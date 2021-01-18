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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року

Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року

Сьогодні члени Ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) прийняли остаточне рішення з приводу перенесення чемпіонату світу 2021 року з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт організації.

Причина перенесення - питання безпеки, "які перебувають поза контролем організації".

Рішення було прийнято Радою після завершення процедури комплексної юридичної перевірки. IIHF несе відповідальність за всіх учасників чемпіонату. І у Ради IIHF є можливість відкликати чемпіонат світу з хокею з шайбою з країни, як приймає, якщо є підстави для занепокоєння з приводу безпеки гравців, офіційних осіб, глядачів і ЗМІ.

"Дуже прикро, що довелося скасувати заявку на спільне проведення чемпіонату в Мінську і Ризі, - заявив президент IIHF Рене Фазель. - Під час цього процесу ми намагалися сприяти тому, щоб чемпіонат світу став інструментом для примирення, щоб допомогти вирішити соціально-політичні проблеми в Білорусі".

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І хоча Рада вважає, що чемпіонат світу не повинен використовуватися для політичної пропаганди будь-якою стороною, Фазель визнав, що проведення цього заходу в Мінську було б недоречним, коли в країні є більш серйозні проблеми, які потрібно вирішувати, інформує TUT.BY.

У пресрелізі також говориться про те, що найближчим часом буде вирішено, хто буде проводити чемпіонат замість Білорусі. Найімовірніше про це оголосять після наступних зборів Ради IIHF 25-26 січня. Нагадаємо, турнір мав пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня 2021 року. При цьому Латвія ще у вересні відмовилася приймати чемпіонат разом з Білоруссю. Проти цього також виступав віцепрезидент IIHF Калерво Куммола.

11 січня Рене Фазель прилетів у Білорусь, де зустрівся з Олександром Лукашенко. Після цього відбулася відеоконференція Ради IIHF. За словами Куммоли, Фазель зміг домовитися з Лукашенком лише щодо незначних моментів. Незабаром президент IIHF також заявив, що провести чемпіонат в Мінську буде дуже складно.

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Білорусь (7922) хокей (60) ЧС (44)


