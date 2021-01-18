Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года
Сегодня члены Совета Международной федерации хоккея (IIHF) приняли окончательное решение по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации.
Причина переноса - вопросы безопасности, "которые находятся вне контроля организации". Решение было принято Советом после завершения процедуры комплексной юридической проверки. IIHF несет ответственность за всех участников чемпионата. И у Совета IIHF есть возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ.
"Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге, - заявил президент IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира стал инструментом для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси".
И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, Фазель признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, информирует TUT.BY.
В пресс-релизе также говорится о том, что в ближайшее время будет решено, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси. Скорее всего, об этом объявят после следующего собрания Совета IIHF 25-26 января.
Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.
11 января Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета IIHF. По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.
Кроме того, компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.
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Может...?
Стадионы же построены - остались для народа.
Все эти олимпиады убыточны - теперь убытка нет.
Ну отказались спонсоры проводить чемпионат в Белоруси, все одно они все издержки не покрывают.
Найдут другого лоха.
они бабки вложили, но теперь по настоянию ряда стран бабки уплыли в Беларусь, а чемп отменили.
Беларусь за свои бабки что ли строила ?
и никто теперь не взыщет убытков этих компаний. это же спонсорство...
то что кинули спонсоров, приказав им отказатся от чемпионата это другое дело.
Спонсоры же отказались от проведения чемпионата, хотя к нему всё готово.
Деньги освоены. Прибыли спонсоры не получат...
а строить на свои, да ну теперь только богатые страны могут себе позволить.
Ещё раз, ты не понимаешь механизмов, которые работают при спонсировании спортивных мероприятий. Шкода может выделить ХХХ денег на строительство стадиона. Из рекламного бюджета. И при условии того, что на ограждении арены каждые 20 метров будет будет красоваться её логотип следующие 50 лет. Это всё, что интересует рекламный отдел Шкоды, и если ты считаешь, что там типа сидят любители хоккея, и вот они и решили вкинуть на строительство миллиард баксов(а именно столько стоит приличный ледовый стадион), то я даже не стану тебя переубеждать, я с идиотами не спорю. Так что я не думаю, что денег спонсоров хватит даже на то, чтобы заасфальтировать автостоянку перед этим стадионом. 99% денег в таких объектах - государственные, везде и всегда. А вот собственно организация самих спортивных мероприятий - зарплата оргкомитета, реклама в СМИ, оплата трансферов и проживания спортсменов, и т.д. и .т.п - вот это как раз на 100% состоит из пожертвований спонсоров.
а сколько и чего там было, теперь никто и не узнает. знает только сама Беларусь, что и за чьи деньги построено.
без чемпионата
им мешают активисты ...
и солдаты НАТО
компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам. Источник: https://censor.net/ru/n3242521
Предлагалось провести чемпионат без поддержки спонсоров (за свои). Лукашенко за свои проводить отказался.
Ваш Федэральная акруга Расійскай ********* "Беларусь" хутка наогул стане ізгоем у цывілізаваным свеце. Што вы з сябрамі ўзгадоўваць 26 гадоў, то і ўзышло. І гэта пакуль кветачкі, ягадкі вас чакаюць наперадзе.
специальный форум для вас есть, не умеете на русском писать идите туда.
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Ну Беларусь всегда была страна изгоем, даже удивительно как она чемп себе выбила.
против нее санкций поболее чем для РФ.
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Ну сейчас такое время никто не желает ни олимпиады проводить у себя ни чемпионаты. дорого и никакого выхлопа.
Азиатские страны думаю будут сейчас всё это принимать, они любят показуху.
- Они нас душат, душат, душат, а хрен им ! Не дают нам чымпионат мира по хаккею с шайбой правести, мы им на это грозный атвет дадим: на майские усебеларусский чымпионат по хаккею с картохой проведем, и никаго на наш чымпионат не пазавем !!