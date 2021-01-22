Юрисконсульт Киевского СИЗО задержан на взятке 500 долл., - Нацполиция

Правоохранители задержали юрисконсульта государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" за вымогание и получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал денежные средства за услугу, которая, согласно действующему законодательству, предоставляется бесплатно, а именно нотариальное удостоверение доверенности для лиц, находящихся в СИЗО. Воспользовавшись случаем, мужчина решил нажиться на решении этого вопроса и сказал женщине, сожитель которой находится в следственном изоляторе, что это будет стоить 500 долларов. В ходе реализации оперативной информации правоохранители задержали служащего неподалеку от места работы, а деньги изъяли как вещественное доказательство.

По данному факту открыто уголовное производство на ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Сейчас взяточнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.