборства
Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) проголосувала за перенесення з Мінська чемпіонату світу із сучасного п'ятиборства
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється на сайті UIPM у п'ятницю.
"Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства проголосувала за перенесення чемпіонату світу, проведення якого було намічене в Мінську в червні 2021 року. Флагманські змагання сезону відбуватимуться в альтернативному місці в ті самі дати (7-13 червня)", - йдеться в повідомленні.
Конкретне місце проведення буде оголошено найближчими днями, додали в UIPM.
"Виконавча рада UIPM уважно стежила за розвитком подій у Білорусі останніми місяцями й оцінювала можливість проведення чемпіонату світу в Мінську. Також було враховано санкції, запроваджені Міжнародним олімпійським комітетом стосовно Національного олімпійського комітету Білорусі в грудні 2020 року", - прокоментував рішення президент UIPM доктор Клаус Шорманн.
Білоруська столиця в 2021 році вперше готувалася прийняти чемпіонат світу із сучасного п'ятиборства. Раніше в Мінську в рамках міжнародних змагань із п'ятиборства відбувся фінальний етап Кубка світу (2015) і чемпіонат Європи (2017).
Сучасне п'ятиборство включає такі дисципліни, як конкур, фехтування, стрільба, біг і плавання.
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финальные матчи пройдут в Кызыл-Таш.
oт ето размах! - не задрипаное какое то мировое сообщество...
гавняные петухи гавняными петухами, но от главной цели тоже сильно отвлекаться не надо - залить всю кацапляндию и уже не важно чем.
хотя бетон предпочтительнее.....
Грузовой трафик, кстати, на автобанах весьма плотный.
И что ещё интересней -- каждый день, хоть одну беларускую фуру встречаю на А9 -- на Берлин, который.
А вот украинских -- очень сильно поменьшало. И водилы у поляков уже не украинцы.
Так что, реальность не оправдывает благих надежд...
шо тоже как бы за копейку сомнения имеет? )))
Ладно, Брудер -- пошёл я в рейс готовиться на капиталюг проклятых.
Держись тут без меня -- ты смогёшь! *)
Покец...
А прямо сейчас Совбез ООН проводит экстренное заседание по Беларуси, инициированное Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США: онлайн.
Беларусы требуют признать лысого международным террористом.
https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
Одна надежа х.йлоВладимирович !
Перенос чемпионатов важен, но не критичен. Это щелчок по носу, а нужен удар по яйцам. Отказ от экономического сотрудничества с режимом-людоедом, вот "игла кощеева".
Лука прайграу' выбары - павiнен зысьцi. Спрабуе у'трамацца на штыках - павiнен несьцi крымiнальную адказнасць! Узровень жыцця тут не першапарадкавы i з алiгархiчнай Украiнай нельга парау'наць - рау'найце з нарвегамi, шведамi, палякамi...
Но если не жалко 16 минут времени, рекомендую в Ютубе посмотреть сопливо-слезливый ролик "Selmi 2015" до итогового текста (автор не я). Не понаслышке знаю, что это был единственный в СССР завод, производивший статический масс-спектрометр МИ1201(+ буквенный индекс модификации), "заточенный" исключительно под прецизионный анализ состава изотопов урана в его гексафториде. Короче говоря, нет этого прибора (1,3 тонны "умной" нержавстали) означает нет ядерной программы (ни энергетической, ни военной). Россияне не позволили себе согласиться с такой ситуацией и построили у себя предприятие-аналог, которое с ходу начало выпускать работоспособный прибор, тогда как на "Selmi" лет 50 "тренировалось" (т.е. Украина ещё и "просрала" все технологические ноу-хау).
А после просмотра призадуматься о грядущей судьбе "МАЗ", "МТЗ", "БелАЗ", "БелШина", "Атлант" и т.д., и т.п.
Светочи европейских и американских демократий спят и видят сдать в металлолом белорусских конкурентов.
Беларусы як раз i патрабавалi перанесьцi чампiянаты. Нашыя спартоу'цы, вымушаныя збегчы за мяжу над гэтым як раз i працуюць у мiжнародных спартыу'ных федзерацыях.
Ты, лапаць, хоць трохi разпрацоу'вай сваю звiлiну ад фуражкi...
https://www.youtube.com/watch?v=DAMlLKRZNTo&feature=emb_logo
а мог бы уйти красиво
1.Спортивное избиение народа дубинками.
2. Спортивное ограбление и доведение до нищеты.
3. Спортивное вручение ментам цветов.
4. Спортивное поедание дерунов под самогон.
5. Спортивная мазохистская дружба с Московией.