Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року
Сьогодні члени Ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) прийняли остаточне рішення з приводу перенесення чемпіонату світу 2021 року з Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт організації.
Причина перенесення - питання безпеки, "які перебувають поза контролем організації".
Рішення було прийнято Радою після завершення процедури комплексної юридичної перевірки. IIHF несе відповідальність за всіх учасників чемпіонату. І у Ради IIHF є можливість відкликати чемпіонат світу з хокею з шайбою з країни, як приймає, якщо є підстави для занепокоєння з приводу безпеки гравців, офіційних осіб, глядачів і ЗМІ.
"Дуже прикро, що довелося скасувати заявку на спільне проведення чемпіонату в Мінську і Ризі, - заявив президент IIHF Рене Фазель. - Під час цього процесу ми намагалися сприяти тому, щоб чемпіонат світу став інструментом для примирення, щоб допомогти вирішити соціально-політичні проблеми в Білорусі".
І хоча Рада вважає, що чемпіонат світу не повинен використовуватися для політичної пропаганди будь-якою стороною, Фазель визнав, що проведення цього заходу в Мінську було б недоречним, коли в країні є більш серйозні проблеми, які потрібно вирішувати, інформує TUT.BY.
У пресрелізі також говориться про те, що найближчим часом буде вирішено, хто буде проводити чемпіонат замість Білорусі. Найімовірніше про це оголосять після наступних зборів Ради IIHF 25-26 січня. Нагадаємо, турнір мав пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня 2021 року. При цьому Латвія ще у вересні відмовилася приймати чемпіонат разом з Білоруссю. Проти цього також виступав віцепрезидент IIHF Калерво Куммола.
11 січня Рене Фазель прилетів у Білорусь, де зустрівся з Олександром Лукашенко. Після цього відбулася відеоконференція Ради IIHF. За словами Куммоли, Фазель зміг домовитися з Лукашенком лише щодо незначних моментів. Незабаром президент IIHF також заявив, що провести чемпіонат в Мінську буде дуже складно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может...?
Стадионы же построены - остались для народа.
Все эти олимпиады убыточны - теперь убытка нет.
Ну отказались спонсоры проводить чемпионат в Белоруси, все одно они все издержки не покрывают.
Найдут другого лоха.
они бабки вложили, но теперь по настоянию ряда стран бабки уплыли в Беларусь, а чемп отменили.
Беларусь за свои бабки что ли строила ?
и никто теперь не взыщет убытков этих компаний. это же спонсорство...
то что кинули спонсоров, приказав им отказатся от чемпионата это другое дело.
Спонсоры же отказались от проведения чемпионата, хотя к нему всё готово.
Деньги освоены. Прибыли спонсоры не получат...
а строить на свои, да ну теперь только богатые страны могут себе позволить.
Ещё раз, ты не понимаешь механизмов, которые работают при спонсировании спортивных мероприятий. Шкода может выделить ХХХ денег на строительство стадиона. Из рекламного бюджета. И при условии того, что на ограждении арены каждые 20 метров будет будет красоваться её логотип следующие 50 лет. Это всё, что интересует рекламный отдел Шкоды, и если ты считаешь, что там типа сидят любители хоккея, и вот они и решили вкинуть на строительство миллиард баксов(а именно столько стоит приличный ледовый стадион), то я даже не стану тебя переубеждать, я с идиотами не спорю. Так что я не думаю, что денег спонсоров хватит даже на то, чтобы заасфальтировать автостоянку перед этим стадионом. 99% денег в таких объектах - государственные, везде и всегда. А вот собственно организация самих спортивных мероприятий - зарплата оргкомитета, реклама в СМИ, оплата трансферов и проживания спортсменов, и т.д. и .т.п - вот это как раз на 100% состоит из пожертвований спонсоров.
а сколько и чего там было, теперь никто и не узнает. знает только сама Беларусь, что и за чьи деньги построено.
без чемпионата
им мешают активисты ...
и солдаты НАТО
компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
Предлагалось провести чемпионат без поддержки спонсоров (за свои). Лукашенко за свои проводить отказался.
Ваш Федэральная акруга Расійскай ********* "Беларусь" хутка наогул стане ізгоем у цывілізаваным свеце. Што вы з сябрамі ўзгадоўваць 26 гадоў, то і ўзышло. І гэта пакуль кветачкі, ягадкі вас чакаюць наперадзе.
специальный форум для вас есть, не умеете на русском писать идите туда.
-----------------
Ну Беларусь всегда была страна изгоем, даже удивительно как она чемп себе выбила.
против нее санкций поболее чем для РФ.
------------------
Ну сейчас такое время никто не желает ни олимпиады проводить у себя ни чемпионаты. дорого и никакого выхлопа.
Азиатские страны думаю будут сейчас всё это принимать, они любят показуху.
- Они нас душат, душат, душат, а хрен им ! Не дают нам чымпионат мира по хаккею с шайбой правести, мы им на это грозный атвет дадим: на майские усебеларусский чымпионат по хаккею с картохой проведем, и никаго на наш чымпионат не пазавем !!