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Топ коментарі
+11
Оспадє, мозок включи! Олімпіади і чемпіонати тому і збиткові, що стадіони будують! Але коли чемп проходить, то хоча б частину збитків відбивають за рахунок дорогих квитків для іноземців і за рахунок того, що вони тратять бабки в країні!
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18.01.2021 18:57
+10
Яка сумна новина
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18.01.2021 18:42
+8
Будут таракан с х-йлом между собой чемпионат проводить...
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18.01.2021 18:53
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Яка сумна новина
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18.01.2021 18:42 Відповісти
А каток возле ОП уже растаял?
Может...?
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18.01.2021 18:44 Відповісти
Й віддали те право ...правильно , Росії
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18.01.2021 18:44 Відповісти
Ага, щас... Хоча...
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18.01.2021 18:48 Відповісти
Кацапам ніззя через допінг, у них чемп по біатлону недавно відібрали також...
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18.01.2021 18:56 Відповісти
Не к вашему рылу крыльцо.
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18.01.2021 18:47 Відповісти
Лучше бы нелегетимного Лукашенко, президента ОМОНа , вытурили из Беларуси.
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18.01.2021 18:48 Відповісти
У бульбашного самозванца появился шанс провести фестиваль картофана.....
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18.01.2021 18:51 Відповісти
Ну имиджевая потеря есть, а в денежном эквиваленте страна только выиграла.
Стадионы же построены - остались для народа.
Все эти олимпиады убыточны - теперь убытка нет.
Ну отказались спонсоры проводить чемпионат в Белоруси, все одно они все издержки не покрывают.
Найдут другого лоха.
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18.01.2021 18:51 Відповісти
Оспадє, мозок включи! Олімпіади і чемпіонати тому і збиткові, що стадіони будують! Але коли чемп проходить, то хоча б частину збитків відбивають за рахунок дорогих квитків для іноземців і за рахунок того, що вони тратять бабки в країні!
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18.01.2021 18:57 Відповісти
там вопрос в спонсорах.
они бабки вложили, но теперь по настоянию ряда стран бабки уплыли в Беларусь, а чемп отменили.
Беларусь за свои бабки что ли строила ?
и никто теперь не взыщет убытков этих компаний. это же спонсорство...
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18.01.2021 19:25 Відповісти
Емм, доля спонсорів у таких подіях - МІНІМАЛЬНА! Навіть Євро-2020, де спонсорів в рази більше, все рівно переважно покривався з бюджету України і Польщі. А це хокей, де аудиторія в рази менша... Ну немає у титульного спонсора Шкоди зайвих бабок навіть щоб один льодовий стадіон побудувати!
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18.01.2021 19:55 Відповісти
не буду спорить, доли спонсоров не знаю в этой авантюре.
то что кинули спонсоров, приказав им отказатся от чемпионата это другое дело.
Спонсоры же отказались от проведения чемпионата, хотя к нему всё готово.
Деньги освоены. Прибыли спонсоры не получат...
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18.01.2021 20:03 Відповісти
Всё с точностью наоборот, после того, как генеральные спонсоры чемпионата отказались его спонсировать, если он будет проводиться в Беларуси, руководство оргкомитета наконец зачесалось, потому что без спонсоров бюджет даже в ноль не сведешь, а кушать хочется икорки, и запивать шампанским. У тебя какое-то превратное понимание, как двигаются деньги в спонсорстве спортивных мероприятий. Прибыль спонсоры получают вовсе не с построенных стадионов.
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18.01.2021 21:22 Відповісти
чемпионат через 3 месяца, думаете Беларусь так ничего и не строила ?
а строить на свои, да ну теперь только богатые страны могут себе позволить.
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19.01.2021 02:27 Відповісти
Беларусь, также, как и Россия - это очень богатые страны, когда дело касается "национального престижа". А проведение крупных спортивных мероприятий в этих странах всегда было вопросом не спорта, не бизнеса и денег, а именно вопросом "национального престижа". Сколько там кацапы зарыли денег для проведения олимпиады в Сочи? Так вот, зарывали они исключительно свои, кацапские деньги.
Ещё раз, ты не понимаешь механизмов, которые работают при спонсировании спортивных мероприятий. Шкода может выделить ХХХ денег на строительство стадиона. Из рекламного бюджета. И при условии того, что на ограждении арены каждые 20 метров будет будет красоваться её логотип следующие 50 лет. Это всё, что интересует рекламный отдел Шкоды, и если ты считаешь, что там типа сидят любители хоккея, и вот они и решили вкинуть на строительство миллиард баксов(а именно столько стоит приличный ледовый стадион), то я даже не стану тебя переубеждать, я с идиотами не спорю. Так что я не думаю, что денег спонсоров хватит даже на то, чтобы заасфальтировать автостоянку перед этим стадионом. 99% денег в таких объектах - государственные, везде и всегда. А вот собственно организация самих спортивных мероприятий - зарплата оргкомитета, реклама в СМИ, оплата трансферов и проживания спортсменов, и т.д. и .т.п - вот это как раз на 100% состоит из пожертвований спонсоров.
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19.01.2021 10:06 Відповісти
отказался его проводить" - читайте новости в оригинале!
а сколько и чего там было, теперь никто и не узнает. знает только сама Беларусь, что и за чьи деньги построено.
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19.01.2021 02:33 Відповісти
а там оно есть мозок
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18.01.2021 19:26 Відповісти
Ну, тихановская сказала, что проведет чемпионат после победы. Так что наверно выгодно очень.
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18.01.2021 19:34 Відповісти
Правильно, пусть живут как в северной корее.
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18.01.2021 18:53 Відповісти
_И это правильно, товарищи! Мы тут посоветовались и я решил: мы целиком и вообще поддерживаем данное решение, так сказать. Потому что да.
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18.01.2021 18:53 Відповісти
Будут таракан с х-йлом между собой чемпионат проводить...
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18.01.2021 18:53 Відповісти
С чертями в аду пусть проводят. Канальи!
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18.01.2021 18:57 Відповісти
Так а я про шо?
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18.01.2021 19:00 Відповісти
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18.01.2021 19:04 Відповісти
Molodec Tixanovskaja svojio dobilas,ona i byla pervaja sto naciala govorit pro baikot
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18.01.2021 18:56 Відповісти
это может она в Литве начала говорить первая, но факт то что как только начались протесты и нечеловеческое отношение к протестируищим, так Латвия обьявила что нельзя проводить хокей в Белоруси пока там усатый гондон омоном командует. Кстати, тогда Тихоновская была ещё в Белоруси.
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18.01.2021 19:08 Відповісти
Латвия тоже отпала... Хотя с пандемией, никто этот чемпионат проводить не захочет!
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18.01.2021 19:14 Відповісти
Pocemu Latvija otpala?Latviji i budet,tolko vospros vtoraja strana kandidati jest Slovakija ili Danija
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18.01.2021 19:24 Відповісти
ili Latvija odna prijmit chempionat mira
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18.01.2021 19:41 Відповісти
Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге, - заявил президент IIHF Рене Фазель. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
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18.01.2021 20:42 Відповісти
Tak tut ne piset sto Rige nebudet.Riga i ecio kto to Daniji ili Slovakiji oni xocet.Tolko mozet nepustit Belorus igrat lukosenko no cesno tam ix komanda autsaider suzu kak nasi Litva s nimi igrali 3-4 tolko proigrali.Nasi tak tam s 3 ligi sobrani ix trudno profesionalami nazvat.liubiteli
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18.01.2021 21:01 Відповісти
Litva predlozila takze svoji areni,u nas oni xorosyje tut byli uze cempionati po Hokeju.Riga tut nedaleko ot nas takze,tut net problem pomozem
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19.01.2021 18:58 Відповісти
Лысые уроды свой проведут. Импортозамещённый.
Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року - Цензор.НЕТ 853
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18.01.2021 19:00 Відповісти
два рашиста - хоккеиста

