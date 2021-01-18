Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года

Сегодня члены Совета Международной федерации хоккея (IIHF) приняли окончательное решение по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации.

Причина переноса - вопросы безопасности, "которые находятся вне контроля организации". Решение было принято Советом после завершения процедуры комплексной юридической проверки. IIHF несет ответственность за всех участников чемпионата. И у Совета IIHF есть возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ.

"Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге, - заявил президент IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира стал инструментом для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси".

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И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, Фазель признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, информирует TUT.BY.

В пресс-релизе также говорится о том, что в ближайшее время будет решено, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси. Скорее всего, об этом объявят после следующего собрания Совета IIHF 25-26 января.

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

11 января Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета IIHF. По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

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Кроме того, компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.