Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року

Сьогодні члени Ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) прийняли остаточне рішення з приводу перенесення чемпіонату світу 2021 року з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт організації.

Причина перенесення - питання безпеки, "які перебувають поза контролем організації".

Рішення було прийнято Радою після завершення процедури комплексної юридичної перевірки. IIHF несе відповідальність за всіх учасників чемпіонату. І у Ради IIHF є можливість відкликати чемпіонат світу з хокею з шайбою з країни, як приймає, якщо є підстави для занепокоєння з приводу безпеки гравців, офіційних осіб, глядачів і ЗМІ.

"Дуже прикро, що довелося скасувати заявку на спільне проведення чемпіонату в Мінську і Ризі, - заявив президент IIHF Рене Фазель. - Під час цього процесу ми намагалися сприяти тому, щоб чемпіонат світу став інструментом для примирення, щоб допомогти вирішити соціально-політичні проблеми в Білорусі".

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І хоча Рада вважає, що чемпіонат світу не повинен використовуватися для політичної пропаганди будь-якою стороною, Фазель визнав, що проведення цього заходу в Мінську було б недоречним, коли в країні є більш серйозні проблеми, які потрібно вирішувати, інформує TUT.BY.

У пресрелізі також говориться про те, що найближчим часом буде вирішено, хто буде проводити чемпіонат замість Білорусі. Найімовірніше про це оголосять після наступних зборів Ради IIHF 25-26 січня. Нагадаємо, турнір мав пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня 2021 року. При цьому Латвія ще у вересні відмовилася приймати чемпіонат разом з Білоруссю. Проти цього також виступав віцепрезидент IIHF Калерво Куммола.

11 січня Рене Фазель прилетів у Білорусь, де зустрівся з Олександром Лукашенко. Після цього відбулася відеоконференція Ради IIHF. За словами Куммоли, Фазель зміг домовитися з Лукашенком лише щодо незначних моментів. Незабаром президент IIHF також заявив, що провести чемпіонат в Мінську буде дуже складно.

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