без чемпионата
им мешают активисты ...
и солдаты НАТО
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18.01.2021 19:09 Відповісти
картофан проведет чемп, среди местных колхозов))))
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18.01.2021 19:01 Відповісти
Не проведёт.
компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
Предлагалось провести чемпионат без поддержки спонсоров (за свои). Лукашенко за свои проводить отказался.
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18.01.2021 20:02 Відповісти
Это правильно, что перенесли ЧМ из Беларуси. Безопасность игроков и болельщиков очень важна, ведь протестующие, которые устраивают беспорядки могут перенести свою агрессию на них.
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18.01.2021 19:01 Відповісти
А ты точно волк,а не песец?
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18.01.2021 19:06 Відповісти
Там из протестующих остались одни только снеговики!
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18.01.2021 19:16 Відповісти
Mnogije iz nix ujexali,daze v mire izvesnyje kompaniji IT s nix ujexali.
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18.01.2021 19:33 Відповісти
надо чемпионат срочно в соседнюю страну переносить, туда, где хоккей любят не меньше игры на ряле
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18.01.2021 19:03 Відповісти
Звенит в ушах лихая музыка атаки (с)
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18.01.2021 19:04 Відповісти
Трус не играет в хокей! (С))))
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18.01.2021 19:05 Відповісти
Канада - раша
Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року - Цензор.НЕТ 4628
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18.01.2021 19:08 Відповісти
Мойша, прыміце ў сувязі з гэтым мае віншаванні!
Ваш Федэральная акруга Расійскай ********* "Беларусь" хутка наогул стане ізгоем у цывілізаваным свеце. Што вы з сябрамі ўзгадоўваць 26 гадоў, то і ўзышло. І гэта пакуль кветачкі, ягадкі вас чакаюць наперадзе.
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18.01.2021 19:13 Відповісти
вам туда: https://censor.net/ua
специальный форум для вас есть, не умеете на русском писать идите туда.
-----------------
Ну Беларусь всегда была страна изгоем, даже удивительно как она чемп себе выбила.
против нее санкций поболее чем для РФ.
------------------
Ну сейчас такое время никто не желает ни олимпиады проводить у себя ни чемпионаты. дорого и никакого выхлопа.
Азиатские страны думаю будут сейчас всё это принимать, они любят показуху.
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18.01.2021 19:31 Відповісти
Скажите, вы туповатый от рождения или это у вас появилось мгновенно, в какой то определённый момент вашей жизни?
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18.01.2021 21:02 Відповісти
Батяня, ничего нет страшного, что шайбу отобрали...или обобрали. Положи на каток барабольку, и..вот так клюшкой торк! И....она скользит, скользит, скользит. Чем тебе не шайба? Катайся себе и играйся.
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18.01.2021 19:26 Відповісти
Пусть тракторист устраивает чемпионат среди непризнанных и самозванцев!
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18.01.2021 19:46 Відповісти
Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року - Цензор.НЕТ 5728
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18.01.2021 19:51 Відповісти
Спасибо Лукашенку и его другу Уютину.
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18.01.2021 20:17 Відповісти
Слава богу!! такого таракана как фашист лукашенко только так и надо воспитывать -мордой и об асфальт или в навоз!! а ТО ЭТОТ НЕДОБИТЫЙ КОММУНЯКА лукашенко слишком много о себе возомнил!! Теперь пойдёт из под пуйла горшки выносить!!
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18.01.2021 20:29 Відповісти
Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року - Цензор.НЕТ 9870
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18.01.2021 20:52 Відповісти
Жаль мы не в высшем дивизионе. Могли бы у себя провести вместе с Латвией.Случись встреча с кацапстаном , побить им бошки.
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18.01.2021 20:53 Відповісти
Лука:
- Они нас душат, душат, душат, а хрен им ! Не дают нам чымпионат мира по хаккею с шайбой правести, мы им на это грозный атвет дадим: на майские усебеларусский чымпионат по хаккею с картохой проведем, и никаго на наш чымпионат не пазавем !!
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18.01.2021 20:59 Відповісти
Отличная новость. Самое главное ,что на примере Беларуси так нужно действовать и со скотским кацапьем. Начало положено. А как по-другому? Если проводить чемпионаты как ни в чем ни бывало , они будут думать ,что " жить хорошо ,а хорошо жить еще лучше". Надеемся на продолжение и для руского мордора, чтобы оставались глубже и дольше в своих сраных резервациях
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18.01.2021 23:26 Відповісти
 
 