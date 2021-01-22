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Новости Взяточники
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Юрисконсульт Киевского СИЗО задержан на взятке 500 долл., - Нацполиция

Юрисконсульт Киевского СИЗО задержан на взятке 500 долл., - Нацполиция

Правоохранители задержали юрисконсульта государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" за вымогание и получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал денежные средства за услугу, которая, согласно действующему законодательству, предоставляется бесплатно, а именно нотариальное удостоверение доверенности для лиц, находящихся в СИЗО. Воспользовавшись случаем, мужчина решил нажиться на решении этого вопроса и сказал женщине, сожитель которой находится в следственном изоляторе, что это будет стоить 500 долларов. В ходе реализации оперативной информации правоохранители задержали служащего неподалеку от места работы, а деньги изъяли как вещественное доказательство.

По данному факту открыто уголовное производство на ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Сейчас взяточнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6153) Киев (25484) Нацполиция (16433) СИЗО (1360)


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Топ комментарии
+2
Юрисконсульт Киевского СИЗО - бесплатный адвокат? Коллега медведчука?
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22.01.2021 18:11
+1
а скільки ж беруть ті, від кого щось залежить?
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22.01.2021 18:06
+1
Раскрыта взятка века !!! Шаурму герою !!
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22.01.2021 18:15
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а скільки ж беруть ті, від кого щось залежить?
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22.01.2021 18:06 Ответить
Юрисконсульт Киевского СИЗО - бесплатный адвокат? Коллега медведчука?
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22.01.2021 18:11 Ответить
Раскрыта взятка века !!! Шаурму герою !!
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22.01.2021 18:15 Ответить
Так это ж его доход за полдня!
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22.01.2021 18:28 Ответить
Нажаль так , якщо не за годину ...
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22.01.2021 18:44 Ответить
Мля! Ахметова взяли.... ой, нет, мелкую сошку, которая обосралась на 6000 долларов, отмазываться то
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22.01.2021 18:17 Ответить
Малюськины реформы
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22.01.2021 18:20 Ответить
В этой новости прекрасно всё.
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22.01.2021 18:22 Ответить
Позорисько.... Ніколи не бери хабарі. Дрібні. Бо потім тільки з дріб'язком і будуть приходити.
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22.01.2021 18:36 Ответить
так он теперь будет жить на работе?
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22.01.2021 19:14 Ответить
 
 